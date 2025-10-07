Creador de anuncios en video: haz anuncios creativos en minutos

Crea anuncios de video con calidad de estudio sin cámaras, equipos de producción ni herramientas de edición complejas. Con HeyGen, puedes convertir ideas sencillas en creatividades publicitarias pulidas y de alto impacto que llamen la atención y generen resultados reales para tu negocio. Crea más anuncios, haz pruebas más rápido y escala tus campañas con facilidad.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Anuncios de lanzamiento de producto

Anuncios de lanzamiento de producto

Showcase your product’s features with clear visuals and messaging that help audiences understand why it stands out and why they should take action.

Anuncios de video estilo UGC

Anuncios de video estilo UGC

Create authentic, relatable videos using avatars and natural voiceovers. Perfect for brands focused on trust, credibility, and social-proof–driven conversion through ai ads.

Campañas de reconocimiento de marca

Campañas de reconocimiento de marca

Tell your story with ads that highlight your mission and personality. Create memorable content that increases visibility and strengthens brand recall.

Anuncios de marketing de rendimiento

Anuncios de marketing de rendimiento

Produce ads optimized for conversions with strong hooks, clean visuals, and messaging built to improve ROAS across paid channels.

Promociones de comercio electrónico

Promociones de comercio electrónico

Promote sales, bundles, or seasonal offers with videos that highlight product benefits and make purchasing decisions effortless using an online video ad maker.

Anuncios de cursos y servicios

Anuncios de cursos y servicios

Educate and inspire your audience with ads designed to explain your program, outline key benefits, and drive signups or bookings.

Por qué usar HeyGen para anuncios en video

HeyGen te ofrece un flujo de trabajo completo de producción de video impulsado por IA, lo que hace muy sencillo crear anuncios que convierten en todos tus canales. Desde guiones hasta visuales y avatares, todo se gestiona en una experiencia fluida con nuestro generador de anuncios en video. Lanza campañas más rápido y maximiza tu alcance.

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Producción rápida para un crecimiento acelerado

Genera anuncios atractivos en minutos con guiones, visuales y mensajes creados con IA, optimizados para obtener resultados en cada plataforma.

Diseñado para el rendimiento

Cada anuncio está diseñado para aumentar el engagement y mejorar las tasas de clics, para que puedas obtener más valor de cada campaña con nuestras herramientas de video con IA.

Crea a gran escala

Crea variantes, localizaciones y nuevos conceptos de anuncios al instante, ayudando a tu equipo a mantener una producción constante sin recursos adicionales.

Generación de guiones con IA

Convierte prompts sencillos en guiones de anuncios atractivos y persuasivos que destaquen el valor de tu producto. Nuestra IA estructura cada mensaje para enganchar rápido a quienes ven tu contenido y guiarlos hacia la acción.

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A woman sits on a sofa next to a chat interface from 'Diane' describing a sofa.

Avatares de IA y voces en off

Dale vida a tu mensaje con avatares realistas y locuciones expresivas en varios idiomas. Crea videos profesionales sin grabar material ni contratar presentadores con nuestro creador de anuncios en video gratis.

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Professional woman holding a phone and pointing, next to text "Create a 1-min product demo" and a phone displaying "Add product".

Exportación en múltiples formatos

Exporta tu anuncio en formatos vertical, cuadrado o horizontal para plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y más usando nuestro creador de anuncios de video en línea. Entrega creatividades siempre alineadas con tu marca dondequiera que esté tu audiencia.

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A smiling man in a blue shirt next to a user interface showing 'Export as SCORM' options with SCORM 1.2 selected.

Herramientas de mejora visual

Mejora el aspecto de tu anuncio con iluminación, ritmo y mejoras de diseño automatizadas para crear un video publicitario efectivo. Genera imágenes limpias y profesionales incluso si nunca has editado un video antes.

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A row of five diverse individuals in separate, rounded video call frames.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el creador de anuncios en video

HeyGen facilita que cualquier persona produzca anuncios en video listos para lanzar. No necesitas equipo, habilidades de edición ni experiencia en producción para crear tu anuncio en video en cuestión de minutos.

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Paso 1

Empieza con un prompt

Describe tu producto, audiencia o objetivo de campaña en unas cuantas frases. HeyGen usa esa información para generar un guion personalizado y un storyboard inicial alineado con tu objetivo de marketing.

Paso 2

Revisa y perfecciona el guion

Revisa el guion y el storyboard generados, acorta o alarga las líneas para ajustar el ritmo, ajusta el llamado a la acción y confirma que el tono y el mensaje coincidan con tu marca antes de pasar a la parte visual.

Paso 3

Personaliza los visuales y la voz

Elige un avatar o presentador, selecciona fondos e imágenes, agrega música y subtítulos, y elige una voz o graba la tuya. Ajusta los tiempos y el orden de las escenas para que el anuncio fluya de forma natural.

Paso 4

Exporta y lanza

Genera versiones listas para cada plataforma usando presets para redes sociales, web o streaming, o descarga archivos MP4. Crea varias versiones para hacer pruebas, luego súbelas y comienza tu campaña.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de anuncios en video?

Un creador de anuncios en video es una herramienta que te ayuda a hacer videos promocionales rápidamente usando scripts con IA, avatares, plantillas y mejoras visuales. Simplifica todo el proceso de creación de anuncios.

¿Necesito experiencia en edición para usar HeyGen?

No necesitas experiencia para usar el generador de video con IA y sus herramientas. HeyGen se encarga automáticamente del guion, los visuales, las locuciones y el formato, para que cualquiera pueda crear anuncios pulidos y efectivos.

¿Puedo personalizar los anuncios que genera HeyGen?

Sí, nuestros anuncios de video gratis son fáciles de usar. Puedes personalizar tu guion, visuales, avatar, idioma, ritmo y estilo para que se alineen con tu marca y los objetivos de tu campaña.

¿Qué tipos de anuncios puedo crear con HeyGen?

Puedes crear promociones de producto, anuncios estilo UGC, videos de marca, videos explicativos, anuncios de performance, testimonios y más para cualquier canal de marketing.

¿Puedo crear anuncios en diferentes idiomas?

Claro que sí. HeyGen es compatible con voiceovers y avatares multilingües, lo que te permite localizar anuncios para audiencias globales en cuestión de segundos.

¿HeyGen es compatible con formatos específicos de cada plataforma?

Sí. Exporta videos en todos los tamaños principales, incluyendo 9:16, 1:1 y 16:9, para que tus anuncios se adapten a TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y otras plataformas.

¿Puedo usar estos anuncios con fines comerciales?

Sí. Todo el contenido generado con HeyGen se puede usar para publicidad comercial en canales pagados y orgánicos.

¿Cuánto tiempo se tarda en crear un anuncio en video?

La mayoría de los usuarios crea un anuncio de video pulido y listo para lanzar en solo unos minutos. La IA se encarga de la parte pesada para que puedas trabajar más rápido y con confianza.

¿Puedo probar varias versiones de anuncios?

Sí. Puedes generar nuevos hooks, guiones, estilos y formatos al instante con nuestro generador de anuncios para hacer pruebas A/B y optimizar el rendimiento de tu marketing.

¿Necesito descargar algún software para usar HeyGen?

No necesitas descargar nada. HeyGen funciona completamente en línea, lo que te permite crear anuncios en video desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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