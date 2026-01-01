Được thành lập vào năm 1926, Publicis Groupe hiện là tập đoàn truyền thông lớn thứ 2 trên thế giới và là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực marketing, truyền thông và chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Mỗi năm, ban lãnh đạo cấp cao đều dốc hết tâm sức để thực hiện một video tri ân mang tính kỷ niệm dành cho toàn thể nhân viên.

Đối với Publicis Groupe, năm 2023 là một năm của những cột mốc lần đầu tiên. Họ đạt kết quả tài chính kỷ lục và trở thành cổ phiếu công ty quảng cáo có hiệu suất tốt nhất, với mức tăng 41% trong giá cổ phiếu. Đây cũng là năm của cuộc cách mạng AI, khi AI trở thành một công cụ tuyệt vời nếu được dẫn dắt bởi sức sáng tạo của con người. Vì thế, họ đã sử dụng AI để tạo ra những lời cảm ơn tuyệt vời nhất từ trước đến nay.

Bằng cách sử dụng Avatar Video của HeyGen, OpenAI, Azure, ElevenLabs và nhiều công cụ khác, Publicis Groupe đã tạo ra một avatar số của CEO Arthur Sadoun và gửi 100.000 lời cảm ơn đến từng nhân viên. Mỗi video đều được cá nhân hóa để tôn vinh sở thích và đam mê của họ. Dự án này đã mãi mãi thay đổi cách Publicis Groupe nhìn nhận vai trò của AI trong sáng tạo. Đó không phải là câu chuyện về công nghệ, mà là về việc khiến mỗi người cảm thấy mình được thấu hiểu và trân trọng.