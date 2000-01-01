Tạo video lời chứng thực khách hàng để xây dựng niềm tin và thúc đẩy doanh số
Biến các bài đánh giá dạng văn bản thành video testimonial thuyết phục, giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi và rút ngắn chu kỳ bán hàng. Không cần khách hàng phải quay video. Tạo các video câu chuyện khách hàng chân thực từ phản hồi sẵn có bằng avatar AI, mang lại bằng chứng xã hội ở quy mô lớn.
- Không cần thẻ tín dụng
- Cập nhật nội dung ngay lập tức khi sản phẩm thay đổi
Vấn Đề Tiếp Thị
Tìm hiểu cách các đội ngũ marketing như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với một nền tảng chuyển văn bản thành video AI đột phá.
Thử thách Video Lời Chứng Thực
Bạn có hàng trăm đánh giá 5 sao nhưng lại không có bất kỳ video testimonial nào. Khách hàng yêu thích sản phẩm của bạn nhưng không chịu quay video. Họ ngại lên hình, quá bận rộn hoặc lo ngại về quyền riêng tư. Số ít người đồng ý thì lại không bao giờ thực hiện. Quay video chuyên nghiệp tốn từ 2.000–5.000 đô cho mỗi testimonial. Video do khách tự quay thì ánh sáng tệ, âm thanh kém và phông nền gây mất tập trung. Bạn đã mất hàng tuần để sắp xếp lịch quay nhưng cuối cùng lại nhận được những đoạn footage không thể dùng được. Trong khi đó, đối thủ của bạn có video testimonial trên mọi trang, và bạn biết video testimonial chuyển đổi tốt gấp 3 lần so với chữ viết. Lượng nội dung testimonial ít ỏi hiện tại không thể đáp ứng nhu cầu marketing. Mỗi landing page đều cần bằng chứng xã hội. Mỗi trang sản phẩm đều cần sự tin cậy. Mỗi cuộc trao đổi bán hàng đều cần sự xác thực. Nhưng thư viện testimonial của bạn chỉ có ba video cũ từ năm 2019.
Giải pháp HeyGen
HeyGen biến các bài đánh giá dạng văn bản của khách hàng thành video testimonial chuyên nghiệp mà không cần khách hàng phải quay phim. Sao chép nội dung từ đánh giá trên Google, Trustpilot, khảo sát hoặc email khách hàng. Chọn một avatar AI phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu và tạo các video testimonial chân thực chỉ trong vài phút.
Cần 50 video testimonial? Hãy tạo tất cả chỉ trong một buổi chiều từ thư viện đánh giá của bạn. Đang mở rộng ra toàn cầu? Dịch testimonial sang hơn 175 ngôn ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình bằng các chiến dịch video bản địa hóa. Khách hàng đã chuyển công ty hoặc vị trí? Chỉ cần chỉnh sửa kịch bản và tạo lại ngay lập tức. Lo ngại về quyền riêng tư? Avatar AI sẽ bảo vệ danh tính khách hàng mà vẫn mang đến những testimonial chân thực.
Mọi thứ mà đội ngũ marketing cần để sáng tạo nội dung ở quy mô lớn
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển văn bản thành video AI sáng tạo hàng đầu.
Chuyển đánh giá dạng văn bản thành video
Đừng chờ khách hàng tự quay video đánh giá nữa. Hãy tận dụng những đánh giá bạn đã có. Sao chép phản hồi của khách hàng từ bất kỳ nguồn nào và chuyển chúng thành video chuyên nghiệp. Các avatar AI sẽ truyền tải lời chứng thực với cảm xúc chân thực và giọng điệu tự nhiên. Thư viện đánh giá dạng văn bản của bạn sẽ được biến thành nội dung video.
• Biến các bài đánh giá bằng văn bản thành video lời chứng thực
• Giữ nguyên lời nói thực tế của khách hàng
• Trình bày tự nhiên với cảm xúc phù hợp
• Bài thuyết trình chuyên nghiệp mọi lúc
Mở rộng nội dung bằng bằng chứng xã hội
Tạo không giới hạn video testimonial từ thư viện phản hồi khách hàng của bạn. Những testimonial khác nhau cho từng nhóm đối tượng, từng sản phẩm hoặc từng kiểu phản đối. Testimonial theo từng sản phẩm. Testimonial tập trung vào tính năng. Testimonial theo từng ngành. Ghép đúng testimonial cho mọi nhu cầu marketing mà không bị tắc nghẽn bởi khâu sản xuất.
• Tạo video lời chứng thực không giới hạn
• Lời chứng thực cho từng sản phẩm hoặc tính năng
• Nội dung chuyên biệt theo ngành và lĩnh vực
• Ghép lời chứng thực với từng giai đoạn trong hành trình người mua
Lời chứng thực thân thiện với quyền riêng tư
Một số khách hàng rất thích sản phẩm của bạn nhưng không muốn xuất hiện trước ống kính. Chính sách công ty, lo ngại về quyền riêng tư, sở thích cá nhân. Avatar AI sẽ thay họ xuất hiện trong video testimonial mà vẫn bảo vệ danh tính. Phản hồi chân thực của họ trở thành nội dung video có thể sử dụng được mà không làm lộ danh tính.
• Bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng
• Tùy chọn gửi lời chứng thực ẩn danh
• Tuân thủ HIPAA cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
• Cách tiếp cận phù hợp với chính sách doanh nghiệp
Chất lượng chuyên nghiệp ổn định
Các video testimonial do khách hàng tự quay thường rất khác nhau: ánh sáng kém, âm thanh tệ, cách nói chuyện gượng gạo. HeyGen đảm bảo mọi testimonial đều giữ được chất lượng chuyên nghiệp. Sự nhất quán trong cách trình bày giúp xây dựng uy tín thương hiệu mà không gặp vấn đề về chất lượng kỹ thuật.
• Chất lượng video chuyên nghiệp mọi lúc
• Thương hiệu và cách trình bày nhất quán
• Truyền tải thông điệp có kiểm soát
• Không có sự sai lệch về chất lượng sản xuất
Lời chứng thực đa ngôn ngữ
Dịch lời chứng thực của khách hàng sang bất kỳ ngôn ngữ nào với công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình. Một lời chứng thực bằng tiếng Anh có thể trở thành các phiên bản tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Nhật. Xây dựng niềm tin trên các thị trường quốc tế với bằng chứng xã hội được bản địa hóa, chỉ từ một nguồn lời chứng thực duy nhất.
• Hỗ trợ hơn 175 ngôn ngữ
• Nhân bản giọng nói cho giọng đọc tự nhiên
• Đồng bộ khẩu hình với âm thanh đã dịch
• Xây dựng niềm tin trên phạm vi toàn cầu ở quy mô lớn
Bố trí lời chứng thực một cách chiến lược
Tạo video lời chứng thực được tối ưu cho mọi kênh marketing. Lời chứng thực ngắn cho mạng xã hội. Câu chuyện khách hàng dài hơn cho website. Lời chứng thực theo từng tính năng cho trang sản phẩm. Lời chứng thực xử lý phản đối cho các bài thuyết trình bán hàng.
• Lời chứng thực trên website và trang đích
• Nội dung lời chứng thực trên mạng xã hội
• Lời chứng thực trong bài thuyết trình bán hàng
• Lời chứng thực cho chiến dịch email
• Bằng chứng xã hội trên trang sản phẩm
Từ bản tóm tắt đến video xuất bản chỉ trong 3 bước
Nhập Lời Chứng Thực Của Khách Hàng
Sao chép nội dung từ đánh giá của khách hàng, phản hồi khảo sát, phỏng vấn case study hoặc email góp ý. Hoặc viết kịch bản testimonial dựa trên các cuộc trò chuyện với khách hàng và kết quả họ đạt được. AI của HeyGen giúp bạn cấu trúc testimonial sao cho hiệu quả nhất, tập trung vào vấn đề, giải pháp và kết quả.
Chọn kiểu người thuyết trình
Chọn avatar AI phù hợp với nhân khẩu học khách hàng hoặc đối tượng mục tiêu của bạn. Dùng người dẫn chuyên nghiệp cho các testimonial B2B. Dùng những gương mặt đời thường, gần gũi cho sản phẩm tiêu dùng. Chọn avatar theo từng ngành cho các thị trường ngách. Hãy chọn phông nền và bối cảnh phù hợp với phong cách thương hiệu của bạn.
Tạo và triển khai
Nhấn tạo video. Chỉ sau 2–4 phút, bạn sẽ có video testimonial chuyên nghiệp xuất ra nhiều định dạng, sẵn sàng để nhúng lên website, chia sẻ mạng xã hội, dùng trong bài thuyết trình bán hàng và các chiến dịch email. Từ cùng một testimonial, bạn có thể tạo nhiều phiên bản: bản 30 giây cho mạng xã hội, 60 giây cho website, và video câu chuyện khách hàng 2 phút cho case study.
Được xây dựng cho mọi nhu cầu marketing
Lời chứng thực cho Website và Trang đích
Đặt các video lời chứng thực một cách chiến lược trên toàn bộ website của bạn. Lời chứng thực trên trang chủ giúp tạo độ tin cậy ngay lập tức. Lời chứng thực trên trang đích giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi. Lời chứng thực trên trang sản phẩm giúp giải đáp những băn khoăn cụ thể. Lời chứng thực trên trang bảng giá giúp thuyết phục khách hàng về khoản đầu tư.
Trường hợp sử dụng: Công ty SaaS đặt video lời chứng thực của khách hàng trên mọi trang sản phẩm để giải đáp các mối quan tâm cụ thể về từng tính năng. Mức cải thiện tỷ lệ chuyển đổi: tăng 45% so với chỉ sử dụng lời chứng thực dạng văn bản.
Hỗ trợ bán hàng và thuyết trình
Trang bị cho đội ngũ bán hàng các video testimonial giải quyết những phản đối thường gặp. Xử lý tình huống "đối thủ của bạn nói X" bằng các video testimonial từ những khách hàng đã từng cân nhắc đối thủ nhưng cuối cùng chọn bạn. Xây dựng thư viện testimonial được tổ chức theo ngành, quy mô công ty, trường hợp sử dụng hoặc loại phản đối.
Trường hợp sử dụng: Một công ty phần mềm B2B tạo 30 video lời chứng thực, bao phủ nhiều ngành và quy mô doanh nghiệp khác nhau. Chu kỳ bán hàng rút ngắn 25% nhờ có bằng chứng xã hội phù hợp ở mọi giai đoạn.
Câu chuyện thành công và nghiên cứu điển hình của khách hàng
Chuyển các bản nghiên cứu tình huống dạng văn bản thành video hấp dẫn. Khách hàng trình bày thách thức ban đầu, lý do họ chọn giải pháp của bạn, trải nghiệm triển khai, các kết quả đo lường được và lời khuyên dành cho người khác. Các video câu chuyện khách hàng dạng dài mang lại chiều sâu thông tin cho những khách hàng tiềm năng ở giai đoạn cân nhắc.
Trường hợp sử dụng: Một công ty dịch vụ chuyên nghiệp chuyển đổi 15 bài nghiên cứu tình huống dạng văn bản thành các video câu chuyện khách hàng. Mức độ tương tác của khách hàng tiềm năng tăng gấp 3 lần, số lượng khách hàng tiềm năng đủ điều kiện tăng 60%.
Lời chứng thực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tuân thủ HIPAA
Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần lời chứng thực từ bệnh nhân nhưng vẫn phải tuân thủ các yêu cầu bảo mật của HIPAA. Avatar AI giúp truyền tải các câu chuyện thành công của bệnh nhân mà không tiết lộ danh tính. Kết quả điều trị, chia sẻ trải nghiệm, giới thiệu cơ sở điều trị – tất cả đều có thể thực hiện được mà vẫn bảo vệ quyền riêng tư.
Trường hợp sử dụng: Phòng khám y khoa tạo các video lời chứng thực của bệnh nhân, làm nổi bật trải nghiệm điều trị và kết quả đạt được mà không vi phạm HIPAA hoặc gây lo ngại về quyền riêng tư của bệnh nhân.
Trường hợp sử dụng: Thương hiệu thương mại điện tử đăng video đánh giá của khách hàng ba lần mỗi tuần. Tỷ lệ tương tác cao gấp 4 lần so với nội dung chỉ có sản phẩm. Ghi nhận trực tiếp đóng góp vào 20% lượng khách hàng mới.
Nội dung lời chứng thực trên mạng xã hội
Biên tập lại các lời chứng thực của khách hàng để phân phối trên mạng xã hội. Tạo các đoạn video testimonial dài 15–30 giây cho Instagram Reels, TikTok, LinkedIn. Việc đăng đều đặn các video khách hàng chia sẻ cảm nhận sẽ xây dựng bằng chứng xã hội nhất quán và trở thành một phần của chiến lược nội dung dài hạn.
Trường hợp sử dụng: Thương hiệu thương mại điện tử đăng video đánh giá của khách hàng ba lần mỗi tuần. Tỷ lệ tương tác cao gấp 4 lần so với nội dung chỉ có sản phẩm. Được ghi nhận trực tiếp là đóng góp vào 20% lượng khách hàng mới.
Lời chứng thực từ Nhà cung cấp dịch vụ và Đại lý
Các công ty dịch vụ chuyên nghiệp, chuyên gia tư vấn và agency xây dựng uy tín thông qua video lời chứng thực từ khách hàng. Nêu bật kết quả đạt được, chất lượng mối quan hệ hợp tác, chuyên môn thể hiện và giá trị mang lại. Hãy tạo các lời chứng thực làm nổi bật những gói dịch vụ khác nhau, phù hợp với các dịch vụ mà khách hàng tiềm năng đang xem xét.
Trường hợp sử dụng: Một agency marketing tạo video lời chứng thực của khách hàng cho từng dòng dịch vụ: lời chứng thực về SEO, lời chứng thực về PPC, lời chứng thực về tư vấn chiến lược. Khách hàng tiềm năng sẽ thấy được bằng chứng xã hội phù hợp cho từng dịch vụ cụ thể.
Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do
Từ đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen giúp bất kỳ ai (vâng, cả bạn) tạo ra nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
Được hơn 100.000 đội nhóm tin dùng vì chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời
Tạo video AI cho marketing là gì?
Video testimonial là các video khách hàng đánh giá, trong đó những khách hàng hài lòng chia sẻ trải nghiệm của họ với một sản phẩm hoặc dịch vụ. Video testimonial tạo dựng niềm tin cao hơn so với dạng chữ vì người xem có thể nghe được giọng điệu, cảm xúc và sự chân thực. Nhiều đội ngũ cũng tái sử dụng các testimonial này theo phong cách nhà sáng tạo nội dung như quảng cáo video UGC để chạy quảng cáo trả phí và phân phối trên mạng xã hội.
Làm thế nào để tạo video testimonial mà không cần khách hàng tự quay?
HeyGen chuyển các lời chứng thực dạng văn bản thành video bằng cách sử dụng avatar AI. Sao chép nội dung từ đánh giá của khách hàng, phản hồi khảo sát hoặc email góp ý.Avatar AItruyền tải lời chứng thực với cảm xúc chân thực và cách trình bày tự nhiên. Những lời nói thực tế của khách hàng được biến thành video testimonial chuyên nghiệp mà không cần sắp xếp thời gian với khách hàng hay sản xuất video. Điều này giải quyết các vấn đề thường gặp: khách hàng quá bận để quay video, khách hàng ngại xuất hiện trước ống kính, lo ngại về quyền riêng tư và chất lượng video không đồng đều.
Video lời chứng thực có thực sự giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi không?
Có. Nghiên cứu cho thấy lời chứng thực bằng video có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi từ 20–80% tùy ngành và vị trí hiển thị. Video testimonial hiệu quả hơn văn bản vì video thể hiện được tính chân thực, người xem cảm nhận video đáng tin cậy hơn, video kích hoạt nhiều giác quan, kết nối cảm xúc thúc đẩy quyết định, và video giúp giảm cảm nhận về rủi ro khi mua hàng. Các trang đích có lời chứng thực bằng video thường xuyên vượt trội so với các trang chỉ có chữ.
Điều gì tạo nên một video lời chứng thực hiệu quả?
Những video lời chứng thực hiệu quả thường bao gồm: các vấn đề cụ thể mà khách hàng đã gặp phải, kết quả rõ ràng đạt được, cách thể hiện chân thực, các số liệu cụ thể khi có thể, sự liên quan đến đối tượng mục tiêu, giải đáp những phản đối/thắc mắc thường gặp, chất lượng hình ảnh chuyên nghiệp và độ dài phù hợp (30–90 giây cho hầu hết các trường hợp sử dụng). Quan trọng nhất: tính cụ thể. “Sản phẩm này rất tuyệt” thì thiếu sức nặng. “Sản phẩm này đã giảm thời gian xử lý của chúng tôi từ 4 giờ xuống còn 30 phút” mang lại giá trị cụ thể và đáng tin.
Video lời chứng thực nên dài bao lâu?
Mạng xã hội: 15–30 giây. Trang chủ website: 30–60 giây. Trang sản phẩm: 45–90 giây. Landing page: 60–90 giây. Video case study: 2–3 phút. Bài thuyết trình bán hàng: 90–120 giây. Nguyên tắc chung: đủ dài để tạo độ tin cậy và cụ thể, nhưng đủ ngắn để giữ được sự chú ý. Hầu hết các video testimonial hoạt động hiệu quả nhất khi dưới 90 giây.
Bạn có thể dịch video lời chứng thực cho các thị trường quốc tế không?
Có. Hãy tạo video testimonial bằng ngôn ngữ chính của bạn, sau đó dịch sang hơn 175 ngôn ngữ với giọng nói nhân bản và đồng bộ khẩu hình. Cùng một video khách hàng chia sẻ có thể trở thành các phiên bản tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Nhật, Quan thoại với giọng đọc tự nhiên như người bản xứ. Testimonial đã dịch giúp xây dựng niềm tin ở các thị trường quốc tế. Testimonial bằng ngôn ngữ bản địa hiệu quả vượt trội so với testimonial chỉ dùng tiếng Anh tại các thị trường không dùng tiếng Anh.
Bạn xử lý vấn đề quyền riêng tư của khách hàng trong các video lời chứng thực như thế nào?
Cách tiếp cận avatar AI của HeyGen bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Khách hàng chỉ cần cung cấp nội dung lời chứng thực mà không phải xuất hiện trước camera. Phản hồi được chuyển thành video mà không làm lộ danh tính. Điều này cho phép thu thập lời chứng thực từ bệnh nhân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (tuân thủ HIPAA), khách hàng dịch vụ tài chính (yêu cầu bảo mật), người mua doanh nghiệp (bị hạn chế bởi chính sách công ty), khách hàng trị liệu (cần sự riêng tư tuyệt đối) và bất kỳ khách hàng nào muốn ẩn danh. Bạn nhận được giá trị từ lời chứng thực mà không phải đánh đổi quyền riêng tư của khách hàng.
Bạn cần bao nhiêu video lời chứng thực?
Sản phẩm đơn giản: 5–10 video testimonial tập trung vào các lợi ích chính. Nhiều sản phẩm: 3–5 testimonial cho mỗi sản phẩm chủ lực. B2B với nhiều ngành khác nhau: testimonial cho từng ngành mục tiêu. Bán hàng phức tạp: testimonial xử lý các nhóm phản đối khác nhau. Hãy bắt đầu với 10–15 video testimonial bao quát mức độ hài lòng tổng thể, các tính năng cụ thể, các nhóm khách hàng khác nhau, những phản đối thường gặp và trải nghiệm triển khai. Sau đó mở rộng thêm dựa trên dữ liệu hiệu quả.
Bạn có thể dịch các video lời chứng thực cho thị trường quốc tế không?
Có. Hãy tạo testimonial một lần, sau đó triển khai trên toàn cầu bằng các chiến dịch video bản địa hóa với công nghệ nhân bản giọng nói tự nhiên và đồng bộ khẩu hình cho hơn 175 ngôn ngữ.
Khám phá thêm giải pháp
Use Cases
Tools
Câu chuyện khách hàng
- Nội dung thu hút chú ý: Sản xuất nhanh hơn gấp 3 lần
- Vision Creative Labs: 50–60 video mỗi ngày
- Videoimagem: Tăng gấp 3 lần mức độ tương tác
- HubSpot: Video AI ở quy mô lớn
- Ogilvy: Các chiến dịch cá nhân hóa
- Publicis Groupe: Quy mô toàn cầu
- Advantive: Tạo nội dung nhanh hơn 50%
- Coursera: Bản địa hóa video
- Workday: Bản địa hóa chỉ trong vài phút
Bắt đầu tạo video marketing ngay hôm nay
Đừng chờ hàng tuần cho những nội dung lẽ ra phải được xuất bản vào ngày mai. Hãy tạo video marketing chuyên nghiệp chỉ trong vài phút, bản địa hóa ngay lập tức cho các thị trường toàn cầu và mở rộng sản xuất nội dung mà không cần tăng thêm nhân sự hay ngân sách. Hãy cùng các đội ngũ marketing tại HubSpot, Ogilvy và Publicis thay đổi cách họ tạo ra nội dung.
- Không cần thẻ tín dụng
- Không cần kinh nghiệm sản xuất
- Hủy bất cứ lúc nào