Ra Mắt Sản Phẩm Toàn Cầu Ra mắt sản phẩm đồng thời trên tất cả các thị trường quốc tế với các chiến dịch bản địa hóa theo ngôn ngữ. Không còn khu vực phải chờ đợi hàng tháng. Mọi thị trường đều được tung ra ngay từ ngày đầu với các chiến dịch chuyên nghiệp, mang cảm giác bản địa, thúc đẩy nhận diện thương hiệu trên toàn cầu. Trường hợp sử dụng: Một công ty SaaS ra mắt tính năng nền tảng trên toàn cầu. Tính năng được bản địa hóa sang 12 ngôn ngữ, bao phủ các thị trường chính. Tất cả thị trường được ra mắt đồng thời. Mức độ chấp nhận trên toàn cầu nhanh gấp 3 lần so với triển khai theo từng giai đoạn.



Thâm nhập thị trường khu vực Thâm nhập các thị trường mới một cách đáng tin cậy bằng video lời chứng thực được bản địa hóa, xây dựng niềm tin thông qua những câu chuyện khách hàng bằng ngôn ngữ bản địa. Trường hợp sử dụng: Một thương hiệu thương mại điện tử mở rộng sang các thị trường châu Âu. Thực hiện bản địa hóa sang tiếng Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Ra mắt đồng thời trên khắp châu Âu. Doanh thu từ châu Âu đạt 40% doanh thu tại Mỹ trong vòng 6 tháng.



Chiến dịch theo mùa và dịp lễ Điều chỉnh các chiến dịch theo mùa cho phù hợp với ngày lễ và sự kiện văn hóa của từng khu vực. Black Friday cho thị trường Mỹ. Ngày Độc thân cho Trung Quốc. Diwali cho Ấn Độ. Mỗi khu vực sẽ có các chiến dịch theo mùa phù hợp với văn hóa địa phương, được tùy biến theo ngày lễ bản địa và mùa trong năm ở từng bán cầu. Trường hợp sử dụng: Thương hiệu thời trang tạo các chiến dịch theo mùa. Bản địa hóa cho từng khu vực theo mùa trong năm, ngày lễ và sự kiện văn hóa. Doanh thu theo mùa trên toàn cầu tăng 55% nhờ các chiến dịch phù hợp với từng khu vực. Kết quả đã được kiểm chứng: Các thương hiệu thương mại điện tử ghi nhận tỷ lệ chuyển đổi cao hơn 48% khi sử dụng nội dung video được bản địa hóa so với chỉ dùng trang tiếng Anh.



Bản địa hóa Thương mại điện tử và Bán lẻ Mở rộng hoạt động tiếp thị video thương mại điện tử trên nhiều thị trường quốc tế. Bản địa hóa video sản phẩm cho từng khu vực với giá bán địa phương, phương thức thanh toán và thông tin vận chuyển phù hợp. Tăng niềm tin mua sắm của khách hàng bằng những thông tin mua hàng sát với thực tế tại địa phương. Trường hợp sử dụng: Một thương hiệu điện tử tiêu dùng bản địa hóa video giới thiệu sản phẩm sang 15 ngôn ngữ, bao phủ các marketplace của Amazon trên toàn thế giới. Doanh thu quốc tế tăng 67% so với cùng kỳ năm trước.

