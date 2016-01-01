Tingkatkan video Anda dengan menambahkan foto, PNG transparan, stiker, atau grafik bermerek hanya dengan beberapa klik. Untuk elemen kreatif yang lebih banyak, Anda juga bisa menggunakan alat seperti Add Stickers to Video Tool untuk mengkustomisasi tampilan visual Anda.

Unggah format gambar apa saja termasuk PNG, JPG, SVG, atau WebP, kemudian letakkan dan atur ukuran foto Anda di mana saja pada garis waktu. Baik Anda memerlukan logo, gambar produk, atau grafik tutorial, editor memberikan Anda kontrol penuh atas penempatan, ukuran, dan keburaman.

Karena semuanya berjalan secara online, tidak diperlukan perangkat lunak. Ini bekerja di iPhone, Android, Mac, dan Windows, menjaga file Anda tetap pribadi saat mengekspor video dengan kualitas tajam yang tinggi. Seluruh prosesnya cepat, mudah, dan ramah bagi pemula.

Anda juga bisa menambahkan elemen visual untuk kreativitas ekstra. Coba gunakan Add Stickers to Video Tool jika Anda ingin meningkatkan kualitas video Anda lebih jauh.