Ubah audio Anda menjadi konten video yang menarik dengan HeyGen. Konversikan podcast, voiceover, atau audio apa pun menjadi video yang menampilkan avatar AI, subtitle, dan animasi. Tidak perlu penyuntingan. Cukup unggah dan bagikan.
Penerjemah Video AI HeyGen secara otomatis mengonversi setiap video ke dalam bahasa lain dengan audio yang telah diselaraskan dengan gerak bibir secara alami, sesuai dengan suara dan emosi pembicara. Ini mempertahankan gaya penyampaian asli sambil menghasilkan versi multibahasa berkualitas studio dalam hitungan menit.
Konverter audio ke video berbasis AI dari HeyGen memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengubah podcast, voiceover, musik, atau pidato menjadi konten video yang menarik. Tingkatkan keterlibatan penonton dengan avatar AI kustom, subjudul, dan visual dinamis—sangat cocok untuk media sosial, pemasaran, dan presentasi.
Dengan lebih dari 400 template video, animasi yang didukung AI, dan visual yang dapat disesuaikan, konverter audio ke video kami memungkinkan Anda menghidupkan audio Anda tanpa memerlukan keahlian mengedit. Bergabunglah dengan HeyGen hari ini dan buat konten Anda menonjol.
Dapatkan Manfaat Maksimal dari AI Audio ke Video
Untuk memastikan video yang menarik dan terpolis, ikuti tips kunci berikut: pilih format audio yang sesuai, pilih avatar yang tepat, dan gunakan pentingnya konten multimedia untuk menarik perhatian audiens.
Tingkatkan Konten Anda dengan Konversi Audio ke Video
Mengubah audio menjadi video meningkatkan visibilitas, keterlibatan, dan kemudahan dibagikan. Platform seperti YouTube, Instagram, dan LinkedIn lebih menyukai konten video, membuatnya penting untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, terjemahan multibahasa melalui video translator kami yang gratis memungkinkan Anda untuk terhubung dengan penonton global dengan mudah.
Pelajari pentingnya konten multimedia untuk menarik perhatian audiens agar potensi jangkauan konten Anda maksimal.
HeyGen lebih dari sekadar alat audio-ke-video; ini adalah sebuah generator video AI. Dengan avatar AI, kloning suara, dan subjudul otomatis, konten audio Anda dapat menarik audiens yang lebih luas melalui visual yang menawan.
Ubah Audio Anda Menjadi Video dengan AI dalam 4 Langkah Mudah
Ubah podcast, voiceover, atau pidato menjadi video dinamis—tanpa perlu keahlian mengedit.
Seret dan lepas file podcast, narasi, atau musik Anda untuk memulai. Format umum seperti MP3 dan WAV didukung.
Pilih dari 300+ avatar dan 400+ templat untuk menyampaikan pesan Anda secara visual dengan nada dan gaya yang tepat.
Buat otomatis teks terjemahan, sisipkan visual latar belakang atau efek, dan tambahkan musik untuk meningkatkan keterlibatan penonton. Temukan cara menambahkan subjudul pada video dengan efektif agar konten Anda dapat diakses dan menarik.
Ekspor video yang telah Anda sempurnakan untuk media sosial, komunikasi internal, atau penggunaan merek—siap untuk dipublikasikan dalam hitungan menit. Daftar dengan HeyGen dan mulai berkarya hari ini.
HeyGen mendukung format seperti MP3 dan WAV untuk unggahan audio, memberikan pengguna fleksibilitas dalam menggunakan konten audio yang mereka miliki.
Ya, Anda dapat menyesuaikan video Anda dengan memilih dari lebih dari 1000 avatar AI dan 400 templat, menambahkan subtitle, visual latar belakang, dan efek untuk mencocokkan dengan identitas merek Anda.
Tidak, HeyGen dirancang untuk pengguna tanpa pengalaman mengedit video sebelumnya. Antarmukanya yang intuitif memungkinkan Anda untuk membuat video berkualitas profesional dengan mudah.
Ya, HeyGen dapat secara otomatis menghasilkan subtitle dari audio Anda. Cukup unggah video (atau audio) Anda, dan sistem akan menyalin ucapan dan membuat teks terjemahan yang dapat Anda tinjau, edit, dan atur gayanya sebelum diekspor. Ini membuat konten Anda lebih mudah diakses dan lebih nyaman ditonton tanpa suara.
Waktu pemrosesan berbeda-beda tergantung pada panjang dan kompleksitas video tetapi biasanya memakan waktu beberapa menit.
