เครื่องมือสร้างโฆษณาวิดีโอ AI

สร้างวิดีโอโฆษณาประสิทธิภาพสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ HeyGen’s AI Video Ad Generator แปลงข้อมูลสินค้า ข้อความโฆษณา หรือสคริปต์ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอพร้อมเผยแพร่ได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้กล้อง นักแสดง หรือทักษะตัดต่อ แค่วิดีโอโฆษณาที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และวัดผลได้

  • สร้างวิดีโอโฆษณาแบบเต็มจากข้อความหรือรูปภาพ
  • สร้างโฆษณา 50-100 เวอร์ชันสำหรับทดสอบ A/B
  • ส่งออกสำหรับ TikTok, Meta, YouTube และแพลตฟอร์มอื่นๆ
136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
วิธีสร้างโฆษณาวิดีโอ AI ด้วย HeyGen

HeyGen สร้างวิดีโอโฆษณาให้แบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ข้อความโฆษณาจนถึงวิดีโอสุดท้าย เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นแคมเปญที่ออนไลน์ได้ภายในไม่กี่นาที

ขั้นตอนที่ 1

เพิ่มสินค้า หรือสคริปต์ของคุณ

อัปโหลดรูปหรือวิดีโอสินค้า พร้อมคำอธิบายสั้นๆ หรือข้อความโฆษณา จากนั้น AI จะวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ โทนเนื้อหา และเจตนาของกลุ่มเป้าหมายให้โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2

ให้ AI สร้างโฆษณาให้

HeyGen สร้างสคริปต์โฆษณาฉบับสมบูรณ์พร้อมภาพ คำบรรยาย และเสียงพื้นหลัง โดยใช้โครงสร้างโฆษณาที่พิสูจน์แล้วและปรับจังหวะการนำเสนอให้เหมาะสมเพื่อดึงดูดความสนใจ

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งสไตล์

เลือกฟอร์แมตโฆษณาที่ต้องการ เช่น UGC ไลฟ์สไตล์ หรือวิดีโออธิบาย จากนั้นปรับอวตาร ข้อความ เสียง หรือสีสันให้ตรงกับแบรนด์ได้ในไม่กี่คลิก

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและส่งออก

วิดีโอพร้อมใช้งานในไม่กี่นาที สามารถพรีวิว แก้ไข หรือสร้างเวอร์ชันด่วน แล้วส่งออกเป็นไฟล์พร้อมลงโฆษณาสำหรับ TikTok, Meta, YouTube หรือ Shopify

ฟีเจอร์ทรงพลังที่ทำให้เครื่องมือสร้างโฆษณาวิดีโอ AI ของเราโดดเด่น


AI Script Builder

เปลี่ยนอินพุตสั้นๆ อย่างเช่น URL สินค้าหรือข้อความไม่กี่บรรทัดให้กลายเป็นสคริปต์โฆษณาฉบับสมบูรณ์ AI ของ HeyGen จะวิเคราะห์จุดเด่นสำคัญของคุณและสร้างโครงเรื่องที่ดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้คลิก

แก้ไขสคริปต์ได้ทันทีหรือสร้างเวอร์ชันหลากหลายแบบอย่างรวดเร็วเพื่อทดสอบฮุกและ CTA ที่แตกต่างกัน

การสร้างภาพและเสียงด้วย AI

HeyGen สร้างภาพ วอยซ์โอเวอร์ และอวตารโดยอัตโนมัติ
เสียงสมจริง จังหวะการพูดเป็นธรรมชาติ และทุกซีนถูกจัดจังหวะมาเพื่อดึงดูดผู้ชมอย่างเต็มที่

เลือกได้จากภาษาหรือสำเนียงมากกว่า 175 แบบ หรือใช้เสียงที่โคลนจากเสียงของคุณเองเพื่อความสม่ำเสมอ

ตัวสร้างโฆษณาหลายเวอร์ชัน

สร้างโฆษณาหลายเวอร์ชันจากอินพุตเดียว HeyGen สามารถสร้างคอมบิเนชันที่แตกต่างกันของพาดหัว ภาพ และคำกระตุ้นการตัดสินใจได้หลายแบบ

สิ่งนี้ช่วยให้ทดสอบไอเดียครีเอทีฟได้เร็วขึ้นและค้นหาว่าอะไรให้ผลลัพธ์ดีที่สุดกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

เอาต์พุตข้ามแพลตฟอร์ม

แต่ละโฆษณาจะถูกจัดรูปแบบอัตโนมัติสำหรับ TikTok, YouTube, Meta และแพลตฟอร์มอื่นๆ
สามารถส่งออกเป็นวิดีโอแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือแนวนอน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการปรับขนาดหรือครอปไฟล์ ทุกไฟล์พร้อมอัปโหลดหรือแชร์ได้ทันที

ความสม่ำเสมอของแบรนด์

อัปโหลดโลโก้ ฟอนต์ และสีของคุณเพียงครั้งเดียว HeyGen จะนำไปใช้กับทุกวิดีโอโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณสอดคล้องกันในทุกแคมเปญ

ยังสามารถบันทึกเทมเพลตแบบกำหนดเองไว้ใช้ซ้ำได้ด้วย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างโฆษณาวิดีโอ AI

HeyGen สร้างโฆษณาวิดีโอด้วย AI ได้อย่างไร?

AI video agent ของ HeyGen วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมายของคุณ จากนั้นเขียนสคริปต์ ใส่ภาพประกอบ และสร้างเสียงกับการเคลื่อนไหว เพื่อผลิตโฆษณาฉบับสมบูรณ์แบบอัตโนมัติ

ฉันสามารถสร้างโฆษณาวิดีโอแบบไหนด้วย AI ได้บ้าง?

คุณสามารถสร้างโฆษณาแบบ UGC ไลฟ์สไตล์ วิดีโออธิบาย หรือเดโมสินค้าได้ AI จะปรับแต่ละรูปแบบให้เหมาะกับวัตถุประสงค์แคมเปญและแพลตฟอร์มเป้าหมายของคุณ

สามารถอัปโหลดข้อมูลหรือแคตตาล็อกสินค้าเพื่อให้ AI สร้างวิดีโอโฆษณาให้ได้ไหม

ได้ คุณสามารถนำเข้าข้อมูลสินค้าแล้ว HeyGen จะสร้างวิดีโอโฆษณาให้แต่ละสินค้าแบบอัตโนมัติ พร้อมภาพประกอบ ข้อความโฆษณา และเสียงบรรยาย

โฆษณาวิดีโอ AI เหล่านี้ปรับแต่งได้มากแค่ไหน?

HeyGen ให้คุณปรับเสียง โทนภาพ เลย์เอาต์ คำบรรยาย และแบรนด์ดิ้งได้ทันที เพื่อสร้างวิดีโอเวอร์ชันเฉพาะบุคคลสำหรับการทดสอบหรือการทำแคมเปญแบบเจาะจงกลุ่มแพ็กเกจ Creatorเริ่มต้นที่ $29

โฆษณาวิดีโอ AI ใน HeyGen มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

HeyGen นำเสนอวิดีโอโฆษณา AI ในราคาคุ้มค่าเริ่มต้นประมาณ $24 ต่อเดือน พร้อมอวตารสมจริง เสียงพากย์หลายภาษา และการผลิตที่รวดเร็ว ทำให้เป็นทางเลือกที่ทรงพลังและประหยัดกว่าการผลิตวิดีโอและสตูดิโอแบบดั้งเดิมแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน

HeyGen รองรับการทำ A/B testing ในระดับขนาดใหญ่ได้หรือไม่?

ได้แน่นอน เครื่องมือสร้างโฆษณาวิดีโอ AI จะสร้างวิดีโอหลายเวอร์ชันจากชิ้นเดียว โดยเปลี่ยนฮุค ข้อความกระตุ้นให้คลิก (CTA) หรือข้อเสนอ ทำให้ทดสอบได้ง่ายว่าเวอร์ชันไหนให้ผลลัพธ์ดีที่สุด

วิดีโอโฆษณา AI พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มหลักแล้วหรือยัง?

ได้ วิดีโอจะถูกเรนเดอร์เป็นฟอร์แมตเฉพาะแพลตฟอร์มสำหรับ TikTok, Meta, YouTube และอื่นๆ โดยปรับให้เหมาะกับการเล่นบนมือถือ การวางคำบรรยาย และข้อจำกัดด้านความยาว แพลตฟอร์มของเราได้สร้างอวตารจาก AI ไปแล้วกว่า 111,252,277 อวตาร สำหรับครีเอเตอร์และธุรกิจ

สามารถใช้โลโก้ ฟอนต์ และสีของแบรนด์ในโฆษณาวิดีโอ AI ได้หรือไม่

ได้แน่นอน อัปโหลดชุดแบรนด์ของคุณเพียงครั้งเดียว จากนั้น HeyGen จะนำโลโก้ ฟอนต์ และสีของคุณไปใช้กับทุกวิดีโอโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ลุคแบรนด์ที่สอดคล้องกัน

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างโฆษณาวิดีโอ AI?

โฆษณาส่วนใหญ่ผลิตเสร็จภายในไม่ถึงห้านาที ขั้นตอนทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัติ ทำให้ทีมสามารถสร้างโฆษณาหลายสิบเวอร์ชันได้ภายในเซสชันเดียว

