動画を翻訳
フランス語からスペイン語へ
どんなフランス語の動画でも、わずか数分で自然なスペイン語に変換できます。
HeyGen ツールを使えば、スタジオを雇ったり手作業で編集したりすることなく、スペイン語のボイスオーバー、きれいな字幕、完全ローカライズ版を作成できます。フランス語の動画をアップロードしてスペイン語を選ぶだけで、あとはすべてブラウザ上で完結します。
文字起こし、翻訳、吹き替え、タイミング調整、字幕ファイルの作成まで、すべてをひとつのシンプルなワークフローで行えます。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
フランス語からスペイン語へ瞬時に変換
フランス語のコンテンツをスペイン語に変換するのに、必要なのはほんの数分です。複雑な編集作業なしで、スクリプトやメッセージ、フル動画を自然なスペイン語バージョンに変換できます。スムーズなボイスオーバーや読みやすい字幕、完全にローカライズされた動画まで、すべてブラウザ上で制作できます。
最初から最後まで、素早い成果、シンプルな操作性、そして完全なクリエイティブの自由を手に入れられます。
スペイン語話者にリーチするシンプルな方法
スペイン語は、アメリカ全土や主要なオンラインプラットフォームでますます存在感を高めています。フランス語の動画をスペイン語に翻訳することで、より多くの視聴者にリーチし、アクセス性を高め、コンテンツをより分かりやすくすることができます。
レッスン動画、マーケティングクリップ、製品デモ、チュートリアルなど、どのようなコンテンツを制作する場合でも、手順はシンプルなままです。フランス語のファイルをアップロードし、スペイン語版の出力を確認して、公開にそのまま使える完成版として書き出すだけです。マルチリンガルコンテンツも扱っている場合は、さらにライブラリを拡充するためにEnglish to Spanish Video Translatorもぜひお試しください。
フランス語からスペイン語へのスムーズな翻訳のためのベストプラクティス
クリアなフランス語音声は、より質の高いスペイン語版の仕上がりにつながります。まずは編集しやすく正確なクリーンなフランス語の文字起こしを作成しましょう。ターゲットに合ったスペイン語のスタイルを選びます（スペイン本国のスペイン語、ラテンアメリカのスペイン語、または中立的なトーンなど）。字幕を付けることでアクセシビリティが向上し、プラットフォーム側もコンテンツを認識しやすくなります。複数の動画で用語を統一しておくと、より分かりやすくなります。書き出す前に、短いクリップをプレビューして、タイミング、キャプション、音声品質を確認しましょう。これらのステップで、スペイン語版の動画はスムーズに仕上がり、すぐに共有できる状態になります。
フランス語からスペイン語への翻訳に特化した機能
このシステムはフランス語の音声を自動で検出し、自然なスペイン語版に変換して、きれいな字幕またはナレーションを生成します。メキシコ、コロンビア、アルゼンチン、スペインなど、幅広いスペイン語ボイスから選択できます。ボイスクローン機能により、話者の声の個性を保ったまま別の言語に変換できます。エディターでは、タイミング、話すスピード、キャプションを一括で細かく調整できます。字幕は YouTube や学習プラットフォーム向けに SRT や VTT 形式で書き出せます。リップシンク機能により、スペイン語音声と口の動きが自然に合うように調整されます。テキストから短いスペイン語クリップを作成したり、必要に応じてスペイン語話者のアバターを使うこともできます。さらに多くの言語に対応するには、フランス語からポルトガル語への翻訳機能を使って、対応範囲を広げることができます。
動画をフランス語やスペイン語に翻訳する4つの簡単ステップ
言葉を入力するだけで、数ステップで共有可能なプロフェッショナル動画を作成できます。
動画をアップロード
MP4、MOV、または音声ファイルをアップロードしてください。システムがフランス語の音声トラックを自動的に検出します。
フランス語の文字起こしを生成
高速な機械生成または人によるレビュー済みのオプションを使って、文字起こしや字幕を作成できます。
スペイン語に翻訳する
トランスクリプトをスペイン語に変換しましょう。字幕、スペイン語のボイスオーバー、またはスペイン語アバターから選択できます。
レビューとエクスポート
タイミング、リップシンク、キャプション、ナレーションを確認しましょう。細かな編集を行い、スペイン語版の動画を書き出すか、SRT または VTT ファイルをダウンロードしてください。
HeyGenのどこが優れているの？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく
フランス語動画からスペイン語への変換に関するよくある質問
フランス語の動画をスペイン語に翻訳するにはどうすればいいですか？
フランス語の動画をスペイン語に翻訳するには、ファイルをアップロードし、フランス語の書き起こしを生成してからスペイン語に変換し、字幕またはナレーションとして書き出します。システムが自動的に位置合わせやテンポ、タイミングを調整するため、スペイン語版の動画も自然な仕上がりになり、そのまま公開できる状態になります。
翻訳に利用できる無料版はありますか？
はい。長尺の動画やプロ向けツールにアップグレードする前に、短いフランス語のクリップを無料で翻訳できます。これにより、クリエイター、教育者、企業は、有料機能をいきなり契約することなく、翻訳ワークフローを試すことができます。
このツールはスペイン語の吹き替えで正確なリップシンクに対応していますか？
はい。スペイン語の音声は自動的に口の動きと同期し、自然なリップシンクを実現します。これにより、チュートリアル、製品デモ、解説動画、マーケティングコンテンツなどで、話し手の話し方が滑らかで信頼性の高いものに感じられ、視聴体験が向上します。
翻訳した動画で、異なるスペイン語の方言を選ぶことはできますか？
はい。視聴者に合わせて、スペイン（本国）のスペイン語か、ラテンアメリカのスペイン語を選択できます。適切な方言を選ぶことで、ナレーションが文化的にも自然に聞こえるようになり、特にメキシコ、コロンビア、アルゼンチン、そしてアメリカ国内のスペイン語話者コミュニティなど、幅広い地域の視聴者にとって違和感のない表現になります。
フランス語の動画を翻訳する場合、スペイン語の字幕には対応していますか？
はい。YouTube、トレーニングプラットフォーム、アクセシビリティ要件向けに、スペイン語の字幕を SRT または VTT ファイルとして書き出すことができます。字幕を付けることで、より多くの視聴者にリーチでき、音声がオフになっている場合や、モバイル端末で再生される場合でも、メッセージを明確に伝えられます。
この翻訳ツールは MP4 や MOV などの形式に対応していますか？
はい。MP4、MOV、AVI、WebM を含むほとんどの形式に対応しています。これにより、ほぼあらゆるフランス語の動画をアップロードして、追加の変換ツールや特別な準備を行うことなく、正確なスペイン語の字幕や吹き替えを生成できます。
同じフランス語動画の多言語バージョンを作成できますか？
はい。同じフランス語の動画を、「英語からスペイン語」ビデオ翻訳ツールのようなツールを使って複数の言語に展開できます。これにより、一貫性のある多言語コンテンツライブラリを効率的に構築できます。
これはトレーニング、ビジネス、またはグローバルなコミュニケーション向けのコンテンツに役立ちますか？
はい。多くのチームが、フランス語のオンボーディング動画、製品デモ、レッスンを、より幅広い視聴者に届けるためにスペイン語へ翻訳しています。今後、多言語での制作を拡大する予定がある場合は、こちらからアカウントを作成できます。これにより、よりスムーズなコラボレーションと、ローカライズ作業の高速化が可能になります。
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