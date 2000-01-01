Tạo video mạng xã hội bằng AI
Biến ý tưởng thành video mạng xã hội hấp dẫn chỉ trong vài phút. Không cần quay phim, không cần kỹ năng chỉnh sửa. Tạo nội dung chuyên nghiệp cho Instagram, TikTok, LinkedIn và YouTube với các avatar AI có thể nói hơn 175 ngôn ngữ. Đăng bài nhiều hơn, bớt căng thẳng.
- Cập nhật nội dung ngay lập tức khi sản phẩm thay đổi
Vấn Đề Tiếp Thị
Tìm hiểu cách các đội ngũ marketing như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với một nền tảng chuyển văn bản thành video AI sáng tạo.
Guồng Quay Nội Dung Mạng Xã Hội
Mở rộng quy mô đồng nghĩa với việc phải thuê thêm nhiều creator hoặc agency, kéo theo chi phí tăng vọt. Nội dung đa ngôn ngữ cho khán giả toàn cầu? Điều đó thường đòi hỏi các buổi quay riêng hoặc lồng tiếng rất tốn kém. Đội ngũ của bạn biết video mang lại mức độ tương tác cao gấp 10 lần so với bài đăng tĩnh, nhưng nút thắt trong khâu sản xuất khiến bạn chỉ có thể đăng hình ảnh/đồ họa và hy vọng vào điều tốt nhất.
Giải pháp HeyGen
Trình tạo video mạng xã hội của HeyGen biến kịch bản thành nội dung cuốn hút chỉ trong vài phút. Chỉ cần nhập điều bạn muốn nói, chọn một avatar AI phù hợp với thương hiệu của bạn và tạo video sẵn sàng đăng lên các nền tảng. Không cần máy quay, studio hay chỉnh sửa. Cần cùng một thông điệp cho Instagram Reels, TikTok, LinkedIn và YouTube Shorts? Tạo một lần, xuất tự động ra tất cả định dạng.
Đang mở rộng sang các thị trường mới? Hãy dịch nội dung hiệu quả nhất của bạn sang hơn 175 ngôn ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình. Avatar của bạn có thể nói tiếng Tây Ban Nha, Quan Thoại, Đức và Ả Rập trôi chảy mà không cần thu âm lại. Cập nhật thông điệp bất cứ khi nào xu hướng thay đổi, sản phẩm điều chỉnh hoặc chiến dịch xoay trục. Việc mà trước đây đội ngũ của bạn mất hai tuần, giờ chỉ còn mất mười phút.
Mọi thứ mà các đội ngũ mạng xã hội cần để sáng tạo nội dung ở quy mô lớn
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển văn bản thành video AI sáng tạo hàng đầu.
Sản Xuất Video Nhanh
Chuyển từ bản tóm tắt sang video hoàn chỉnh chỉ trong vài phút, không phải vài tuần. Không cần đặt studio, không cần sắp lịch diễn viên, không phải chờ xử lý hậu kỳ. Đội ngũ marketing của bạn kiểm soát toàn bộ quy trình — từ lên ý tưởng đến xuất bản — mà không phụ thuộc vào bên ngoài.
• Tạo video chỉ trong vài phút
• Không cần phòng thu hay thiết bị
• Toàn quyền sáng tạo nội bộ
Người dẫn chương trình AI dạng avatar
Giọng thương hiệu của bạn, được thể hiện nhất quán trong mọi video. Hãy chọn từ hơn 120 avatar AI đa dạng, bao gồm phong cách chuyên nghiệp, đời thường, năng động hoặc quyền lực, phù hợp với cá tính thương hiệu của bạn. Không còn phải sắp xếp lịch quay với người dẫn, thương lượng quyền sử dụng hình ảnh hay lo lắng khi họ nghỉ việc. Avatar của bạn luôn sẵn sàng, luôn đúng chuẩn thương hiệu và luôn trong trạng thái có thể ghi hình.
• Hơn 120 avatar đa dạng về độ tuổi, phong cách và sắc tộc
• Tạo avatar tùy chỉnh từ ảnh để đảm bảo tính nhất quán cho thương hiệu
• Nhiều hình đại diện khác nhau cho từng loại nội dung hoặc từng nhóm đối tượng
Nhân bản và Dịch giọng nói
Tiếp cận khán giả toàn cầu mà không cần thuê đội ngũ sáng tạo nội dung đa ngôn ngữ. Hãy tạo video của bạn bằng tiếng Anh, sau đó dịch sang tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hindi, Nhật Bản hoặc bất kỳ trong hơn 175 ngôn ngữ khác với công nghệ nhân bản giọng nói nghe như bản ngữ, không phải lồng tiếng. Công nghệ đồng bộ khẩu hình khớp chuyển động miệng với âm thanh đã dịch, giúp avatar của bạn nói chuyện tự nhiên ở mọi ngôn ngữ. Một video, vô số thị trường.
Những khả năng đa ngôn ngữ này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực tiếp thị trên mạng xã hội. Các tổ chức còn sử dụng công nghệ dịch thuật của HeyGen cho các video đào tạo đa ngôn ngữ, giúp các công ty toàn cầu đào tạo nhân viên bằng ngôn ngữ bản địa của họ trong khi vẫn duy trì thông điệp thương hiệu nhất quán trên toàn thế giới.
• Hơn 175 ngôn ngữ với giọng nói tổng hợp tự nhiên
• Nhân bản giọng nói giúp duy trì giọng thương hiệu trên nhiều ngôn ngữ
• Đồng bộ khẩu hình để truyền tải nội dung chân thực ở mọi thị trường
Tạo video từ kịch bản
Chưa từng chỉnh sửa video? Không sao. Chỉ cần nhập kịch bản hoặc các ý chính, HeyGen sẽ lo phần còn lại. AI tự động căn nhịp, thêm các khoảng ngắt phù hợp và canh thời lượng thông điệp của bạn thật hoàn hảo. Video quá dài so với Instagram? Trình tối ưu nền tảng sẽ gợi ý chỉnh sửa. Cần một đoạn hook trong 3 giây đầu? Các mẫu dựng sẵn sẽ cho bạn thấy những gì đang hiệu quả.
• Canh thời gian và nhịp điệu kịch bản bằng AI
• Khuyến nghị kịch bản theo từng nền tảng
• Điều chỉnh nhấn giọng và cảm xúc giọng nói
Tích hợp Bộ nhận diện thương hiệu
Giữ vững bản sắc hình ảnh của bạn trên mọi video mạng xã hội. Tải lên logo, màu sắc thương hiệu, phông chữ và các hình ảnh đồ họa đã được phê duyệt một lần. Từ đó, mọi video đều tự động giữ được sự nhất quán. Brand Glossary đảm bảo tên sản phẩm, thuật ngữ công ty và các cụm từ quan trọng luôn được phát âm chính xác trong mọi lần. Video đầu tiên của thực tập sinh trông chỉn chu không kém gì video của giám đốc sáng tạo.
• Tập trung hóa tài sản thương hiệu cho toàn bộ đội ngũ
• Tự động áp dụng logo và màu sắc
• Kiểm soát cách phát âm cho các thuật ngữ thương hiệu
Tạo video hàng loạt
Ra mắt một chiến dịch cho 50 sản phẩm? Hãy tạo 50 video. Thả toàn bộ kịch bản của bạn vào trình xử lý hàng loạt của HeyGen và tạo cả lịch nội dung chỉ trong một lần. Nhiều avatar khác nhau, nhiều phông nền khác nhau, nhưng vẫn giữ nguyên chất lượng chuyên nghiệp mà không phải tốn 50 ngày sản xuất. Hãy mở rộng sản lượng nội dung để phù hợp với tham vọng của bạn, chứ không phải với quy mô đội ngũ.
• Tạo nhiều video từ CSV hoặc tải lên hàng loạt
• Kết hợp linh hoạt các hình đại diện, hình nền và phong cách
• Xuất toàn bộ chiến dịch sẵn sàng để lên lịch
Từ bản tóm tắt đến video xuất bản chỉ trong 3 bước
Viết Kịch Bản Của Bạn
Nhập điều bạn muốn nói, hoặc để AI tạo nội dung từ bản mô tả sản phẩm, bài blog hoặc mục tiêu chiến dịch của bạn. Không cần máy nhắc chữ. Không cần học thuộc lời thoại. Chỉ đơn giản là thông điệp bạn muốn khán giả của mình lắng nghe. Trình tối ưu hóa kịch bản của HeyGen sẽ gợi ý chỉnh sửa để tăng tương tác dựa trên các thực tiễn tốt nhất cho từng nền tảng.
Chọn phong cách của bạn
Chọn một avatar AI phù hợp với nội dung của bạn: chuyên nghiệp cho nội dung dẫn dắt tư duy, năng động cho các đợt ra mắt sản phẩm, thân thiện cho kể chuyện thương hiệu. Chọn phông nền (studio, văn phòng, ngoài trời hoặc tùy chỉnh) và thêm logo của bạn. Xem trước theo thời gian thực để biết chính xác video sẽ trông như thế nào trước khi tạo.
Tạo & Đăng
Nhấn tạo video. Chỉ trong 2–5 phút, bạn đã có một video hoàn chỉnh, được tối ưu cho mọi nền tảng bạn cần. Tải xuống cho Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts và Facebook, tất cả đều từ cùng một nguồn. Lên lịch trong công cụ quản lý mạng xã hội của bạn hoặc đăng ngay lập tức. Lịch nội dung của bạn giờ đây sẽ dễ lấp đầy hơn rất nhiều.
Được xây dựng cho mọi nhu cầu marketing
Video Ra Mắt Sản Phẩm
Ra mắt nội dung ngay ngày đầu tiên, không phải ngày thứ ba mươi.Video sản phẩm giải thích tính năng, thể hiện giá trị và thúc đẩy việc sử dụng—được sản xuất trong vài giờ, không phải vài tuần. Cập nhật ngay lập tức khi tính năng thay đổi.
Trường hợp sử dụng: Tạo video thông báo sản phẩm cho website, email và mạng xã hội đồng thời vào ngày ra mắt.
Nội dung mạng xã hội
Nuôi dưỡng thuật toán mà không khiến đội ngũ kiệt sức. Nội dung mạng xã hội mỗi ngày trên TikTok, Instagram, LinkedIn và YouTube — chất lượng ổn định, chỉ tốn một phần nhỏ thời gian sản xuất.
Trường hợp sử dụng: Tạo đủ video mạng xã hội cho cả tuần chỉ trong một buổi chiều.
Sáng tạo quảng cáo
Kiểm thử nhiều ý tưởng hơn, tìm ra nội dung thắng nhanh hơn. Tạo biến thể quảng cáo để A/B testing mà không cần quay chụp riêng cho từng mẫu sáng tạo. Nhiều hook khác nhau, nhiều chân dung khách hàng khác nhau, nhiều góc tiếp cận khác nhau—tất cả chỉ trong một quy trình làm việc.
Trường hợp sử dụng: Tạo 10 biến thể quảng cáo để thử nghiệm sáng tạo trong cùng khoảng thời gian cần để sản xuất một mẫu quảng cáo truyền thống.
Kết quả đã được kiểm chứng: Attention Grabbing Media đã rút ngắn thời gian sản xuất từ 3 ngày xuống chỉ còn vài giờ, đồng thời mở rộng sang hơn 10 ngôn ngữ mới.
Lời chứng thực của khách hàng
Social proof ở quy mô lớn. Tạo nội dung dạng lời chứng thực giúp xây dựng niềm tin mà không cần phải sắp xếp lịch với khách hàng hay lo về khâu quay phim.
Trường hợp sử dụng: Sản xuất các video câu chuyện khách hàng làm nổi bật những cách sử dụng và kết quả đạt được trong nhiều ngành khác nhau.
Nội dung giải thích và hướng dẫn
Giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm của bạn với video hướng dẫn và video giải thích. Cập nhật ngay lập tức khi sản phẩm thay đổi—không cần quay lại.
Trường hợp sử dụng: Xây dựng một thư viện giải thích tính năng luôn được cập nhật theo từng lần cập nhật sản phẩm.
Các chiến dịch tiếp thị toàn cầu
Một chiến dịch cho mọi thị trường. Bản địa hóa nội dung sáng tạo cho khán giả quốc tế mà không cần ngân sách sản xuất riêng cho từng khu vực.
Trường hợp sử dụng: Triển khai các chiến dịch ra mắt sản phẩm đồng thời tại 12 thị trường với nội dung video sáng tạo bằng ngôn ngữ bản địa.
Kết quả đã được kiểm chứng: Vision Creative Labs đã giúp khách hàng tăng từ 1–2 video mỗi năm lên 50–60 video mỗi ngày với HeyGen.
Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do
Từ đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen trao quyền cho bất kỳ ai (vâng, là bạn) tạo nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
Được hơn 100.000 đội nhóm tin dùng vì chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ
Được hơn 100.000 đội nhóm tin dùng vì chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời
Video mạng xã hội dùng AI là gì?
Video mạng xã hội dùng AI là các video được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, với nội dung có người dẫn chương trình ảo (avatar kỹ thuật số) và giọng nói tổng hợp. Thay vì phải quay phim với máy quay, thiết bị và diễn viên thật, bạn chỉ cần nhập kịch bản và AI sẽ tạo ra một video hoàn chỉnh với người dẫn trình bày thông điệp của bạn. Công cụ tạo video mạng xã hội của HeyGen tạo nội dung được tối ưu cho Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube và các nền tảng khác, sẵn sàng đăng tải mà không cần chỉnh sửa.
Tôi có thể tạo video cho Instagram, TikTok và LinkedIn chỉ với một công cụ không?
Đúng vậy, đây chính xác là điều mà HeyGen được tạo ra để làm. Bạn chỉ cần tạo video một lần, sau đó xuất ra đồng thời nhiều định dạng: dọc 9:16 cho Instagram Reels và TikTok, vuông 1:1 cho bài đăng Instagram, ngang 16:9 cho YouTube và LinkedIn. Mỗi bản xuất đều được tối ưu theo tiêu chuẩn của từng nền tảng, bao gồm kích thước khung hình, dung lượng tệp và kiểu hiển thị phụ đề. Bạn không cần tự chỉnh sửa lại tỷ lệ hay thay đổi kích thước thủ công.
Mất bao lâu để tạo một video mạng xã hội?
Hầu hết video cho mạng xã hội được tạo trong 2–5 phút, tùy vào độ dài và độ phức tạp. Một Instagram Reel dài 60 giây thường mất khoảng 2–3 phút để tạo. Việc viết kịch bản có thể mất 5–10 phút. Từ ý tưởng đến video hoàn chỉnh sẵn sàng đăng: tổng thời gian dưới 15 phút. Hãy so sánh với quy trình sản xuất video truyền thống (mất vài ngày hoặc vài tuần) hoặc tự dựng video thủ công (1–2 giờ cho mỗi video).
Tôi có thể tạo video bằng nhiều ngôn ngữ cho khán giả toàn cầu không?
Có. HeyGen hỗ trợ hơn 175 ngôn ngữ với tính năng nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình. Hãy tạo video bằng ngôn ngữ chính của bạn (Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, v.v.), sau đó nhấp vào dịch để tạo các phiên bản bằng Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Ả Rập, Tiếng Hindi, Tiếng Bồ Đào Nha và hơn 170 ngôn ngữ khác.Nhân bản giọng nói đảm bảo mỗi ngôn ngữ đều nghe tự nhiên, không bị máy móc. Tính năng đồng bộ khẩu hình sẽ khớp chuyển động miệng với âm thanh đã dịch, giúp avatar của bạn nói một cách chân thực ở mọi ngôn ngữ.
Tôi có thể tùy chỉnh các avatar AI để phù hợp với thương hiệu của mình không?
Có. Hãy chọn từ hơn 120 avatar đa dạng có sẵn, hoặc tạo avatar tùy chỉnh từ ảnh sao cho phù hợp với phong cách thương hiệu của bạn. Tải lên hình ảnh thể hiện rõ phong cách, sắc tộc, độ tuổi và giới tính mong muốn. HeyGen sẽ tạo ra một avatar độc nhất dành riêng cho bạn. Để đạt độ nhất quán thương hiệu tối đa, bạn có thể nhân bản chính mình hoặc một thành viên trong đội ngũ để tạo “bản sao số” đại diện cho công ty trong toàn bộ nội dung trên mạng xã hội.
Các video trông có giống do AI tạo ra hoặc giả mạo không?
Các avatar mới nhất của HeyGen có chất lượng siêu chân thực với chuyển động, biểu cảm và khả năng khớp khẩu hình tự nhiên đến mức hầu hết người xem khó phân biệt với cảnh quay thật. Tuy vậy, nhiều thương hiệu lại chọn ôm trọn phong cách thẩm mỹ AI. Nó nổi bật, nhất quán và minh bạch về việc được tạo ra bằng AI. Dù bạn muốn avatar siêu thực hay phong cách hóa, cả hai lựa chọn đều có sẵn và đều hoạt động rất tốt trên các nền tảng mạng xã hội.
Phụ đề và thuyết minh hoạt động như thế nào?
Phụ đề tự động được tạo ngay khi bạn tạo video. Phụ đề được đồng bộ hoàn hảo với âm thanh, có dấu câu chính xác và làm nổi bật các từ khóa để nhấn mạnh. Bạn có thể tùy chỉnh kiểu phụ đề, bao gồm phông chữ, kích thước, màu sắc, vị trí và hiệu ứng chuyển động để phù hợp với các tiêu chuẩn tốt nhất của từng nền tảng hoặc bộ nhận diện thương hiệu của bạn. Phụ đề có sẵn bằng hơn 175 ngôn ngữ được hỗ trợ cho các video đã dịch.
Tôi có thể tạo video marketing nhanh đến mức nào?
HeyGen hỗ trợ video với nhiều độ dài khác nhau để phù hợp với thiết kế khóa đào tạo của bạn. Hầu hết các mô-đun tuân thủ đều hoạt động hiệu quả trong khoảng 3–10 phút cho hình thức microlearning, nhưng bạn cũng có thể tạo nội dung dài hơn cho các chủ đề chuyên sâu. Với các khóa đào tạo kéo dài (trên 20 phút), hãy cân nhắc chia nội dung thành các chương hoặc mô-đun để tăng mức độ tương tác của người học và dễ dàng theo dõi hơn.
HeyGen so với quy trình sản xuất video truyền thống thì như thế nào?
Sản xuất video marketing theo cách truyền thống đòi hỏi phải điều phối nhân sự, đặt studio, nhiều ngày quay và hậu kỳ chỉnh sửa — thường mất 2–4 tuần và tốn từ 5.000–20.000+ đô cho mỗi video hoàn chỉnh. HeyGen tạo ra video với chất lượng tương đương chỉ trong vài phút với chi phí thấp hơn rất nhiều. Khi chiến dịch thay đổi hoặc nội dung cần cập nhật, bạn chỉ cần tạo lại video thay vì phải quay lại từ đầu. Các đội ngũ marketing ghi nhận tốc độ tạo nội dung nhanh hơn gấp 3 lần và chi phí sản xuất giảm mạnh.
Nhiều thành viên trong nhóm có thể cùng cộng tác trên các video mạng xã hội không?
Có.HeyGen dành cho Doanh nghiệpbao gồm không gian làm việc nhóm, nơi đội ngũ mạng xã hội, nhà thiết kế và người sáng tạo nội dung có thể cộng tác với nhau. Thư viện tài nguyên dùng chung giúp mọi người dễ dàng truy cập các avatar đã được phê duyệt, yếu tố thương hiệu, kịch bản và mẫu. Các công cụ quản trị cho phép bạn quản lý quyền truy cập, xem xét nội dung trước khi đăng và theo dõi thành viên nào trong nhóm đã tạo ra từng video.
Tôi có thể dùng HeyGen để làm video đào tạo nhân viên không?
Có. Mặc dù HeyGen nổi bật trong việc tạo ra nội dung mạng xã hội thu hút người xem, nhiều tổ chức cũng sử dụng nền tảng này cho video đào tạo nội bộ. Các avatar AI, khả năng đa ngôn ngữ và quy trình tạo video nhanh chóng đều có thể dùng cho cả hoạt động marketing bên ngoài lẫn nhu cầu đào tạo & phát triển (L&D) nội bộ.
Tôi có thể thêm nhạc, hiệu ứng âm thanh hoặc giọng nói của chính mình không?
Cả ba câu trả lời đều là Có. HeyGen có sẵn một thư viện các bản nhạc nền đã được cấp phép để sử dụng thương mại trong video mạng xã hội. Bạn cũng có thể tải lên các tệp âm thanh của riêng mình, bao gồm nhạc nền thương hiệu, hiệu ứng âm thanh hoặc các bản thu giọng nói. Một số người dùng tạo video dạng lai: dùng avatar AI cho phần trình bày hình ảnh, nhưng sử dụng bản thu giọng nói của chính họ cho phần âm thanh. Hoặc dùng AI cho nội dung chính rồi lồng nhạc của bạn vào để giữ sự nhất quán về thương hiệu.
Khám phá thêm các giải pháp
Câu chuyện khách hàng
Bắt đầu tạo video marketing ngay hôm nay
Đừng chờ hàng tuần cho những nội dung lẽ ra phải được xuất bản vào ngày mai. Hãy tạo video marketing chuyên nghiệp chỉ trong vài phút, bản địa hóa ngay lập tức cho các thị trường toàn cầu và mở rộng sản xuất nội dung mà không cần tăng thêm nhân sự hay ngân sách. Hãy cùng các đội ngũ marketing tại HubSpot, Ogilvy và Publicis – những người đã thay đổi hoàn toàn cách họ tạo nội dung – bắt đầu ngay hôm nay.
