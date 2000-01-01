Các chiến dịch video bản địa hóa tạo được tiếng vang ở mọi thị trường
Triển khai các chiến dịch video đa ngôn ngữ trên nhiều thị trường toàn cầu mà không cần đội ngũ sản xuất địa phương hay phải chờ đợi dịch thuật. Chỉ từ một video gốc, bạn có thể tạo ra hơn 175 phiên bản bản địa hóa với giọng nói nhân bản tự nhiên như người bản xứ và đồng bộ khẩu hình. Mở rộng hoạt động marketing quốc tế mà không cần tăng ngân sách.
Vấn Đề Tiếp Thị
Tìm hiểu cách các đội ngũ marketing như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với một nền tảng chuyển văn bản thành video AI đột phá.
Nút Thắt Cổ Chai Trong Tiếp Thị Toàn Cầu
Sản phẩm của bạn được bán tại 15 quốc gia nhưng các chiến dịch marketing chỉ được triển khai bằng tiếng Anh. Các thị trường quốc tế chỉ nhận được nội dung chung chung kèm phụ đề, nếu may mắn. Bạn biết rằng nội dung bằng ngôn ngữ bản địa mang lại hiệu quả tốt hơn, nhưng việc tạo các chiến dịch video bản địa hóa đồng nghĩa với sản xuất riêng cho từng thị trường. Việc bản địa hóa video theo cách truyền thống tốn từ 3.000 đến 8.000 đô la cho mỗi ngôn ngữ. Một chiến dịch trên 10 thị trường sẽ tốn 30.000 đến 80.000 đô la trước cả khi chi cho media. Các đội khu vực phải chờ nhiều tháng để trụ sở chính tạo nội dung, rồi thêm vài tuần nữa để dịch. Đến khi chiến dịch tiếng Tây Ban Nha được tung ra thì chiến dịch tiếng Anh đã lỗi thời. Lồng tiếng nghe máy móc. Phụ đề buộc người xem phải bật tiếng. Các chiến dịch quốc tế của bạn kém hiệu quả không phải vì thông điệp sai, mà vì cách truyền tải tạo cảm giác xa lạ.
Giải pháp HeyGen
HeyGen biến một chiến dịch video thành vô số phiên bản bản địa hóa với giọng nói nhân bản tự nhiên và đồng bộ khẩu hình. Chỉ cần tạo chiến dịch một lần bằng ngôn ngữ chính của bạn. Một cú nhấp chuột dịch sang tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Nhật, Quan thoại, Ả Rập và hơn 170 ngôn ngữ khác. Avatar của bạn nói trôi chảy ngôn ngữ bản địa ở từng thị trường, không phải kiểu lồng tiếng gượng gạo. Công nghệ nhân bản giọng nói giữ nguyên tông giọng và phong cách trình bày của người dẫn trong mọi ngôn ngữ. Đồng bộ khẩu hình khớp chuyển động miệng với âm thanh đã dịch. Tùy chỉnh theo từng thị trường: giá theo khu vực, đơn vị tiền tệ địa phương, ưu đãi riêng cho từng thị trường. Ra mắt đồng thời trên tất cả các thị trường. Không cần triển khai theo từng giai đoạn. Mọi cập nhật được triển khai tức thì trên tất cả các thị trường.
Mọi thứ đội ngũ marketing cần để sáng tạo nội dung ở quy mô lớn
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển văn bản thành video AI sáng tạo nhất.
Bản địa hóa hơn 175 ngôn ngữ
Biến đổi các chiến dịch video thành phiên bản ngôn ngữ bản địa cho mọi thị trường trên toàn cầu. Tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Nhật, Quan thoại, Hàn, Ả Rập, Hindi và hơn 165 ngôn ngữ khác. Công nghệ nhân bản giọng nói tự nhiên, không phải giọng đọc máy. Chiến dịch của bạn sẽ nghe như được sản xuất chuyên nghiệp cho từng thị trường. Các tùy chọn phương ngữ vùng miền đảm bảo phù hợp với thị trường: tiếng Tây Ban Nha Mỹ Latinh cho Mexico, tiếng Tây Ban Nha châu Âu cho Tây Ban Nha.
Hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ địa phương
Tổng hợp giọng nói tự nhiên theo từng ngôn ngữ
Giữ nguyên cảm xúc và nhấn mạnh
Chọn giọng vùng miền
Nhân bản giọng nói với tính chân thực văn hoá
Công nghệ nhân bản giọng nói giữ nguyên đặc trưng giọng của người dẫn dù ở bất kỳ ngôn ngữ nào. Cùng tông giọng, cùng năng lượng, cùng cá tính thương hiệu, nhưng được điều chỉnh tự nhiên cho từng ngôn ngữ. Bản tiếng Tây Ban Nha thể hiện trọn vẹn sự biểu cảm. Bản tiếng Nhật tôn trọng phong cách trang trọng trong kinh doanh. Bản tiếng Pháp giữ được nét tinh tế. Mỗi phiên bản bản địa hóa đều mang cảm giác tự nhiên, phù hợp văn hóa, không tạo cảm giác là bản dịch.
Nhân bản giọng nói cho mọi ngôn ngữ
Duy trì tính cách người thuyết trình trên toàn hệ thống
Điều chỉnh phương thức triển khai cho phù hợp với văn hóa
Cảm giác địa phương chân thực theo từng thị trường
Công nghệ đồng bộ khẩu hình
Khả năng đồng bộ khẩu hình nâng cao giúp cử động miệng của avatar khớp với âm thanh đã được dịch ở mọi ngôn ngữ. Từ tiếng Tây Ban Nha khớp với khẩu hình tiếng Tây Ban Nha. Cụm từ tiếng Nhật khớp với cách phát âm tiếng Nhật. Người xem thấy lời nói tự nhiên, không bị lệch như lồng tiếng thông thường. Đây là yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin của người xem và tạo ấn tượng chuyên nghiệp trên toàn cầu.
Đồng bộ khẩu hình trong hơn 175 ngôn ngữ
Chuyển động miệng tự nhiên theo từng ngôn ngữ
Loại bỏ hiệu ứng vọng tiếng
Bài thuyết trình chuyên nghiệp trên toàn cầu
Tùy chỉnh theo khu vực
Bản địa hóa không chỉ là dịch ngôn ngữ. Hãy tùy chỉnh nội dung cho từng thị trường: giá theo khu vực, đơn vị tiền tệ địa phương, ưu đãi riêng cho từng thị trường, địa chỉ văn phòng khu vực, đối tác địa phương, yêu cầu tuân thủ pháp lý. Chiến dịch cho thị trường Mỹ hiển thị giá bằng đô la và văn phòng tại New York. Chiến dịch tiếng Tây Ban Nha hiển thị giá bằng euro và văn phòng tại Madrid. Mỗi thị trường đều nhận được nội dung phù hợp, mang tính địa phương và có liên quan.
Giá theo khu vực và đơn vị tiền tệ
Ưu đãi theo từng thị trường
Thông tin liên hệ tại địa phương
Thích ứng sự kiện văn hóa
Ra mắt đồng thời trên nhiều thị trường
Triển khai chiến dịch trên tất cả thị trường trong cùng một ngày. Không tung ra theo từng giai đoạn. Ra mắt sản phẩm toàn cầu? Mọi thị trường đều khởi chạy đồng thời với các chiến dịch bản địa hóa theo ngôn ngữ. Khuyến mãi Black Friday? Tất cả khu vực cùng lên sóng một lúc. Lợi thế tốc độ cạnh tranh ở mọi thị trường.
Ra mắt toàn cầu trong ngày
Không có chậm trễ theo khu vực
Tất cả các thị trường cùng lúc
Đà phát triển toàn cầu đang tăng lên
Từ bản tóm tắt đến video xuất bản chỉ trong 3 bước
Tạo Chiến Dịch Tổng Thể Của Bạn
Phát triển chiến dịch video của bạn bằng ngôn ngữ chính. Viết kịch bản thông điệp, chọn avatar AI, thiết kế các yếu tố hình ảnh, thêm tài sản thương hiệu. Đây sẽ là nguồn cho tất cả các phiên bản bản địa hóa. AI của HeyGen giúp bạn cấu trúc thông điệp để dễ thích nghi với từng nền văn hóa.
Bản địa hóa cho các thị trường mục tiêu
Chọn thị trường mục tiêu và ngôn ngữ. Tiếng Tây Ban Nha cho Tây Ban Nha và Mỹ Latinh. Tiếng Pháp cho Pháp và Quebec. Tiếng Đức cho khu vực DACH. Tiếng Bồ Đào Nha cho Brazil. Tiếng Nhật, tiếng Quan Thoại, tiếng Ả Rập và bất kỳ kết hợp nào trong hơn 175 ngôn ngữ. HeyGen tự động tạo các phiên bản bản địa với giọng nói nhân bản và đồng bộ khẩu hình. Thêm các tùy chỉnh theo từng thị trường: giá theo khu vực, ưu đãi địa phương, thông tin liên hệ.
Ra mắt và tối ưu hóa trên toàn cầu
Triển khai các chiến dịch bản địa hóa trên tất cả thị trường cùng lúc. Tải lên các nền tảng mạng xã hội theo từng khu vực. Chạy quảng cáo trả phí bằng ngôn ngữ địa phương. Theo dõi hiệu quả theo từng thị trường. Tối ưu dựa trên dữ liệu đặc thù của từng thị trường. Cập nhật chiến dịch trên toàn cầu khi cần thiết
Được xây dựng cho mọi nhu cầu marketing
Ra Mắt Sản Phẩm Toàn Cầu
Ra mắt sản phẩm đồng thời trên tất cả các thị trường quốc tế với các chiến dịch bản địa hóa theo ngôn ngữ. Không còn khu vực phải chờ đợi hàng tháng. Mọi thị trường đều được tung ra ngay từ ngày đầu với các chiến dịch chuyên nghiệp, mang cảm giác bản địa, thúc đẩy nhận diện thương hiệu trên toàn cầu.
Trường hợp sử dụng: Một công ty SaaS ra mắt tính năng nền tảng trên toàn cầu. Tính năng được bản địa hóa sang 12 ngôn ngữ, bao phủ các thị trường chính. Tất cả thị trường được ra mắt đồng thời. Mức độ chấp nhận trên toàn cầu nhanh gấp 3 lần so với triển khai theo từng giai đoạn.
Thâm nhập thị trường khu vực
Thâm nhập các thị trường mới một cách đáng tin cậy bằng video lời chứng thực được bản địa hóa, xây dựng niềm tin thông qua những câu chuyện khách hàng bằng ngôn ngữ bản địa.
Trường hợp sử dụng: Một thương hiệu thương mại điện tử mở rộng sang các thị trường châu Âu. Thực hiện bản địa hóa sang tiếng Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Ra mắt đồng thời trên khắp châu Âu. Doanh thu từ châu Âu đạt 40% doanh thu tại Mỹ trong vòng 6 tháng.
Chiến dịch theo mùa và dịp lễ
Điều chỉnh các chiến dịch theo mùa cho phù hợp với ngày lễ và sự kiện văn hóa của từng khu vực. Black Friday cho thị trường Mỹ. Ngày Độc thân cho Trung Quốc. Diwali cho Ấn Độ. Mỗi khu vực sẽ có các chiến dịch theo mùa phù hợp với văn hóa địa phương, được tùy biến theo ngày lễ bản địa và mùa trong năm ở từng bán cầu.
Trường hợp sử dụng: Thương hiệu thời trang tạo các chiến dịch theo mùa. Bản địa hóa cho từng khu vực theo mùa trong năm, ngày lễ và sự kiện văn hóa. Doanh thu theo mùa trên toàn cầu tăng 55% nhờ các chiến dịch phù hợp với từng khu vực.
Kết quả đã được kiểm chứng: Các thương hiệu thương mại điện tử ghi nhận tỷ lệ chuyển đổi cao hơn 48% khi sử dụng nội dung video được bản địa hóa so với chỉ dùng trang tiếng Anh.
Bản địa hóa Thương mại điện tử và Bán lẻ
Mở rộng hoạt động tiếp thị video thương mại điện tử trên nhiều thị trường quốc tế. Bản địa hóa video sản phẩm cho từng khu vực với giá bán địa phương, phương thức thanh toán và thông tin vận chuyển phù hợp. Tăng niềm tin mua sắm của khách hàng bằng những thông tin mua hàng sát với thực tế tại địa phương.
Trường hợp sử dụng: Một thương hiệu điện tử tiêu dùng bản địa hóa video giới thiệu sản phẩm sang 15 ngôn ngữ, bao phủ các marketplace của Amazon trên toàn thế giới. Doanh thu quốc tế tăng 67% so với cùng kỳ năm trước.
Quảng cáo trả phí trên nhiều thị trường
Mở rộng quảng cáo trả phí trên mạng xã hội và kênh số ra quốc tế với video quảng cáo được bản địa hóa. Chạy quảng cáo TikTok, Instagram, Facebook, YouTube bằng ngôn ngữ địa phương. Thử nghiệm nội dung quảng cáo trên nhiều thị trường. Nhân rộng các mẫu quảng cáo hiệu quả theo từng khu vực.
Trường hợp sử dụng: Một thương hiệu DTC chạy quảng cáo tại 10 thị trường. Tạo 5 ý tưởng sáng tạo, bản địa hóa mỗi ý tưởng sang 10 ngôn ngữ. Tiến hành thử nghiệm trên các thị trường. ROAS quốc tế tăng 40%, CAC giảm 35%.
Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do
Từ đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen trao quyền cho bất kỳ ai (vâng, là bạn) tạo nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
Được hơn 100.000 đội nhóm tin dùng vì chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời
Tạo video AI cho marketing là gì?
Tiếp thị video bản địa hóa là việc điều chỉnh nội dung video cho phù hợp với từng ngôn ngữ, khu vực và văn hóa cụ thể. Vượt ra ngoài việc dịch thuần túy, nó còn bao gồm yếu tố tinh tế về văn hóa, tùy biến theo vùng miền, giọng đọc bản xứ và tính phù hợp với thị trường địa phương. Nhiều thương hiệu kết hợp bản địa hóa với các định dạng tối ưu hiệu suất như quảng cáo video UGC để thúc đẩy kết quả trên các chiến dịch trả phí quốc tế.
Chiến dịch đa ngôn ngữ là gì?
Các chiến dịch đa ngôn ngữ là những hoạt động marketing được triển khai đồng thời bằng nhiều ngôn ngữ. Thay vì chỉ marketing bằng tiếng Anh, các chiến dịch đa ngôn ngữ giúp tiếp cận nhiều nhóm đối tượng khác nhau bằng nội dung sử dụng ngôn ngữ bản địa. HeyGen tạo ra video chiến dịch đa ngôn ngữ từ một nội dung nguồn duy nhất, sử dụng công nghệ nhân bản giọng nói để đảm bảo giọng đọc tự nhiên ở từng ngôn ngữ.
Bạn có thể bản địa hóa sang bao nhiêu ngôn ngữ?
HeyGen hỗ trợ hơn 175 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Quan Thoại, Nhật, Hàn, Ả Rập, Hindi, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 165 ngôn ngữ khác. Các tùy chọn phương ngữ vùng miền giúp nội dung phù hợp với từng thị trường. Tiếng Tây Ban Nha Mỹ Latinh khác với tiếng Tây Ban Nha châu Âu. Tiếng Bồ Đào Nha Brazil khác với tiếng Bồ Đào Nha châu Âu.
Công nghệ nhân bản giọng nói có hoạt động với tất cả các ngôn ngữ không?
Có. Công nghệ nhân bản giọng nói của HeyGen hoạt động trên hơn 175 ngôn ngữ được hỗ trợ. Nhân bản giọng nói sẽ ghi lại đặc trưng giọng nói của người thuyết trình và tự nhiên thích ứng với từng ngôn ngữ đích. Chất lượng được giữ ổn định giữa các ngôn ngữ với giọng đọc tự nhiên như con người.
Lip-sync là gì và tại sao nó lại quan trọng?
Lip-sync đồng bộ chuyển động miệng của avatar với âm thanh giọng nói trong từng ngôn ngữ. Lip-sync tốt mang lại trải nghiệm xem tự nhiên. Lip-sync kém cho thấy chất lượng lồng tiếng thấp, làm giảm độ tin cậy. Lip-sync của HeyGen đảm bảo chuyển động miệng tự nhiên, khớp với âm thanh ở mọi ngôn ngữ.
Bạn có thể triển khai các chiến dịch ở tất cả các thị trường cùng lúc không?
Có. HeyGen cho phép bạn thực hiện các chiến dịch ra mắt toàn cầu thực sự đồng thời. Tạo một chiến dịch tổng. Bản địa hóa sang tất cả các ngôn ngữ mục tiêu trong cùng một ngày. Triển khai đồng loạt trên mọi thị trường. Các đợt ra mắt sản phẩm, chiến dịch theo mùa, ưu đãi khuyến mãi đều có thể lên sóng trên toàn cầu cùng một lúc.
Bạn có thể tùy chỉnh chiến dịch cho từng thị trường vượt ra ngoài việc chỉ dịch ngôn ngữ không?
Có. Tùy chỉnh theo khu vực bao gồm: hiển thị giá bằng đơn vị tiền tệ địa phương, các ưu đãi dành riêng cho từng thị trường, thông tin về văn phòng khu vực, đề cập đến các đối tác địa phương, tuân thủ quy định pháp lý tại địa phương, điều chỉnh hình ảnh cho phù hợp với văn hóa bản địa và tham chiếu đến các sự kiện trong khu vực.
Tôi có thể tạo video marketing nhanh đến mức nào?
HeyGen hỗ trợ video với nhiều độ dài khác nhau để phù hợp với thiết kế khóa đào tạo của bạn. Hầu hết các mô-đun tuân thủ đều hoạt động hiệu quả trong khoảng 3–10 phút cho hình thức microlearning, nhưng bạn cũng có thể tạo nội dung dài hơn cho các chủ đề chuyên sâu. Với các khóa đào tạo kéo dài (trên 20 phút), hãy cân nhắc chia nội dung thành các chương hoặc mô-đun để tăng mức độ tương tác của người học và dễ dàng theo dõi hơn.
Khám phá thêm các giải pháp
Bắt đầu tạo video marketing ngay hôm nay
Đừng chờ hàng tuần cho những nội dung lẽ ra phải được xuất bản vào ngày mai. Hãy tạo video marketing chuyên nghiệp chỉ trong vài phút, bản địa hóa ngay lập tức cho các thị trường toàn cầu và mở rộng sản xuất nội dung mà không cần tăng thêm nhân sự hay ngân sách. Hãy cùng các đội ngũ marketing tại HubSpot, Ogilvy và Publicis thay đổi cách họ tạo ra nội dung.
