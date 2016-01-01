Tambahkan Foto ke Video

Tambahkan foto, PNG, logo, atau grafik apa pun ke dalam video Anda dengan cepat. Unggah video Anda, letakkan gambar tepat di mana Anda inginkan, dan sesuaikan semuanya dalam editor online yang mudah digunakan dan dapat diakses di perangkat apa pun.

Tool featured image
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video avatar AI kami

Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan nyata untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.

Tambahkan Foto ke Video

Tips Menggunakan Foto dengan Efektif di HeyGen

Tingkatkan video Anda dengan menambahkan foto, PNG transparan, stiker, atau grafik bermerek hanya dengan beberapa klik. Untuk elemen kreatif yang lebih banyak, Anda juga bisa menggunakan alat seperti Add Stickers to Video Tool untuk mengkustomisasi tampilan visual Anda.

Unggah format gambar apa saja termasuk PNG, JPG, SVG, atau WebP, kemudian letakkan dan atur ukuran foto Anda di mana saja pada garis waktu. Baik Anda memerlukan logo, gambar produk, atau grafik tutorial, editor memberikan Anda kontrol penuh atas penempatan, ukuran, dan keburaman.

Karena semuanya berjalan secara online, tidak diperlukan perangkat lunak. Ini bekerja di iPhone, Android, Mac, dan Windows, menjaga file Anda tetap pribadi saat mengekspor video dengan kualitas tajam yang tinggi. Seluruh prosesnya cepat, mudah, dan ramah bagi pemula.

Anda juga bisa menambahkan elemen visual untuk kreativitas ekstra. Coba gunakan Add Stickers to Video Tool jika Anda ingin meningkatkan kualitas video Anda lebih jauh.

Tambahkan Foto ke Video

Ubah Video Anda menjadi Pengalaman yang Menarik

Menambahkan foto ke dalam video itu mudah, dan dengan beberapa teknik cerdas Anda dapat membuat hasil akhir terlihat rapi dan profesional:
• Gunakan gambar berkualitas tinggi: Pilih PNG atau JPG HD untuk menghindari pixelation, terutama pada layar yang lebih besar.
• Letakkan visual dengan hati-hati: Posisikan foto agar tidak menutupi wajah atau aksi penting. Sudut seringkali paling cocok untuk logo atau grafik kecil.
• Gunakan transparansi untuk pencampuran yang lebih halus: Kurangi opasitas atau gunakan PNG transparan untuk mengintegrasikan logo secara alami ke dalam adegan.
• Pilih ukuran yang tepat: Pastikan foto Anda cukup besar untuk menonjol di ponsel tanpa menguasai bingkai.
• Sertakan B-roll dan aksen: Tambahkan foto pendukung, gambar stok, atau ikon untuk menonjolkan ide dan membuat konten lebih menarik.
• Pratinjau di ponsel: Pastikan visibilitas, keselarasan, dan posisi yang benar untuk format vertikal atau horizontal.
• Sempurnakan waktu di timeline: Sesuaikan waktu mulai dan berakhir sehingga foto muncul tepat saat dibutuhkan untuk pacing yang lancar.

Tambahkan Foto ke Video

Meningkatkan Keterlibatan dengan Video yang Diperkaya Foto

HeyGen memudahkan Anda untuk menambahkan dan mengkustomisasi gambar dalam video Anda dengan kontrol yang sederhana dan profesional.

• Tambahkan Overlay Gambar: Unggah foto atau PNG dan letakkan di mana saja. Ubah ukuran, putar, atau atur kecerahan dalam hitungan detik.
• Sisipkan Logo & Watermark: Tambahkan branding dengan logo PNG yang bersih dan transparan.
• Gunakan Stiker & Grafis: Tambahkan ikon atau visual untuk menonjolkan poin kunci, atau jelajahi branding lebih dalam dengan Platform Video Personalisasi.
• Tambahkan Banyak Foto: Buat slideshow sederhana atau tampilkan beberapa langkah dengan meletakkan beberapa gambar pada timeline.
• Peningkatan Media AI: Hasilkan gambar, sarankan B-roll, atau atur penempatan otomatis dengan alat AI.
• Gambar-dalam-Gambar: Tambahkan gambar mengambang kecil untuk reaksi atau tutorial.
• Dukungan Format Penuh: Bekerja dengan PNG, JPG, SVG, WebP, GIF dan menambahkannya ke video MP4, MOV, AVI, atau WebM tanpa kehilangan kualitas.

Bagaimana cara kerjanya?

Tambahkan Foto ke Video Anda dalam 4 Langkah Mudah

Buat video yang menarik secara visual dengan mudah menambahkan gambar, tidak memerlukan pengalaman edit. Edit di browser Anda dan ekspor dengan kualitas tinggi tanpa watermark. Mulai sekarang dan rasakan betapa cepatnya menambahkan foto ke dalam video Anda.

Langkah 1

Unggah Video Anda

Unggah MP4, MOV atau format yang didukung lainnya.

Langkah 2

Unggah Foto atau PNG Anda

Tambahkan gambar, logo, atau grafik Anda.

Langkah 3

Posisikan dan Sesuaikan Gambar Anda

Seret dan lepas untuk meletakkan gambar. Ubah ukuran, putar, potong atau ubah kecerahan. Atur waktu pada garis waktu.

Langkah 4

Ekspor dan Unduh Video Anda

Ekspor dalam HD atau 4K dan bagikan ke TikTok, Instagram atau YouTube.

Tambahkan Foto ke Video FAQ

Bagaimana cara menambahkan gambar ke dalam video secara online?

Unggah video Anda, sisipkan gambar dan tarik ke tempat yang diinginkan menggunakan editor browser sederhana HeyGen. Anda dapat mengubah ukuran, menempatkan, dan mengatur waktu foto Anda dengan mudah. Coba gunakan Add Photo to Video Tool.

Bisakah saya menambahkan foto atau logo ke dalam video secara gratis?

Ya. Anda dapat menambahkan foto, PNG, dan logo tanpa biaya menggunakan editor online HeyGen. Ekspor tanpa watermark juga tersedia tergantung pada paket Anda.

Apakah kualitas video saya akan berkurang setelah menambahkan gambar?

Tidak. HeyGen mempertahankan kualitas HD atau 4K asli Anda sambil menjaga gambar yang ditambahkan tetap bersih dan tajam. PNG transparan tetap halus dan jernih saat diekspor.

Format gambar apa saja yang bisa saya unggah?

Anda dapat mengunggah file PNG, JPG, SVG, WebP, atau GIF. PNG transparan paling cocok untuk logo, overlay yang rapi, dan branding profesional.

Bisakah saya menambahkan beberapa foto ke dalam satu video?

Ya. Tambahkan beberapa gambar di sepanjang garis waktu untuk membuat slideshow, menjelaskan langkah-langkah atau menonjolkan fitur produk. Setiap gambar memiliki kontrol independen untuk penempatan dan waktu.

Apakah alat ini bagus untuk branding, tutorial, dan konten sosial?

Tentu saja. Anda dapat menambahkan logo, foto produk, dan grafis untuk TikTok, Instagram, dan YouTube. Untuk elemen kreatif tambahan, coba gunakan Alat Penambah Stiker ke Video.

Format video apa saja yang bisa saya unggah dan ekspor?

Anda dapat mengunggah video MP4, MOV, AVI, dan WebM, kemudian mengekspor proyek akhir Anda dalam HD atau 4K untuk pemutaran yang bersih di semua platform utama

Bisakah AI membantu menempatkan atau mengatur foto saya?

Ya. AI membantu dalam penyesuaian, penjajaran, dan keseimbangan visual untuk hasil yang lebih terpolisir. Untuk kontrol merek yang lebih mendalam, jelajahi Personalized Video Platform

