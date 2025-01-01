HeyGen FAQ
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ).
Tentang Alat Video & Avatar HeyGen AI
Jelajahi semua yang Anda butuhkan tentang generator video AI HeyGen, generator avatar AI, serta alat terjemahan dan lokalizasi AI. Telusuri lebih dalam untuk memaksimalkan potensi HeyGen, generator video AI terbaik.
Apa itu HeyGen?
HeyGen adalah platform video berbasis AI terdepan dan generator video AI terbaik. Ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membuat video berkualitas tinggi yang dihasilkan AI. Mulai dari avatar AI yang realistis hingga kloning suara AI yang serbaguna, HeyGen memungkinkan bisnis dan kreator untuk meningkatkan produksi video mereka dengan kemudahan yang luar biasa. Platform ini dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi, kreativitas, dan efektivitas biaya dalam produksi video.
Bagaimana Cara Membuat Avatar AI?
Berubah menjadi avatar AI yang dapat berbicara layaknya manusia menggunakan platform HeyGen. Pembuat video AI ini memungkinkan Anda untuk menciptakan video dinamis di mana avatar Anda tidak hanya berbicara menggunakan teknologi suara AI tetapi juga bergerak dan bertindak untuk mencerminkan ekspresi dan gerak tubuh alami Anda dengan sempurna. Dengan fitur ini, pengguna dapat dengan mudah menghasilkan video yang dihasilkan AI yang menarik dan realistis. Temukan keberagaman avatar AI dan berbagai aplikasinya.
Bagaimana Cara Mengakses HeyGen API?
HeyGen menawarkan layanan API yang menyediakan fitur dan kemampuan serupa dengan yang ditemukan di aplikasi web kami. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan alat pembuat video AI terbaik dan memanfaatkannya dalam alur kerja mereka sendiri, meningkatkan produktivitas di berbagai proyek. Anda dapat mengintegrasikan dan mengotomatiskan alur kerja dengan mulus menggunakan API HeyGen.
Tentang HeyGen
HeyGen adalah alat video online dengan avatar AI yang dapat berbicara yang terintegrasi, yang membebaskan kreativitas orang dengan menghilangkan hambatan mahal dari pembuatan dan pengeditan video tradisional.
Pilih avatar, ketik skrip yang Anda inginkan, dan klik 'submit' untuk membuat video juru bicara yang sempurna dalam hitungan menit!
Anda akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik dengan HeyGen di PC, namun kami telah menyediakan halaman khusus untuk pengguna mobile agar dapat membuat demo video.
HeyGen telah mengembangkan versi HeyGen lite untuk browser Google Chrome yang dapat ditambahkan dengan mengklik tautan ini:
Cara Membuat Video di HeyGen?
Ada tiga cara untuk membuat kanvas video di HeyGen
Opsi 1: Dari awal. Arahkan kursor mouse ke tombol '+Buat Video' yang berada di pojok kanan atas aplikasi web. Anda akan melihat pilihan video vertikal dan horizontal.
Opsi 2: Dari sebuah templat. Telusuri perpustakaan templat video kami, temukan yang sesuai dengan kebutuhan Anda, dan klik tombol '+ Gunakan Templat Ini'.
Opsi 3: Dari sebuah avatar. Telusuri daftar avatar kami dan pilih avatar AI yang Anda suka. Halaman akan membuka jendela yang meminta Anda untuk membuat video.
Setiap adegan memungkinkan untuk satu karakter. Anda dapat menambahkan beberapa avatar dengan memiliki yang berbeda di setiap adegan.
Efek transisi hanya akan muncul pada persambungan dua adegan. Klik tombol '...' di sudut kanan atas adegan, dan Anda dapat mengatur efeknya.
HeyGen akan secara otomatis menyimpan draf video, dan Anda dapat menemukannya di bagian 'draf' dari tab 'video'.
Klik tombol '☑️ Kirim' di pojok kanan atas, video akan dikirim untuk dibuat. Anda dapat memeriksa progresnya di tab 'Video'.
Setelah video dibuat, Anda dapat mengekspor video dengan mengklik tombol 'unduh' pada tab 'Video Saya'
Jika Anda belum mengirimkan video Anda, ada tab panah ulang di bagian atas layar pengeditan. Klik itu untuk membatalkan tindakan sebelumnya. Setelah video Anda berhasil dikirim, Anda perlu membuat klon untuk mengedit. Dari tab 'Video Saya', pilih tombol '...' pada video yang diinginkan, lalu klik 'Duplikat'.
Ini tergantung pada jumlah video yang sedang diproses. Ketika banyak pengguna mengunggah video secara bersamaan, prosesnya mungkin memakan waktu sedikit lebih lama dari biasanya. Pengguna dengan rencana berbayar memiliki prioritas waktu pemrosesan. Jika memakan waktu yang tidak biasa lama atau terjadi kesalahan, silakan hubungi kami melalui tombol 'bantuan'.
Tentang Avatar AI
Avatar kustom secara otomatis dibuat dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit! Avatar Studio, yang dikurasi secara profesional oleh tim kami, bisa memakan waktu hingga 7 hari dari awal hingga akhir.
Menganimasikan Avatar Anda untuk membaca skrip akan memerlukan AI untuk memproses dan membuat video Anda. Anda dapat mempratinjau audio, tetapi untuk melihat hasil seperti sinkronisasi bibir Avatar dan gerakan, Anda harus terlebih dahulu mengirimkan video Anda untuk diproses.
Saat ini, Anda tidak dapat mengontrol gerakan dan isyarat. Sebagai alternatif, pilih avatar dengan gerakan alami yang sesuai dengan skenario atau kebutuhan Anda.
Harga, Syarat & Privasi
Biaya langganan bulanan akan membebankan metode pembayaran Anda setiap bulan, sedangkan langganan tahunan hanya akan membebankannya sekali setahun.
Biaya bulanan untuk langganan tahunan sebenarnya lebih murah daripada langganan bulanan.
Kepemilikan dan Hak Cipta
Jika Anda adalah pelanggan berbayar HeyGen, maka Anda memiliki video yang Anda buat, dengan syarat Anda mematuhi Ketentuan Layanan HeyGen. Jika Anda menggunakan versi gratis dari HeyGen, kami tetap memiliki hak atas video yang Anda buat, namun Anda diizinkan untuk menggunakan video tersebut untuk tujuan non-komersial, dengan syarat Anda mematuhi Ketentuan Layanan HeyGen. Lihat Ketentuan Layanan HeyGen untuk diskusi lebih rinci mengenai kepemilikan dan aturan penggunaan konten yang dihasilkan menggunakan HeyGen.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
HeyGen adalah platform video yang didukung AI yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membuat video berkualitas tinggi dengan avatar AI yang tampak nyata dan kloning suara multibahasa, mendorong skalabilitas dalam produksi konten. Mulai perjalanan kreatif Anda di sini.
Meskipun pengalaman terbaik ada di PC, sebuah halaman khusus untuk pengguna mobile untuk membuat demo video tersedia. Temukan lebih banyak tentang fungsi mobile di sini.
Anda dapat mengubah diri Anda menjadi avatar AI yang dapat berbicara mirip dengan aslinya, yang meniru suara, ekspresi, dan gerakan Anda dengan sempurna. Mulai buat avatar Anda di sini.
API HeyGen menawarkan fungsionalitas serupa dengan aplikasi web, memungkinkan integrasi yang mulus ke dalam alur kerja Anda. Pelajari cara mengintegrasikan dan mengotomatisasi alur kerja.
Avatar khusus dapat dibuat dalam beberapa menit, sementara avatar studio mungkin memerlukan waktu hingga 7 hari. Mulai sesuaikan sekarang di sini.
Pelanggan berbayar memiliki video yang mereka hasilkan, dengan syarat mematuhi Ketentuan Layanan HeyGen, sementara pengguna gratis dapat menggunakan video untuk keperluan non-komersial. Pelajari tentang kepemilikan berlangganan di sini.
Waktu pemrosesan berbeda-beda tergantung permintaan, namun pengguna berbayar mendapatkan prioritas. Keterlambatan yang lama atau kesalahan harus dilaporkan melalui tombol 'bantuan'. Mulai dengan cepat di sini.
