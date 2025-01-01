Ada tiga cara untuk membuat kanvas video di HeyGen

Opsi 1: Dari awal. Arahkan kursor mouse ke tombol '+Buat Video' yang berada di pojok kanan atas aplikasi web. Anda akan melihat pilihan video vertikal dan horizontal.

Opsi 2: Dari sebuah templat. Telusuri perpustakaan templat video kami, temukan yang sesuai dengan kebutuhan Anda, dan klik tombol '+ Gunakan Templat Ini'.

Opsi 3: Dari sebuah avatar. Telusuri daftar avatar kami dan pilih avatar AI yang Anda suka. Halaman akan membuka jendela yang meminta Anda untuk membuat video.

