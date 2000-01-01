Quảng cáo video UGC tạo chuyển đổi mà không cần thuê nhà sáng tạo
Tạo quảng cáo video UGC chân thực bằng các avatar AI trông và thể hiện như nội dung của creator thật. Mở rộng quy mô nội dung quảng cáo cho TikTok, Instagram và Meta mà không cần quản lý creator, thương lượng chi phí hay chờ đợi sản phẩm bàn giao.
- Cập nhật nội dung ngay lập tức khi sản phẩm thay đổi
Vấn Đề Tiếp Thị
Tìm hiểu cách các đội ngũ marketing như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với một nền tảng chuyển văn bản thành video AI đột phá.
Khủng Hoảng Nội Dung Tiếp Thị
Những quảng cáo hiệu quả nhất của bạn là các video dạng UGC, mang lại tỉ lệ chuyển đổi cao hơn quảng cáo thương hiệu được trau chuốt 3–5 lần, nhưng việc mở rộng chúng lại chậm và tốn kém. Bạn phải quản lý nhiều nhà sáng tạo, thương lượng quyền sử dụng, chờ đợi sản phẩm bàn giao, và trả $200–$500 cho mỗi video – tất cả nhanh chóng đội chi phí lên. Người sáng tạo trễ deadline, chất lượng không đồng đều, quyền sử dụng thì hết hạn, trong khi bạn vẫn cần hàng chục biến thể quảng cáo để tìm ra cái nào hiệu quả. Việc thử nghiệm các góc tiếp cận mới mất hàng tuần cho khâu brief và chỉnh sửa, làm chậm khả năng cạnh tranh của bạn. Tốc độ thử nghiệm sáng tạo của bạn không theo kịp mục tiêu tăng trưởng.
Giải pháp HeyGen
Trình tạo quảng cáo AI của HeyGen tạo ra video quảng cáo UGC chân thực mà không cần thuê creator. Chọn từ nhiều avatar AI đa dạng có phong cách như creator và trông tự nhiên trên TikTok và Instagram. Chỉ cần nhập kịch bản, chọn người dẫn và tạo quảng cáo trong vài phút, không cần quản lý creator, đàm phán quyền sử dụng hay chờ đợi. Cần 50 biến thể quảng cáo để test các hook, góc tiếp cận và CTA khác nhau? Hãy tạo tất cả trong một lần, thử nghiệm demo, testimonial, unboxing và tutorial với cùng một người dẫn. Những gì thường tốn 25.000 đô tiền thuê creator giờ có thể được tạo chỉ trong một buổi chiều.
Người dẫn chương trình dạng avatar có thể nói hơn 175 ngôn ngữ với giọng điệu tự nhiên và khớp khẩu hình. Triển khai cùng một nội dung quảng cáo UGC trên toàn cầu bằng các chiến dịch video bản địa hóa mà không cần thuê thêm nhà sáng tạo địa phương hay tăng ngân sách.
Mọi thứ mà đội ngũ marketing cần để sáng tạo nội dung ở quy mô lớn
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển văn bản thành video AI sáng tạo hàng đầu.
Kiểm thử sáng tạo không giới hạn
Tạo vô số biến thể quảng cáo với các góc tiếp cận, nỗi đau, lợi ích và CTA khác nhau. A/B test 10, 20, 50 phiên bản để tìm ra công thức chiến thắng của bạn. Không phát sinh thêm chi phí cho creator cho mỗi biến thể. Tăng tốc độ test creative để bắt kịp quy mô chi tiêu quảng cáo của bạn.
Thẩm mỹ chân thực của người sáng tạo
Các avatar AI mang đến phong cách tự nhiên, đời thường giúp quảng cáo UGC đạt hiệu quả cao: góc quay như quay bằng điện thoại, nói trực diện với camera, cách nói chuyện tự nhiên, cảm giác organic không gây “mù quảng cáo”. Quảng cáo của bạn hòa vào newsfeed trông như nội dung bản địa.
Xử lý Nhanh Chóng
Tạo nội dung quảng cáo trong vài phút, không phải vài ngày. Buổi sáng họp chiến lược để tìm ra góc tiếp cận mới, buổi chiều bạn đã có thể thử nghiệm ngay trên thị trường. Phản ứng kịp thời với xu hướng, động thái của đối thủ và biến động thị trường với tốc độ của performance marketing.
Toàn quyền sáng tạo
Tầm nhìn của bạn, được thực hiện một cách hoàn hảo. Không có sự diễn giải từ người sáng tạo. Không còn “xin lỗi, đó không phải phong cách của tôi.” Viết chính xác những gì bạn muốn nói, và cách bạn muốn nó được nói ra. Tối ưu, lặp lại tức thì dựa trên dữ liệu hiệu suất.
Chất lượng ổn định
Mỗi video đều giữ được chất lượng chuyên nghiệp. Không ánh sáng kém, không âm thanh tệ, không cách trình bày lệch tông thương hiệu. Avatar nhất quán, bối cảnh nhất quán, cách truyền tải nhất quán. Mở rộng sản xuất nội dung mà không bị giảm hay lệch chất lượng.
Không có vấn đề về quyền sử dụng
Tạo một lần, dùng mãi mãi. Không hợp đồng hết hạn. Không cần đàm phán lại khi muốn kéo dài thời gian sử dụng. Không giới hạn lãnh thổ. Chạy quảng cáo trên toàn cầu, vô thời hạn, trên mọi nền tảng mà không phải trả thêm phí.
Từ bản tóm tắt đến video xuất bản chỉ trong 3 bước
Viết Phần Mở Bài Của Bạn
Viết kịch bản quảng cáo của bạn. Bắt đầu bằng một câu mở đầu thật cuốn hút. Chạm đúng nỗi đau. Đưa ra giải pháp. Thêm lời kêu gọi hành động thật rõ ràng. Hoặc sử dụng trình tạo kịch bản bằng AI được huấn luyện dựa trên các công thức UGC quảng cáo hiệu quả cao. Tạo nhiều phiên bản kịch bản khác nhau để thử nghiệm.
Chọn phong cách sáng tạo của bạn
Chọn avatar AI phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu của bạn. Người dẫn trẻ trung, năng động cho các sản phẩm dành cho Gen Z. Những gương mặt đời thường, gần gũi cho thị trường đại chúng. Avatar sang trọng, tinh tế cho các thương hiệu cao cấp. Hãy xem trước nhiều người dẫn khác nhau với chính kịch bản của bạn để tìm ra lựa chọn phù hợp nhất.
Chọn bối cảnh. Phòng ngủ cho cảm giác chân thực. Nhà bếp cho sản phẩm phong cách sống. Phòng gym cho các thương hiệu thể hình. Văn phòng cho doanh nghiệp B2B. Ngoài trời cho các sản phẩm phiêu lưu. Hoặc dùng phông nền tùy chỉnh.
Tạo và triển khai
Nhấn Tạo. Trong 2–3 phút, bạn sẽ có các video quảng cáo UGC hoàn chỉnh: định dạng dọc 9:16 cho TikTok và Instagram, định dạng vuông 1:1 cho vị trí hiển thị trên bảng tin. Tải trực tiếp lên Meta Ads Manager, TikTok Ads Manager hoặc tải xuống để dùng trên các nền tảng khác.
Tạo 10 biến thể thử nghiệm các hook khác nhau. Thêm 10 biến thể thử nghiệm các CTA khác nhau. Thêm 10 biến thể nhấn mạnh các lợi ích khác nhau. Triển khai một chiến dịch test sáng tạo toàn diện trong vòng chưa đầy một giờ
Được xây dựng cho mọi nhu cầu marketing
Quảng cáo sản phẩm thương mại điện tử
Tạo quảng cáo UGC theo phong cách review sản phẩm. Nhân vật (avatar) mở hộp sản phẩm, nêu bật các tính năng, chia sẻ trải nghiệm thực tế. Cho thấy sản phẩm được sử dụng trong đời sống. Giải đáp những thắc mắc và phản đối thường gặp. Thúc đẩy lượt nhấp vào trang sản phẩm bằng định dạng testimonial chân thực.
Chiến dịch phản hồi trực tiếp
Tạo quảng cáo UGC theo mô hình vấn đề – giải pháp. Nhân vật đại diện nêu đúng nỗi đau cụ thể mà khách hàng mục tiêu đang gặp phải, giới thiệu sản phẩm của bạn như một giải pháp, trình bày rõ kết quả đạt được và kết thúc bằng lời kêu gọi hành động mạnh mẽ để thúc đẩy hành động ngay lập tức.
Lời chứng thực tạo niềm tin xã hội
Mở rộng hiệu ứng social proof với quảng cáo video testimonial mà không phải đuổi theo khách hàng để xin quay. Truyền tải đánh giá, kết quả và câu chuyện thành công dưới dạng UGC chuyển đổi cao.
Giới thiệu sản phẩm
Nội dung UGC dạng hướng dẫn cho thấy sản phẩm hoạt động như thế nào. Avatar giới thiệu từng tính năng, minh họa các trường hợp sử dụng, giải thích lợi ích. Hình thức nội dung mang tính giáo dục giúp giảm bớt do dự khi mua hàng.
So sánh và các lựa chọn thay thế
Quảng cáo kiểu “Tôi đã chuyển từ [đối thủ] sang [sản phẩm của bạn]”. Chân dung khách hàng lý tưởng giải thích vì sao họ chuyển sang dùng, điểm gì tốt hơn, và kết quả họ đạt được. Định vị cạnh tranh dưới dạng nội dung do người dùng tạo (UGC) chân thực.
Theo mùa và khuyến mãi
Tạo nhanh các quảng cáo UGC đúng thời điểm cho các đợt giảm giá, ngày lễ, ưu đãi có thời hạn. Nhấn mạnh tính cấp bách dịp Black Friday. Hướng dẫn quà tặng mùa lễ. Ra mắt sản phẩm mùa hè. Sản xuất nội dung sáng tạo theo mùa thật nhanh mà không bị phụ thuộc vào lịch làm việc của creator theo mùa.
Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do
Từ đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen giúp bất kỳ ai (vâng, cả bạn) tạo nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
Được hơn 100.000 đội nhóm tin dùng vì chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời
Quảng cáo video UGC là gì?
Quảng cáo video UGC là các mẫu quảng cáo được làm theo phong cách nội dung do người dùng tạo, bắt chước những bài đăng tự nhiên trên mạng xã hội. Chúng thường có sự xuất hiện của người thật (hoặc avatar chân thực) chia sẻ trải nghiệm, đánh giá hoặc hướng dẫn một cách chân thật. Quảng cáo UGC hiệu quả hơn các quảng cáo truyền thống được trau chuốt kỹ lưỡng vì chúng trông tự nhiên trên các nền tảng xã hội, không gây “mù quảng cáo” và tận dụng được yếu tố tâm lý bằng chứng xã hội.
Trình tạo quảng cáo AI của HeyGen tạo video phong cách UGC bằng các avatar AI, mang đến phần trình bày chân thực như người sáng tạo nội dung mà không cần thuê creator thực tế.
Làm thế nào để tôi tạo video marketing mà không cần đội ngũ sản xuất?
Quảng cáo UGC do AI tạo ra thường mang lại hiệu quả tương đương hoặc tốt hơn nội dung do creator thực hiện nhờ khả năng thử nghiệm nhanh, chất lượng ổn định và không giới hạn phương án test. Nhiều thương hiệu dùng UGC AI để test nhanh và mở rộng quy mô, sau đó triển khai nội dung từ creator cho các chiến dịch hero hoặc video ra mắt sản phẩm.
Quảng cáo UGC có hiệu quả với ngành của tôi không?
Quảng cáo video UGC mang lại hiệu quả cho nhiều ngành: thương mại điện tử, DTC, SaaS, ứng dụng di động, thực phẩm bổ sung, làm đẹp, thời trang, thể hình, đồ ăn và thức uống, dịch vụ tài chính và các dịch vụ B2C. Bất kỳ thương hiệu nào nhắm đến người tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội đều được hưởng lợi từ nội dung chân thực theo phong cách nhà sáng tạo.
Các thương hiệu B2B sử dụng một cách tiếp cận UGC được điều chỉnh, với các MC/chuyên gia trình bày chuyên nghiệp trong bối cảnh kinh doanh. Vẫn giữ được sự chân thực trong cách truyền tải, nhưng bối cảnh và tông giọng thì khác.
Điều gì tạo nên một quảng cáo UGC hiệu quả cao?
Những mẫu quảng cáo UGC hiệu quả thường có: phần mở đầu thật cuốn hút trong 3 giây đầu, nêu rõ vấn đề khách hàng gặp phải, người trình bày gần gũi dễ đồng cảm, cách thể hiện tự nhiên chân thật, hình ảnh minh họa sản phẩm rõ ràng, yếu tố bằng chứng xã hội (social proof), lời kêu gọi hành động (CTA) trực tiếp, định dạng dọc tối ưu cho di động, và phụ đề để người xem có thể xem khi tắt tiếng.
Trình tạo kịch bản AI của HeyGen kết hợp đầy đủ các yếu tố này. Hoặc bạn có thể tự viết kịch bản tùy chỉnh dựa trên các khung nội dung đã được kiểm chứng
Tôi có thể tạo nội dung dạng UGC với HeyGen không?
Hãy tạo video đào tạo tuân thủ của bạn một lần bằng ngôn ngữ chính. Sau đó sử dụng tính năng dịch của HeyGen để tạo các phiên bản bằng bất kỳ trong hơn 175 ngôn ngữ được hỗ trợ. Bản dịch bao gồm nhân bản giọng nói (để người thuyết trình của bạn nghe tự nhiên trong từng ngôn ngữ) và đồng bộ khẩu hình (để cử động miệng khớp với âm thanh đã dịch). Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của bạn sẽ nghe như người bản xứ, chứ không phải tiếng Anh được lồng tiếng.
Tôi có thể nhanh chóng thử nghiệm nhiều phiên bản quảng cáo khác nhau không?
Đúng vậy, đây chính là lợi thế cốt lõi của HeyGen. Bạn có thể tạo 20, 50, thậm chí hơn 100 biến thể để thử nghiệm các yếu tố khác nhau: phần mở đầu (3 giây đầu tiên), nỗi đau được đề cập, lợi ích được nhấn mạnh, góc độ giới thiệu sản phẩm, lời kêu gọi hành động (CTA), phong cách người dẫn và bối cảnh phía sau.
Quảng cáo UGC với HeyGen có giá bao nhiêu so với việc thuê creator?
Chi phí cho creator: 200–500 đô la cho mỗi video. Test 50 biến thể tốn 10.000–25.000 đô la. HeyGen: Gói thuê bao tháng cố định. Video không giới hạn. Làm 50 biến thể cũng chỉ tốn bằng 5 biến thể: đúng bằng phí thuê bao của bạn.
Mốc thời gian hoàn vốn (ROI): Hầu hết các marketer hiệu suất thu hồi chi phí đăng ký trong 10–20 video do AI tạo đầu tiên. Mọi thứ sau đó đều là phần cải thiện biên lợi nhuận thuần.
HeyGen cung cấp các thông số và định dạng video nào?
HeyGen xuất bản quảng cáo UGC dưới các định dạng phù hợp với mọi nền tảng lớn:
- Dọc 9:16 (1080x1920) cho TikTok, Instagram Reels, Stories
- Vuông 1:1 (1080x1080) cho Bài đăng Instagram, Bài đăng Facebook
- Ngang 16:9 (1920x1080) cho YouTube, vị trí ngang
- Kích thước tùy chỉnh cho từng vị trí hiển thị cụ thể
HeyGen so với quy trình sản xuất video truyền thống thì như thế nào?
Sản xuất video marketing theo cách truyền thống đòi hỏi phải điều phối nhân sự, đặt studio, nhiều ngày quay và hậu kỳ chỉnh sửa — thường mất 2–4 tuần và tốn từ 5.000–20.000+ đô cho mỗi video hoàn chỉnh. HeyGen tạo ra video với chất lượng tương đương chỉ trong vài phút với chi phí thấp hơn rất nhiều. Khi chiến dịch thay đổi hoặc nội dung cần cập nhật, bạn chỉ cần tạo lại video thay vì phải quay lại từ đầu. Các đội marketing ghi nhận tốc độ tạo nội dung nhanh hơn gấp 3 lần và chi phí sản xuất giảm mạnh.
Tôi có thể dịch quảng cáo UGC cho các chiến dịch quốc tế không?
Đúng vậy. Hãy tạo quảng cáo UGC bằng ngôn ngữ chính của bạn, rồi dịch sang hơn 175 ngôn ngữ với giọng nói nhân bản và đồng bộ khẩu hình. Cùng một avatar có thể nói tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Nhật, Quan thoại một cách trôi chảy với phát âm tự nhiên.
Triển khai chiến dịch quốc tế mà không cần thuê thêm nhà sáng tạo nội dung tại từng khu vực. Một mẫu quảng cáo gốc có thể biến thành vô số phiên bản cho nhiều thị trường. Cách dùng điển hình: tạo 5–10 ý tưởng quảng cáo cốt lõi bằng tiếng Anh, dịch mỗi ý tưởng sang 5–10 ngôn ngữ mục tiêu, rồi chạy chiến dịch với 50–100 biến thể tùy chỉnh cho từng thị trường.
