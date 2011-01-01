Tạo video marketing nhanh gấp 3 lần so với sản xuất truyền thống
Ra mắt sản phẩm, nội dung mạng xã hội, ý tưởng quảng cáo, câu chuyện khách hàng—tạo video marketing chuyên nghiệp chỉ trong vài phút mà không cần studio, ekip quay hay chờ đợi diễn viên. Mở rộng nội dung của bạn trên mọi kênh và mọi ngôn ngữ chỉ từ một nguồn duy nhất.
- Cập nhật nội dung ngay lập tức khi sản phẩm thay đổi
Vấn Đề Tiếp Thị
Tìm hiểu cách các đội ngũ marketing như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với một nền tảng chuyển văn bản thành video AI sáng tạo.
Khủng Hoảng Nội Dung Tiếp Thị
Lịch nội dung của bạn không bao giờ dừng lại. Ra mắt sản phẩm cần có video. Các kênh mạng xã hội đòi hỏi nội dung mỗi ngày. Các chiến dịch cần ấn phẩm sáng tạo được bản địa hóa cho từng thị trường. Nhưng sản xuất video theo cách truyền thống đồng nghĩa với việc phải đặt studio, điều phối diễn viên, chờ hàng tuần để chỉnh sửa — và đốt sạch ngân sách chỉ cho một buổi quay. Đến khi nội dung sẵn sàng thì thời điểm vàng đã trôi qua. Đối thủ của bạn đăng video mỗi ngày trong khi bạn vẫn còn đang ở giai đoạn tiền kỳ. Còn thuyết phục lãnh đạo xuất hiện trước ống kính ư? Chúc may mắn với cơn ác mộng sắp xếp lịch đó.
Giải pháp HeyGen
HeyGen biến đội ngũ marketing của bạn thành một cỗ máy sản xuất video. Viết kịch bản — hoặc để AI tạo kịch bản từ bản tóm tắt của bạn — chọn một avatar AI và tạo video chuyên nghiệp chỉ trong vài phút. Video giới thiệu sản phẩm, video giải thích, nội dung mạng xã hội, quảng cáo sáng tạo — tất cả mà không cần máy quay, studio hay phải điều phối diễn viên. Cần chạy cùng một chiến dịch ở 12 thị trường? Dịch sang hơn 175 ngôn ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình. Sản xuất video với tốc độ mà lịch marketing của bạn yêu cầu.
Mọi thứ đội ngũ marketing cần để sáng tạo nội dung ở quy mô lớn
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển văn bản thành video AI tiên tiến nhất.
Sản Xuất Video Nhanh
Chuyển từ bản tóm tắt sang video hoàn chỉnh chỉ trong vài phút, không phải vài tuần. Không cần đặt studio, không phải sắp xếp lịch quay với diễn viên, không còn xếp hàng chờ hậu kỳ. Đội ngũ marketing của bạn kiểm soát toàn bộ quy trình — từ lên ý tưởng đến xuất bản — mà không phụ thuộc vào bên ngoài.
• Tạo video chỉ trong vài phút
• Không cần studio hay thiết bị
• Toàn quyền sáng tạo nội bộ
Xuất khẩu đa kênh
Một video, mọi định dạng. Xuất 16:9 cho YouTube, 9:16 cho TikTok và Reels, 1:1 cho bài đăng trên Instagram. Đừng mất công làm lại nội dung cho từng nền tảng—chỉ cần sản xuất một lần, xuất ra mọi nơi.
• Tỷ lệ khung hình 16:9, 9:16, 1:1
• Tối ưu hóa cho từng nền tảng
• Xuất hàng loạt để tăng hiệu quả
Bản địa hóa Chiến dịch Toàn cầu
Triển khai chiến dịch trên toàn thế giới mà không cần sản xuất riêng cho từng thị trường.Dịch video bằng AIgiúp bản địa hóa nội dung sáng tạo của bạn sang hơn 175 ngôn ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình. Chiến dịch tiếng Đức của bạn nghe như người Đức bản xứ, không phải bản lồng tiếng.
• Nhân bản giọng nói giúp giữ nguyên giọng thương hiệu
• Đồng bộ khẩu hình khớp với chuyển động khuôn mặt
• Một nguồn, phân phối toàn cầu
Nội dung phong cách UGC
Nội dung trông chân thực mà không cần phối hợp với influencer. Hãy tạovideo phong cách UGCtrông như nội dung bản địa trên mạng xã hội—dạng testimonial, phản ứng với sản phẩm, nội dung trò chuyện tự nhiên trước ống kính mang lại hiệu quả.
• Nhiều phong cách avatar đa dạng
• Cách truyền đạt tự nhiên, gần gũi
• Mở rộng quy mô mà không tốn phí cho influencer
Tính nhất quán thương hiệu
Giữ vững bản sắc hình ảnh của bạn trong mọi video. Bộ Nhận Diện Thương Hiệu đảm bảo sử dụng đúng màu sắc, phông chữ, logo và ảnh đại diện đã được phê duyệt.Từ điển Thương Hiệu đảm bảo tên sản phẩm và khẩu hiệu luôn được phát âm chính xác — mọi lúc, bởi mọi thành viên trong nhóm.
• Tài sản thương hiệu được tập trung hóa
• Điều khiển phát âm
• Đầu ra nhất quán trong toàn đội
Cá nhân hóa video ở quy mô lớn
Biến một video thành hàng nghìn phiên bản được cá nhân hóa. Các biến động cho phép bạn tùy chỉnh tên, công ty và các chi tiết cho hoạt động tiếp cận được cá nhân hóa giúp tăng tương tác mà không cần sản xuất thủ công cho từng người nhận.
• Trường cá nhân hóa động
• Tạo hàng loạt
• Nhắm mục tiêu đến từng người xem
Từ bản tóm tắt đến video xuất bản chỉ trong 3 bước
Bắt đầu với tin nhắn của bạn
Dán kịch bản của bạn, tải lên bản tóm tắt, hoặc để trình tạo kịch bản AI tạo nội dung từ mục tiêu chiến dịch của bạn. Không còn nỗi lo trang giấy trắng—hãy bắt đầu từ chính các tài liệu marketing hiện có của bạn.
Chọn phong cách sáng tạo của bạn
Chọn từ hơn 200 avatar AI đa dạng phù hợp với thương hiệu và khán giả của bạn. Tùy chọn giọng nói, phông nền và phong cách hình ảnh. Hoặc tạo một người đại diện ảo giống bạn để duy trì sự hiện diện thương hiệu nhất quán trên mọi nội dung.
Tạo và Phân phối
Nhấn tạo video. Chỉ trong vài phút, bạn đã có một video marketing chuyên nghiệp. Xuất ra mọi tỷ lệ khung hình cho mọi kênh. Cần vươn tầm toàn cầu? Dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào chỉ với một cú nhấp chuột. Triển khai nội dung với tốc độ của lịch trình marketing của bạn.
Được xây dựng cho mọi nhu cầu marketing
Video Ra Mắt Sản Phẩm
Ra mắt nội dung ngay ngày đầu tiên, không phải ngày thứ ba mươi.Video sản phẩm giải thích tính năng, thể hiện giá trị và thúc đẩy việc sử dụng—được sản xuất trong vài giờ, không phải vài tuần. Cập nhật ngay lập tức khi tính năng thay đổi.
Trường hợp sử dụng: Tạo video giới thiệu sản phẩm cho website, email và mạng xã hội đồng thời vào ngày ra mắt.
Nội dung mạng xã hội
Nuôi dưỡng thuật toán mà không khiến đội ngũ kiệt sức. Nội dung mạng xã hội mỗi ngày trên TikTok, Instagram, LinkedIn và YouTube — chất lượng ổn định, chỉ tốn một phần nhỏ thời gian sản xuất.
Trường hợp sử dụng: Tạo đủ video mạng xã hội cho cả tuần chỉ trong một buổi chiều.
Sáng tạo quảng cáo
Thử nghiệm nhiều ý tưởng hơn, tìm ra nội dung hiệu quả nhanh hơn. Tạo biến thể quảng cáo để A/B testing mà không cần quay chụp riêng cho từng mẫu sáng tạo. Nhiều hook khác nhau, nhiều chân dung khách hàng khác nhau, nhiều góc tiếp cận khác nhau—tất cả chỉ trong một quy trình làm việc.
Trường hợp sử dụng: Tạo 10 biến thể quảng cáo để thử nghiệm sáng tạo trong cùng khoảng thời gian cần để sản xuất một mẫu quảng cáo truyền thống.
Kết quả đã được kiểm chứng: Attention Grabbing Media đã rút ngắn thời gian sản xuất từ 3 ngày xuống chỉ còn vài giờ, đồng thời mở rộng sang hơn 10 ngôn ngữ mới.
Lời chứng thực của khách hàng
Social proof ở quy mô lớn. Tạo nội dung dạng lời chứng thực giúp xây dựng niềm tin mà không cần phải sắp xếp lịch với khách hàng hay lo về khâu quay phim.
Trường hợp sử dụng: Sản xuất các video câu chuyện khách hàng làm nổi bật cách sử dụng và kết quả đạt được trong nhiều ngành khác nhau.
Nội dung giải thích và hướng dẫn
Giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm của bạn với video hướng dẫn và video giải thích. Cập nhật ngay lập tức khi sản phẩm thay đổi—không cần quay lại.
Trường hợp sử dụng: Xây dựng một thư viện giải thích tính năng luôn được cập nhật theo từng lần cập nhật sản phẩm.
Các chiến dịch tiếp thị toàn cầu
Một chiến dịch cho mọi thị trường. Bản địa hóa nội dung sáng tạo cho khán giả quốc tế mà không cần ngân sách sản xuất riêng cho từng khu vực.
Trường hợp sử dụng: Triển khai các chiến dịch ra mắt sản phẩm đồng thời tại 12 thị trường với video sáng tạo bằng ngôn ngữ bản địa.
Kết quả đã được kiểm chứng: Vision Creative Labs đã giúp khách hàng tăng từ 1–2 video mỗi năm lên 50–60 video mỗi ngày với HeyGen.
Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do
Từ đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen giúp bất kỳ ai (vâng, là bạn) tạo nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
Được hơn 100.000 đội nhóm tin dùng vì chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời
Tạo video AI cho marketing là gì?
Tạo video bằng AI sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các video marketing chuyên nghiệp mà không cần đến quy trình sản xuất truyền thống. HeyGen kết hợp avatar AI, tổng hợp giọng nói và chỉnh sửa tự động để biến kịch bản thành video hoàn chỉnh, trau chuốt—không cần máy quay, studio hay ê-kíp quay phim. Các đội ngũ marketing có thể sản xuất video sản phẩm, nội dung mạng xã hội và mẫu quảng cáo chỉ trong vài phút thay vì vài tuần.
Làm thế nào để tôi tạo video marketing mà không cần đội ngũ sản xuất?
Viết kịch bản của bạn hoặc để trình tạo kịch bản AI của HeyGen tạo kịch bản từ bản tóm tắt của bạn. Chọn một avatar AI làm người dẫn trên màn hình, chọn giọng đọc và phong cách hình ảnh, rồi tạo video của bạn. Toàn bộ quy trình chỉ mất vài phút và không cần bất kỳ chuyên môn sản xuất nào. Để đảm bảo tính nhất quán thương hiệu, hãy nhân bản người đại diện thương hiệu để bản sao kỹ thuật số của họ có thể đại diện cho thương hiệu của bạn trên mọi nội dung.
Tôi có thể tạo video mạng xã hội cho nhiều nền tảng khác nhau không?
Có. HeyGen cho phép xuất video với nhiều tỷ lệ khung hình chỉ từ một dự án. Bạn chỉ cần tạo một lần, sau đó có thể xuất bản ở tỷ lệ 16:9 cho YouTube, 9:16 cho TikTok và Instagram Reels, và 1:1 cho các bài đăng trên bảng tin Instagram. Không cần phải làm lại nội dung cho từng nền tảng hay quản lý nhiều quy trình sản xuất khác nhau.
Video marketing đa ngôn ngữ hoạt động như thế nào?
Tạo video marketing bằng ngôn ngữ chính của bạn, sau đó sử dụng tính năng dịch của HeyGen để tạo các phiên bản bằng bất kỳ trong hơn 175 ngôn ngữ được hỗ trợ. Bản dịch bao gồm nhân bản giọng nói (giúp giọng thương hiệu của bạn nghe tự nhiên trong từng ngôn ngữ) và đồng bộ khẩu hình (giúp cử động miệng khớp với âm thanh đã dịch). Triển khai các chiến dịch toàn cầu chỉ từ một video gốc.
Tôi có thể tạo nội dung phong cách UGC với HeyGen không?
Tạo video đào tạo tuân thủ của bạn một lần bằng ngôn ngữ chính. Sau đó sử dụng tính năng dịch của HeyGen để tạo các phiên bản bằng bất kỳ trong hơn 175 ngôn ngữ được hỗ trợ. Bản dịch bao gồm nhân bản giọng nói (để người thuyết trình của bạn nghe tự nhiên trong từng ngôn ngữ) và đồng bộ khẩu hình (để cử động miệng khớp với âm thanh đã dịch). Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của bạn sẽ nghe như người bản xứ, chứ không phải tiếng Anh được lồng tiếng.
Làm thế nào để tôi duy trì tính nhất quán thương hiệu giữa các video?
HeyGen đã đạt chứng nhận SOC 2 Type II và tuân thủ GDPR. Nội dung của bạn được mã hóa khi truyền và khi lưu trữ. Đối với các nhóm tuân thủ trong doanh nghiệp đang xử lý tài liệu chính sách nhạy cảm, HeyGen cung cấp các không gian làm việc riêng với tích hợp SSO và quản lý người dùng tập trung. Chúng tôi không sử dụng nội dung của bạn để huấn luyện các mô hình AI.
Tôi có thể cá nhân hóa video cho từng người xem không?
Có. HeyGen hỗ trợ cá nhân hóa động với các trường biến cho tên, công ty và những thông tin tùy chỉnh. Chỉ cần tạo một mẫu, sau đó có thể tạo ra hàng nghìn phiên bản video được cá nhân hóa cho tiếp thị dựa trên tài khoản (account-based marketing), tiếp cận bán hàng hoặc các chiến dịch tương tác với khách hàng. Videoimagem đã sản xuất hơn 50.000 video cá nhân hóa cho AB InBev bằng cách tiếp cận này.
Tôi có thể tạo video marketing nhanh đến mức nào?
HeyGen hỗ trợ video với nhiều độ dài khác nhau để phù hợp với thiết kế khóa đào tạo của bạn. Hầu hết các mô-đun tuân thủ đều hoạt động hiệu quả trong khoảng 3–10 phút cho hình thức microlearning, nhưng bạn cũng có thể tạo nội dung dài hơn cho các chủ đề chuyên sâu. Với các khóa đào tạo kéo dài (trên 20 phút), hãy cân nhắc chia nội dung thành các chương hoặc mô-đun để tăng mức độ tương tác của người học và dễ dàng theo dõi hơn.
HeyGen so với quy trình sản xuất video truyền thống thì như thế nào?
Sản xuất video marketing theo cách truyền thống đòi hỏi phải điều phối nhân sự, đặt studio, nhiều ngày quay và hậu kỳ chỉnh sửa — thường mất 2–4 tuần và tốn từ 5.000–20.000+ đô la cho mỗi video hoàn chỉnh. HeyGen tạo ra video với chất lượng tương đương chỉ trong vài phút với chi phí thấp hơn rất nhiều. Khi chiến dịch thay đổi hoặc nội dung cần cập nhật, bạn chỉ cần tạo lại video thay vì phải quay lại từ đầu. Các đội ngũ marketing ghi nhận tốc độ tạo nội dung nhanh hơn gấp 3 lần và chi phí sản xuất giảm mạnh.
Cả đội marketing của tôi có thể sử dụng HeyGen không?
Có.HeyGen dành cho Doanh nghiệpbao gồm không gian làm việc nhóm, nơi các quản lý marketing, nhà sáng tạo nội dung và nhà thiết kế có thể cộng tác với nhau. Thư viện tài sản dùng chung giúp mọi người dễ dàng truy cập các yếu tố thương hiệu đã được phê duyệt. Các công cụ quản trị cho phép bạn quản lý quyền truy cập, theo dõi mức độ sử dụng và đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu trên toàn bộ nội dung do đội ngũ tạo ra.
Tôi có thể tạo những loại video marketing nào?
HeyGen hỗ trợ hầu như mọi định dạng video marketing: ra mắt sản phẩm, video giải thích, nội dung mạng xã hội, quảng cáo sáng tạo, lời chứng thực từ khách hàng, video hướng dẫn, thông báo nội bộ, quảng bá sự kiện, nội dung video cho email và nhiều hơn nữa. Nếu bạn có thể viết kịch bản, HeyGen có thể sản xuất video đó — bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, cho bất kỳ kênh nào.
Nội dung tiếp thị của tôi có được bảo mật không?
HeyGen đạt chứng nhận SOC 2 Type II và tuân thủ GDPR. Nội dung của bạn được mã hóa khi truyền và khi lưu trữ. Đối với các đội ngũ marketing doanh nghiệp xử lý tài liệu chiến dịch nhạy cảm hoặc thông tin sản phẩm chưa phát hành, HeyGen cung cấp không gian làm việc riêng với tích hợp SSO và quản lý truy cập tập trung. Chúng tôi không dùng nội dung của bạn để huấn luyện các mô hình AI.
Bắt đầu tạo video marketing ngay hôm nay
Đừng chờ hàng tuần cho những nội dung lẽ ra phải được xuất bản vào ngày mai. Hãy tạo video marketing chuyên nghiệp chỉ trong vài phút, bản địa hóa ngay lập tức cho các thị trường toàn cầu và mở rộng sản lượng nội dung mà không cần tăng thêm nhân sự hay ngân sách. Hãy cùng các đội ngũ marketing tại HubSpot, Ogilvy và Publicis thay đổi cách họ tạo ra nội dung.
