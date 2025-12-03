動画を翻訳
ドイツ語から英語へ
どんなドイツ語の動画でも、再撮影や翻訳者の手配なしで、自然な英語版に変換できます。ファイルをアップロードするか、YouTubeリンクを貼り付けるだけで、数分で英語字幕、英語の書き起こし、または自然な英語ナレーションを作成できます。編集スキルやソフトのインストールは一切不要。すべてオンラインで完結し、英語話者の視聴者にも分かりやすい動画を、シンプルかつ確実な方法で作成できます。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
再撮影せずにドイツ語から英語に変換
HeyGen を使えば、ドイツ語の動画をわずか数分で自然な英語字幕や英語音声に変換でき、英語圏の視聴者向けにコンテンツを簡単にローカライズできます。
スムーズなドイツ語から英語への翻訳のためのベストプラクティス
クリアな音声は字幕の精度を高め、英語ナレーションをより自然に聞こえさせます。字幕は YouTube やソーシャルメディア向けのコンテンツと相性が良く、英語のボイスオーバーはトレーニングやプレゼンテーションに最適です。用語ルールを保存しておくことで、すべての動画で製品名や技術用語の表記を統一できます。同じ話者が頻繁に登場する場合は、ボイスクローンを使うことで、どの英語版でもその人らしさを保つことができます。動画をモバイルとデスクトップの両方でプレビューして、タイミングと読みやすさを確認しましょう。
多言語プロジェクトでは、HeyGen の「English to Spanish Translator」も同じシンプルなワークフローで利用できます。
人気の翻訳オプション
英語字幕を付けることで、チュートリアルやインタビュー、ウェビナーを元の音声のまま、より理解しやすく視聴できます。英語の書き起こしは、ドイツ語コンテンツを記事、ドキュメント、サポートガイドなどに再利用するのに役立ちます。英語のボイスオーバーを追加すれば、デモ動画、解説動画、トレーニング動画の完全な英語版を作成できます。ボイスクローンを使うことで、複数の翻訳動画にわたって、プレゼンターの話し方や雰囲気を一貫させることができます。ハードコードされたキャプションは、SRT や VTT ファイルに対応していないプラットフォームで特に有用です。
翻訳した動画のサイズ変更や形式の変更が必要な場合でも、HeyGen の中ですべて編集できます。
ドイツ語から英語への翻訳が最も役立つ場面
ドイツ語の製品デモは、米国や英国の顧客にも理解しやすくなります。トレーニング、オンボーディング、HR向けの動画は、グローバルチームをサポートできます。マーケティングチームは、ソーシャルクリップ、広告、ランディングページ用動画を英語圏の視聴者向けにローカライズできます。教育者は、ドイツ語のレッスンを英語話者の生徒と共有できます。ウェビナー録画やイベントセッションは、より多くの視聴者に届けられます。クリエイターは、新たに撮影を行わなくても、ドイツ語のYouTubeチャンネルを英語圏の市場へ拡大できます。サポートチームは、ハウツー動画やウォークスルー動画を英語に変換し、混乱を減らすことができます。
4つの簡単なステップで動画をドイツ語に翻訳する方法
言葉を入力するだけで、数ステップで共有可能なプロフェッショナル動画を作成できます。
ドイツ語の動画をアップロード
デバイスからファイルを選択するか、YouTube、Google Drive、または Dropbox からインポートしてください。HeyGen は MP4、MOV、AVI などの一般的な形式に対応しています。
出力スタイルを選択
英語字幕、英語の書き起こし、または英語のフルボイスオーバーを選択できます。システムがドイツ語の音声を検出し、翻訳の準備を行います。
翻訳と編集
ターゲット言語として英語を選択してください。数秒で翻訳が表示され、タイミングの微調整や字幕の編集、ボイスオーバーの修正も簡単に行えます。
英語版をエクスポート
翻訳済み動画をダウンロードしたり、SRT/VTTファイルをエクスポートしたり、英語のボイスオーバーとして公開したりできます。あらゆるプラットフォームですぐに使えるコンテンツが完成します。
HeyGen の優れている点は？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストを削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく短時間で
ドイツ語から英語への翻訳に関するよくある質問
ドイツ語の動画を英語に翻訳するにはどうすればいいですか？
ドイツ語の動画をアップロードし、ターゲット言語として英語を選び、字幕にするかフルボイスオーバーにするかを指定します。システムが自動的にタイミングを保ったまま分かりやすい英語版を生成し、書きぶりや話す速さ、フォーマットなどを調整してから書き出すことができます。
ドイツ語から英語への翻訳精度は高いですか？
はい。クリアな音声は精度を高め、AI は単語をそのまま置き換えるのではなく、文脈・トーン・話すペースを考慮して処理します。用語を調整したり、言い回しを整えたり、固有名詞を修正したりすることで、最終的な英語版を、自然で一貫性があり、元のメッセージの意図に忠実なものに仕上げることができます。
YouTubeのリンクから直接翻訳できますか？
はい。YouTube のリンクを貼り付けるだけで、システムが音声を抽出し、文字起こしを作成し、英語の字幕またはフルボイスオーバーを自動生成します。YouTube をよく利用するクリエイター向けには、YouTube Video Translatorが同様の多言語ワークフローをサポートします。
英語の字幕を動画に焼き付けることはできますか？
はい。字幕を動画に焼き付けることも、SRT や VTT ファイルとして別途書き出すこともできます。スタイル設定を使えば、読みやすさやタイミング、レイアウトを細かく調整できるため、英語字幕を各種ソーシャルプラットフォームや学習システム上でも見やすく、洗練された仕上がりにできます。
ドイツ語話者の音声を翻訳する場合でも、ボイスクローンは機能しますか？
はい。ボイスクローン機能は、英語において元の話者の話し方や声の特徴を再現できるため、複数の翻訳動画にわたって親近感を維持するのに役立ちます。これは、一貫したブランディングが必要な場合や、同じプレゼンターが繰り返し登場するコンテンツ、統一された声が重要となる長尺のトレーニングシリーズなどで特に有用です。
動画を翻訳するのに編集の経験は必要ですか？
いいえ。このワークフローは初心者向けに作られています。動画をアップロードして英語の出力を選ぶだけで、AIが文字起こし・翻訳・タイミング調整まで自動で行います。プロ向けソフトを使ったり、複雑なツールを学んだりしなくても、エディター内で細かい調整ができます。
翻訳しても動画の画質は変わりませんか？
いいえ。更新されるのは音声と字幕のレイヤーだけです。動画の解像度は変わらないため、YouTube、社内プラットフォーム、マーケティングチャネルなどで公開する場合でも、書き出した英語版は元のドイツ語ファイルと同じ鮮明さを保ちます。
ドイツ語の動画を複数の言語に翻訳できますか？
はい。まず英語で生成し、同じワークフローを使って他の言語へ展開できます。より大規模な多言語プロジェクト向けには、English to Spanish Video Translatorが同様のコントロールを提供し、各地域間で翻訳の一貫性を保つのに役立ちます。
175以上の言語に動画を翻訳
ドイツ語から英語への翻訳は、海外のオーディエンスと明確にコミュニケーションを取るのに役立ちます。ローカライズされた動画は信頼感を高め、視聴時間を伸ばし、地域をまたいでコンテンツへのアクセスをしやすくします。トレーニング資料、マーケティングコンテンツ、教育用レッスンなど、どのような内容を共有する場合でも、翻訳によって一貫性があり魅力的な視聴体験を提供できます。