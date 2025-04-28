Pembuat Video dari Gambar AI yang Dirancang untuk Kreator Video

Ubah foto apa saja menjadi video menakjubkan dengan alat AI yang sederhana. Tambahkan gerakan, teks yang rapi, dan musik untuk segera meningkatkan kualitas visual Anda. Cocok untuk postingan media sosial, iklan, dan penceritaan kreatif.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Kasus Penggunaan Generator Gambar ke Video

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform video AI ke gambar yang paling inovatif.

Visual Kampanye Pemasaran

Visual Kampanye Pemasaran

Buatlah iklan yang menarik perhatian dan klip video sosial dari gambar produk yang sudah ada. Ubah aset statis menjadi video pendek dengan transisi, teks, dan suara yang menonjolkan fitur dan penawaran, tanpa perlu melakukan pemotretan baru. Alat ini sangat ideal bagi pemasar yang ingin membuat video dengan cepat menggunakan alat AI.

Konten Pelatihan dan Pendidikan

Konten Pelatihan dan Pendidikan

Konversikan diagram, grafik, dan gambar diam menjadi video penjelas. Tambahkan voiceover, sinkronkan gerakan dengan langkah-langkah, dan ciptakan materi pelatihan yang menakjubkan. Sangat cocok untuk mengubah satu foto atau serangkaian visual menjadi format video yang menarik yang dapat diikuti oleh para pembelajar dengan mudah.

Etalase Produk E-commerce

Etalase Produk E-commerce

Hidupkan gambar produk dengan gerakan kamera yang halus, pengambilan gambar yang menonjol, dan penjelasan yang jelas. Gunakan editor video HeyGen untuk menampilkan spesifikasi, menganimasikan fitur, dan menjawab pertanyaan. Ubah visual statis menjadi video pendek yang meningkatkan pemahaman tentang produk.

Komunikasi Internal dan Pembaruan

Komunikasi Internal dan Pembaruan

Ubah dashboard atau visual internal menjadi video ringkas dengan menggunakan alat video AI. Tambahkan narasi dan transisi untuk memusatkan perhatian dan menyampaikan pembaruan yang dapat dipahami tim lebih cepat daripada membaca email panjang.

Mengapa HeyGen adalah generator video dari gambar terbaik

HeyGen mengubah setiap gambar statis menjadi video yang berkualitas tinggi dan tampak nyata dalam hitungan menit. Baik Anda memulai dari sebuah foto sederhana, sebuah instruksi rinci, atau aset stok kami, HeyGen menyediakan hasil yang cepat dan realistis dengan kontrol kreatif yang tak tertandingi.

Generasi kilat cepat

Ubah gambar Anda menjadi video yang terlihat profesional dalam hitungan menit; jauh lebih cepat dan murah daripada alur kerja produksi tradisional.

Tanpa kurva pembelajaran

Buat konten gambar-ke-video yang profesional dengan antarmuka yang bisa dikuasai oleh siapa saja. Tidak memerlukan latar belakang editing atau keahlian teknis.

Editor kreatif serba ada

Dari permintaan pertama Anda hingga ekspor akhir, editor berbasis teks HeyGen mempermudah seluruh alur kerja. Edit, sempurnakan, dan produksi video secepat menulis dokumen.

Avatar Foto AI dan Animasi Karakter

Animasikan potret, foto seluruh tubuh, dan avatar dengan gerakan yang seperti nyata. Generator gambar ini menganalisis ekspresi dan menambahkan animasi wajah yang realistis menggunakan AI canggih, menciptakan hasil video yang menarik.

gambar ke video

Pembuatan Video dari Foto dengan Cepat

Unggah sebuah gambar, tambahkan skrip Anda, dan klik tombol buat video. HeyGen akan mengurus sisanya. Ubah foto menjadi video yang menakjubkan dalam hitungan detik dengan kualitas video yang tinggi. Ini adalah alat ideal untuk mengubah gambar menjadi video bagi mereka yang membutuhkan pembuatan video secara cepat dan massal.

Sebuah smartphone menampilkan antarmuka aplikasi TikTok berwarna gelap dengan latar belakang cahaya neon merah muda dan biru yang berpendar.

Suara, Musik, dan Teks dalam Satu Alur

Buat video menggunakan suara dan musik bawaan. Ciptakan avatar yang berbicara dengan subtitle yang sinkron dengan audio. Tambahkan lapisan audio tanpa memerlukan alat terpisah. Mendukung berbagai format video dan resolusi.

Kloning suara

Gaya Fleksibel dan Kontrol Gerakan

Sesuaikan durasi video, rasio aspek, dan tempo. Pandu transisi dengan perintah berbasis teks seperti “gerakan kamera lambat” atau “zoom pada subjek.” Alat pembuat video ini memberikan Anda kontrol penuh tanpa perlu kurva pembelajaran.

foto grafis bergerak menjadi video

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berbicara tentang media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi berdiri di depan kamera."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator Video dari Gambar AI

Hidupkan setiap foto dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.

Langkah 1

Unggah Foto Anda

Pilih gambar yang jernih dan berkualitas tinggi (PNG, JPG, HEIC, atau WebP hingga 200MB) karena HeyGen menganalisisnya untuk mendeteksi subjek kunci, objek, dan elemen latar belakang untuk perencanaan gerakan.

Langkah 2

Tambahkan Skrip atau Audio Anda

Ketik skrip atau unggah suara Anda, memungkinkan Avatar IV untuk memetakan ucapan dengan tepat ke ekspresi wajah dan gerakan bibir.

Langkah 3

Hasilkan Gerakan dan Bingkai

HeyGen memprediksi jalur pergerakan alami, menghasilkan bingkai antara secara otomatis, dan menambahkan efek sinematik seperti penggeseran, pembesaran, dan kemiringan untuk animasi yang dinamis.

Langkah 4

Menyempurnakan dan Mengekspor Video

AI menyempurnakan pencahayaan, kesinambungan bayangan, dan transisi untuk menghasilkan video yang tampak nyata dan siap dibagikan di berbagai platform.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

FAQ tentang AI Pengubah Gambar menjadi Video

Apa itu AI pengubah gambar menjadi video?

AI pengubah gambar menjadi video mengubah visual statis menjadi video pendek yang dihasilkan AI. Unggah sebuah gambar, masukkan skrip, dan HeyGen akan menganimasikan ekspresi wajah serta menambahkan suara, sempurna untuk membuat video dari satu foto.

Apakah saya bisa menggunakan alat pengubah gambar menjadi video ini untuk media sosial?

Ya, AI video generator ini sangat cocok untuk membuat video pendek, video penjelas, dan video peragaan produk untuk platform sosial. Dirancang untuk video yang cepat dan menarik yang menceritakan kisah Anda dengan jelas.

Apakah alat Image to Video milik Heygen mendukung berbagai format gambar?

HeyGen mendukung format MP4 dan WebM. Platform ini secara otomatis menyesuaikan resolusi dan kualitas video untuk sesuai dengan pengaturan ekspor Anda.

Bisakah saya menganimasikan wajah dari foto-foto lama?

Ya. Dengan menggunakan AI foto ke video dan mesin pemetaan wajah HeyGen, Anda dapat mengubah gambar lama atau statis menjadi video ai yang berbicara dengan gerakan yang dihasilkan AI dan suara yang sinkron.

Apakah ini alat gratis terbaik untuk mencoba mengubah gambar menjadi video?

HeyGen menawarkan tingkatan AI pengubah gambar menjadi video yang gratis untuk digunakan sehingga Anda dapat menjelajahi fitur dan membuat video pertama Anda tanpa harus membayar. Meskipun tidak sepenuhnya tanpa batas, ini merupakan salah satu titik awal gratis terbaik.

Apa yang bisa saya lakukan dengan generator gambar ke video AI?

Alat ini memungkinkan Anda membuat konten video yang menakjubkan dari foto, gambar produk, dan avatar. Sangat cocok untuk kampanye pemasaran, reel pribadi, dan video dengan animasi berbasis AI.

Bisakah saya mengubah gambar menjadi video menggunakan HeyGen?

Ya, Anda dapat dengan mudah mengonversi gambar menjadi video dinamis menggunakan HeyGen. Baik Anda membuat slideshow atau reel promosi, alat kami memudahkan untuk mengubah gambar menjadi visual yang menarik.

Bagaimana perbandingan HeyGen dengan generator video AI lainnya?

HeyGen menggunakan AI canggih untuk menyediakan fitur pembuat video seperti animasi, pengisian suara, kontrol gerakan, dan penulisan caption otomatis. Ini berfungsi seperti generator video AI lengkap yang terintegrasi dalam satu antarmuka yang efisien.

Bisakah saya menambahkan musik atau suara latar ke dalam video?

Tentu saja! Anda dapat memilih trek latar dari perpustakaan bawaan HeyGen atau mengunggah milik Anda sendiri. Anda juga dapat menambahkan suara hasil generasi AI menggunakan alat penggabungan suara HeyGen.

Jenis gambar apa saja yang bisa saya gunakan pada AI Pengubah Gambar menjadi Video HeyGen?

Anda dapat menggunakan gambar JPG, PNG, HEIC, WebP, atau SVG sederhana yang jernih dan berkualitas tinggi dengan ukuran di bawah 200MB. Pastikan gambar memiliki lebar minimal 300 piksel, terang, dan tidak buram. Hindari konten yang memiliki hak cipta atau tidak aman. Semakin baik kualitas gambar, semakin lancar animasinya.

Bisakah Heygen mengubah foto lama menjadi video dengan menggunakan AI?

Ya, fitur foto ke video Heygen memungkinkan Anda untuk mengunggah foto lama atau statis dan mengubahnya menjadi video yang dihasilkan AI yang tampak nyata. Anda dapat menganimasikan wajah, menghasilkan ucapan, dan menghidupkan kembali kenangan atau gambar sejarah hanya dengan beberapa klik.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

