Cepat, sederhana, dan hemat biaya Butuh pengalihan suara AI untuk membuat voiceover dan menerjemahkan video? Pengalihan suara tradisional memerlukan studio, aktor, dan editor, sehingga mahal dan lambat. Dengan HeyGen, unggah video Anda, pilih dari 175+ bahasa dan dialek, dan biarkan AI menghasilkan dubbing profesional dalam hitungan menit.

Pertahankan keunikan suaramu Teks-ke-ucapan generik menghilangkan kepribadian. Kloning suara AI HeyGen menangkap nada, gaya, dan nuansa Anda, menghasilkan audio yang terasa otentik Anda. Baik untuk pemasaran, pelatihan, atau bercerita, suara merek Anda tetap konsisten di setiap bahasa.

Akurasi sinkronisasi bibir yang sempurna Tidak ada yang mengganggu imersi seperti dubbing yang tidak sinkron. AI HeyGen menyelaraskan suara dengan gerakan bibir pembicara secara presisi menggunakan model pengaturan waktu yang canggih. Hasilnya adalah sinkronisasi yang halus dan alami yang membuat penonton tetap terlibat.