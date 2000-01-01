Tạo video ra mắt sản phẩm giúp thúc đẩy doanh số

Biến các buổi ra mắt sản phẩm thành nội dung video tạo doanh thu. Tạo video thông báo chuyên nghiệp cho Instagram, LinkedIn, YouTube và TikTok chỉ trong vài phút. Không cần máy quay, ekip hay kỹ năng chỉnh sửa.

  • Không cần thẻ tín dụng
  • Cập nhật nội dung ngay lập tức khi sản phẩm thay đổi
-Video đã được tạo
-Ảnh đại diện đã được tạo
-Video đã được dịch
ngày làm việc
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
ngày làm việc
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
ngày làm việc
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Vấn Đề Tiếp Thị

Tìm hiểu cách các đội ngũ marketing như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với một nền tảng chuyển văn bản thành video AI đột phá.

Không có HeyGen

Nút Thắt Cổ Chai Trong Việc Ra Mắt Sản Phẩm

Nút Thắt Cổ Chai Trong Việc Ra Mắt Sản Phẩm

Sản phẩm của bạn đã sẵn sàng. Ngày ra mắt đã được ấn định. Nhưng video thông báo của bạn thì chưa. Việc phối hợp sản xuất video đồng nghĩa với việc phải đặt lịch diễn viên, thuê thiết bị, chờ hàng tuần để chỉnh sửa. Đến khi video của bạn được phê duyệt, các đối thủ đã kịp thu hút sự chú ý của thị trường.

Khi mở rộng trên toàn bộ danh mục sản phẩm, mọi vấn đề đều bị nhân lên. Thêm hai mươi SKU mới đồng nghĩa với hai mươi buổi quay video riêng, mỗi buổi tốn 5.000 đô la. Các agency báo giá thời gian thực hiện 4–6 tuần cho mỗi video. Các quản lý sản phẩm không thể chờ lâu đến vậy. Ngân sách marketing cũng không thể kéo giãn đến mức đó. Và khi thông số sản phẩm thay đổi ngay trước khi ra mắt, bạn lại phải bắt đầu lại từ đầu.


Với HeyGen

Giải pháp HeyGen

Giải pháp HeyGen

Trình tạo video ra mắt sản phẩm của HeyGen biến bản tóm tắt sản phẩm của bạn thành video công bố chuyên nghiệp chỉ trong vài phút. Chỉ cần nhập mô tả sản phẩm, chọn người dẫn chương trình là avatar AI và tạo nội dung sẵn sàng ra mắt mà không cần máy quay hay studio. Video của bạn sẽ được xuất tự động ở mọi định dạng: dọc cho Instagram và TikTok, vuông cho các bảng tin mạng xã hội, ngang cho YouTube.

Ra mắt năm mươi sản phẩm? Hãy tạo năm mươi video chỉ trong một lần với tính năng tạo hàng loạt. Ra mắt toàn cầu? Hãy dịch video thông báo của bạn sang hơn 175 ngôn ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình. Thông số sản phẩm thay đổi? Chỉ cần chỉnh sửa kịch bản và tạo lại video trong năm phút. Nội dung ra mắt của bạn luôn được cập nhật mà không bị chậm trễ sản xuất hay tốn kém chi phí quay lại.

Mọi thứ mà đội ngũ marketing cần để sáng tạo ở quy mô lớn

Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển văn bản thành video AI sáng tạo hàng đầu.

Khả năng ra mắt đa sản phẩm

Ra mắt toàn bộ danh mục sản phẩm của bạn bằng nội dung video. Tính năng tạo hàng loạt của HeyGen giúp tạo video giới thiệu cho số lượng SKU không giới hạn chỉ từ một lần tải lên tệp CSV. Các nhóm sản phẩm khác nhau sẽ có người dẫn khác nhau, đồng thời vẫn giữ được sự nhất quán về thương hiệu trên toàn bộ danh mục của bạn.


Một giao diện phần mềm hiển thị tin nhắn văn bản từ 'Jennifer' giải thích cách tạo video AI dễ dàng với giọng nói tùy chỉnh, bên cạnh đó là một video của một người phụ nữ đang nói.

Video ra mắt tối ưu cho từng nền tảng

Tạo một lần, xuất bản mọi nơi. Xuất video dọc 9:16 cho Instagram và TikTok, vuông 1:1 cho các bảng tin mạng xã hội, ngang 16:9 cho YouTube và LinkedIn. Không cần chỉnh kích thước thủ công. Mỗi định dạng đều giữ chất lượng chuyên nghiệp với bố cục khung hình chuẩn.

Giao diện chia sẻ video với nút 'Copy link' và các tùy chọn mạng xã hội, phủ lên một video người đàn ông đang nói, với con trỏ màu hồng đang chỉ vào 'Copy link'.

Ra Mắt Toàn Cầu Đa Ngôn Ngữ

Ra mắt đồng thời trên mọi thị trường. Dịch video thông báo của bạn sang hơn 175 ngôn ngữ với giọng nói nhân bản nghe như bản địa. Công nghệ đồng bộ khẩu hình giúp cử động miệng khớp với âm thanh đã dịch. Tùy chỉnh các chi tiết theo từng khu vực như giá bán và tình trạng mở bán cho từng thị trường.


Dịch vụ bản địa hóa video hiển thị menu chọn ngôn ngữ với tiếng Anh được tô sáng, hai bên là các đoạn video ngắn của những phụ nữ nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung.

Người trình bày sản phẩm bằng AI Avatar

Chọn từ hơn 120 avatar AI đa dạng hoặc tạo avatar tùy chỉnh từ ảnh. Người dẫn chương trình am hiểu công nghệ cho các buổi ra mắt phần mềm. Gương mặt thân thiện cho sản phẩm tiêu dùng. Avatar phong cách lãnh đạo cho các thông báo B2B. Avatar của bạn luôn sẵn sàng và truyền tải hoàn hảo trong mọi lần sử dụng.

Người phụ nữ tóc xoăn đang mỉm cười, cầm một lọ nhỏ giọt LIQUIA màu đen, với một hình ảnh thu nhỏ của chính chai lọ ở góc trên bên trái.

Khởi chạy Mẫu Video

Các mẫu dựng sẵn cho những kịch bản ra mắt sản phẩm phổ biến. Ra mắt tính năng phần mềm mới. Giới thiệu dòng sản phẩm mới. Đợt phát hành phiên bản giới hạn. Trình làng bộ sưu tập theo mùa. Chọn mẫu, thêm thông tin sản phẩm, tạo video.

Một giao diện số hiển thị dữ liệu tuyển dụng cùng với cuộc gọi video, được phủ lên bởi một menu bộ nhận diện thương hiệu để chọn phông chữ và màu sắc.

Cập nhật khởi chạy tức thì

Thông số sản phẩm thay đổi? Giá bán cập nhật? Chỉ cần chỉnh sửa kịch bản và tạo lại video trong vài phút. Không cần quay lại, không lo chậm tiến độ sản xuất. Thử nghiệm nhiều cách truyền tải thông điệp khác nhau. A/B test để xem câu chuyện sản phẩm nào tạo được sự đồng cảm tốt nhất với khán giả.


Văn bản được tạo mô tả một người phụ nữ vui vẻ, mặc tạp dề, đang giới thiệu một chai dầu ô liu trong căn bếp hiện đại, sáng sủa với nhiều rau củ tươi và bộ nồi chảo bằng đồng, mang phong cách của một blogger ẩm thực. Một hình ảnh mờ của khung cảnh được mô tả xuất hiện ở phía nền.

Từ bản tóm tắt đến video xuất bản chỉ trong 3 bước

Bước 1

Nhập thông tin sản phẩm

Nhập mô tả sản phẩm, các tính năng chính, giá bán và tình trạng còn hàng. Hoặc tải lên các bản mô tả sản phẩm hay thông cáo báo chí hiện có. Với các đợt ra mắt nhiều sản phẩm, hãy tải lên file CSV chứa toàn bộ thông tin SKU để tạo hàng loạt.


Một người phụ nữ mặc áo khoác thể thao màu xanh lá cây xuất hiện trong khung ghi hình video, trên đó hiển thị nút dừng màu đỏ, bộ đếm thời gian và biểu tượng phát màu xanh lam-xanh lục.
Bước 2

Thiết kế video ra mắt của bạn

Chọn người dẫn chương trình AI phù hợp với danh mục sản phẩm của bạn. Chọn bối cảnh. Thêm hình ảnh sản phẩm, logo và màu sắc thương hiệu. Xem trước chính xác video thông báo của bạn sẽ trông như thế nào.


Một người phụ nữ tóc vàng mặc áo xanh lá đứng cạnh nút "Edit Look" và bảng "FaceSwap" hiển thị tùy chọn tải ảnh lên cùng nhiều khuôn mặt nữ khác nhau.
Bước 3

Tạo và Phân phối

Nhấn tạo video. Chỉ trong vài phút, bạn đã có một video marketing chuyên nghiệp. Xuất ra mọi tỷ lệ khung hình cho mọi kênh. Cần vươn tầm toàn cầu? Dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào chỉ với một cú nhấp chuột. Triển khai nội dung với tốc độ của lịch trình marketing của bạn.

Chân dung một người phụ nữ mặc áo khoác xanh lá trên nền xanh dương, với một con trỏ kiểu hoạt hình đang chỉ vào nút "Lưu thành mục mới".

Được xây dựng cho mọi nhu cầu marketing

Ra mắt sản phẩm Phần mềm và SaaS

Ra mắt sản phẩm Phần mềm và SaaS

Giới thiệu các tính năng mới, bản cập nhật lớn và các lần ra mắt nền tảng bằng video minh họa những điểm mới. Các sản phẩm mang tính kỹ thuật sẽ được giải thích rõ ràng hơn với video quay màn hình cho thấy các tính năng hoạt động thực tế.


Ra mắt sản phẩm thương mại điện tử và hàng tiêu dùng

Ra mắt sản phẩm thương mại điện tử và hàng tiêu dùng

Ra mắt các bộ sưu tập mới, sản phẩm theo mùa hoặc phiên bản giới hạn với những video giới thiệu sản phẩm hấp dẫn. Tạo video riêng cho từng SKU hoặc video tổng quan cho cả bộ sưu tập.

Giải pháp B2B và ra mắt cho doanh nghiệp

Giải pháp B2B và ra mắt cho doanh nghiệp

Giới thiệu các giải pháp B2B mới bằng những video thông báo chuyên nghiệp. Các avatar phong cách lãnh đạo trình bày rõ ràng đề xuất giá trị cho những người ra quyết định.


Ra mắt ứng dụng di động

Ra mắt ứng dụng di động

Tăng lượt tải xuống với video giới thiệu ứng dụng nêu bật các tính năng chính. Tạo một lần để dùng cho video xem trước trên App Store, teaser trên mạng xã hội và video trên trang đích.


Ra mắt phần cứng và sản phẩm vật lý

Ra mắt phần cứng và sản phẩm vật lý

Giới thiệu sản phẩm vật lý bằng video kết hợp người dẫn chương trình AI và ảnh chụp sản phẩm. Giải thích tính năng và minh họa các trường hợp sử dụng mà không cần những buổi chụp sản phẩm cầu kỳ.


Phiên bản giới hạn và các đợt ra mắt độc quyền

Phiên bản giới hạn và các đợt ra mắt độc quyền

Tạo cảm giác cấp bách cho các sản phẩm phát hành giới hạn. Video ra mắt nhấn mạnh tính khan hiếm, làm nổi bật những điểm độc đáo và thúc đẩy hành động ngay lập tức trước khi hàng tồn kho cạn kiệt.


Kết quả đã được kiểm chứng: Vision Creative Labs đã giúp khách hàng tăng từ 1–2 video mỗi năm lên 50–60 video mỗi ngày với HeyGen.

Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do

Từ đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen giúp bất kỳ ai (vâng, cả bạn) tạo nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:

10Xtăng tốc độ sản xuất video
5Xtăng cường việc tạo video
40%tăng thời lượng xem video
5Xtỷ suất lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Được hơn 100.000 đội nhóm tin dùng vì chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao cho các biên kịch của chúng tôi khả năng sáng tạo ở cùng một mức độ như tôi có khi làm việc với các hình thức kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu số
play buttonWatch video
Phòng Thí Nghiệm Sáng Tạo Vision
"Khoảnh khắc kỳ diệu với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện mỗi tuần. Đột nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết kịch bản, gửi vào, và không bao giờ phải đứng trước ống kính nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi thích ở HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Giống như chúng tôi đã mở rộng thêm cho đội ngũ của mình vậy. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn rất nhiều với những nguồn lực hiện có."

Justin Meisinger, Quản lý Chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời

Video ra mắt sản phẩm là gì?

Video ra mắt sản phẩm là các video marketing dùng để thông báo và giới thiệu những sản phẩm mới. Chúng trình bày các tính năng, giải thích lợi ích và tạo sự hào hứng xung quanh các bản phát hành mới. HeyGen tạo ra các video chuyên nghiệp thông báo ra mắt bằng cách sử dụng avatar AI và tổng hợp giọng nói mà không cần máy quay hay phòng thu.

Làm thế nào để tôi tạo video ra mắt sản phẩm mà không cần quay phim?

Nhập thông tin sản phẩm của bạn vào HeyGen. Chọn một người dẫn chương trình là avatar AI. Chọn phong cách hình ảnh và thêm các yếu tố thương hiệu. Nhấn tạo video và HeyGen sẽ tạo ra một video giới thiệu sản phẩm hoàn chỉnh chỉ trong vài phút. Không cần máy quay hay kỹ năng chỉnh sửa.


Video ra mắt sản phẩm nên dài bao lâu?

Instagram và TikTok: 15–45 giây. LinkedIn: 45–90 giây. YouTube: 60–180 giây. Website: 60–90 giây. Video càng ngắn thì tỷ lệ xem hết càng cao trên các nền tảng mạng xã hội.



Tôi có thể dịch các video ra mắt sản phẩm cho những đợt ra mắt toàn cầu không?

Đúng vậy. Hãy tạo video bằng ngôn ngữ chính của bạn, sau đó dịch sang hơn 175 ngôn ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình. Ra mắt đồng thời ở mọi thị trường với nội dung bản địa hóa.


Điều gì xảy ra nếu thông tin sản phẩm thay đổi trước khi ra mắt?

Chỉnh sửa kịch bản với thông tin đã cập nhật và tạo lại video chỉ trong vài phút, không cần quay lại. Nhiều đội sản phẩm tạo video bản đầu từ sớm, rồi cập nhật với các chi tiết cuối cùng ngay trước khi ra mắt.


Tôi có thể cho thấy sản phẩm thực tế của mình trong video không?

Có. Hãy tải lên ảnh sản phẩm, ảnh chụp màn hình hoặc video demo. Kết hợp người dẫn chương trình avatar AI với hình ảnh sản phẩm của bạn để kể trọn vẹn câu chuyện về sản phẩm.


Tôi có thể cá nhân hóa video cho từng người xem không?

Có. HeyGen hỗ trợ cá nhân hóa động với các trường biến cho tên, công ty và những thông tin tùy chỉnh. Chỉ cần tạo một mẫu, sau đó bạn có thể tạo ra hàng nghìn phiên bản được cá nhân hóa cho tiếp thị dựa trên tài khoản (account-based marketing), tiếp cận bán hàng hoặc các chiến dịch tương tác với khách hàng. Videoimagem đã sản xuất hơn 50.000 video được cá nhân hóa cho AB InBev bằng cách tiếp cận này.

Tôi có thể tạo video marketing nhanh đến mức nào?

HeyGen hỗ trợ video với nhiều độ dài khác nhau để phù hợp với thiết kế khóa đào tạo của bạn. Hầu hết các mô-đun tuân thủ đều hoạt động hiệu quả trong khoảng 3–10 phút cho hình thức microlearning, nhưng bạn cũng có thể tạo nội dung dài hơn cho các chủ đề chuyên sâu. Với các khóa đào tạo kéo dài (trên 20 phút), hãy cân nhắc chia nội dung thành các chương hoặc mô-đun để tăng mức độ tương tác của người học và dễ dàng theo dõi hơn.

HeyGen so với quy trình sản xuất video truyền thống thì như thế nào?

Sản xuất video marketing theo cách truyền thống đòi hỏi phải điều phối nhân sự, đặt studio, nhiều ngày quay và hậu kỳ chỉnh sửa — thường mất 2–4 tuần và tốn từ 5.000–20.000+ đô cho mỗi video hoàn chỉnh. HeyGen tạo ra video với chất lượng tương đương chỉ trong vài phút với chi phí thấp hơn rất nhiều. Khi chiến dịch thay đổi hoặc nội dung cần cập nhật, bạn chỉ cần tạo lại video thay vì phải quay lại từ đầu. Các đội ngũ marketing ghi nhận tốc độ tạo nội dung nhanh hơn gấp 3 lần và chi phí sản xuất giảm mạnh.

HeyGen so với việc thuê một công ty sản xuất video thì như thế nào?

Các agency truyền thống tính phí từ 5.000–15.000 đô cho mỗi video với thời gian thực hiện 2–4 tuần. HeyGen tạo ra video chất lượng tương đương chỉ trong vài phút với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ, đồng thời cho phép làm không giới hạn số lượng video và chỉnh sửa.


Video AI có phù hợp cho cả mục đích marketing và đào tạo không?

Chắc chắn rồi. Nhiều tổ chức sử dụng video AI cho cả hoạt động marketing đối ngoại và các chương trình đào tạo nội bộ, bao gồm các chiến dịch video được bản địa hóa để tiếp cận khán giả ở những khu vực khác nhau.

Khám phá thêm giải pháp

Use Cases

Tools

Câu chuyện khách hàng

Bắt đầu tạo video marketing ngay hôm nay

Đừng chờ hàng tuần cho những nội dung lẽ ra phải được xuất bản vào ngày mai. Hãy tạo video marketing chuyên nghiệp chỉ trong vài phút, bản địa hóa ngay lập tức cho các thị trường toàn cầu và mở rộng sản lượng nội dung mà không cần tăng thêm nhân sự hay ngân sách. Hãy cùng các đội ngũ marketing tại HubSpot, Ogilvy và Publicis – những người đã thay đổi hoàn toàn cách họ tạo nội dung – bắt đầu ngay hôm nay.

  • Không cần thẻ tín dụng
  • Không cần kinh nghiệm sản xuất
  • Hủy bất cứ lúc nào
CTA background
Video Microlearning | Video Đào Tạo Ngắn | HeyGen