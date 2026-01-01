Menjadi Mitra HeyGen
Bergabunglah dengan Program Afiliasi HeyGen dan dapatkan komisi berulang 35% selama 3 bulan untuk setiap pelanggan baru yang Anda referensikan:
• Komisi 35% untuk paket Creator & Team
• Jendela atribusi last-click 30 hari
• Penghasilan tanpa batas
• Pembayaran bulanan
Cara Kerjanya
1. Ajukan
Kirim aplikasi singkat untuk bergabung dengan Program Afiliasi HeyGen.
2. Bagikan
Promosikan HeyGen menggunakan tautan rujukan Anda di video YouTube, konten video sosial, posting blog, buletin, atau komunitas.
3. Hasilkan
Dapatkan komisi 35% selama 3 bulan pertama setiap kali seseorang mendaftar melalui tautan Anda untuk langganan Creator atau Teams baru.
Jumlah pembayaran minimum adalah $30, dibayarkan melalui PayPal.
Berapa Banyak yang Bisa Anda Hasilkan?
$300+
10 Pelanggan yang Direferensikan
$1.500+
50 Pelanggan yang Direferensikan
$3.000+
100 Pelanggan yang Direferensikan
Mengapa Afiliasi Senang Mempromosikan HeyGen
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Berapa banyak yang bisa saya hasilkan?
Tidak ada batas penghasilan. Penghasilan Anda akan meningkat seiring dengan jumlah pengguna yang Anda referensikan.
Kapan pembayaran dilakukan?
Komisi menjadi memenuhi syarat setelah 60 hari, lalu dibayarkan pada siklus pembayaran bulanan berikutnya.
Bagaimana cara saya menerima pembayaran?
Komisi menjalani masa verifikasi selama 60 hari untuk mengakomodasi pengembalian dana, chargeback, dan validasi langganan.
Setelah diverifikasi, komisi akan dimasukkan ke dalam pembayaran bulanan berikutnya, yang dibayarkan dalam lima hari kerja pertama setiap bulan.
Komisi dihitung berdasarkan pembayaran aktual yang diterima oleh HeyGen.
Ambang batas pembayaran minimum adalah $30, dan pembayaran hanya dilakukan melalui PayPal.
Bagaimana struktur komisinya?
Afiliasi mendapatkan komisi 35% untuk 3 bulan pertama dari setiap langganan berbayar baru yang mereka rujuk.
Apa itu jendela atribusi?
HeyGen menggunakan atribusi klik terakhir 30 hari, yang berarti tautan rujukan terbaru yang diklik sebelum pendaftaran akan menerima kredit.
Apa saja Syarat dan Ketentuannya?
Afiliasi tidak boleh menjalankan iklan penelusuran atau menggunakan tautan afiliasi mereka sendiri untuk melakukan pembelian. Syarat dan ketentuan lengkap program afiliasi dapat ditemukan di sini. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang program ini atau memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai aturannya, silakan hubungi tim dukungan afiliasi kami di [email protected]
Versi utama logo lengkap HeyGen harus digunakan dalam sebagian besar situasi. Gunakan versi vertikal hanya ketika ruang terbatas atau tata letak membutuhkan format yang lebih ringkas—seperti pada penempatan sempit, unggahan media sosial, atau tampilan digital—di mana logo lengkap tetap perlu terlihat dengan jelas.
Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa saja (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami: