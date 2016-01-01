Pembuat Subjudul

Buat subtitle yang akurat untuk video apa pun dalam hitungan detik. AI Subtitle Generator HeyGen mengubah audio yang diucapkan menjadi subtitle yang bersih, siap pakai yang meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan keterlibatan dan membantu konten Anda tampil lebih baik di setiap platform. Unggah video Anda, hasilkan subtitle secara instan dan edit dengan alat sederhana yang membuat alur kerja Anda cepat dan bebas stres.

Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Penerjemah Video AI HeyGen secara otomatis mengonversi setiap video ke dalam bahasa lain dengan audio yang sinkron dengan bibir secara alami, sesuai dengan suara dan emosi pembicara. Ini mempertahankan gaya penyampaian asli sambil menghasilkan versi multibahasa berkualitas studio dalam hitungan menit.

Pembuat Subjudul

Mengapa Menggunakan HeyGen untuk Memberi Subjudul pada Video Anda

Subjudul membantu penonton mengikuti pesan Anda, meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan keterlibatan. HeyGen mempercepat proses dengan menghasilkan subjudul yang akurat secara otomatis, sehingga Anda tidak perlu transkripsi manual atau langkah tambahan.
AI menangani transkripsi, penentuan waktu, dan pemformatan, memberikan Anda subjudul siap pakai yang sesuai dengan audio Anda. Anda dapat mengeditnya, menyesuaikannya untuk berbagai platform dan mengekspor format yang Anda butuhkan untuk YouTube, TikTok, Instagram, Reels atau konten bentuk panjang. Semuanya berjalan di peramban Anda, sehingga Anda dapat memberi subjudul video dari perangkat apa pun tanpa perlu menginstal perangkat lunak.

Jika klip Anda perlu dipangkas sebelum membuat subjudul, Anda dapat menyiapkannya dengan cepat menggunakan Online Video Trimmer:

sebuah video seorang pria yang sedang duduk di sofa mengucapkan selamat datang
Pembuat Subjudul

Praktik Terbaik dalam Membuat Subtitle

Subjudul yang akurat membuat konten Anda mudah diikuti, bahkan ketika penonton tidak dapat menggunakan suara. Ikuti tips sederhana ini untuk meningkatkan kualitas subjudul dan membantu AI memahami audio Anda:

✓ Gunakan audio yang jernih: Ucapan yang jelas dan minim gangguan suara meningkatkan akurasi.
✓ Bicaralah dengan kecepatan yang stabil: Penyampaian yang konsisten menjaga subjudul selaras dengan video Anda.
✓ Periksa detail penting: Periksa ulang nama, istilah teknis, dan frasa merek.
✓ Pilih gaya yang mudah dibaca: Gunakan font yang jernih dan kontras yang baik untuk video panjang. Gunakan teks yang lebih besar untuk platform bentuk pendek seperti TikTok atau Reels.
✓ Ekspor dengan benar: Gunakan SRT atau VTT untuk platform yang mendukung file caption. Gunakan subjudul yang terbakar untuk aplikasi yang tidak mendukung.
✓ Pratinjau sebelum mempublikasikan: Periksa waktu, format, dan keterbacaan untuk terakhir kalinya.

tangkapan layar sebuah situs web yang bertuliskan " pilih gaya keterangan favorit Anda "
Pembuat Subjudul

Meningkatkan Aksesibilitas Video dengan Subtitle AI

HeyGen memberikan segala yang Anda butuhkan untuk menghasilkan subtitle yang akurat, mengeditnya dengan mudah, dan mempublikasikan konten untuk setiap platform. Setiap fitur menghemat waktu sambil memberikan Anda kontrol penuh atas subtitle akhir Anda.

✓ Pembuatan Subtitle Berbasis AI: Buat subtitle yang jelas dan akurat dalam hitungan detik. HeyGen menganalisis audio Anda dan menghasilkan subtitle yang bersih dengan penempatan waktu yang tepat.
✓ Kontrol Editing Sederhana: Sesuaikan waktu, tanda baca atau ejaan dengan cepat tanpa perlu alat tambahan atau perangkat lunak.
✓ Ekspor atau Burn-In Subtitle: Unduh file SRT atau VTT untuk platform seperti YouTube, atau ekspor video dengan subtitle yang terbakar untuk TikTok, Instagram atau Reels.
✓ Dukungan Bahasa Beragam: Hasilkan subtitle dalam berbagai bahasa untuk menjangkau audiens global.
✓ Alur Kerja Berbasis Browser yang Cepat: Semua berjalan secara online sehingga Anda dapat mengunggah, membuat subtitle, dan mengekspor dari perangkat apa pun.
✓ Aman dan Privat: Video Anda tetap terlindungi selama proses tersebut.

Gaya dan Sesuaikan Subtitle AndaUbah font, ukuran, penempatan, dan latar belakang untuk subtitle yang mudah dibaca dan siap platform. Jika Anda ingin menambahkan teks tambahan di layar atau branding, coba alat Tambahkan Teks ke Video ini:

sebuah video seorang pria yang sedang duduk di sofa dengan keterangan lebih mudah diakses dan menarik
Bagaimana cara kerjanya?

Tambahkan Subjudul ke Video Anda dalam 4 Langkah Mudah

Membuat subtitle dengan HeyGen hanya memerlukan beberapa langkah cepat. Anda tidak memerlukan pengalaman mengedit atau perangkat lunak khusus apa pun. Semuanya berjalan secara online, dan Anda bisa mulai dari mengunggah hingga mengekspor dalam hitungan menit.

Langkah 1

Unggah Video Anda

Pilih file MP4, MOV atau WebM Anda dan unggah langsung dari perangkat Anda. HeyGen mendukung format video yang paling umum.

Langkah 2

Biarkan AI Membuat Subtitle Anda

HeyGen menganalisis audio Anda secara otomatis dan menghasilkan subtitle yang akurat dan sinkron berdasarkan apa yang dikatakan.

Langkah 3

Tinjau, Edit dan Gaya

Lakukan penyesuaian waktu, perbaiki nama, tambahkan tanda baca atau ubah tampilan subtitle Anda. Anda memiliki kontrol penuh terhadap hasil akhir.

Langkah 4

Ekspor Subtitle Anda

Unduh subtitle sebagai file SRT atau VTT atau ekspor video dengan subtitle yang tersemat untuk platform seperti TikTok, Instagram, dan Reels.

FAQ Generator Subjudul

Seberapa akurat subtitle yang dihasilkan oleh AI?

HeyGen menggunakan teknologi pengenalan suara canggih untuk membuat subjudul yang sangat akurat, bahkan untuk ucapan yang cepat. Tinjauan cepat memungkinkan Anda untuk menyempurnakan nama, singkatan, atau istilah teknis demi hasil yang sempurna.

Bisakah saya membuat subtitle untuk video TikTok, Instagram, atau YouTube?

Ya. Ekspor file SRT/VTT untuk platform yang mendukung caption atau sematkan subtitle langsung ke dalam video Anda untuk TikTok, Reels, dan Shorts. Untuk pemotongan sebelum memberikan subtitle, coba Online Video Trimmer

Apakah generator subtitle itu gratis?

Banyak fitur inti termasuk pembuatan subtitle otomatis, alat pengeditan, dan ekspor SRT/VTT yang bisa digunakan secara gratis. Anda dapat memberikan subtitle pada video secara instan tanpa perlu menginstal perangkat lunak.

Format video apa saja yang bisa saya unggah?

HeyGen mendukung MP4, MOV, AVI, dan WebM, memudahkan untuk memberikan subtitle pada konten dari ponsel, kamera, atau rekaman layar.

Apakah alat ini mendukung subtitle multibahasa?

Tentu saja. Anda dapat menghasilkan subtitle dalam berbagai bahasa, membuat konten Anda dapat diakses oleh audiens global di media sosial, e-learning, dan saluran pemasaran.

Apakah subtitle akan menurunkan kualitas video saya?

Tidak. Video Anda tetap memiliki kualitas asli baik ketika Anda mengunduh file subtitle atau membakar caption langsung ke dalam video untuk platform seperti TikTok atau Instagram.

Apakah saya memerlukan pengalaman mengedit untuk menggunakan alat ini?

Sama sekali tidak. Antarmuka pengguna sangat sederhana dan berbasis browser, sehingga siapa saja dapat menghasilkan, mengedit, dan memberi gaya pada subjudul dalam hitungan menit. Jika Anda memerlukan teks tambahan di layar, Anda juga bisa menggunakan Add Text to Video

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

