動画を翻訳：
ポルトガル語から英語へ
クリエイター、教育者、企業向けに設計されたAI搭載の動画翻訳ソリューションを使って、ポルトガル語の動画を自然で分かりやすい英語に翻訳しましょう。ポルトガル語の動画をアップロードするだけで、正確な英語字幕や英語音声を自動生成し、スタジオ収録や手作業での編集、複雑な技術作業なしに、数分で完成度の高い動画を書き出せます。
ポルトガル語のYouTube動画、オンライン講座、ビジネスプレゼンテーションなど、どのようなコンテンツを翻訳する場合でも、このワークフローを使えば、意味・トーン・文脈を保ったまま英語話者の視聴者に届けることができます。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
ポルトガル語から英語へ、瞬時に変換
従来の動画翻訳には数日かかり、複数のツールが必要になることがよくあります。このAI主導のワークフローなら、そのすべての工程を数分に短縮できます。
翻訳者や声優、編集者を手配することなく、ポルトガル語の動画を自動的に英語へ翻訳できます。すべてが一つのプラットフォーム上で完結するため、継続的な配信がしやすくなり、コンテンツライブラリを効率的に拡大できます。
英語圏のオーディエンスに届けるシンプルな方法
英語は、教育、マーケティング、ビジネスなどのプラットフォーム全体で、世界的な動画配信における主要言語です。ポルトガル語の動画を英語に翻訳することで、リーチを拡大し、アクセシビリティを高め、エンゲージメントの向上につながります。
この方法は、次のような場合に特に効果的です。
・YouTubeクリエイターやソーシャルメディアチーム
・オンライン講座や教育プログラム
・マーケティングおよび商品紹介動画
・企業向けトレーニングと社内コミュニケーション
多くのグローバルチームが HeyGen AI を活用し、ポルトガル語のコンテンツを国際的な視聴者に対して、迅速かつ信頼性高く届けられるようにしています。
ポルトガル語から英語への動画翻訳のベストプラクティス
最良の結果を得るには、まず雑音の少ない、明瞭なポルトガル語の音声を用意してください。翻訳する前に、ポルトガル語の書き起こしをよく確認し、文脈や専門用語が正確であることを確かめましょう。
アクセシビリティを重視する場合は字幕を、完全にローカライズされた視聴体験を求める場合は英語吹き替えを選択してください。公開前に必ず最終出力をプレビューし、タイミング、字幕、音声品質を確認しましょう
ポルトガル語から英語への翻訳に特化した機能
このソリューションは、実際の現場で求められる動画ローカライズのニーズに対応するよう設計されています。
・ポルトガル語の自動音声認識
・ポルトガル語の動画を英語に翻訳
・英語字幕（SRT、VTT、TXT形式での書き出しに対応）
・字幕のスタイル設定とタイミングの調整
・英語のボイスオーバーおよび吹き替えオプション
・複数のAI音声スタイルとアクセント
・複数の動画で一貫した音声品質
• 自然な再生を実現するリップシンク対応
• MP4、MOV、AVI、WebM 形式に対応
HeyGen AI を使えば、文字起こし、翻訳、書き出しまでを、ひとつのスムーズなワークフローで完結できます。
動画をポルトガル語から英語に翻訳する4つの簡単ステップ
言葉を入力するだけで、数ステップで共有可能なプロフェッショナル動画を作成できます。
ポルトガル語の動画をアップロード
ポルトガル語の動画ファイルをアップロードするか、動画URLを使ってインポートしてください。システムはブラジルポルトガル語とヨーロッパポルトガル語の両方のアクセントを含むポルトガル語の音声を自動的に検出します。
ポルトガル語の文字起こしを生成
あなたの動画は高度な音声認識技術で文字起こしされます。翻訳の前に、名前や専門用語、言い回しなどを確認して編集できます。
英語に翻訳
ポルトガル語の文字起こしを、わかりやすく自然な英語に変換します。最終的な出力形式をお好みでお選びください。
レビューとエクスポート
タイミング、リップシンク、字幕、ナレーションを確認しましょう。細かな編集を行い、スペイン語版の動画を書き出すか、SRT または VTT ファイルをダウンロードできます。
HeyGenの優れている点は？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストを削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
フランス語動画からスペイン語への変換に関するよくある質問
フランス語の動画をスペイン語に翻訳するにはどうすればいいですか？
フランス語の動画をスペイン語に翻訳するには、ファイルをアップロードし、フランス語の書き起こしを生成してからスペイン語に変換し、字幕またはナレーションとして書き出すだけです。システムが自動的に位置合わせやテンポ、タイミングを調整するため、スペイン語版の動画も自然な仕上がりになり、そのまま公開できます。
翻訳に利用できる無料版はありますか？
はい。短いフランス語のクリップであれば、長尺動画やプロ向けツールにアップグレードする前に、無料で翻訳できます。これにより、クリエイター、教育者、企業は、有料機能をいきなり契約することなく、翻訳ワークフローを試すことができます。
このツールは、スペイン語の吹き替えに対して正確なリップシンクに対応していますか？
はい。スペイン語の音声は自動的に口の動きと同期し、自然なリップシンクを実現します。これにより、話し手の話し方が滑らかで本物らしく感じられるため、チュートリアル、製品デモ、解説動画、マーケティングコンテンツなどの視聴体験が向上します。
翻訳した動画で、スペイン語の方言を選ぶことはできますか？
はい。オーディエンスに応じて、スペイン本国のスペイン語か、ラテンアメリカのスペイン語を選択できます。適切な方言を選ぶことで、メキシコ、コロンビア、アルゼンチン、そして米国内のスペイン語話者コミュニティなど、視聴者の文化に合った、自然で違和感のないナレーションにすることができます。
フランス語の動画を翻訳する際、スペイン語の字幕には対応していますか？
はい。YouTube、トレーニングプラットフォーム、アクセシビリティ要件向けに、スペイン語の字幕を SRT または VTT ファイルとして書き出すことができます。字幕を付けることで、より多くの視聴者にリーチでき、音声がオフになっている場合や、モバイル端末で再生される場合でも、メッセージを明確に伝えられます。
この翻訳ツールは MP4 や MOV などの形式に対応していますか？
はい。MP4、MOV、AVI、WebM を含むほとんどの形式に対応しています。これにより、ほぼあらゆるフランス語の動画をアップロードして、追加の変換ツールや特別な準備を行うことなく、正確なスペイン語字幕や吹き替えを生成できます。
同じフランス語動画の多言語バージョンを作成できますか？
はい。同じフランス語の動画を、「英語からスペイン語への動画翻訳ツール」のようなツールを使って複数の言語に展開できます。これにより、一貫性のある多言語コンテンツライブラリを効率的に構築できます。
これはトレーニングやビジネス、グローバルなコミュニケーション向けのコンテンツに役立ちますか？
はい。多くのチームが、フランス語のオンボーディング動画、製品デモ、レッスンを、より幅広い視聴者に届けるためにスペイン語へ翻訳しています。今後、多言語での制作を拡大する予定がある場合は、こちらからアカウントを作成できます。これにより、よりスムーズなコラボレーションと、迅速なローカライズのワークフローが可能になります。
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