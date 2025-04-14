Cada canal de campaña tiene requisitos de formato diferentes: spots para televisión, clips para redes sociales, resúmenes de town halls, mensajes para recaudar fondos. Empieza con una plantilla del tamaño ideal para cada espacio, desde anuncios largos en YouTube hasta reels de 15 segundos para celular. Aplica los colores, el logo y la tipografía de tu campaña una sola vez con la interfaz de arrastrar y soltar, y cada video que generes se mantendrá alineado con tu marca de forma automática. La herramienta de guion a video hace que sea fácil ajustar el tamaño y perfeccionar cada formato sin tener que reconstruir todo desde cero.