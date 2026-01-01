Nếu bạn không thể nói ra, hãy hát lên

Ogilvy, một trong những công ty quảng cáo hàng đầu thế giới, đã tạo nên sức ảnh hưởng cho các thương hiệu suốt hơn 75 năm qua bằng những ý tưởng mang tính biểu tượng, định hình văn hóa và gia tăng giá trị. Milka, một trong những thương hiệu sô cô la được yêu thích và dễ nhận biết nhất, đã hợp tác với Ogilvy để tạo ra một chiến dịch xoay quanh thực tế rằng 48% Gen Z cảm thấy không thoải mái khi bộc lộ cảm xúc của mình.

Để giúp mọi người dễ bày tỏ cảm xúc hơn, Ogilvy và Milka đã lấy cảm hứng từ một câu tục ngữ Hà Lan cổ: “Nếu không nói được, hãy hát lên.” Vì thế họ đã hợp tác với Snelle, một trong những rapper Hà Lan được Gen Z yêu thích nhất, để tạo nên chiến dịch “Let Snelle Sing It for You”. Chỉ trong vài phút, bất kỳ ai cũng có thể tạo một bài hát riêng bằng giọng hát, ngoại hình và phong cách sáng tác độc đáo của anh ấy. Tất cả những gì họ cần làm là mua một thanh sô-cô-la Milka, quét mã và viết ra cảm xúc của mình.

Chiến dịch đã sử dụng ba công cụ AI. OpenAI tạo lời bài hát theo phong cách đặc trưng của Snelle, Uberduck nhân bản giọng nói của anh ấy, và HeyGen tạo ra các video sống động với khả năng đồng bộ khẩu hình hoàn hảo. Kết hợp lại, chúng mang đến một trải nghiệm cuốn hút, mang tính cá nhân và đầy cảm xúc.