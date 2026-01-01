メリット

インドネシア語（バハサ）の動画をポルトガル語に、実用的な方法で翻訳

ポルトガル語圏の市場へ展開するために、コンテンツを撮り直す必要はありません。質の高い翻訳を施した動画が1本あれば、まったく新しいオーディエンスにリーチできます。

このインドネシア語（バハサ）からポルトガル語への動画翻訳ワークフローを使えば、次のことが可能になります。

話されたインドネシア語（バハサ）を、タイムコード付きのポルトガル語文字起こしに変換する

適切に同期されたポルトガル語の字幕を生成する

より強力なローカライズのためにポルトガル語のボイスオーバーを追加

YouTube、研修ポータル、各種ソーシャルプラットフォーム向けにそのまま使える形式で書き出し