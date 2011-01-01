Video Ra Mắt Sản Phẩm Ra mắt nội dung ngay ngày đầu tiên, không phải ngày thứ ba mươi. Video sản phẩm giải thích tính năng, thể hiện giá trị và thúc đẩy việc sử dụng—được sản xuất trong vài giờ, không phải vài tuần. Cập nhật ngay lập tức khi tính năng thay đổi. Trường hợp sử dụng: Tạo video giới thiệu sản phẩm cho website, email và mạng xã hội đồng thời vào ngày ra mắt.

Nội dung mạng xã hội Nuôi dưỡng thuật toán mà không khiến đội ngũ kiệt sức. Nội dung mạng xã hội mỗi ngày trên TikTok, Instagram, LinkedIn và YouTube — chất lượng ổn định, chỉ tốn một phần nhỏ thời gian sản xuất. Trường hợp sử dụng: Tạo đủ video mạng xã hội cho cả tuần chỉ trong một buổi chiều.

Sáng tạo quảng cáo Thử nghiệm nhiều ý tưởng hơn, tìm ra nội dung hiệu quả nhanh hơn. Tạo biến thể quảng cáo để A/B testing mà không cần quay chụp riêng cho từng mẫu sáng tạo. Nhiều hook khác nhau, nhiều chân dung khách hàng khác nhau, nhiều góc tiếp cận khác nhau—tất cả chỉ trong một quy trình làm việc. Trường hợp sử dụng: Tạo 10 biến thể quảng cáo để thử nghiệm sáng tạo trong cùng khoảng thời gian cần để sản xuất một mẫu quảng cáo truyền thống. Kết quả đã được kiểm chứng: Attention Grabbing Media đã rút ngắn thời gian sản xuất từ 3 ngày xuống chỉ còn vài giờ, đồng thời mở rộng sang hơn 10 ngôn ngữ mới.

Lời chứng thực của khách hàng Social proof ở quy mô lớn. Tạo nội dung dạng lời chứng thực giúp xây dựng niềm tin mà không cần phải sắp xếp lịch với khách hàng hay lo về khâu quay phim. Trường hợp sử dụng: Sản xuất các video câu chuyện khách hàng làm nổi bật cách sử dụng và kết quả đạt được trong nhiều ngành khác nhau.

Nội dung giải thích và hướng dẫn Giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm của bạn với video hướng dẫn và video giải thích. Cập nhật ngay lập tức khi sản phẩm thay đổi—không cần quay lại. Trường hợp sử dụng: Xây dựng một thư viện giải thích tính năng luôn được cập nhật theo từng lần cập nhật sản phẩm.