メリット

フランス語からスペイン語へ瞬時に変換

フランス語のコンテンツをスペイン語に変換するのに、必要なのはほんの数分です。複雑な編集作業なしで、スクリプトやメッセージ、フル動画を自然なスペイン語バージョンに変換できます。スムーズなボイスオーバーや読みやすい字幕、完全にローカライズされた動画まで、すべてブラウザ上で制作できます。

最初から最後まで、素早い成果、シンプルな操作性、そして完全なクリエイティブの自由を手に入れられます。



