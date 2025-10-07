Paso 1 Empieza con un prompt Describe tu producto, audiencia o objetivo de campaña en unas cuantas frases. HeyGen usa esa información para generar un guion personalizado y un storyboard inicial alineado con tu objetivo de marketing.

Paso 2 Revisa y perfecciona el guion Revisa el guion y el storyboard generados, acorta o alarga las líneas para ajustar el ritmo, ajusta el llamado a la acción y confirma que el tono y el mensaje coincidan con tu marca antes de pasar a la parte visual.

Paso 3 Personaliza los visuales y la voz Elige un avatar o presentador, selecciona fondos e imágenes, agrega música y subtítulos, y elige una voz o graba la tuya. Ajusta los tiempos y el orden de las escenas para que el anuncio fluya de forma natural.