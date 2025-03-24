พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

เครื่องมือสร้างพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันสำหรับวิดีโอทันที

สร้างพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันจากข้อความด้วยแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ของ HeyGen เปลี่ยนไอเดียที่เขียนไว้ให้กลายเป็นพรีเซนเทชันที่น่าสนใจพร้อมภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพประกอบ และจังหวะการนำเสนอ โดยไม่ต้องออกแบบสไลด์ ถ่ายทำ หรือแก้ไขวิดีโอเอง

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

เลือกอวตาร
ลิปซิงก์จะถูกใช้หลังจากสร้างวิดีโอเสร็จ
พิมพ์สคริปต์ของคุณ
พิมพ์ข้อความได้ทุกภาษา
การนำเสนอธุรกิจ

Traditional animated presentations require heavy design work and rehearsal. With AI video generation, teams convert pitch scripts into clear, animated presentations that highlight key points and keep investors focused.

การเสริมศักยภาพด้านการขาย

Sales teams often struggle to keep decks updated. Animated presentations generated from text make it easy to refresh messaging, personalize outreach, and deliver consistent stories to prospects.

เซสชันการฝึกอบรม

Manual slide animation slows training creation. An animated presentation built from written procedures delivers step-by-step clarity with motion and narration that improves understanding.

บทเรียนการศึกษา

Educators can turn lesson plans into animated presentations that guide learners visually. Motion, pacing, and voice help explain complex topics more clearly than static slides.

วิดีโอสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์

Instead of recording demos repeatedly, teams generate animated presentations from product scripts using the presentation maker. Updates are simple, and explanations stay consistent across releases.

การสื่อสารภายในองค์กร

Company updates often get ignored as static decks. Animated presentations transform written announcements into engaging videos employees are more likely to watch and remember.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างพรีเซนเทชันแอนิเมชันที่ดีที่สุด

HeyGen ช่วยให้ทีมสร้างงานพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันได้เร็วขึ้นโดยแปลงสคริปต์ให้กลายเป็นวิดีโอสำเร็จรูปแบบอัตโนมัติ ด้วยเสียง ภาพเคลื่อนไหว และการรองรับหลายภาษาที่มีมาให้ในตัว ทำให้พรีเซนเทชันชัดเจน สม่ำเสมอ และพร้อมแชร์ได้ในระดับองค์กร

สร้างงานพรีเซนเทชั่นได้เร็วขึ้น

สร้างพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันจากข้อความได้ภายในไม่กี่นาที ข้ามขั้นตอนออกแบบสไลด์และไทม์ไลน์แอนิเมชันแบบทำมือ แต่ยังได้ผลงานที่ดูดีและเป็นมืออาชีพด้วยเครื่องมือสร้างพรีเซนเทชันของเรา

เล่าเรื่องด้วยภาพอย่างสม่ำเสมอ

ทุกงานพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันถูกออกแบบด้วยโครงสร้างที่ชัดเจน การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล และจังหวะที่พอดี ทำให้ไอเดียเข้าใจง่ายและน่าจดจำสำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม

ขยายการใช้งานได้ทั่วทั้งทีม

สร้างเทมเพลตพรีเซนเทชันวิดีโอแบบแอนิเมชันเพียงชุดเดียวหรือหลายร้อยชุดพร้อมกัน มาตรฐานการสื่อสารให้เหมือนกันทุกแผนกพร้อมปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ชมและแต่ละภูมิภาค

เอนจินแอนิเมชันที่ขับเคลื่อนด้วยสคริปต์

เริ่มจากโครงร่างเนื้อหาหรือสคริปต์ฉบับเต็มแล้วให้ HeyGen สร้างพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันให้อัตโนมัติ ระบบจะจัดโครงสร้างซีน ใส่เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหว และจัดภาพให้สอดคล้องกับข้อความของคุณ เพื่อให้คุณโฟกัสที่เนื้อหาแทนการจัดสไลด์

การควบคุมเสียงบรรยายและการเล่าเรื่อง

เพิ่มเสียงบรรยายธรรมชาติให้พรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันของคุณด้วยการพากย์จากข้อความ ปรับโทน จังหวะ และภาษาให้เหมาะกับการพรีเซนต์แบบเป็นทางการ เซสชันเทรนนิง หรือการบรรยายเชิงการศึกษาได้โดยไม่ต้องอัดเสียงใหม่

เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวของภาพโดยไม่ต้องแก้ไขสไลด์

HeyGen ใส่อนิเมชัน ทรานซิชัน และเอฟเฟกต์เน้นให้โดยไม่ต้องจัดการไทม์ไลน์ที่ซับซ้อน งานพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันของคุณจึงดูทันสมัยและมีชีวิตชีวา แถมยังแก้ไขได้ง่ายเพียงแค่ปรับข้อความ

เอาต์พุตงานนำเสนอหลายภาษา

สร้างพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันสำหรับผู้ชมทั่วโลกจากสคริปต์เดียว แปลคอนเทนต์ สร้างเสียงบรรยายใหม่ และรักษาจังหวะภาพให้สอดคล้องกันทุกภาษา เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนในทุกที่

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ขึ้นมาว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือสร้างพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชัน

สร้างพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ จากไอเดียที่เขียนไว้สู่วิดีโอพร้อมแชร์ โดยไม่ต้องออกแบบสไลด์แบบเดิมๆ ด้วยการใช้เทมเพลตพรีเซนเทชัน

ขั้นตอนที่ 1

เพิ่มสคริปต์ของคุณ

วางโครงร่างหรือสคริปต์ฉบับเต็มของคุณลงใน HeyGen แพลตฟอร์มจะวิเคราะห์โครงสร้าง ลำดับ และจุดเน้น เพื่อเตรียมพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกสไตล์งานนำเสนอ

เลือกสไตล์ภาพ เลย์เอาต์ และจังหวะวิดีโอ จากนั้น HeyGen จะใส่การเคลื่อนไหวและทรานซิชันที่เหมาะกับคอนเทนต์ของคุณให้อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งเสียงและภาพให้ตรงตามต้องการ

ปรับเสียงบรรยาย ภาษา แบรนด์ และจังหวะเวลา ปรับแต่งงานพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันได้อย่างละเอียดด้วยการแก้ไขข้อความ ไม่ต้องแก้สไลด์

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและแชร์

เรนเดอร์งานพรีเซนเทชันแอนิเมชันขั้นสุดท้ายเป็นไฟล์วิดีโอพร้อมสำหรับการแชร์ การพรีเซนต์ หรือฝังลงในแพลตฟอร์มต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Animated presentation generator คืออะไร?

เครื่องมือสร้างพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันจะเปลี่ยนเนื้อหาที่เขียนไว้ให้กลายเป็นพรีเซนเทชันวิดีโอที่มีการเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย และภาพประกอบ แทนที่จะต้องออกแบบสไลด์เองทีละหน้า ระบบสร้างวิดีโอ AI จะจัดการโครงสร้าง แอนิเมชัน และจังหวะการนำเสนอให้อัตโนมัติ

สิ่งนี้แตกต่างจากเครื่องมือทำอนิเมชันสไลด์อย่างไร?

เครื่องมือแบบดั้งเดิมต้องทำแอนิเมชันสไลด์ต่อสไลด์ด้วยมือ HeyGen สร้างพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันจากสคริปต์ สร้างภาพเคลื่อนไหว การขยับ และเสียงไปพร้อมกัน ทำให้อัปเดตได้เร็วขึ้นและสม่ำเสมอมากขึ้นในเครื่องมือสร้างพรีเซนเทชันใดๆ

สามารถควบคุมสไตล์ของแอนิเมชันได้ไหม

ได้ คุณสามารถเลือกธีมภาพ จังหวะการนำเสนอ และโทนการพรีเซนต์ได้ วิดีโอพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันจะปรับให้เหมาะกับบริบทแบบมืออาชีพ การศึกษา หรือการตลาดได้โดยไม่ต้องตัดต่อซับซ้อน

รองรับหลายภาษาไหม?

สามารถสร้างพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันได้หลายภาษาโดยใช้ video translator แปลสคริปต์แล้วสร้างวิดีโอใหม่โดยยังคงการเคลื่อนไหว โครงสร้าง และความคมชัดให้สอดคล้องกัน

สามารถอัปเดตงานพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันภายหลังได้ไหม

ได้แน่นอน แก้ไขข้อความ ปรับภาพหรือเสียงบรรยาย แล้วสร้างงานพรีเซนเทชันวิดีโอแบบแอนิเมชันใหม่ได้ทันทีด้วยเทมเพลตพรีเซนเทชัน โดยไม่ต้องสร้างสไลด์หรือแอนิเมชันใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น

สามารถส่งออกเป็นฟอร์แมตใดได้บ้าง?

คุณสามารถส่งออกงานพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันเป็นไฟล์วิดีโอมาตรฐานที่เหมาะสำหรับการประชุม แพลตฟอร์มการเรียนรู้ เว็บไซต์ หรือเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กรได้

รองรับการรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์หรือไม่?

ได้ ปรับโลโก้ สี และสไตล์ให้ทุกงานพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันสอดคล้องกับแบรนด์เดียวกันในทุกทีมและทุกโปรเจกต์

ใครได้ประโยชน์สูงสุดจากพรีเซนเทชันแบบแอนิเมชัน?

ทีมที่ต้องสื่อสารจำนวนมากอย่างชัดเจนจะได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงทีมขาย ทีมฝึกอบรม การศึกษา ที่ปรึกษา และทีมสื่อสารภายในองค์กร

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

