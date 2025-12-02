HeyGen AI は、単なるテキスト変換ではなく、動画翻訳に特化して構築されています。

自動イタリア語文字起こし：イタリア語の音声が読みやすい書き起こしテキストに変換され、確認や編集が行えます。

英語字幕の生成英語字幕を作成し、動画と同期させたまま、SRT または VTT ファイルとして書き出すことができます。

英語ボイスオーバー翻訳：元のタイミングに合わせた英語音声を生成し、字幕を読まずに快適に視聴できる動画にします。

書き出し前に編集可能翻訳した動画を仕上げる前に、文言やタイミング、言い回しを調整できます。

複数の書き出しオプション翻訳済み動画や字幕ファイルをダウンロードして、さまざまなプラットフォームで公開できます。