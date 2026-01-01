Generador de humanos con IA: Crea personas realistas con IA para videos

Sin actores. No necesitas filmar nada cuando usas contenido generado con IA. Con el AI Person Generator de HeyGen, puedes crear personas digitales realistas que dicen tu guion de forma natural, usando tecnología avanzada de IA.

Genera presentadores, voceros o personajes realistas que siempre estén listos para representar tu marca.