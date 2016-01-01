HeyGen memberikan segala yang Anda butuhkan untuk menghasilkan subtitle yang akurat, mengeditnya dengan mudah, dan mempublikasikan konten untuk setiap platform. Setiap fitur menghemat waktu sambil memberikan Anda kontrol penuh atas subtitle akhir Anda.



✓ Pembuatan Subtitle Berbasis AI: Buat subtitle yang jelas dan akurat dalam hitungan detik. HeyGen menganalisis audio Anda dan menghasilkan subtitle yang bersih dengan penempatan waktu yang tepat.

✓ Kontrol Editing Sederhana: Sesuaikan waktu, tanda baca atau ejaan dengan cepat tanpa perlu alat tambahan atau perangkat lunak.

✓ Ekspor atau Burn-In Subtitle: Unduh file SRT atau VTT untuk platform seperti YouTube, atau ekspor video dengan subtitle yang terbakar untuk TikTok, Instagram atau Reels.

✓ Dukungan Bahasa Beragam: Hasilkan subtitle dalam berbagai bahasa untuk menjangkau audiens global.

✓ Alur Kerja Berbasis Browser yang Cepat: Semua berjalan secara online sehingga Anda dapat mengunggah, membuat subtitle, dan mengekspor dari perangkat apa pun.

✓ Aman dan Privat: Video Anda tetap terlindungi selama proses tersebut.

Gaya dan Sesuaikan Subtitle AndaUbah font, ukuran, penempatan, dan latar belakang untuk subtitle yang mudah dibaca dan siap platform. Jika Anda ingin menambahkan teks tambahan di layar atau branding, coba alat Tambahkan Teks ke Video ini: