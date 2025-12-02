HeyGen AI を使えば、技術的な設定なしでフランス語の動画をオンラインで翻訳できます。書き出す前に翻訳結果をプレビューして、品質を確認することもできます。

無料プレビューは短いテストに便利です。より長い動画やフル書き出しには、品質を安定させて信頼できる結果を得るためにアカウントが必要です。

一部のユーザーは動画翻訳に Google 翻訳のようなツールを使おうとしますが、そうしたツールは本来テキスト向けに設計されています。動画翻訳には音声認識やタイミング、文脈の理解が必要なため、専用の動画ツールを使ったほうがはるかに適しています。