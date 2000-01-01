Lời chứng thực cho Website và Trang đích Đặt các video lời chứng thực một cách chiến lược trên toàn bộ website của bạn. Lời chứng thực trên trang chủ giúp tạo độ tin cậy ngay lập tức. Lời chứng thực trên trang đích giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi. Lời chứng thực trên trang sản phẩm giúp giải đáp những băn khoăn cụ thể. Lời chứng thực trên trang bảng giá giúp thuyết phục khách hàng về khoản đầu tư. Trường hợp sử dụng: Công ty SaaS đặt video lời chứng thực của khách hàng trên mọi trang sản phẩm để giải đáp các mối quan tâm cụ thể về từng tính năng. Mức cải thiện tỷ lệ chuyển đổi: tăng 45% so với chỉ sử dụng lời chứng thực dạng văn bản.



Hỗ trợ bán hàng và thuyết trình Trang bị cho đội ngũ bán hàng các video testimonial giải quyết những phản đối thường gặp. Xử lý tình huống "đối thủ của bạn nói X" bằng các video testimonial từ những khách hàng đã từng cân nhắc đối thủ nhưng cuối cùng chọn bạn. Xây dựng thư viện testimonial được tổ chức theo ngành, quy mô công ty, trường hợp sử dụng hoặc loại phản đối. Trường hợp sử dụng: Một công ty phần mềm B2B tạo 30 video lời chứng thực, bao phủ nhiều ngành và quy mô doanh nghiệp khác nhau. Chu kỳ bán hàng rút ngắn 25% nhờ có bằng chứng xã hội phù hợp ở mọi giai đoạn.



Câu chuyện thành công và nghiên cứu điển hình của khách hàng Chuyển các bản nghiên cứu tình huống dạng văn bản thành video hấp dẫn. Khách hàng trình bày thách thức ban đầu, lý do họ chọn giải pháp của bạn, trải nghiệm triển khai, các kết quả đo lường được và lời khuyên dành cho người khác. Các video câu chuyện khách hàng dạng dài mang lại chiều sâu thông tin cho những khách hàng tiềm năng ở giai đoạn cân nhắc. Trường hợp sử dụng: Một công ty dịch vụ chuyên nghiệp chuyển đổi 15 bài nghiên cứu tình huống dạng văn bản thành các video câu chuyện khách hàng. Mức độ tương tác của khách hàng tiềm năng tăng gấp 3 lần, số lượng khách hàng tiềm năng đủ điều kiện tăng 60%.



Lời chứng thực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tuân thủ HIPAA Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần lời chứng thực từ bệnh nhân nhưng vẫn phải tuân thủ các yêu cầu bảo mật của HIPAA. Avatar AI giúp truyền tải các câu chuyện thành công của bệnh nhân mà không tiết lộ danh tính. Kết quả điều trị, chia sẻ trải nghiệm, giới thiệu cơ sở điều trị – tất cả đều có thể thực hiện được mà vẫn bảo vệ quyền riêng tư. Trường hợp sử dụng: Phòng khám y khoa tạo các video lời chứng thực của bệnh nhân, làm nổi bật trải nghiệm điều trị và kết quả đạt được mà không vi phạm HIPAA hoặc gây lo ngại về quyền riêng tư của bệnh nhân.

Nội dung lời chứng thực trên mạng xã hội Biên tập lại các lời chứng thực của khách hàng để phân phối trên mạng xã hội. Tạo các đoạn video testimonial dài 15–30 giây cho Instagram Reels, TikTok, LinkedIn. Việc đăng đều đặn các video khách hàng chia sẻ cảm nhận sẽ xây dựng bằng chứng xã hội nhất quán và trở thành một phần của chiến lược nội dung dài hạn. Trường hợp sử dụng: Thương hiệu thương mại điện tử đăng video đánh giá của khách hàng ba lần mỗi tuần. Tỷ lệ tương tác cao gấp 4 lần so với nội dung chỉ có sản phẩm. Được ghi nhận trực tiếp là đóng góp vào 20% lượng khách hàng mới.

