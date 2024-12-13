혜택과 가치
기자들이 더 가치 있는 작업과 보도에 집중할 수 있도록 해방시키세요
언제 어디서나 관련 콘텐츠를 대상 관객에게 전달하세요
저널리즘에서 속도는 필수적입니다. HeyGen의 AI 뉴스 비디오 생성기는 미디어 매체, 독립 저널리스트, 기상 채널 및 콘텐츠 제작자들이 즉시 정교한 뉴스 비디오를 제작할 수 있게 해줍니다. 기사를 AI 아바타, 역동적인 비주얼, 그리고 명확한 내레이션을 특징으로 하는 매력적인 비디오 리포트로 변환하세요.
24/7 뉴스 제작을 위한 리얼한 AI 아바타 활성화
AI 기반 아바타를 활용하여 전문적이고 정확한 톤으로 보고서를 전달하는 스토리텔링을 강화하세요. 사랑받는 TV 앵커들의 디지털 아바타를 포함합니다. 모션 그래픽, 자막, 화면 내 시각 자료를 사용하여 복잡한 뉴스를 다양한 청중에게 소화하기 쉽고 흥미롭게 만드세요.
현지화된 뉴스로 도달 범위와 참여도를 높이세요
HeyGen의 AI 뉴스 비디오 생성기를 사용하면 기존 비디오의 스크립트를 손쉽게 업데이트하고, 비주얼을 전환하며, 다중 채널 배포를 위해 즉시 현지화할 수 있습니다. 고가의 음성 녹음, 재촬영 또는 광범위한 편집 없이 여러 언어로 글로벌 뉴스 비디오를 생성하세요.
고객 사례
뉴스 기관이 콘텐츠를 어떻게 확장하는지 알아보세요
STUDIO 47은 저널리즘의 규칙을 다시 쓰기 위해 콘텐츠를 80% 더 빠르게 만듭니다
STUDIO 47이 HeyGen을 사용하여 24/7 콘텐츠 제작을 가능하게 하고, 다국어 서비스를 확장하며, 제작 비용을 60% 절감하여 뉴스 생산량을 늘리는 방법을 알아보세요.
“HeyGen이 STUDIO 47의 뉴스 제작 방식을 근본적으로 변화시켰습니다. AI 아바타를 뉴스룸에 통합함으로써, 우리는 지역 저널리즘을 재정의하고, 확장 가능하며, 비용 효율적이고, 미래 지향적으로 만들었습니다.”
방법
HeyGen으로 뉴스 스토리 만들기
HeyGen에 로그인하여 몇 분 만에 매력적인 AI 비디오 생성 뉴스를 제작하기 시작하세요.
방송 준비가 완료된 다양한 템플릿을 발견하세요. 날씨 보고, 탐사 저널리즘, 또는 속보이든, 이야기에 맞는 템플릿을 선택하세요. 즉시 브랜드 키트를 적용하여 일관된 브랜딩을 완성하세요.
스크립트를 업로드하고 현실감 있는 AI 아바타를 선택하거나 직접 만들어 뉴스 콘텐츠에 친근한 인간적 요소를 더하세요. 뉴스를 강조하기 위해 B롤 영상, 이미지 또는 눈에 띄는 비주얼을 포함시키세요.
HeyGen의 직관적인 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 텍스트, 색상 구성, 글꼴 및 레이아웃을 조정하세요.
HeyGen의 에셋 라이브러리에서 애니메이션, 그래픽, 특수 효과를 사용하여 여러분의 비디오를 한 단계 끌어올리세요. 관객들의 이목을 사로잡기 위해 여러분의 뉴스 스토리에 그 특별한 펀치를 추가하세요.
만족하면 선호하는 형식으로 AI 뉴스 비디오를 내보내고 원하는 채널에 배포하세요.
자주 묻는 질문
HeyGen은 고품질의 뉴스 스토리를 빠르고 효율적으로 만들 수 있는 AI 비디오 생성 플랫폼입니다. 전통적인 비디오 제작의 제약 없이 뉴스 매체와 창작자가 서면 보고서를 매력적인 비디오 콘텐츠로 전환하는 데 도움을 줍니다.
HeyGen은 카메라 앞의 리포터, 비싼 제작 팀, 그리고 긴 편집 과정을 필요로 하지 않습니다. AI 아바타를 통해 뉴스 스토리를 즉시 전달할 수 있어, 콘텐츠 제작의 모든 단계를 빠르게 진행할 수 있습니다.
물론입니다. HeyGen은 여러분의 뉴스 브랜드 스타일에 맞게 사용자 정의할 수 있는 다양한 AI 아바타를 제공합니다. 그들의 외모, 목소리, 그리고 대본을 여러분의 편집 기준에 맞게 조정하세요.
네. HeyGen은 다양한 언어를 지원하여 현지화된 뉴스 비디오를 쉽게 만들고 다양한 글로벌 청중에게 도달할 수 있게 해줍니다.
HeyGen을 사용하면 뉴스 비디오를 업데이트하는 것이 간단합니다. 스크립트를 수정하고, 비주얼을 교체한 다음 몇 분 안에 업데이트된 버전을 생성하세요—재촬영이나 복잡한 편집이 필요 없습니다.
네. HeyGen 비디오는 웹사이트, 소셜 미디어, 이메일 뉴스레터, 그리고 방송 플랫폼에 최적화되어 최대한의 도달 범위와 참여를 보장합니다.
스크립트와 비주얼에 따라, HeyGen의 AI 뉴스 비디오 생성기를 사용하여 몇 분 또는 몇 시간 만에 전체 뉴스 비디오를 만들 수 있습니다.
전혀 그렇지 않습니다. HeyGen은 기술적 전문 지식이 있든 없든, 저널리스트, 뉴스 기관 및 콘텐츠 제작자를 위해 설계되었습니다. 직관적인 인터페이스로 뉴스 비디오 제작을 원활하고 효율적으로 만듭니다.
HeyGen은 속보, 설명 기사, 재무 요약, 정치 업데이트, 스포츠 보도 등을 포함하여 빠르고 흥미로운 비디오 스토리텔링이 요구되는 모든 상황에 적합합니다.
HeyGen에 가입하고, AI 뉴스 비디오 생성 도구를 탐색한 다음, 즉시 기사를 방송용 비디오 콘텐츠로 변환하세요.