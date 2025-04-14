สร้างวิดีโอสไลด์โชว์พร้อมเพลงฟรี

เปลี่ยนรูปภาพ คลิปวิดีโอ และเพลงของคุณให้กลายเป็นวิดีโอสไลด์โชว์แบบมืออาชีพออนไลน์ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องถ่ายทำ ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อ ไม่ต้องมีทักษะด้านดีไซน์ แค่เลือกเทมเพลต เพิ่มสื่อของคุณ แล้วแชร์ได้ทุกที่

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
145,375,092วิดีโอที่สร้างแล้ว
120,392,004อวตารที่สร้างแล้ว
20,075,541วิดีโอที่แปลแล้ว
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ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
ไอคอนรถสีขาวสไตล์มินิมอลบนพื้นหลังสีน้ำเงินคุณสมบัติเด่น

Features of the Video Slideshow Maker

รวมรูปภาพและคลิปวิดีโอ

อัปโหลดรูปภาพและคลิปวิดีโอของคุณแล้วลากจัดเรียงในไทม์ไลน์เดียวตามลำดับที่ต้องการเพื่อสร้างสไลด์โชว์ที่ลื่นไหล Editor จะผสมผสานภาพนิ่งและฟุตเทจให้กลายเป็นเรื่องราวภาพเดียว และคุณยังสามารถแปลงภาพนิ่งให้เคลื่อนไหวได้ด้วย image to video.

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A slideshow editor timeline blending uploaded photos and video clips into one sequence.

เพิ่มเพลงและบรรยายเสียงด้วยเสียง AI

เลือกเพลงจากคลังสต็อกหรืออัปโหลดเพลงประกอบของคุณเองเพื่อสร้างบรรยากาศ สำหรับสไลด์โชว์แบบมีบรรยาย ตัวแก้ไขสามารถสร้างเสียงบรรยายด้วย AI จากสคริปต์ที่คุณเขียนได้ภายในไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องอัดเสียงเองแม้แต่ประโยคเดียว

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A slideshow project panel with a music track and an AI voiceover script.

เทมเพลต ทรานซิชัน และเอฟเฟกต์

Start from a range of slideshow video templates built for weddings, birthdays, travel, or business, then customize the style with transitions and motion effects in one click. Turn a static deck into an animated presentation, adjust pacing, and add premium title cards and text.

เริ่มต้นใช้ฟรี →
Slideshow templates with one-click transition and motion effect options.

Resize and Export Watermark-Free

Switch your slideshow between vertical, square, and widescreen to fit TikTok, Instagram Reels, YouTube, or a big-screen event. When the cut looks right, export a complete MP4 in HD with no watermark, a professional result ready to post, email, or play at a gathering.

Get Started For Free →
A slideshow resized for vertical, square, and widescreen with a watermark-free MP4 export.

บรรยายสไลด์โชว์ได้มากกว่า 175 ภาษา

Make one slideshow, then reach every audience worldwide. The AI video translator regenerates your voiceover and captions in more than 175 languages with accurate timing, so you can share videos with AI narration in each market without rebuilding the whole project.

เริ่มต้นใช้ฟรี →
A slideshow voiceover and captions regenerated across more than 175 languages.
Green gift box icon.Use cases

กรณีการใช้งานสำหรับวิดีโอสไลด์โชว์ AI

สไลด์โชว์รวมภาพงานแต่งงานและวันครบรอบพร้อมเพลงประกอบ

สไลด์โชว์งานแต่งงานและวันครบรอบ

Gather photos and clips from the big day, set them to a song, and build a memorable montage guests want to watch. Share the link at the reception or send it to relatives far away.

สไลด์โชว์รำลึกและไว้อาลัยพร้อมดนตรีประกอบบรรเลงเบาๆ

สไลด์โชว์รำลึกและอุทิศแด่คนพิเศษ

สร้างวิดีโอรำลึกที่ให้เกียรติจากภาพถ่ายตลอดชีวิต เพิ่มดนตรีประกอบนุ่มนวลและคำกล่าวรำลึกด้วยตัวสร้างเสียงพูด AI จากนั้นแชร์ได้อย่างรวดเร็วในงานพิธีหรือส่งส่วนตัวให้คนใกล้ชิด

สไลด์โชว์มอนทาจสำหรับวันเกิดและงานเฉลิมฉลอง

มอนทาจวันเกิดและงานเฉลิมฉลอง

รวบรวมรูปถ่ายงานปาร์ตี้ คลิปแคนดิด และเพลงโปรดมาสร้างสไลด์โชว์ได้ในไม่กี่นาที ปรับขนาดให้พอดีกับหน้าจอโทรศัพท์หรือทีวี แล้วส่งเข้ากรุ๊ปแชทได้ในวันเดียวกัน

วิดีโอสไลด์โชว์สรุปการท่องเที่ยวและวันหยุด

วิดีโอสรุปทริปท่องเที่ยวและวันหยุด

เปลี่ยนรูปทริปในคลังภาพและคลิปวิดีโอสุดประทับใจให้กลายเป็นวิดีโอสรุปทริปที่อยากดูซ้ำ เลือกเทมเพลต ใส่รูปและวิดีโอ เพิ่มเพลง แล้วโพสต์วิดีโอท่องเที่ยวสุดเนี้ยบลงโซเชียล

A product promo slideshow built from a slide deck.

วิดีโอโฆษณาและวิดีโอโปรโมตสินค้า

ใช้วิดีโอแบบสไลด์โชว์เพื่อโชว์การเปิดตัวสินค้า คอลเลกชันค้าปลีก หรือประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ได้โดยไม่ต้องมีทีมถ่ายทำ เพียงอัปโหลดสไลด์เด็คเข้าเวิร์กโฟลว์ PPT To video ใส่เสียงบรรยาย แล้วเผยแพร่วิดีโอโพรโมขายของพร้อมใช้งาน

สไลด์โชว์โซเชียลมีเดียหลายภาษาพร้อมเสียงบรรยายด้วย AI

โพสต์โซเชียลมีเดียหลายภาษา

สร้างสไลด์โชว์เพียงครั้งเดียวแล้วเผยแพร่วิดีโอด้วยเสียงบรรยาย AI สำหรับทุกตลาดที่คุณดูแล สร้างคำบรรยายใหม่ในแต่ละภาษา ปรับขนาดสำหรับ Reels หรือ Shorts และเข้าถึงผู้ติดตามทั่วโลกโดยไม่ต้องสร้างวิดีโอใหม่ทุกครั้ง

ไอคอนเอกสารสีขาวเบลอพร้อมปุ่มเล่นบนพื้นหลังสีฟ้าอ่อนวิธีการทำงาน

วิธีการทำงานของเครื่องมือสร้างสไลด์โชว์วิดีโอ

สร้างวิดีโอสไลด์โชว์ได้ใน 4 ขั้นตอนด้วยคู่มือแบบเข้าใจง่าย ตั้งแต่รูปดิบจนเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมแชร์และโพสต์ได้ทุกที่

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อัปโหลดมีเดียของคุณ

ลากรูปภาพ คลิปวิดีโอ และเพลงหรือไฟล์เสียงที่ต้องการใช้ในสไลด์โชว์เข้ามา

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จัดเรียงสไลด์ของคุณ

กำหนดลำดับ เลือกระยะเวลาที่แต่ละรูปจะแสดง และเพิ่มทรานซิชันระหว่างสไลด์ได้ในคลิกเดียว

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เพิ่มเสียงและข้อความ

เลือกซาวด์แทร็ก สร้างเสียงบรรยายด้วย AI จากสคริปต์ของคุณ แล้วใส่ไตเติลหรือคำบรรยายทับลงบนวิดีโอ

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ส่งออกและแชร์

ปรับขนาดให้เหมาะกับแพลตฟอร์มของคุณ ส่งออกไฟล์ MP4 แบบ HD ไม่มีลายน้ำ แล้วโพสต์หรือส่งสไลด์โชว์ไปได้ทุกที่

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวิดีโอสไลด์โชว์

Video slideshow maker คืออะไรและทำงานอย่างไร?

เครื่องมือสร้างวิดีโอสไลด์โชว์ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอสไลด์โชว์ที่น่าสนใจจากรูปภาพและคลิปวิดีโอ พร้อมเพลง เอฟเฟกต์ทรานซิชัน และการตั้งเวลา เพียงอัปโหลดมีเดีย จัดเรียงลำดับ เพิ่มซาวด์แทร็กหรือเสียงบรรยาย แล้วส่งออกเป็นไฟล์ MP4 ที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อแชร์

สามารถควบคุมลำดับและจังหวะเวลาของแต่ละรูปได้ไหม

ได้แน่นอน คุณสามารถกำหนดลำดับสไลด์ได้เองโดยการลากสไลด์ และเลือกได้ว่ารูปภาพหรือคลิปแต่ละชิ้นจะแสดงบนหน้าจอนานกี่วินาที ไม่มีอะไรถูกล็อกไว้ คุณจึงปรับจูนจังหวะได้อย่างละเอียดให้ตรงกับเพลงหรือเสียงบรรยายก่อนส่งออกวิดีโอ

จะสร้างวิดีโอสไลด์โชว์จากรูปภาพและสคริปต์ได้อย่างไร

อัปโหลดรูปภาพของคุณแล้ววางสคริปต์ของคุณลงไป จากนั้นให้text to videoเอนจินสร้างฉากบรรยายรอบๆ แต่ละรูป ปรับลำดับและเวลา เพิ่มเพลง แล้วให้สไลด์โชว์จัดการขั้นตอนการสร้างทั้งหมดเพื่อให้คุณประกอบเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว

ทำไมควรใช้ HeyGen แทนเครื่องมือทำวิดีโอสไลด์โชว์อื่นๆ?

เครื่องมือส่วนใหญ่มักทำได้แค่รูปภาพ เพลง และทรานซิชัน แต่ในฐานะเครื่องมือสร้างสไลด์โชว์พร้อมเพลงและเสียงบรรยาย AI HeyGen ยังสามารถสร้างวิดีโอทั้งเรื่องใหม่ได้มากกว่า 175 ภาษา และทุกไฟล์ที่ส่งออกไม่มีลายน้ำ ทำให้โปรเจกต์เดียวเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้

เครื่องทำสไลด์โชว์ช่วยประหยัดเวลาสำหรับคอนเทนต์ประจำได้จริงหรือไม่?

ใช่ ผู้สร้างคอนเทนต์จำนวนมากรายงานว่าสามารถประหยัดเวลาได้มากเมื่อไม่ต้องถ่ายทำและตัดต่อ ทำให้การผลิตคอนเทนต์เป็นประจำทำได้ง่ายขึ้นAnton Voroniukประหยัดเวลาได้ 15.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และลดต้นทุนการผลิตลง 40 เท่าหลังจากเปลี่ยนมาใช้ HeyGen พร้อมทั้งเข้าถึงผู้เรียนได้มากกว่าหนึ่งล้านคน

เครื่องมือสร้างวิดีโอสไลด์โชว์ของ HeyGen ใช้งานฟรีหรือไม่ และวิดีโอที่ส่งออกมีลายน้ำหรือเปล่า

ในฐานะเครื่องมือสร้างสไลด์โชว์ฟรี HeyGen ให้คุณสร้างและส่งออกวิดีโอสไลด์โชว์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะไม่มีลายน้ำ นอกจากนี้ยังมีแพ็กเกจแบบชำระเงินที่เพิ่มความยาววิดีโอ ความละเอียดที่สูงขึ้น และรองรับหลายภาษามากขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคุณ

สามารถเพิ่มเพลงของตัวเองหรือใช้เพลงที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ได้ไหม

ได้ทั้งสองแบบ เลือกเพลงที่ใช่จากไลบรารีในตัวหรืออัปโหลดเพลงของคุณเอง จากนั้นตัดต่อความยาวเสียงและปรับระดับให้สมดุลกับเสียงบรรยาย ระบบจะซิงก์เสียงให้ตรงแม้คุณจะสลับลำดับหรือปรับเวลาแต่ละสไลด์ใหม่

สามารถรวมรูปภาพและคลิปวิดีโอไว้ในสไลด์โชว์เดียวกันได้ไหม?

ได้แน่นอน เพิ่มภาพนิ่งและคลิปวิดีโอลงในไทม์ไลน์เดียวกันแล้วตัวแก้ไขจะผสานทั้งหมดให้เป็นสไลด์โชว์ต่อเนื่องชิ้นเดียว ผสมสื่อแนวตั้งและแนวนอนได้อย่างอิสระ เพิ่มเอฟเฟกต์ทรานซิชัน และไฟล์ที่ส่งออกจะปรับขนาดให้พอดีกับอัตราส่วนภาพแบบใดก็ได้ที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ

จะเพิ่มทรานซิชันและเอฟเฟกต์ระหว่างสไลด์ได้อย่างไร?

เลือกช่องว่างระหว่างสองสไลด์แล้วเลือกทรานซิชันเช่นเฟดหรือสไลด์ จากนั้นนำไปใช้กับทั้งโปรเจกต์หรือทีละสไลด์ เพิ่มการเคลื่อนไหวให้รูปภาพนิ่งด้วยการแพนและซูม เพื่อให้คุณควบคุมสไตล์ของแต่ละซีนได้อย่างอิสระ

สามารถส่งออกวิดีโอสำหรับ TikTok, Reels และ YouTube ได้ในอัตราส่วนกว้างยาวแบบใดบ้าง?

ส่งออกวิดีโอแนวตั้ง 9:16 สำหรับ TikTok, Reels และ Shorts แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1:1 สำหรับโพสต์ฟีด หรือแบบจอกว้าง 16:9 สำหรับ YouTube และงานพรีเซนเทชัน ปรับอัตราส่วนเมื่อไรก็ได้แล้วสไลด์โชว์จะจัดเฟรมใหม่อัตโนมัติ ดูเหมือนมือโปรทำโดยไม่ต้องสร้างโปรเจกต์ใหม่

สามารถสร้างวิดีโอสไลด์โชว์สำหรับรำลึกหรือไว้อาลัยได้ไหม

ได้แน่นอน รวมรูปถ่ายจากทุกช่วงชีวิตของบุคคลนั้นเข้ากับดนตรีประกอบบรรยากาศสงบ และเพิ่มคำรำลึกแบบบรรยายเสียงได้ตามต้องการ จากนั้นส่งออกเป็นวิดีโอเพื่อเปิดในพิธีหรือแชร์แบบส่วนตัว คุณสามารถกลับมาเปิดโปรเจกต์นี้ภายหลังและอัปเดตได้หากมีรูปถ่ายเพิ่มเติม

ต้องใช้รูปกี่รูปและวิดีโอควรมีความยาวเท่าไหร่?

พิจารณาโอกาสที่ใช้ฉายสไลด์ โดยทั่วไปสไลด์โชว์ความยาว 5 นาทีจะใส่รูปได้ประมาณ 45 ถึง 60 รูป พร้อมคลิปสั้นไม่กี่คลิป และแสดงแต่ละรูปประมาณ 3 ถึง 5 วินาที แต่คุณสามารถปรับความยาวให้เหมาะกับเรื่องราวของคุณได้ เพิ่มหรือลบมีเดียเมื่อไรก็ได้ ระบบจะอัปเดตเวลาให้อัตโนมัติ

สามารถทำสไลด์โชว์บนมือถือได้ไหม และรองรับไฟล์ประเภทใดบ้าง?

ตัวแก้ไขทำงานได้บนทุกเบราว์เซอร์ จึงสร้างวิดีโอได้ทั้งบนโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ อัปโหลดไฟล์ยอดนิยมอย่าง JPG, PNG, HEIC และ MP4 แล้วส่งออกเป็นไฟล์ MP4 ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมไฟล์คำบรรยาย SRT เพื่อการเข้าถึงที่สะดวก

ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือลงทะเบียนบัญชีก่อนหรือไม่

ไม่จำเป็น เครื่องมือสร้างสไลด์โชว์ทำงานบนเบราว์เซอร์ของคุณโดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้ง คุณสามารถเริ่มใช้งานได้ในโหมดผู้เยี่ยมชม และบัญชีฟรีช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนบันทึกโปรเจกต์ กลับมาดูขั้นตอนการสร้างวิดีโอ และทำต่อจากจุดที่ค้างไว้ได้

Can I make AI slideshow videos that look professional?

ได้แน่นอน เทมเพลตดีไซน์หลากหลาย ทรานซิชันลื่นไหล และเสียงบรรยายด้วย AI ช่วยให้วิดีโอสไลด์โชว์ AI ของคุณดึงดูดและตรึงสายตาผู้ชมได้อย่างอยู่หมัด ปรับลุคให้ตรงกับแบรนด์ของคุณ แล้วผลงานที่ได้จะให้ความรู้สึกเหมือนโปรดักชันมืออาชีพ ไม่ใช่งานที่ทำแบบลวกๆ

สามารถแก้ไขหรืออัปเดตสไลด์โชว์หลังจากสร้างเสร็จแล้วได้ไหม

ได้ เปิดโปรเจกต์อีกครั้งใน AI video editor เพื่อแทนที่รูปภาพ เปลี่ยนเพลง เขียนบรรยายใหม่ หรือปรับจังหวะเวลา แล้วส่งออกวิดีโออีกครั้ง เวอร์ชันที่บันทึกไว้ช่วยให้แก้ไขได้รวดเร็ว อัปเดตสไลด์โชว์ได้ในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องเริ่มทำใหม่ทั้งหมด

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