英語字幕を付けることで、チュートリアルやインタビュー、ウェビナーを元の音声のまま、より理解しやすく視聴できます。英語の書き起こしは、ドイツ語コンテンツを記事、ドキュメント、サポートガイドなどに再利用するのに役立ちます。英語のボイスオーバーを追加すれば、デモ動画、解説動画、トレーニング動画の完全な英語版を作成できます。ボイスクローンを使うことで、複数の翻訳動画にわたって、プレゼンターの話し方や雰囲気を一貫させることができます。ハードコードされたキャプションは、SRT や VTT ファイルに対応していないプラットフォームで特に有用です。

翻訳した動画のサイズ変更や形式の変更が必要な場合でも、HeyGen の中ですべて編集できます。



