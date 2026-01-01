Anton Voroniuk เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นคนแรกที่นำคอร์สเกี่ยวกับ HeyGen มาสู่ Udemy และ Coursera ในฐานะผู้ก่อตั้งแบรนด์การศึกษาชั้นนำ Anton สร้างธุรกิจของเขาบนคอนเทนต์วิดีโอที่ชัดเจน ดึงดูด และขยายต่อได้ง่าย แต่ความต้องการในการสร้างคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องนั้นไม่ยั่งยืน
“ก่อนใช้ HeyGen การผลิตวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพเป็นกระบวนการที่ยาวนานและซับซ้อนมาก” Anton กล่าว “ตั้งแต่การเขียนสคริปต์และการบันทึก ไปจนถึงการตัดต่อและโพสต์โปรดักชัน อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือแม้แต่หลายวันกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ”
ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อใช้ HeyGen ด้วยอวตาร AI ขั้นสูงและเครื่องมือสร้างวิดีโอที่ใช้งานง่าย Anton พบวิธีลดเวลาในการผลิตลงอย่างมาก และขยายการสอนให้เข้าถึงผู้เรียนได้มากขึ้นโดยไม่ลดทอนคุณภาพหรือความสม่ำเสมอ
เปลี่ยนจากการผลิตวิดีโอแบบแมนนวลสู่ประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI
การสร้างคอนเทนต์การศึกษาเมื่อก่อนต้องลงมือทำทุกขั้นตอน คอร์สเรียนทุกคอร์ส Instagram Reel ทุกชิ้น เว็บบินาร์ และวิดีโอโปรโมตทุกตัวต้องมี Anton อยู่หน้ากล้อง ต้องจัดไฟ แต่งหน้า ทำผม ถ่ายทำ แล้วก็ตัดต่ออีกหลายชั่วโมง
“ผมเป็นคนที่ลงมือทำเองแทบทุกขั้นตอนในการสร้างคอร์สและวิดีโอสตราทีจี” Anton กล่าว “แต่ HeyGen เปลี่ยนวิธีการทำงานของผมไปอย่างสิ้นเชิง ตอนนี้ผมโฟกัสกับไอเดียและสคริปต์ของผมได้ แล้วปล่อยให้ HeyGen จัดการที่เหลือทั้งหมด”
ด้วยอวตารดิจิทัลของ HeyGen Anton ไม่ต้องคอยถ่ายวิดีโอตัวเองหน้ากล้องตลอดเวลาอีกต่อไป เขาสามารถสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพได้ภายในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องถ่ายใหม่หรืออัดซ้ำเลย “มันช่วยชีวิตผมไว้จริงๆ” Anton กล่าว “โดยเฉพาะเวลาที่ต้องผลิตคอนเทนต์จำนวนมาก”
ขยายการผลิตวิดีโอให้ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มและกลุ่มผู้ชม
ตอนนี้ Anton ใช้ HeyGen แทบทุกส่วนของกลยุทธ์คอนเทนต์ ตั้งแต่คอร์สบน Udemy และโพสต์โซเชียลมีเดียไปจนถึงเว็บบินาร์และอินโทรงานสัมมนาออนไลน์ เขาสร้างอวตารหลายตัว แต่ละตัวมีโทนและกรณีการใช้งานของตัวเอง ทั้งแบบทางการ แบบแอ็กทีฟ และอวตารหลักที่ปรากฏอยู่ในทุกคอนเทนต์
“นั่นแหละคือวิธีที่ผมสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดได้ภายในไม่กี่วินาที” แอนตันกล่าว “มันทำให้ผมสามารถสร้างคอนเทนต์คุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะสำหรับคอร์สเรียนหรือสำหรับงานลูกค้า”
เขาใช้ความสามารถของ HeyGen ในการสร้างวิดีโอได้หลายภาษา ทำให้คอร์สของเขเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้มากขึ้น “ผมใช้ผู้สอนที่สร้างจาก AI มาช่วยสอนในหลายภาษา” แอนตันกล่าว “มันทำให้คอนเทนต์ของผมเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นมาก”
หนึ่งในฟีเจอร์ที่ Anton ชื่นชอบที่สุดคือการใช้ HeyGen สำหรับทำวิดีโอโปรโมตแบบสั้น ด้วยเครื่องมือ URL-to-video เขาสามารถแปลงหน้าคอร์สหรือช่วงพอดแคสต์ให้กลายเป็นไฮไลต์วิดีโอที่ดูสะอาดตาและเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแคมเปญบนโซเชียลและอีเมล
ประหยัดเวลาโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
ในขณะที่ HeyGen จัดการด้านภาพให้ Anton เป็นผู้นำด้านครีเอทีฟ เขาเขียนและปรับแต่งสคริปต์ด้วยตัวเองเพื่อให้สอดคล้องกับสไตล์การสอนของเขา จากนั้นเพียงไม่กี่คลิกก็สามารถสร้างวิดีโอที่โปรดักชันสมบูรณ์ด้วยดิจิทัลทวินของเขาได้
เบื้องหลังการทำงาน Anton และทีมของเขายังกำลังทดลองใช้ HeyGen เพื่อสร้างอวตารแบบโต้ตอบและฟอร์แมตวิดีโอที่พร้อมต่อการทำอัตโนมัติ “เราใช้มันตัดแบ่งคอนเทนต์พอดแคสต์แล้วนำไปปรับใช้ใหม่เป็นวิดีโอสั้นหลายๆ ชิ้น” Anton กล่าว “ความยืดหยุ่นแบบนี้มีคุณค่ามาก”
เขายังคงทำงานร่วมกับบรรณาธิการมนุษย์สำหรับการเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้าย แต่กระบวนการผลิตส่วนใหญ่ตอนนี้ขับเคลื่อนด้วย AI “HeyGen ทำให้ผมโฟกัสกับกลยุทธ์ การรีเสิร์ช และไอเดียได้เต็มที่” แอนตันกล่าว “มันคือการปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง”
นับตั้งแต่เริ่มใช้ HeyGen Anton เห็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดทั้งด้านประสิทธิภาพและการขยายขนาดการทำงาน:
- ประหยัดเวลาได้ 15.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์: การผลิตวิดีโอแบบอัตโนมัติช่วยลดเวลางานแบบแมนนวลได้อย่างมาก
- เข้าถึงนักเรียนมากกว่า 1M คน: อวตาร AI ช่วยให้ Anton ขยายการสอนของเขาบน Udemy, Coursera และแพลตฟอร์มอื่นๆ
- คอนเทนต์หลายภาษา พร้อมใช้งานบนทุกแพลตฟอร์มวิดีโอถูกปรับให้เหมาะกับภาษาต่างๆ และกลุ่มผู้ชมแต่ละกลุ่มแล้ว
- ขยายขอบเขตงานครีเอทีฟ: คอนเทนต์คุณภาพสูงทำได้รวดเร็วสำหรับคอร์สออนไลน์ Instagram Reels งานสัมมนา และโปรโมตลูกค้า
- ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตัวเอง: จากคอร์ส HeyGen ของ Anton บน Udemy ผู้เรียนรายงานว่าสามารถสร้างวิดีโอได้ถูกลง 40 เท่าและเร็วขึ้น 8 เท่า
“มันไม่ใช่แค่เครื่องมือธรรมดา แต่มันคือเกมเชนเจอร์” แอนตันกล่าว “มันช่วยให้ผมส่งมอบผลงานระดับมืออาชีพได้ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย”
ตอนนี้ Anton เป็นผู้สนับสนุนการใช้วิดีโอ AI ในด้านการศึกษาและธุรกิจ กระตุ้นให้ครีเอเตอร์คนอื่นๆ เปิดรับศักยภาพนี้ “HeyGen กำลังเป็นผู้นำในการกำหนดอนาคตของ AI อวตาร” Anton กล่าว “และผมตื่นเต้นกว่านี้ไม่ได้แล้ว”
ไม่ว่าคุณจะเป็นครู คอนเทนต์ครีเอเตอร์ หรือเจ้าของธุรกิจ Anton เชื่อว่า HeyGen สามารถพลิกโฉมวิธีการทำงานของคุณได้ “ถ้าต้องการประหยัดเวลา ขยายการสื่อสาร และรักษาความเป็นมืออาชีพของคอนเทนต์ นี่คือทางเลือกสำหรับอนาคต”