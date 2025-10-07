Crea anuncios de video con calidad de estudio sin cámaras, equipos de producción ni herramientas de edición complejas. Con HeyGen, puedes convertir ideas sencillas en creatividades publicitarias pulidas y de alto impacto que llamen la atención y generen resultados reales para tu negocio. Crea más anuncios, haz pruebas más rápido y escala tus campañas con facilidad.
Prueba gratis nuestro generador de imagen a video
Showcase your product’s features with clear visuals and messaging that help audiences understand why it stands out and why they should take action.
Create authentic, relatable videos using avatars and natural voiceovers. Perfect for brands focused on trust, credibility, and social-proof–driven conversion through ai ads.
Tell your story with ads that highlight your mission and personality. Create memorable content that increases visibility and strengthens brand recall.
Produce ads optimized for conversions with strong hooks, clean visuals, and messaging built to improve ROAS across paid channels.
Promote sales, bundles, or seasonal offers with videos that highlight product benefits and make purchasing decisions effortless using an online video ad maker.
Educate and inspire your audience with ads designed to explain your program, outline key benefits, and drive signups or bookings.
Por qué usar HeyGen para anuncios en video
HeyGen te ofrece un flujo de trabajo completo de producción de video impulsado por IA, lo que hace muy sencillo crear anuncios que convierten en todos tus canales. Desde guiones hasta visuales y avatares, todo se gestiona en una experiencia fluida con nuestro generador de anuncios en video. Lanza campañas más rápido y maximiza tu alcance.
Genera anuncios atractivos en minutos con guiones, visuales y mensajes creados con IA, optimizados para obtener resultados en cada plataforma.
Cada anuncio está diseñado para aumentar el engagement y mejorar las tasas de clics, para que puedas obtener más valor de cada campaña con nuestras herramientas de video con IA.
Crea variantes, localizaciones y nuevos conceptos de anuncios al instante, ayudando a tu equipo a mantener una producción constante sin recursos adicionales.
Generación de guiones con IA
Convierte prompts sencillos en guiones de anuncios atractivos y persuasivos que destaquen el valor de tu producto. Nuestra IA estructura cada mensaje para enganchar rápido a quienes ven tu contenido y guiarlos hacia la acción.
Avatares de IA y voces en off
Dale vida a tu mensaje con avatares realistas y locuciones expresivas en varios idiomas. Crea videos profesionales sin grabar material ni contratar presentadores con nuestro creador de anuncios en video gratis.
Exportación en múltiples formatos
Exporta tu anuncio en formatos vertical, cuadrado o horizontal para plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y más usando nuestro creador de anuncios de video en línea. Entrega creatividades siempre alineadas con tu marca dondequiera que esté tu audiencia.
Herramientas de mejora visual
Mejora el aspecto de tu anuncio con iluminación, ritmo y mejoras de diseño automatizadas para crear un video publicitario efectivo. Genera imágenes limpias y profesionales incluso si nunca has editado un video antes.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el creador de anuncios en video
HeyGen facilita que cualquier persona produzca anuncios en video listos para lanzar. No necesitas equipo, habilidades de edición ni experiencia en producción para crear tu anuncio en video en cuestión de minutos.
Describe tu producto, audiencia o objetivo de campaña en unas cuantas frases. HeyGen usa esa información para generar un guion personalizado y un storyboard inicial alineado con tu objetivo de marketing.
Revisa el guion y el storyboard generados, acorta o alarga las líneas para ajustar el ritmo, ajusta el llamado a la acción y confirma que el tono y el mensaje coincidan con tu marca antes de pasar a la parte visual.
Elige un avatar o presentador, selecciona fondos e imágenes, agrega música y subtítulos, y elige una voz o graba la tuya. Ajusta los tiempos y el orden de las escenas para que el anuncio fluya de forma natural.
Genera versiones listas para cada plataforma usando presets para redes sociales, web o streaming, o descarga archivos MP4. Crea varias versiones para hacer pruebas, luego súbelas y comienza tu campaña.
Un creador de anuncios en video es una herramienta que te ayuda a hacer videos promocionales rápidamente usando scripts con IA, avatares, plantillas y mejoras visuales. Simplifica todo el proceso de creación de anuncios.
No necesitas experiencia para usar el generador de video con IA y sus herramientas. HeyGen se encarga automáticamente del guion, los visuales, las locuciones y el formato, para que cualquiera pueda crear anuncios pulidos y efectivos.
Sí, nuestros anuncios de video gratis son fáciles de usar. Puedes personalizar tu guion, visuales, avatar, idioma, ritmo y estilo para que se alineen con tu marca y los objetivos de tu campaña.
Puedes crear promociones de producto, anuncios estilo UGC, videos de marca, videos explicativos, anuncios de performance, testimonios y más para cualquier canal de marketing.
Claro que sí. HeyGen es compatible con voiceovers y avatares multilingües, lo que te permite localizar anuncios para audiencias globales en cuestión de segundos.
Sí. Exporta videos en todos los tamaños principales, incluyendo 9:16, 1:1 y 16:9, para que tus anuncios se adapten a TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y otras plataformas.
Sí. Todo el contenido generado con HeyGen se puede usar para publicidad comercial en canales pagados y orgánicos.
La mayoría de los usuarios crea un anuncio de video pulido y listo para lanzar en solo unos minutos. La IA se encarga de la parte pesada para que puedas trabajar más rápido y con confianza.
Sí. Puedes generar nuevos hooks, guiones, estilos y formatos al instante con nuestro generador de anuncios para hacer pruebas A/B y optimizar el rendimiento de tu marketing.
No necesitas descargar nada. HeyGen funciona completamente en línea, lo que te permite crear anuncios en video desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforma tus ideas en videos profesionales con IA.