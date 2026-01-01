Trong hơn bốn thập kỷ qua, Videoimagem luôn đi đầu trong lĩnh vực sản xuất video doanh nghiệp tại Brazil. Agency này đã xây dựng được danh tiếng vững chắc nhờ tạo ra các nội dung chất lượng cao phục vụ đào tạo, truyền thông nội bộ, ra mắt sản phẩm và hội nghị doanh nghiệp. Khi kỳ vọng của khách hàng thay đổi, Videoimagem nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với nội dung mang tính cá nhân hóa hơn, tương tác hơn và có khả năng mở rộng tốt hơn.

Ban đầu, công ty đã sử dụng các công cụ video ứng dụng AI khác để tạo nội dung cá nhân hóa nhưng gặp phải những hạn chế về chất lượng avatar, độ chân thực của giọng nói và khả năng mở rộng. Những hạn chế này cản trở họ trong việc cung cấp các video chất lượng cao, hấp dẫn như khách hàng mong đợi.

Videoimagem cần sản xuất nội dung video cá nhân hóa trên quy mô lớn đồng thời vẫn đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho khách hàng, vì vậy họ đã tìm đến HeyGen.

Triển khai các chiến dịch video cá nhân hóa cho AB InBev với HeyGen

Videoimagem đã sử dụng nền tảng HeyGen để triển khai các chiến dịch video cá nhân hóa cho AB InBev, nhắm mục tiêu cụ thể đến khách hàng trên các ứng dụng BEES và Zé Delivery. Những chiến dịch này nhằm tăng cường mối quan hệ với khách hàng thông qua nội dung cá nhân hóa, hấp dẫn, có sự góp mặt của các ngôi sao nổi tiếng Brazil.

Đối với ứng dụng BEES của AB InBev, nền tảng kết nối công ty với các khách hàng doanh nghiệp như quán bar và siêu thị, Videoimagem đã sản xuất hơn 50.000 video được cá nhân hóa. Những video này bao gồm nội dung khuyến mãi được điều chỉnh phù hợp, trong đó khách hàng được xưng tên trực tiếp và được hiển thị nội dung liên quan đến lịch sử mua hàng của họ.

Đối với chiến dịch Zé Delivery, nhắm đến người tiêu dùng cá nhân, Videoimagem đã sử dụng các avatar của những cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng đại diện cho các câu lạc bộ lớn ở Rio de Janeiro. Những video được cá nhân hóa này tôn vinh đội bóng yêu thích của khách hàng, tạo nên sự kết nối về mặt cảm xúc. “Chúng tôi nghe từ họ rằng… mức độ tương tác cao hơn hơn ba lần so với khi không có video cá nhân hóa,” Mathias chia sẻ. Ban đầu sản xuất hơn 3.000 video, chiến dịch đã cho thấy tiềm năng rất lớn để mở rộng quy mô.

Giúp Videoimagem mở rộng quy mô sản xuất video cá nhân hóa

Nền tảng cá nhân hóa video tiên tiến của HeyGen đã mang đến giải pháp hoàn hảo. Bằng cách tích hợp API của HeyGen, Videoimagem đã nâng tầm quy trình sản xuất video với các avatar chân thực và khả năng nhân bản giọng nói sống động, những yếu tố then chốt để đạt được mức độ tương tác cao mà khách hàng của họ mong đợi. Như Mathias Eichbaum, Đối tác tại Videoimagem, chia sẻ: "Chất lượng avatar tốt hơn rất nhiều so với các lựa chọn mà chúng tôi từng dùng hoặc từng thấy", nhấn mạnh những tính năng vượt trội của nền tảng này.

Việc tích hợp API của HeyGen với các công cụ như Eleven Labs đã cho phép Videoimagem tối ưu hóa quy trình nhân bản giọng nói và tạo ra hàng nghìn video cá nhân hóa mà không làm giảm chất lượng, biến đây thành lựa chọn lý tưởng cho các chiến dịch quy mô lớn. Sự hợp tác giữa Videoimagem và HeyGen được đánh dấu bởi sự hỗ trợ nhanh nhạy, tận tâm, giúp Videoimagem vượt qua các thách thức và tối ưu hóa nền tảng cho những nhu cầu cụ thể của họ.

Tăng cường mức độ tương tác và kết nối với khách hàng

Kết quả từ các chiến dịch video cá nhân hóa rất ấn tượng. Tỷ lệ tương tác với video đã tăng hơn gấp ba lần so với các chiến dịch không cá nhân hóa. Khách hàng ghi nhận những cải thiện đáng kể trong mức độ tương tác của người dùng, chứng minh rằng nội dung được cá nhân hóa hiệu quả hơn nhiều trong việc xây dựng mối liên kết sâu sắc với khách hàng.

Mathias đặc biệt ấn tượng với việc triển khai các chiến dịch một cách hoàn hảo, anh chia sẻ: “Chúng tôi cực kỳ ấn tượng… hoàn toàn không có vấn đề gì. Mọi thứ đều ổn, không có lỗi hay trục trặc nào.” Chất lượng của các avatar, giọng nói tự nhiên và độ ổn định tổng thể của nền tảng đã đóng vai trò then chốt trong việc giúp các chiến dịch này thực sự chạm đến khán giả mục tiêu.

Các video được cá nhân hóa đã được khách hàng và các khách hàng của Videoimagem đón nhận nồng nhiệt, họ đánh giá cao khả năng triển khai các chiến dịch quy mô lớn mà không phải đánh đổi về chất lượng hay mức độ tương tác. Bằng cách tận dụng nền tảng HeyGen, Videoimagem đã mang đến một trải nghiệm giao tiếp cá nhân hóa và hiệu quả hơn, thiết lập một tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực tiếp thị video.

Tương lai của video cá nhân hóa với HeyGen

Công nghệ AI tiên tiến của HeyGen đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận sản xuất video cá nhân hóa của Videoimagem, giúp họ tạo ra nội dung có tính tương tác cao ở quy mô lớn. Bằng cách khắc phục những thách thức trước đây liên quan đến chất lượng avatar, độ chân thực của giọng nói và khả năng mở rộng, Videoimagem đã có thể giúp khách hàng của mình kết nối với người xem ở mức độ sâu sắc và cá nhân hơn.

Nhìn về tương lai, Videoimagem dự định mở rộng quy mô sử dụng nền tảng HeyGen để tiếp cận nhiều đối tượng khán giả hơn nữa, qua đó củng cố vững chắc vị thế của mình như một đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực sáng tạo nội dung video cá nhân hóa. “HeyGen giúp chúng tôi tiếp cận mọi người theo một cách cá nhân hơn rất nhiều, và điều đó giúp chúng tôi kết nối với họ tốt hơn,” Mathias cho biết.

Thông qua sự hợp tác này, Videoimagem không chỉ nâng cao mức độ tương tác với khách hàng mà còn mở ra những khả năng mới cho hoạt động tiếp thị video cá nhân hóa, qua đó củng cố vai trò của HeyGen như một nhân tố chủ chốt trong tương lai của truyền thông số.