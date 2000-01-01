Không có HeyGen Nút Thắt Cổ Chai Trong Việc Ra Mắt Sản Phẩm

Sản phẩm của bạn đã sẵn sàng. Ngày ra mắt đã được ấn định. Nhưng video thông báo của bạn thì chưa. Việc phối hợp sản xuất video đồng nghĩa với việc phải đặt lịch diễn viên, thuê thiết bị, chờ hàng tuần để chỉnh sửa. Đến khi video của bạn được phê duyệt, các đối thủ đã kịp thu hút sự chú ý của thị trường.

Khi mở rộng trên toàn bộ danh mục sản phẩm, mọi vấn đề đều bị nhân lên. Thêm hai mươi SKU mới đồng nghĩa với hai mươi buổi quay video riêng, mỗi buổi tốn 5.000 đô la. Các agency báo giá thời gian thực hiện 4–6 tuần cho mỗi video. Các quản lý sản phẩm không thể chờ lâu đến vậy. Ngân sách marketing cũng không thể kéo giãn đến mức đó. Và khi thông số sản phẩm thay đổi ngay trước khi ra mắt, bạn lại phải bắt đầu lại từ đầu.



