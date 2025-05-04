AI Skrip ke Video: Buat Video dari Teks dengan Cepat

Ubah skrip Anda menjadi video buatan AI lengkap dengan adegan sinematik, narasi alami, desain gerak, dan waktu yang tepat per frame. AI pembuat video dari HeyGen menghilangkan kebutuhan akan kamera, studio, editor, dan keterlambatan produksi sehingga tim Anda dapat membuat video berkualitas tinggi secara massal.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Kasus Penggunaan untuk AI Skrip ke Video

Tim dari berbagai industri menggunakan HeyGen untuk mengubah teks dalam bentuk skrip dan petunjuk menjadi video yang berdampak. Mulai dari orientasi hingga pemasaran, HeyGen memastikan skrip Anda siap dijadikan video dengan usaha minimal.


Video pelatihan dan orientasi

Video pelatihan dan orientasi

Ubah SOP, dokumen HR, dan pedoman internal menjadi video pelatihan langkah demi langkah yang jelas dengan penyampaian yang konsisten di setiap tim.

Penjelasan pemasaran dan demo produk

Penjelasan pemasaran dan demo produk

Ubah skrip pesan atau rincian fitur menjadi video promosi yang rapi yang menonjolkan manfaat, FAQ, dan detail kunci produk.

Modul pendidikan dan konten instruksional

Modul pendidikan dan konten instruksional

Ubahlah materi yang padat atau penjelasan panjang lebar menjadi pelajaran yang mudah diikuti dengan menggunakan alat AI script ke video untuk pembelajaran digital dan pembuatan kursus.

Konten media sosial dan pesan singkat

Konten media sosial dan pesan singkat

Buatlah klip yang menarik perhatian dari pengumuman, naskah kepemimpinan pemikiran, petunjuk bercerita, dan pembaruan mingguan menggunakan alat gratis konversi skrip ke video.

Mengapa HeyGen adalah yang Terbaik untuk Pembuatan Video dari Skrip

HeyGen menggantikan produksi video tradisional dengan alur kerja cepat yang mengubah konten tertulis menjadi video bersih yang siap dibagikan. Apakah Anda membutuhkan penjelasan cepat, pembaruan internal, atau konten pelatihan skala besar, HeyGen membantu Anda beralih dari teks ke video dengan kejelasan dan konsistensi.

Buat video berkualitas studio tanpa perlu pengambilan gambar

HeyGen menghilangkan kebutuhan akan kamera, sesi perekaman, atau perangkat lunak yang rumit. Tempelkan skrip Anda dan segera ubah menjadi video yang terlihat profesional dengan adegan dinamis, transisi yang halus, dan format yang rapi — sangat cocok untuk video penjelas, tutorial, panduan produk, dan konten orientasi.

Cocokkan setiap nada dengan suara AI, gaya, dan format

Apakah Anda sedang membuat konten edukasi, pesan korporat, atau klip yang siap dibagikan di media sosial, HeyGen menyediakan suara AI yang alami, berbagai gaya visual, dan template yang fleksibel untuk menyelaraskan video Anda dengan nada, audiens, dan identitas merek Anda.

Tingkatkan produksi konten secara cepat

Buat video dari skrip panjang, pelajaran multi-bab, pembaruan berkala, dan alur kerja konten berjumlah besar dalam hitungan menit. HeyGen mengotomatiskan pembuatan dan tata letak adegan sehingga Anda dapat membuat lebih banyak video — tanpa menambah waktu produksi atau sumber daya tambahan.

Pengisi suara AI dalam berbagai bahasa

Pilih dari suara AI alami dengan tempo yang jelas, nada ekspresif, dan dukungan untuk bahasa serta aksen global.

Seorang wanita yang mengenakan helm keselamatan berwarna kuning tersenyum sambil mengaturnya dengan satu tangan. Di sekelilingnya terdapat elemen-elemen antarmuka, termasuk pemilih bahasa dengan beberapa bendera negara dan gelembung pesan teks dalam bahasa Belanda yang dikaitkan dengan pengguna bernama “Danielle.” Latar belakangnya berwarna biru terang dengan bingkai persegi berbentuk bulat mengelilingi foto tersebut.

Skenario otomatis dengan visual dinamis

HeyGen membagi skrip Anda menjadi adegan secara otomatis dan memadukannya dengan tata letak, grafis, dan struktur visual yang memperkuat pesan Anda.

Beberapa foto tumpang tindih dari wanita yang sama dengan pakaian profesional yang berbeda, ditampilkan dalam bingkai segitiga bulat.

Tata letak dan branding yang dapat disesuaikan

Sesuaikan dengan cepat warna, latar belakang, desain gerak, rasio aspek, dan elemen di layar agar video Anda sesuai dengan merek Anda.

Sebuah struktur 3D berwarna putih yang terbuat dari gugusan bola dengan strip gambar kecil di bawahnya yang menampilkan slot-slot gambar dan sebuah tombol tambah.

Alat penyuntingan sederhana untuk revisi cepat

Modifikasi baris, tukar visual, atur waktu, atau ubah gaya tanpa menyentuh timeline. Ekspor video berkualitas tinggi dalam hitungan detik.

Seorang pria duduk di meja sambil tersenyum, di samping panel antarmuka yang menampilkan opsi ekspor SCORM.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya lakukan ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
Watch video
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang telah saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
Watch video
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
Watch video
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator Video dari Skrip AI

HeyGen mempermudah proses Anda dari masukan teks hingga menjadi video yang selesai, inilah cara kerjanya.

Langkah 1

Tempelkan skrip Anda ke dalam alat AI script to video

Unggah atau tempelkan teks Anda. AI menganalisis struktur dan menyiapkan tata letak video Anda secara instan.

Langkah 2

Pilih gaya suara dan visual Anda

Pilih gaya narasi, bahasa, nada, dan format video yang sesuai dengan tujuan konten Anda.

Langkah 3

Sesuaikan adegan, tempo, dan branding

Sesuaikan latar belakang, warna, irama, dan elemen visual lainnya sesuai kebutuhan.

Langkah 4

Hasilkan, sempurnakan, dan ekspor

HeyGen memproduksi konten video Anda dalam hitungan menit. Lakukan pengeditan cepat, lalu unduh atau bagikan segera.

Seorang pengguna membuat video AI melalui skrip menggunakan alat AI skrip ke video HeyGen.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu alat AI untuk skrip ke video?

AI pengubah gambar menjadi video mengubah visual statis menjadi video pendek yang dihasilkan AI. Unggah sebuah gambar, masukkan skrip, dan HeyGen akan menganimasikan ekspresi wajah serta menambahkan suara, sempurna untuk membuat video dari satu foto.

Bisakah saya menggunakan suara saya sendiri untuk narasi dalam proses pembuatan video AI?

Ya, AI video generator ini sangat cocok untuk membuat video pendek, video penjelas, dan video peragaan produk untuk platform sosial. Dirancang untuk video yang cepat dan menarik yang menceritakan kisah Anda dengan jelas.

Apakah HeyGen mendukung berbagai bahasa?

HeyGen mendukung format MP4 dan WebM. Platform ini secara otomatis menyesuaikan resolusi dan kualitas video untuk sesuai dengan pengaturan ekspor Anda.

Apakah saya memerlukan kemampuan mengedit untuk menggunakan generator skrip AI ke video HeyGen?

Ya. Dengan menggunakan AI foto ke video dan mesin pemetaan wajah HeyGen, Anda dapat mengubah gambar lama atau statis menjadi video AI yang berbicara dengan gerakan yang dihasilkan AI dan suara yang sinkron.

Bisakah saya membuat video berdurasi panjang dari skrip?

HeyGen menawarkan tingkatan AI pengubah gambar menjadi video yang gratis untuk digunakan sehingga Anda dapat menjelajahi fitur dan membuat video pertama Anda tanpa perlu membayar. Meskipun tidak sepenuhnya tanpa batas, ini merupakan salah satu titik awal gratis terbaik.

Bisakah HeyGen menambahkan subtitle secara otomatis?

Ya. HeyGen dapat menghasilkan subtitle secara otomatis dalam berbagai bahasa berdasarkan skrip atau narasi Anda. Anda dapat mengedit teks, menyesuaikan gaya, dan mengekspor video dengan subtitle yang terbakar langsung atau file subtitle terpisah.

Bisakah saya mengubah rasio aspek untuk platform yang berbeda?

Ya. Anda dapat beralih antara format 16:9, 9:16, dan 1:1 kapan saja. HeyGen secara otomatis menyesuaikan tata letak, tempo, dan visual Anda untuk setiap platform tanpa harus membangun ulang video dari awal.

Apakah HeyGen mendukung templat bermerek?

HeyGen memungkinkan Anda untuk menyesuaikan warna, latar belakang, tipografi, dan gaya tata letak, sehingga Anda dapat menjaga konsistensi merek di semua hasil video Anda.

Bisakah saya berkolaborasi dengan tim saya di dalam HeyGen?

Ya. Anda dapat berbagi proyek, meninggalkan komentar, meninjau suntingan, dan mengelola izin tingkat tim, sehingga memudahkan beberapa orang untuk bekerja pada pipeline video yang sama.

Seberapa cepat HeyGen dapat menghasilkan video dari sebuah skrip?

Sebagian besar video dibuat dalam hitungan menit. Naskah yang lebih pendek dapat diproses hampir seketika, sementara video yang lebih panjang dengan beberapa adegan mungkin memerlukan waktu sedikit lebih lama tergantung pada panjang dan kompleksitasnya.

