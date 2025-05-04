Ubah skrip Anda menjadi video buatan AI lengkap dengan adegan sinematik, narasi alami, desain gerak, dan waktu yang tepat per frame. AI pembuat video dari HeyGen menghilangkan kebutuhan akan kamera, studio, editor, dan keterlambatan produksi sehingga tim Anda dapat membuat video berkualitas tinggi secara massal.
Kasus Penggunaan untuk AI Skrip ke Video
Tim dari berbagai industri menggunakan HeyGen untuk mengubah teks dalam bentuk skrip dan petunjuk menjadi video yang berdampak. Mulai dari orientasi hingga pemasaran, HeyGen memastikan skrip Anda siap dijadikan video dengan usaha minimal.
Ubah SOP, dokumen HR, dan pedoman internal menjadi video pelatihan langkah demi langkah yang jelas dengan penyampaian yang konsisten di setiap tim.
Ubah skrip pesan atau rincian fitur menjadi video promosi yang rapi yang menonjolkan manfaat, FAQ, dan detail kunci produk.
Ubahlah materi yang padat atau penjelasan panjang lebar menjadi pelajaran yang mudah diikuti dengan menggunakan alat AI script ke video untuk pembelajaran digital dan pembuatan kursus.
Buatlah klip yang menarik perhatian dari pengumuman, naskah kepemimpinan pemikiran, petunjuk bercerita, dan pembaruan mingguan menggunakan alat gratis konversi skrip ke video.
Mengapa HeyGen adalah yang Terbaik untuk Pembuatan Video dari Skrip
HeyGen menggantikan produksi video tradisional dengan alur kerja cepat yang mengubah konten tertulis menjadi video bersih yang siap dibagikan. Apakah Anda membutuhkan penjelasan cepat, pembaruan internal, atau konten pelatihan skala besar, HeyGen membantu Anda beralih dari teks ke video dengan kejelasan dan konsistensi.
HeyGen menghilangkan kebutuhan akan kamera, sesi perekaman, atau perangkat lunak yang rumit. Tempelkan skrip Anda dan segera ubah menjadi video yang terlihat profesional dengan adegan dinamis, transisi yang halus, dan format yang rapi — sangat cocok untuk video penjelas, tutorial, panduan produk, dan konten orientasi.
Apakah Anda sedang membuat konten edukasi, pesan korporat, atau klip yang siap dibagikan di media sosial, HeyGen menyediakan suara AI yang alami, berbagai gaya visual, dan template yang fleksibel untuk menyelaraskan video Anda dengan nada, audiens, dan identitas merek Anda.
Buat video dari skrip panjang, pelajaran multi-bab, pembaruan berkala, dan alur kerja konten berjumlah besar dalam hitungan menit. HeyGen mengotomatiskan pembuatan dan tata letak adegan sehingga Anda dapat membuat lebih banyak video — tanpa menambah waktu produksi atau sumber daya tambahan.
Pengisi suara AI dalam berbagai bahasa
Pilih dari suara AI alami dengan tempo yang jelas, nada ekspresif, dan dukungan untuk bahasa serta aksen global.
Skenario otomatis dengan visual dinamis
HeyGen membagi skrip Anda menjadi adegan secara otomatis dan memadukannya dengan tata letak, grafis, dan struktur visual yang memperkuat pesan Anda.
Tata letak dan branding yang dapat disesuaikan
Sesuaikan dengan cepat warna, latar belakang, desain gerak, rasio aspek, dan elemen di layar agar video Anda sesuai dengan merek Anda.
Alat penyuntingan sederhana untuk revisi cepat
Modifikasi baris, tukar visual, atur waktu, atau ubah gaya tanpa menyentuh timeline. Ekspor video berkualitas tinggi dalam hitungan detik.
Cara Menggunakan Generator Video dari Skrip AI
HeyGen mempermudah proses Anda dari masukan teks hingga menjadi video yang selesai, inilah cara kerjanya.
Unggah atau tempelkan teks Anda. AI menganalisis struktur dan menyiapkan tata letak video Anda secara instan.
Pilih gaya narasi, bahasa, nada, dan format video yang sesuai dengan tujuan konten Anda.
Sesuaikan latar belakang, warna, irama, dan elemen visual lainnya sesuai kebutuhan.
HeyGen memproduksi konten video Anda dalam hitungan menit. Lakukan pengeditan cepat, lalu unduh atau bagikan segera.
AI pengubah gambar menjadi video mengubah visual statis menjadi video pendek yang dihasilkan AI. Unggah sebuah gambar, masukkan skrip, dan HeyGen akan menganimasikan ekspresi wajah serta menambahkan suara, sempurna untuk membuat video dari satu foto.
Ya, AI video generator ini sangat cocok untuk membuat video pendek, video penjelas, dan video peragaan produk untuk platform sosial. Dirancang untuk video yang cepat dan menarik yang menceritakan kisah Anda dengan jelas.
HeyGen mendukung format MP4 dan WebM. Platform ini secara otomatis menyesuaikan resolusi dan kualitas video untuk sesuai dengan pengaturan ekspor Anda.
Ya. Dengan menggunakan AI foto ke video dan mesin pemetaan wajah HeyGen, Anda dapat mengubah gambar lama atau statis menjadi video AI yang berbicara dengan gerakan yang dihasilkan AI dan suara yang sinkron.
HeyGen menawarkan tingkatan AI pengubah gambar menjadi video yang gratis untuk digunakan sehingga Anda dapat menjelajahi fitur dan membuat video pertama Anda tanpa perlu membayar. Meskipun tidak sepenuhnya tanpa batas, ini merupakan salah satu titik awal gratis terbaik.
Ya. HeyGen dapat menghasilkan subtitle secara otomatis dalam berbagai bahasa berdasarkan skrip atau narasi Anda. Anda dapat mengedit teks, menyesuaikan gaya, dan mengekspor video dengan subtitle yang terbakar langsung atau file subtitle terpisah.
Ya. Anda dapat beralih antara format 16:9, 9:16, dan 1:1 kapan saja. HeyGen secara otomatis menyesuaikan tata letak, tempo, dan visual Anda untuk setiap platform tanpa harus membangun ulang video dari awal.
HeyGen memungkinkan Anda untuk menyesuaikan warna, latar belakang, tipografi, dan gaya tata letak, sehingga Anda dapat menjaga konsistensi merek di semua hasil video Anda.
Ya. Anda dapat berbagi proyek, meninggalkan komentar, meninjau suntingan, dan mengelola izin tingkat tim, sehingga memudahkan beberapa orang untuk bekerja pada pipeline video yang sama.
Sebagian besar video dibuat dalam hitungan menit. Naskah yang lebih pendek dapat diproses hampir seketika, sementara video yang lebih panjang dengan beberapa adegan mungkin memerlukan waktu sedikit lebih lama tergantung pada panjang dan kompleksitasnya.
