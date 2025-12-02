動画を翻訳
イタリア語から英語へ
イタリア語の動画を、わずか数ステップで自然で分かりやすい英語に変換できます。HeyGen AI はイタリア語の音声を英語の字幕やボイスオーバーに翻訳し、英語話者の視聴者にも理解しやすい動画にしてくれます。
短いクリップから長尺動画、YouTube のフルアップロードまで、翻訳者を雇ったり複雑な編集ツールを使ったりすることなく翻訳できます。すべてオンラインで、ブラウザ上だけで完結します。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
イタリア語の動画を、より速く、より正確に翻訳
英語を話す視聴者にリーチするには、まず言語への対応が重要です。イタリア語の動画を英語に翻訳することで、さまざまなプラットフォームでのパフォーマンスが向上し、アクセシビリティが高まり、グローバルな視聴者にあなたのメッセージをより明確に伝えられるようになります。
HeyGen AI は複数の言語にわたって一貫した翻訳ワークフローを採用しており、大規模な多言語動画コンテンツをより簡単に管理できるようにします。ほかのヨーロッパ言語も扱っている場合は、同じプロセスをFrench to English video translationにも適用できるため、各市場で品質と一貫性を維持することができます。
イタリア語から英語への動画翻訳におけるベストプラクティス
最適な翻訳結果を得るには、まずはっきりとしたイタリア語の音声を用意してください。雑音の少ないクリアな音声ほど、翻訳前の音声認識の精度が高まります。
書き出し前にイタリア語の書き起こしを確認すると、特に人名、専門用語、業界特有の表現などの明瞭さを高めることができます。
視聴者が音声なしで動画を見ることが多い場合は字幕を選び、映像にしっかり集中してほしい場合はボイスオーバーを選びましょう。多くのチームは、トレーニングや教育コンテンツでは両方を併用しています。
翻訳をシンプルにする機能
HeyGen AI は、単なるテキスト変換ではなく、動画翻訳に特化して構築されています。
自動イタリア語文字起こし：イタリア語の音声が読みやすい書き起こしテキストに変換され、確認や編集が行えます。
英語字幕の生成英語字幕を作成し、動画と同期させたまま、SRT または VTT ファイルとして書き出すことができます。
英語ボイスオーバー翻訳：元のタイミングに合わせた英語音声を生成し、字幕を読まずに快適に視聴できる動画にします。
書き出し前に編集可能翻訳した動画を仕上げる前に、文言やタイミング、言い回しを調整できます。
複数の書き出しオプション翻訳済み動画や字幕ファイルをダウンロードして、さまざまなプラットフォームで公開できます。
一般的な利用例
HeyGen AI は、現実世界での幅広いニーズに対応しています。
クリエイターは、イタリア語のYouTube動画を英語話者の視聴者に届けるために翻訳しています。企業はマーケティング動画、製品デモ、オンボーディングコンテンツをローカライズしています。教育者はイタリア語のレッスンを、誰もが利用しやすい英語のトレーニング教材に変換しています。チームは、言語の壁を越えて各地域間で社内動画を共有しています。
動画をイタリア語から英語の動画に翻訳する4つの簡単なステップ
HeyGen AI を使ってイタリア語の動画を英語に翻訳するのは、とても簡単です。
動画をアップロード
MP4 や MOV などの動画ファイルをアップロードするか、対応している動画リンクをインポートしてください。
イタリア語の文字起こしを生成
HeyGen は話されたイタリア語を自動的にテキストに変換します。
英語に翻訳する
ターゲット言語として英語を選び、字幕、ボイスオーバー、またはその両方を選択します。
レビューしてエクスポート
結果をプレビューし、必要に応じて編集してから、最終的な動画または字幕ファイルをエクスポートします。
HeyGen の優れている点は？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく
よくある質問
イタリア語の動画をオンラインで英語に翻訳するにはどうすればいいですか？
イタリア語の動画をHeyGen AIにアップロードし、ターゲット言語として英語を選択するだけで、技術的な設定なしにブラウザ上でそのまま字幕やボイスオーバーを生成できます。
イタリア語から英語への動画翻訳は、ビジネスなどのプロ用途でも十分な精度がありますか？
精度は音声の品質に左右されますが、HeyGen は高度な音声認識と翻訳モデルを用いて、意味や文脈、そして自然な英語表現を保つよう設計されています
イタリア語のYouTube動画を英語字幕に翻訳できますか？
はい、YouTube動画をアップロードするかリンクを追加して、元の動画のタイミングと同期した英語字幕を生成できます。
HeyGenは、他の複雑な言語の翻訳にも対応していますか？
はい。文構造が大きく異なる言語でも同じワークフローが使われます。たとえば、日本語から英語への動画翻訳なども、文脈とタイミングに大きく依存しています。
書き出す前に字幕や翻訳を編集できますか？
はい、公開前に文字起こしや字幕を確認・編集して、わかりやすさ、トーン、用語などを改善できます。
この翻訳ツールは MP4 や MOV などの形式に対応していますか？
はい。MP4、MOV、AVI、WebM を含むほとんどの形式に対応しています。これにより、ほぼすべてのイタリア語の動画をアップロードして、別途変換ツールや追加の準備作業を行うことなく、正確なスペイン語字幕や吹き替えを生成できます。
イタリア語から英語への翻訳では、どの動画形式がサポートされていますか？
HeyGen は、MP4 や MOV などの一般的な形式に対応しており、対応しているリンクからインポートされた動画も利用できます。
これはトレーニング、ビジネス、またはグローバルなコミュニケーション向けのコンテンツに役立ちますか？
はい。多くのチームが、イタリア語のオンボーディング動画、製品デモ、レッスンを英語に翻訳し、より広い視聴者に届けています。今後、多言語での制作を拡大する予定がある場合は、こちらでアカウントを作成できます。これにより、よりスムーズなコラボレーションと、ローカライズ作業の高速化が可能になります。
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