Attention Grabbing Media® (AGM) là một agency marketing cung cấp dịch vụ trọn gói, tận tâm giúp các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ thông qua những chiến lược sáng tạo thúc đẩy doanh thu và mở rộng hiện diện trên thị trường. Tập trung vào thương mại điện tử, mạng xã hội và email marketing, AGM đã xây dựng được một hồ sơ thành tích ấn tượng. Một trong những thành tựu nổi bật của họ là hợp tác với NaturalSlim®, một thương hiệu sức khỏe và chăm sóc thể chất do Manuel Suarez và cha ông, Frank Suarez, sáng lập.



Thương hiệu này đã tăng trưởng vượt bậc và sở hữu hơn 10 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, phần lớn nhờ vào chuyên môn của AGM. Nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của NaturalSlim vượt ra ngoài tệp khán giả Mỹ Latinh vốn đã rất vững chắc, AGM đã tìm đến công nghệ video AI của HeyGen để vượt qua các thách thức bản địa hóa, tối ưu quy trình làm việc và nâng tầm các chiến dịch cho khách hàng.

Vượt qua những rào cản bản địa hóa

Việc mở rộng phạm vi tiếp cận của NaturalSlim sang các thị trường châu Âu và nói tiếng Anh đặt ra một thách thức đặc biệt. Frank Suarez, gương mặt đại diện của NaturalSlim, được biết đến với các video giáo dục về sức khỏe và trao đổi chất. Những video này đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng niềm tin với khán giả, nhưng phần lớn lại được thực hiện bằng tiếng Tây Ban Nha.

“Nghe trực tiếp từ chính miệng người đó nói ra thì khác hẳn. Chính từ đó mà sự ‘biết, yêu thích và tin tưởng’ được xây dựng,” ông Jimmy Stearns, Giám đốc Sáng tạo Cấp cao tại AGM, cho biết.

Các phương pháp dịch thuật truyền thống, như chèn lớp chữ lên video, thiếu đi sự chân thực để có thể thu hút hiệu quả những khán giả mới. Những công cụ như Google Dịch và ChatGPT tỏ ra thiếu nhất quán, đòi hỏi phải hiệu đính rất nhiều, khiến quy trình sản xuất bị chậm lại. “Chỉ để xuất bản một video dài tám phút mà chúng tôi mất tới ba ngày,” Jimmy nói.

Tạo điều kiện cho việc dịch thuật liền mạch và tăng mức độ tương tác

AGM đã áp dụng công nghệ video được hỗ trợ bởi AI của HeyGen để giải quyết những thách thức này. Ban đầu bị thu hút bởi các avatar sáng tạo, AGM nhanh chóng nhận ra rằng chính khả năng dịch thuật của nền tảng mới là yếu tố tạo nên bước ngoặt thực sự. Jimmy nhớ lại: “Khi tôi cho Manuel xem, anh ấy lập tức nhìn thấy tiềm năng và nói: ‘Hãy bắt đầu tìm hiểu nó đi.’”

HeyGen đã giúp AGM dịch thư viện nội dung khổng lồ của NaturalSlim sang hơn 10 ngôn ngữ mới, bao gồm tiếng Nga, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp và tiếng Đức. Các bản dịch vẫn giữ được giọng nói, phong cách và hình ảnh của Frank Suarez, điều này vô cùng quan trọng để bảo toàn tính chân thực trong thông điệp của ông.

“Khả năng giữ được sự giống nhau, giọng nói và mọi thứ — kể cả các motion avatar — chính là điều khiến HeyGen khác biệt,” Jimmy nói. “Nó cho chúng tôi khả năng vươn tầm toàn cầu với các dịch vụ dịch thuật mang lại cảm giác tự nhiên, không phải do AI tạo ra.”

Bên cạnh việc dịch nội dung, AGM còn sử dụng các avatar của HeyGen để tạo ra nội dung mạng xã hội đầy cuốn hút. Những “thumb-stoppers” này, như cách Jimmy gọi, đã thu hút sự chú ý của người xem và tăng mức độ tương tác. Sự kết hợp giữa bản dịch và hình ảnh bắt mắt này đã giúp AGM giới thiệu NaturalSlim và các khách hàng khác đến những thị trường toàn cầu mới, đồng thời vẫn giữ được bản sắc thương hiệu độc đáo của họ.

Mở rộng phạm vi tiếp cận của NaturalSlim

Các công cụ của HeyGen đã cải thiện đáng kể hiệu quả quy trình làm việc và kết quả cho khách hàng của AGM. Những bản dịch với giọng điệu tự nhiên đã loại bỏ nhu cầu phải hiệu đính quá nhiều và phụ thuộc vào các dịch giả bên thứ ba, giúp AGM có thể sản xuất và xuất bản nội dung nhanh hơn, rút ngắn thời gian sản xuất video từ ba ngày xuống chỉ còn vài giờ.

Kết quả đạt được mang tính bước ngoặt. NaturalSlim đã mở rộng thành công phạm vi tiếp cận sang các thị trường châu Âu, kết nối với hàng triệu khách hàng tiềm năng. Nội dung được bản địa hóa đã tạo được tiếng vang với khán giả, xây dựng niềm tin và thúc đẩy mức độ tương tác. “Phần branding thật sự điên rồ,” Jimmy chia sẻ, khi nói về tác động của việc tiếp cận những nhóm khán giả mới bằng các video giáo dục của Frank Suarez. Khả năng mở rộng vượt trội của các công cụ HeyGen cũng giúp AGM tái sử dụng nội dung trên nhiều ngôn ngữ khác nhau mà không cần tăng thêm nguồn lực.

Sự hợp tác giữa AGM và HeyGen cho thấy sức mạnh của AI trong lĩnh vực marketing toàn cầu. Bằng cách tận dụng các công cụ dịch thuật và avatar của HeyGen, AGM đã vượt qua những thách thức lớn về bản địa hóa, mở rộng phạm vi tiếp cận cho khách hàng và tối ưu hóa quy trình làm việc. Khi AGM tiếp tục đổi mới và khám phá những cách ứng dụng mới cho công nghệ của HeyGen, agency này đang ở vị thế thuận lợi để thiết lập các tiêu chuẩn mới trong marketing số và giúp khách hàng của mình phát triển mạnh mẽ trong một thế giới kết nối.