Mở rộng quy mô đồng nghĩa với việc phải thuê thêm nhiều creator hoặc agency, kéo theo chi phí tăng vọt. Nội dung đa ngôn ngữ cho khán giả toàn cầu? Điều đó thường đòi hỏi các buổi quay riêng hoặc lồng tiếng rất tốn kém. Đội ngũ của bạn biết video mang lại mức độ tương tác cao gấp 10 lần so với bài đăng tĩnh, nhưng nút thắt trong khâu sản xuất khiến bạn chỉ có thể đăng hình ảnh/đồ họa và hy vọng vào điều tốt nhất.

Với HeyGen Giải pháp HeyGen

Trình tạo video mạng xã hội của HeyGen biến kịch bản thành nội dung cuốn hút chỉ trong vài phút. Chỉ cần nhập điều bạn muốn nói, chọn một avatar AI phù hợp với thương hiệu của bạn và tạo video sẵn sàng đăng lên các nền tảng. Không cần máy quay, studio hay chỉnh sửa. Cần cùng một thông điệp cho Instagram Reels, TikTok, LinkedIn và YouTube Shorts? Tạo một lần, xuất tự động ra tất cả định dạng.

Đang mở rộng sang các thị trường mới? Hãy dịch nội dung hiệu quả nhất của bạn sang hơn 175 ngôn ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình. Avatar của bạn có thể nói tiếng Tây Ban Nha, Quan Thoại, Đức và Ả Rập trôi chảy mà không cần thu âm lại. Cập nhật thông điệp bất cứ khi nào xu hướng thay đổi, sản phẩm điều chỉnh hoặc chiến dịch xoay trục. Việc mà trước đây đội ngũ của bạn mất hai tuần, giờ chỉ còn mất mười phút.