Generador de humanos con IA: Crea personas realistas con IA para videos
Sin actores. No necesitas filmar nada cuando usas contenido generado con IA. Con el AI Person Generator de HeyGen, puedes crear personas digitales realistas que dicen tu guion de forma natural, usando tecnología avanzada de IA.
Genera presentadores, voceros o personajes realistas que siempre estén listos para representar tu marca.
Pon presencia humana real en tus videos con humanos de IA
Crea contenido al estilo influencer por una fracción del costo, aprovechando el poder del engagement liderado por creadores y herramientas avanzadas de IA para impulsar resultados.
Crea videos con IA protagonizados por personas al instante
Convierte guiones en videos con personas digitales en solo minutos. HeyGen hace que sea fácil producir contenido profesional para TikTok, Reels, YouTube, LinkedIn y más, sin cámaras ni equipos de producción.
Probar mensajes con diferentes humanos de IA
Experimenta con diferentes voces, tonos y personalidades. Haz pruebas A/B de tus mensajes cambiando rápidamente a las personas de IA para ver cuál funciona mejor con tu audiencia.
Elige entre cientos de humanos con IA
Elige entre una gran biblioteca de personas de IA prediseñadas. Desde profesionales formales hasta estilos casuales y cotidianos, encontrarás a alguien que encaje con tu audiencia y el estilo de tu campaña.
Usa humanos con IA como presentadores confiables de tu marca
Lanza presentadores digitales consistentes que siempre se mantengan en el mensaje. Usa humanos de IA como voceros, capacitadores o anfitriones para representar tu marca de forma clara y profesional en todos tus videos, sin depender de actores ni de horarios de grabación.
Prueba personas, voces y estilos de locución
Prueba diferentes personas de IA, voces y tonos para afinar tu mensaje y su rendimiento. Cambia de presentador digital al instante para descubrir qué conecta mejor, sin retrasos de producción.
Por qué los equipos eligen HeyGen Generador de Humanos con IA
La producción de video tradicional requiere tiempo, coordinación y presupuesto. Con personas generadas por IA, los equipos crean videos profesionales más rápido, reducen costos y mantienen el control total del mensaje.
Amplia biblioteca de humanos con IA
Explora más de 500 personas realistas con IA diseñadas para diferentes industrias y audiencias. La biblioteca se actualiza con frecuencia, dándote opciones nuevas para mantener tu contenido relevante y atractivo.
Persona de IA específica para la industria
Elige humanos de IA diseñados específicamente para las necesidades de tu industria. Usa una persona digital confiable para orientación en salud, una profesional pulida para capacitación corporativa, una anfitriona cálida para videos de retail o una personalidad llena de energía para contenido de entretenimiento.
Ahorra tiempo y costos de producción
La producción de video tradicional puede tomar semanas de planeación, pero con herramientas de IA puedes agilizar el proceso de forma significativa. Con HeyGen, te saltas los retrasos. Los avatares de IA te permiten generar videos listos para publicar en minutos, ahorrando miles de dólares en presupuesto y dándote la libertad de crear cuando lo necesites, mientras humanizas tu mensaje.
Crea videos de personas con IA al instante
Crea videos con personas generadas por IA en cuatro pasos sencillos, desde el guion hasta el video listo para exportar.
Elige tu persona de IA
Elige entre una biblioteca de personas con IA realistas o crea un humano digital personalizado.
Personaliza la apariencia y el estilo
Ajusta la apariencia, el rol, el tono y el estilo para que coincidan con tus objetivos de contenido.
Agrega el guion y el idioma
Escribe tu guion y selecciona el idioma. El sistema se encarga automáticamente de la voz, la sincronización labial y los gestos, asegurando una experiencia fluida con texto generado por IA.
Genera y publica
Genera tu video y expórtalo para marketing, capacitación o uso interno.
Preguntas frecuentes (FAQs)
¿Qué es un generador de humanos con IA y cómo usa texto generado con IA?
Es una plataforma que crea videos realistas de personas con IA usando avatares de IA. HeyGen te permite escribir el guion, personalizar y generar estos videos a gran escala.
¿Cuáles son las limitaciones de los generadores de humanos con IA?
Los generadores de humanos con IA son muy potentes, pero no reemplazan por completo todas las situaciones del mundo real. Funcionan mejor para comunicación guionizada y estructurada, como demos de producto, marketing, capacitación y educación.
No están diseñados para actuaciones muy emocionales, conversaciones sin guion o interacciones en vivo complejas fuera de las integraciones compatibles.
¿Cómo usar un generador de humanos con IA para humanizar tu contenido?
Usar el generador de humanos con IA de HeyGen es sencillo. Escribes tu guion, eliges o creas un humano digital y generas tu video. El sistema se encarga automáticamente del lip-sync, los gestos y la voz para que tu humano de IA se vea y suene natural.
¿Cuáles son las funciones de los generadores de humanos con IA?
Las funciones clave incluyen una apariencia humana realista, voz natural y sincronización labial, compatibilidad multilingüe, estilos y apariencias personalizables, una biblioteca de más de 500 humanos prediseñados, la posibilidad de crear gemelos digitales y una generación rápida de videos a partir de texto o fotos.
¿Cómo pueden los humanos con IA mejorar las campañas de marketing?
Los humanos de IA te permiten probar rápidamente muchas personas, voces y tonos diferentes, lo que los convierte en herramientas esenciales para los equipos de marketing. Esto ayuda a identificar qué estilo convierte mejor y ahorra el costo de contratar a varios influencers o presentadores.
¿Los humanos de IA pueden representar mi marca de forma segura?
Sí, las soluciones generadas con IA están revolucionando la comunicación. Cada humano de IA es consistente, está totalmente bajo tu control y nunca se sale del mensaje, gracias a algoritmos avanzados de IA. A diferencia del talento tradicional, no hay riesgo de problemas de reputación ni de conflictos de agenda.
¿Los humanos de IA pueden ayudar en ventas?
Sí. Pueden funcionar como representantes de ventas 24/7 que explican productos, responden preguntas frecuentes por video y guían a los prospectos para agendar una reunión o realizar una compra.
¿Cómo ayudan los humanos de IA a los equipos globales?
Los humanos de IA pueden hablar varios idiomas al instante manteniendo una voz natural y sincronización labial, humanizando el texto de IA para lograr un mejor engagement. Esto hace que escalar contenido en distintas regiones sea sencillo y rentable.
¿Los humanos con IA pueden reemplazar a los entrenadores o presentadores reales?
Pueden encargarse de comunicaciones repetibles y escalables como onboarding, capacitación o marketing, lo que los vuelve muy valiosos para las personas de marketing. Para muchos equipos, esto reduce la necesidad de sesiones en vivo y acelera la entrega de contenido.
¿Dónde puedo acceder a humanos de IA prediseñados que me ayuden a humanizar mi contenido?
HeyGen tiene una gran biblioteca de avatares de IA prediseñados incluidos con el generador de avatares de IA que parecen humanos con IA de muchos nichos. Puedes elegir uno que se adapte a tu marca o diseñar tu propia persona de influencer personalizada.
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