Những quảng cáo hiệu quả nhất của bạn là các video dạng UGC, mang lại tỉ lệ chuyển đổi cao hơn quảng cáo thương hiệu được trau chuốt 3–5 lần, nhưng việc mở rộng chúng lại chậm và tốn kém. Bạn phải quản lý nhiều nhà sáng tạo, thương lượng quyền sử dụng, chờ đợi sản phẩm bàn giao, và trả $200–$500 cho mỗi video – tất cả nhanh chóng đội chi phí lên. Người sáng tạo trễ deadline, chất lượng không đồng đều, quyền sử dụng thì hết hạn, trong khi bạn vẫn cần hàng chục biến thể quảng cáo để tìm ra cái nào hiệu quả. Việc thử nghiệm các góc tiếp cận mới mất hàng tuần cho khâu brief và chỉnh sửa, làm chậm khả năng cạnh tranh của bạn. Tốc độ thử nghiệm sáng tạo của bạn không theo kịp mục tiêu tăng trưởng.

Trình tạo quảng cáo AI của HeyGen tạo ra video quảng cáo UGC chân thực mà không cần thuê creator. Chọn từ nhiều avatar AI đa dạng có phong cách như creator và trông tự nhiên trên TikTok và Instagram. Chỉ cần nhập kịch bản, chọn người dẫn và tạo quảng cáo trong vài phút, không cần quản lý creator, đàm phán quyền sử dụng hay chờ đợi. Cần 50 biến thể quảng cáo để test các hook, góc tiếp cận và CTA khác nhau? Hãy tạo tất cả trong một lần, thử nghiệm demo, testimonial, unboxing và tutorial với cùng một người dẫn. Những gì thường tốn 25.000 đô tiền thuê creator giờ có thể được tạo chỉ trong một buổi chiều.

Người dẫn chương trình dạng avatar có thể nói hơn 175 ngôn ngữ với giọng điệu tự nhiên và khớp khẩu hình. Triển khai cùng một nội dung quảng cáo UGC trên toàn cầu bằng các chiến dịch video bản địa hóa mà không cần thuê thêm nhà sáng tạo địa phương hay tăng ngân sách.