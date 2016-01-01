Konverter Audio AI ke Video

Ubah audio Anda menjadi konten video yang menarik dengan HeyGen. Konversikan podcast, voiceover, atau audio apa pun menjadi video yang menampilkan avatar AI, subtitle, dan animasi. Tidak perlu penyuntingan. Cukup unggah dan bagikan.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba penerjemah video AI kami

Penerjemah Video AI HeyGen secara otomatis mengonversi setiap video ke dalam bahasa lain dengan audio yang telah diselaraskan dengan gerak bibir secara alami, sesuai dengan suara dan emosi pembicara. Ini mempertahankan gaya penyampaian asli sambil menghasilkan versi multibahasa berkualitas studio dalam hitungan menit.

Translate Video

Pilih contoh video
Step 1:Pilih contoh video
Unggah video kustom
Step 2:Unggah video kustom
Klik terjemahkan video
Step 3:Klik terjemahkan video
Pembuatan Video AI

Want to turn your audio into stunning videos? {{total_avaters}}[@portabletext/react] Unknown block type "tokenReference", specify a component for it in the `components.types` prop

Konverter audio ke video berbasis AI dari HeyGen memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengubah podcast, voiceover, musik, atau pidato menjadi konten video yang menarik. Tingkatkan keterlibatan penonton dengan avatar AI kustom, subjudul, dan visual dinamis—sangat cocok untuk media sosial, pemasaran, dan presentasi.

Dengan lebih dari 400 template video, animasi yang didukung AI, dan visual yang dapat disesuaikan, konverter audio ke video kami memungkinkan Anda menghidupkan audio Anda tanpa memerlukan keahlian mengedit. Bergabunglah dengan HeyGen hari ini dan buat konten Anda menonjol.

Pembuatan Video AI

Dapatkan Manfaat Maksimal dari AI Audio ke Video

Untuk memastikan video yang menarik dan terpolis, ikuti tips kunci berikut: pilih format audio yang sesuai, pilih avatar yang tepat, dan gunakan pentingnya konten multimedia untuk menarik perhatian audiens.

  • Gunakan Audio yang Jernih dan Berkualitas Tinggi - Suara yang tajam meningkatkan sinkronisasi ucapan.
  • Tambahkan Avatar AI - Gunakan lebih dari 300 avatar yang dapat disesuaikan dari generator Avatar AI kami untuk mempresentasikan konten Anda secara visual.
  • Sertakan Subjudul Otomatis - Tingkatkan keterlibatan dengan caption yang didukung AI.
  • Pilih Template Video yang Tepat - Pilih dari lebih dari 400 desain yang disesuaikan untuk berbagai format.
  • Tingkatkan dengan Musik Latar & Efek - Ciptakan pengalaman menonton yang lebih dinamis.
Pembuatan Video AI

Tingkatkan Konten Anda dengan Konversi Audio ke Video

Mengubah audio menjadi video meningkatkan visibilitas, keterlibatan, dan kemudahan dibagikan. Platform seperti YouTube, Instagram, dan LinkedIn lebih menyukai konten video, membuatnya penting untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, terjemahan multibahasa melalui video translator kami yang gratis memungkinkan Anda untuk terhubung dengan penonton global dengan mudah.

Pelajari pentingnya konten multimedia untuk menarik perhatian audiens agar potensi jangkauan konten Anda maksimal.

HeyGen lebih dari sekadar alat audio-ke-video; ini adalah sebuah generator video AI. Dengan avatar AI, kloning suara, dan subjudul otomatis, konten audio Anda dapat menarik audiens yang lebih luas melalui visual yang menawan.

Bagaimana cara kerjanya?

Ubah Audio Anda Menjadi Video dengan AI dalam 4 Langkah Mudah

Ubah podcast, voiceover, atau pidato menjadi video dinamis—tanpa perlu keahlian mengedit.

Langkah 1

Unggah File Audio Anda

Seret dan lepas file podcast, narasi, atau musik Anda untuk memulai. Format umum seperti MP3 dan WAV didukung.

Langkah 2

Pilih Avatar AI & Templat Video

Pilih dari 300+ avatar dan 400+ templat untuk menyampaikan pesan Anda secara visual dengan nada dan gaya yang tepat.

Langkah 3

Tambahkan Subjudul, Musik & Peningkatan Visual

Buat otomatis teks terjemahan, sisipkan visual latar belakang atau efek, dan tambahkan musik untuk meningkatkan keterlibatan penonton. Temukan cara menambahkan subjudul pada video dengan efektif agar konten Anda dapat diakses dan menarik.

Langkah 4

Buat & Bagikan Video Anda

Ekspor video yang telah Anda sempurnakan untuk media sosial, komunikasi internal, atau penggunaan merek—siap untuk dipublikasikan dalam hitungan menit. Daftar dengan HeyGen dan mulai berkarya hari ini.

FAQ Tentang Konverter Audio ke Video

Apa itu AI Audio ke Video HeyGen?

HeyGen's Audio to Video AI converts audio files such as podcasts and speeches into engaging videos using AI avatars, subtitles, and animations. It helps users enhance their content and reach a global audience with ease.

Format audio apa saja yang didukung oleh konverter Audio ke Video kami?

HeyGen mendukung format seperti MP3 dan WAV untuk unggahan audio, memberikan pengguna fleksibilitas dalam menggunakan konten audio yang mereka miliki.

Bisakah saya mengubah tampilan visual dalam video saya?

Ya, Anda dapat menyesuaikan video Anda dengan memilih dari lebih dari 1000 avatar AI dan 400 templat, menambahkan subtitle, visual latar belakang, dan efek untuk mencocokkan dengan identitas merek Anda.

Apakah keahlian teknis diperlukan untuk menggunakan konverter Audio ke Video?

Tidak, HeyGen dirancang untuk pengguna tanpa pengalaman mengedit video sebelumnya. Antarmukanya yang intuitif memungkinkan Anda untuk membuat video berkualitas profesional dengan mudah.

Bisakah saya menggunakan audio untuk menambahkan subtitle ke video saya?

Ya, HeyGen dapat secara otomatis menghasilkan subtitle dari audio Anda. Cukup unggah video (atau audio) Anda, dan sistem akan menyalin ucapan dan membuat teks terjemahan yang dapat Anda tinjau, edit, dan atur gayanya sebelum diekspor. Ini membuat konten Anda lebih mudah diakses dan lebih nyaman ditonton tanpa suara.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan video dari file audio?

Waktu pemrosesan berbeda-beda tergantung pada panjang dan kompleksitas video tetapi biasanya memakan waktu beberapa menit.

