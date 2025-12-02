・ポルトガル語の動画を英語に翻訳

動画を翻訳：

ポルトガル語から英語へ

クリエイター、教育者、企業向けに設計されたAI搭載の動画翻訳ソリューションを使って、ポルトガル語の動画を自然で分かりやすい英語に翻訳しましょう。ポルトガル語の動画をアップロードするだけで、正確な英語字幕や英語音声を自動生成し、スタジオ収録や手作業での編集、複雑な技術作業なしに、数分で完成度の高い動画を書き出せます。

ポルトガル語のYouTube動画、オンライン講座、ビジネスプレゼンテーションなど、どのようなコンテンツを翻訳する場合でも、このワークフローを使えば、意味・トーン・文脈を保ったまま英語話者の視聴者に届けることができます。