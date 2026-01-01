動画を翻訳：
インドネシア語（バハサ）からポルトガル語へ
インドネシア語（バハサ）の動画を正確な字幕やボイスオーバーに翻訳して、ポルトガル語話者の視聴者にリーチしましょう。ファイルをアップロードし、文字起こしを生成して、AIで翻訳し、数分でプロ品質の成果物をエクスポートできます。
クリエイター、教育者、マーケター、あるいはエンタープライズチームの一員であっても、このインドネシア語（バハサ）からポルトガル語への動画翻訳ソリューションを使えば、ワークフローを作り直すことなくコンテンツをローカライズできます。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
インドネシア語（バハサ）の動画をポルトガル語に、実用的な方法で翻訳
ポルトガル語圏の市場へ展開するために、コンテンツを撮り直す必要はありません。質の高い翻訳を施した動画が1本あれば、まったく新しいオーディエンスにリーチできます。
このインドネシア語（バハサ）からポルトガル語への動画翻訳ワークフローを使えば、次のことが可能になります。
話されたインドネシア語（バハサ）を、タイムコード付きのポルトガル語文字起こしに変換する
適切に同期されたポルトガル語の字幕を生成する
より強力なローカライズのためにポルトガル語のボイスオーバーを追加
YouTube、研修ポータル、各種ソーシャルプラットフォーム向けにそのまま使える形式で書き出し
インドネシア語（バハサ）からポルトガル語への動画翻訳がパフォーマンスを向上させる理由
ポルトガル語圏のデジタル視聴者は、YouTube、Facebook、モバイルプラットフォーム全体で日常的に動画を視聴しています。字幕やローカライズされた音声がなければ、視聴者は離脱しやすくなります。
翻訳によって次の点が向上します：
視聴者の定着率と再生時間
音声オフ環境でのアクセシビリティ
ローカライズされたコミュニケーションによる信頼構築
より明確なメッセージによるコンバージョン率の向上
新たな市場全体でのコンテンツ再利用
人気のユースケース
国際展開を進めるYouTubeクリエイター
インドネシア語（バハサ）のレッスンを翻訳するオンライン講座
東南アジア向けにローカライズされたマーケティングキャンペーン
製品デモと企業向けウェビナー
字幕、吹き替え、またはポルトガル語のボイスオーバー
すべての動画に完全な吹き替えが必要なわけではありません。視聴者に合った方法を選びましょう。
ポルトガル語字幕
多くのクリエイターや企業にとって、最も効率的な選択肢です。
SRT または VTT ファイルを使った簡単な YouTube アップロード
チュートリアル、解説動画、トレーニングコンテンツに最適
正確な同期を実現する調整可能なタイミング
ポルトガル語のボイスオーバー
より強力なローカライズ体験のために：
ポルトガル語の音声を生成
利用可能な音声オプションから選択
音声での視聴を好む視聴者向けにアクセシビリティを向上させましょう
リップシンクと吹き替えを比較する場合、特にトレーニング動画やマーケティング動画では、口の動きが完璧に合っているかどうかよりも、自然な話し方であることのほうが重要になることが多いです。
インドネシア語（バハサ）からポルトガル語への正確な翻訳のためのベストプラクティス
クリアな音声を使用
バックグラウンドノイズは文字起こしの精度を下げ、最終的な字幕の品質に影響します。
まずは文字起こし内容を確認しましょう
インドネシア語（バハサ）の細かな文字起こしミスを修正することで、動画全体の翻訳精度が向上します。
用語の一貫性を維持する
ブランド名、製品用語、技術用語の表記ルールを独自に定義しましょう。
サブタイトルの長さを最適化する
短く読みやすい字幕行は、視聴者の理解度と記憶定着を高めます。
コンテンツの種類に合わせてトーンを調整する
教育コンテンツは、常に正確で体系的であるべきです。マーケティングコンテンツは、自然で魅力的な表現になるようにしましょう。
ポルトガル語版の動画を作成する4つの簡単ステップ
言葉を入力するだけで、数ステップで共有可能なプロフェッショナル動画を作成できます。
インドネシア語（バハサ）の動画をアップロード
MP4、MOV、WebM などの対応フォーマットでファイルをアップロードしてください。続行する前に、そのコンテンツをローカライズする権利をお持ちであることを必ずご確認ください。
インドネシア語（バハサ）の文字起こしを生成
当社の音声認識システムは、インドネシア語（バハサ）の音声からタイムコード付きの文字起こしを生成します。これにより、字幕のタイミングが元の動画と自然に同期します。
インドネシア語（バハサ）をポルトガル語に翻訳する
ターゲット言語としてポルトガル語を選択してください。システムはインドネシア語（バハサ）の音声を、トーンと文脈を保ったまま、構造化されたポルトガル語テキストに変換します。
商品名、ブランド名、専門用語などに対して、独自の表記ルールを設定できます。
確認、編集、エクスポート
出力をプレビューし、書き出す前に必要に応じて調整してください。
ポルトガル語字幕（SRT / VTT）
翻訳された書き起こし
有効な場合はポルトガル語のボイスオーバー
HeyGenのどこが優れているのですか？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールで、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
よくある質問
インドネシア語（バハサ）の動画を、正確にポルトガル語へ翻訳するにはどうすればよいですか？
動画ファイルをアップロードし、インドネシア語（バハサ）の書き起こしを生成してポルトガル語に翻訳し、結果を慎重に確認してから、プロ用途向けに字幕または音声として書き出してください。
インドネシア語（バハサ）のYouTube動画をポルトガル語の字幕に翻訳できますか？
はい、コンテンツの所有者であるか、編集の許可を得ている場合に限り可能です。ファイルをアップロードし、YouTube で公開できるように適切な形式の SRT または VTT 字幕をエクスポートしてください。
このソリューションは、企業やビジネス向けの研修動画に適していますか？
はい。このワークフローは、明確で一貫したポルトガル語ローカライズが求められる企業研修、ウェビナー、製品デモ、社内向け学習資料などに最適です。
AI を使ったインドネシア語（バハサ）からポルトガル語への動画翻訳の精度はどのくらい高いですか？
精度は主に音声の明瞭さと用語の一貫性に左右されます。書き起こし内容を確認して軽微な修正を加えることで、プロフェッショナルな出版基準を満たす結果を確実に得ることができます。
書き出す前にポルトガル語の字幕を編集・カスタマイズできますか？
はい。字幕のテキストを修正したり、タイミングを調整したり、特定の用語を洗練させたりして、翻訳がブランドボイスやコミュニケーションの目的に合うようにカスタマイズできます。
このプラットフォームでは、ポルトガル語のボイスオーバーや吹き替えに対応していますか？
はい。選択された構成によってはポルトガル語のボイスオーバーも利用できる場合があり、字幕だけに頼るのではなく、話し言葉のコンテンツ自体をローカライズすることが可能です。
翻訳にはどの動画ファイル形式が対応していますか？
MP4、MOV、WebM などの一般的な形式のほとんどに対応しているため、事前にファイルを変換することなくコンテンツを翻訳できます。
インドネシア語（バハサ）の動画をポルトガル語に翻訳するには、どのくらい時間がかかりますか？
処理時間は動画の長さや音声の品質によって異なりますが、短い動画であれば、比較的短時間で翻訳と書き出しまで完了できる場合が多いです。
動画翻訳に無料プランはありますか？
一部のプランではテスト用に機能が制限されたアクセスが提供される場合がありますが、プロ向けの書き出し機能や字幕データを完全にダウンロードするには、通常は有料プランへの加入が必要です。
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