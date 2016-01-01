Video juru bicara AI

Alat Juru Bicara AI dapat membuat video berkualitas tinggi dengan cepat dan tanpa perlu pengambilan gambar atau penyuntingan. Baik Anda membuat konten untuk pemasaran video, pelatihan, atau media sosial, Anda dapat memiliki juru bicara AI yang realistis hanya dalam beberapa menit. Tanpa pengambilan gambar, tanpa penyuntingan, hanya hasil.

  • Unggah foto atau pilih avatar
  • Tambahkan skrip atau audio
  • Buat video juru bicara yang terpolis dalam hitungan menit
-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video avatar AI kami

Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan yang sebenarnya untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Pilih avatar yang sudah ada
Step 1:Pilih avatar yang sudah ada
Ketik perintah Anda
Step 2:Ketik perintah Anda
Klik video yang dihasilkan
Step 3:Klik video yang dihasilkan
Ulasan

Bagaimana cara membuat video juru bicara AI?

Jurubicara AI adalah avatar digital yang menyampaikan naskah Anda dengan sinkronisasi suara dan gerakan bibir yang sempurna. Anda dapat menggunakan teknologi ini untuk membuat video profesional tanpa memerlukan aktor atau peralatan pengambilan gambar yang mahal.

Langkah 1

Unggah Skrip Anda

Cukup ketik atau tempel naskah Anda ke dalam platform. Baik itu pesan promosi, modul pendidikan, atau postingan media sosial, sistem siap untuk bekerja dengan segala jenis konten.

Langkah 2

Pilih avatar Anda

Pilih avatar dari opsi yang tersedia atau buat avatar khusus yang mencerminkan merek Anda. Sesuaikan penampilan avatar agar sesuai dengan nuansa video Anda.

Langkah 3

Sinkronkan gerakan suara & bibir

AI menyinkronkan ucapan Anda dengan gerakan mulut avatar, memastikan semuanya terlihat alami.

Langkah 4

Hasilkan & Bagikan

Setelah video Anda siap, unduh atau dapatkan tautan yang dapat dibagikan. Gunakan di situs web Anda, media sosial, atau dalam email.

Antarmuka perangkat lunak HeyGen dengan judul "Dari pikiran ke video, lebih cepat dari sebelumnya", menampilkan masukan URL untuk pembuatan skrip dan berbagai alat pembuatan video di bawahnya.

Fitur-fitur dari Juru Bicara AI

Fitur canggih untuk meningkatkan kualitas konten video Anda

Kami mengembangkan alat Juru Bicara AI agar mudah digunakan, namun tetap kaya fitur untuk memenuhi semua kebutuhan pembuatan video Anda. Inilah mengapa alat kami adalah pilihan yang sempurna untuk membuat video profesional:

Avatar AI

Sinkronisasi Bibir yang Realistis

AI kami menyinkronkan suara dengan sempurna dengan gerakan bibir avatar. Setiap kata terpadu dengan mulus, membuat video Anda terlihat alami dan profesional.
Teknologi ini memastikan juru bicara Anda menyampaikan pesan dengan emosi yang otentik dan presisi yang nyata sehingga menarik perhatian penonton

sebuah foto dan video seorang wanita berambut keriting
Avatar AI

Dukungan Multibahasa

Raih audiens global dengan membuat video dalam lebih dari 70 bahasa. Alat ini memastikan pesan Anda didengar dan dipahami di berbagai wilayah dan budaya. Anda dapat dengan mudah menyesuaikan pesan merek Anda untuk terhubung dengan audiens internasional dan memperluas kehadiran pasar Anda.

sebuah foto dan sebuah video wanita berambut keriting
Avatar AI

Avatar yang Dapat Disesuaikan

Anda dapat memilih dari berbagai avatar yang sudah jadi atau membuat satu yang sesuai dengan merek Anda. Opsi kustomisasi memungkinkan Anda menyesuaikan penampilan dan kepribadian avatar agar cocok dengan nuansa video Anda.
Setiap avatar dapat mencerminkan identitas merek Anda, membantu Anda menjaga konsistensi dan profesionalisme di seluruh konten Anda

sebuah foto dan video seorang wanita berambut keriting
Avatar AI

Tidak Perlu Kamera atau Studio

Lupakan peralatan film yang mahal atau hari-hari panjang di studio. Unggah skrip Anda, pilih avatar Anda, dan biarkan sistem menangani sisanya. Ini cepat, mudah, dan efisien. Ini memungkinkan Anda untuk menghasilkan video juru bicara berkualitas tinggi kapan saja, di mana saja, sempurna untuk pemasaran, pelatihan, dan komunikasi perusahaan.

sebuah foto dan video seorang wanita berambut keriting

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Juru Bicara AI

Apa itu video juru bicara AI?

Video juru bicara AI menggunakan avatar digital yang berbicara skrip Anda dengan sinkronisasi bibir yang realistis dan ekspresi alami. Ini memungkinkan Anda untuk membuat video profesional tanpa perlu menyewa aktor atau menyiapkan peralatan pengambilan gambar.

Bagaimana cara kerja alat juru bicara AI?

Cukup unggah atau ketik naskah Anda, pilih avatar, dan AI akan secara otomatis menyelaraskan suara dengan gerakan mulut yang tampak nyata. Video juru bicara Anda akan dibuat dalam beberapa menit, siap untuk diunduh atau dibagikan.

Bisakah saya membuat avatar khusus untuk juru bicara saya?

Ya. Anda dapat memilih dari avatar yang sudah jadi atau mendesain avatar khusus yang sesuai dengan tampilan dan kepribadian merek Anda. Untuk avatar yang sepenuhnya dipersonalisasi, jelajahi AI Talking Head Generator kami.

Apakah saya memerlukan skrip sebelum membuat video juru bicara?

Anda dapat menulis skrip Anda sendiri atau membuatnya menggunakan alat AI. Jika Anda memerlukan bantuan untuk merancang dialog, coba gunakan AI Video Script Generator untuk skrip yang cepat dan terpolish.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat video juru bicara AI?

Prosesnya cepat. Setelah Anda menyediakan skrip dan memilih avatar, sistem akan membuat video yang terpolis dalam waktu hanya beberapa menit, bahkan untuk konten yang lebih panjang atau variasi yang beragam.

Bisakah saya menggunakan video juru bicara AI untuk pelatihan, dukungan, atau pemasaran?

Ya. Mereka sangat cocok untuk tutorial, orientasi, demo produk, pembaruan perusahaan, dan lainnya. Avatar AI membantu menyampaikan informasi dengan jelas sambil mengurangi waktu dan biaya produksi.

Bagaimana cara menggunakan Juru Bicara AI HeyGen dalam pemasaran?

Cukup buat video Anda di HeyGen dan hubungkan dengan alat seperti Zapier untuk mengotomatisasi pembuatan video untuk tindak lanjut lead, orientasi, atau postingan sosial. Setelah video siap, Anda dapat membagikannya melalui email, sosial, atau situs web Anda dan melacak performanya.

Mengapa Juru Bicara AI hemat biaya bagi perusahaan?

Juru bicara AI mengurangi biaya dengan menghilangkan kebutuhan akan aktor, studio, perjalanan, dan pengambilan gambar ulang. Satu avatar dapat menghasilkan video tanpa batas, membuat produksi berkualitas tinggi terjangkau untuk setiap tim.

Apakah alat Juru Bicara AI gratis untuk dicoba?

Ya. Anda dapat mencoba alat ini secara gratis dan menjelajahi fitur-fiturnya sebelum melakukan peningkatan. Untuk memulai segera, kunjungi HeyGen Signup.

