Vision Creative Labs là đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong việc tạo ra các video avatar, giúp các công ty tài chính có thể truyền thông ở quy mô lớn bằng video, đạt được mức độ tương tác cao hơn và gia tăng ROI. Roger Hirst, Đồng sáng lập, đã nhìn thấy một vấn đề cốt lõi trong truyền thông tài chính: khoảng cách giữa những người làm video và ngành tài chính. “Các chuyên gia tài chính muốn có video, nhưng thường không biết cách thực hiện. Trong khi đó, giới sáng tạo lại thường không hiểu về tài chính,” Roger nói.

Tập trung vào việc sản xuất nội dung hấp dẫn ở quy mô lớn cho các công ty tài chính và tài chính phi tập trung, Roger và đồng sáng lập Damien Horner đã kết hợp chuyên môn về hiểu biết thị trường với tầm nhìn sáng tạo. Cùng nhau, họ đặt mục tiêu nâng tầm nghệ thuật kể chuyện bằng video trong lĩnh vực tài chính, biến những chủ đề khô khan, nặng số liệu thành các câu chuyện có chiều sâu, chạm đến cả giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng.

Nhưng việc tạo ra nội dung đó ở quy mô lớn là một thách thức. Khách hàng cần hàng trăm, thậm chí hàng nghìn video mỗi năm, thường được cá nhân hóa hoặc bản địa hóa, và họ muốn có chúng thật nhanh. HeyGen đã thay đổi cuộc chơi.

Mở rộng quy mô mà không đánh đổi chất lượng

Trước khi có HeyGen, Vision Creative Labs phải đối mặt với một nút thắt cơ bản: khách hàng của họ muốn có nhiều nội dung video hơn, nhưng chi phí sản xuất quá cao khiến điều đó trở nên không khả thi. Nhiều khách hàng buộc phải giới hạn sản lượng ở mức chỉ một hoặc hai video mỗi năm, không thể mở rộng thông điệp mà không vượt quá ngân sách. "Điều tuyệt vời về AI là khả năng mở rộng quy mô sản xuất video," Roger nói.

HeyGen đã mở ra một cấp độ linh hoạt hoàn toàn mới cho Vision Creative Labs, cho phép họ biến các tài liệu của khách hàng như báo cáo nghiên cứu, file PDF và thậm chí cả email nội bộ thành nội dung video hấp dẫn. Bước đột phá thực sự nằm ở việc mọi thứ có thể được thực hiện dễ dàng và hiệu quả đến mức nào. Khách hàng có thể trở thành tiếng nói cho chính sản phẩm của họ, tạo ra những video chân thực, chỉn chu mà không phải gánh chịu những áp lực truyền thống về thời gian hay chi phí. “Trước HeyGen, điều đó đơn giản là không thể nếu không có những đội ngũ sản xuất khổng lồ và chi phí khủng,” Roger nói.

Sự đơn giản và tốc độ của HeyGen đã trở thành một điểm bán hàng hấp dẫn. Chỉ với nỗ lực tối thiểu, Vision Creative Labs giờ đây có thể sản xuất hàng chục video chất lượng cao mỗi ngày chỉ từ một buổi quay. Khả năng mở rộng này đã biến video thành một công cụ giao tiếp hằng ngày, khả thi cho các khách hàng vốn trước đây cho rằng nó quá tốn kém về nguồn lực.

Một khoảnh khắc đáng nhớ là khi Roger dùng HeyGen để tạo một bản sao kỹ thuật số của chính mình. "Chúng tôi có một series tên là 'The Man from Macro', và tôi nhận ra mình có thể tiếp tục làm những tập này từ bất cứ đâu — trên bãi biển, với ly tequila trên tay. Đó chính là khoảnh khắc kỳ diệu."

Khả năng dịch thuật của HeyGen đã mở ra những cơ hội toàn cầu mới. Lần đầu tiên, Vision Creative Labs có thể sử dụng một kịch bản video duy nhất và triển khai hiệu quả trên nhiều khu vực khác nhau. Điều này giúp khách hàng tối đa hóa phạm vi tiếp cận cho các nghiên cứu và insight của họ mà không cần phải thu âm lại hay dịch thủ công.

Giải phóng chi phí, hiệu suất và năng lượng sáng tạo

Kể từ khi triển khai HeyGen, Vision Creative Labs đã tăng đáng kể sản lượng mà không phải đánh đổi về chất lượng hay khả năng kiểm soát.

Nội dung ở quy mô lớn : Giúp khách hàng chuyển từ việc chỉ sản xuất 1–2 video mỗi năm lên 50–60 video mỗi ngày bằng cách sử dụng avatar và nội dung có kịch bản.

: Khả năng tiếp cận đa ngôn ngữ : Tận dụng tính năng dịch của HeyGen để tiếp cận khán giả toàn cầu chỉ từ một nguồn nội dung.

Hiệu quả sáng tạo: Giải phóng thời gian cho việc kể chuyện mang tính chiến lược bằng cách loại bỏ các rào cản hậu cần trong sản xuất.

Phản hồi từ khách hàng và đồng nghiệp đều vô cùng tích cực. "Tôi cho bạn bè xem một video và nói: ‘Đó là avatar của tôi.’ Họ rất sốc. ‘Cậu không quay cái này à?’ Và chính lúc đó họ nhận ra những khả năng là vô cùng to lớn."

Quan trọng nhất, nền tảng này đã giải phóng năng lượng sáng tạo. Khi các rào cản sản xuất được gỡ bỏ, Roger có thể hoàn toàn tập trung vào việc xây dựng những câu chuyện thị trường hấp dẫn từ bất kỳ đâu. Những gì trước đây cần cả một trường quay giờ đây có thể được thực hiện từ trong xe hơi, trên bãi biển hoặc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, mang lại sự tự do sáng tạo vô song.

Lời khuyên của anh ấy dành cho người mới? "Hãy thử mọi thứ. Bắt đầu với một bức ảnh đơn giản của chính bạn, dùng chức năng dịch và cho bạn bè xem. Phản ứng lúc nào cũng giống nhau: ‘Đó thật sự là bạn à?’"

HeyGen giúp Vision Creative Labs mở rộng quy mô một cách thông minh, phục vụ khách hàng trên toàn cầu và giữ việc kể chuyện ở vị trí trung tâm trong mọi thông điệp tài chính.