動画を翻訳：
フランス語 から英語へ
HeyGen AI を使って、フランス語の動画を自然で分かりやすい英語に翻訳しましょう。動画をアップロードすると、システムが話されているフランス語を理解し、英語の字幕や、どこでも使える英語版の翻訳動画に変換します。
これは、YouTube動画、オンライン講座、マーケティング用クリップ、インタビュー、社内トレーニング用コンテンツなどに便利です。すべてブラウザ上で動作し、ソフトウェアのインストールや複雑な設定は一切不要です。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでもキャンセル可能
フランス語から英語へ瞬時に変換
フランス語のコンテンツを英語に変換するのに、ほんの数分しかかかりません。このツールを使えば、台本や話し言葉の音声、フル動画まで、複雑な編集なしで、自然で分かりやすい英語に変換できます。読みやすい字幕や見やすいキャプション、さらには完全に翻訳された動画まで、すべてブラウザ上で作成できます。
高速な処理、シンプルな操作性に加え、公開前にすべてを確認して調整できる柔軟性も手に入ります。
フランス語の動画を英語にオンラインまたは無料で翻訳
HeyGen AI を使えば、技術的な設定なしでフランス語の動画をオンラインで翻訳できます。書き出す前に翻訳結果をプレビューして、品質を確認することもできます。
無料プレビューは短いテストに便利です。より長い動画やフル書き出しには、品質を安定させて信頼できる結果を得るためにアカウントが必要です。
一部のユーザーは動画翻訳に Google 翻訳のようなツールを使おうとしますが、そうしたツールは本来テキスト向けに設計されています。動画翻訳には音声認識やタイミング、文脈の理解が必要なため、専用の動画ツールを使ったほうがはるかに適しています。
フランス語から英語への翻訳をより良くするためのコツ
いくつかの簡単な工夫で、結果をさらに向上させることができます。
音声が明瞭で、背景雑音が最小限の動画を使用してください
可能な限り話者が重ならないようにしてください
書き出す前に英語の翻訳内容をよく確認してください
視聴者が無理なく読めるように字幕のタイミングを調整しましょう
これらの手順により、最終的な英語版は洗練され、読みやすくなります。
HeyGen フランス語動画翻訳の機能
1本のフランス語動画から、HeyGen AI を使ってニーズに応じた複数の英語版動画を作成できます。
次のことができます:
正確な英語の文字起こしを生成する
英語の字幕とキャプションを作成
SRT または VTT 形式で字幕ファイルをダウンロード
翻訳したテキストをボイスオーバーやその他のコンテンツに再利用できます
この柔軟性により、フランス語の動画をさまざまな視聴者やプラットフォーム向けに適応させやすくなります。
動画をフランス語から英語に翻訳する4つの簡単なステップ
言葉を入力するだけで、数ステップで共有可能なプロフェッショナル動画を作成できます。
動画をアップロード
MP4、MOV、または音声ファイルをアップロードしてください。システムがフランス語の音声トラックを自動的に検出します。
フランス語の文字起こしを生成
高速な機械生成または人によるレビュー済みのオプションを使って、文字起こしや字幕を作成できます。
英語に翻訳
文字起こしを英語に変換しましょう。字幕、英語のボイスオーバー、またはスペイン語アバターから選択できます。
レビューとエクスポート
タイミング、リップシンク、字幕、ナレーションを確認しましょう。細かな編集を行い、英語の動画を書き出すか、SRT または VTT ファイルをダウンロードしてください。
HeyGenの優れている点は？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストを削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく
よくある質問
フランス語の動画を自動的に英語に翻訳できますか？
はい。HeyGen AI はフランス語の音声を自動で文字起こしし、英語に翻訳します。他の言語を扱う場合でも、同じワークフローを「YouTube Video Translator」のようなツールに適用できます。
フランス語の動画を英語に翻訳するにはどうすればいいですか？
動画をアップロードし、元の言語にフランス語、翻訳先の言語に英語を選択して翻訳を開始してください。完了後、英語版を確認してエクスポートできます。
フランス語の動画を英語にオンラインで無料翻訳できますか？
翻訳結果はオンラインでプレビューして品質を確認できます。完全なエクスポートや長尺の動画には、結果を安定して提供するためサインインが必要です。
このツールは英語の字幕を作成しますか？それとも音声を英語に翻訳しますか？
英語の字幕やキャプションをエクスポートできます。翻訳されたテキストは、英語のボイスオーバーやその他のローカライズ版を作成する際にも使用できます。
フランス語から英語への動画翻訳の精度はどのくらい高いですか？
精度は音声の明瞭さと話し方に左右されます。音声がはっきりしている動画ほど、通常はより良い結果が得られ、書き出す前に翻訳内容を編集することもできます。
この翻訳ツールは MP4 や MOV などの形式に対応していますか？
はい。MP4、MOV、AVI、WebM を含むほとんどの形式に対応しています。これにより、ほぼあらゆるフランス語の動画をアップロードして、追加の変換ツールや特別な準備を行うことなく、正確なスペイン語字幕や吹き替えを生成できます。
同じフランス語動画の多言語バージョンを作成できますか？
はい。同じフランス語の動画を、「English to Spanish Video Translator」のようなツールを使って複数の言語に展開できます。これにより、一貫性のある多言語コンテンツライブラリを効率的に構築できます。
翻訳された字幕をYouTubeやソーシャルメディアで使うことはできますか？
はい。英語の字幕ファイルは、YouTube やその他のプラットフォームにアップロードして、アクセシビリティの向上や視聴者のエンゲージメント強化に役立てることができます。多言語コンテンツを配信している場合は、英語からスペイン語への動画翻訳などのツールを活用することで、より幅広いローカライズニーズにも対応できます。
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