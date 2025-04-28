Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform video AI ke gambar yang paling inovatif.

Visual Kampanye Pemasaran Buatlah iklan yang menarik perhatian dan klip video sosial dari gambar produk yang sudah ada. Ubah aset statis menjadi video pendek dengan transisi, teks, dan suara yang menonjolkan fitur dan penawaran, tanpa perlu melakukan pemotretan baru. Alat ini sangat ideal bagi pemasar yang ingin membuat video dengan cepat menggunakan alat AI.

Konten Pelatihan dan Pendidikan Konversikan diagram, grafik, dan gambar diam menjadi video penjelas. Tambahkan voiceover, sinkronkan gerakan dengan langkah-langkah, dan ciptakan materi pelatihan yang menakjubkan. Sangat cocok untuk mengubah satu foto atau serangkaian visual menjadi format video yang menarik yang dapat diikuti oleh para pembelajar dengan mudah.

Etalase Produk E-commerce Hidupkan gambar produk dengan gerakan kamera yang halus, pengambilan gambar yang menonjol, dan penjelasan yang jelas. Gunakan editor video HeyGen untuk menampilkan spesifikasi, menganimasikan fitur, dan menjawab pertanyaan. Ubah visual statis menjadi video pendek yang meningkatkan pemahaman tentang produk.