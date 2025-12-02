動画を翻訳
オランダ語から英語へ

HeyGen AI を使って、オランダ語の動画を自然で分かりやすい英語に翻訳しましょう。動画をアップロードすると、システムが話されているオランダ語を理解し、どこでも使える英語字幕や英語版の翻訳動画に変換します。

YouTube動画、オンライン講座、インタビュー、マーケティング動画、社内向けトレーニングコンテンツなどに最適です。すべてブラウザ上で動作し、ソフトウェアのインストールは一切不要です。


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メリット

AI搭載のオランダ語から英語への動画翻訳

HeyGen AI は動画専用に設計されています。オランダ語の音声を聞き取り、テキストに変換したうえで、そのテキストを自然な英語に翻訳し、元の意味を損なわないように保ちます。

話し言葉は一語一句きれいに直訳できるものではないため、この方法を取ることで、最終的な英語版を自然で読みやすく、理解しやすいものにできます。同じ仕組みは、次のような他の言語ペアにも対応しています：ドイツ語から英語への動画翻訳

オランダ語の動画を翻訳して世界中の視聴者に届けましょう

クリエイター、教育者、そしてチームは、HeyGen AI を使ってワークフローを妨げることなく、オランダ語の動画を英語に翻訳しています。教育コンテンツを共有する場合でも、より幅広い視聴者に向けてコンテンツを発信する場合でも、動画を翻訳することで、あなたのメッセージを誰にでも届きやすくすることができます。

この方法は次のような場合に特に効果的です：

トレーニングおよび教育用の動画

マーケティングおよび製品デモ

インタビューとプレゼンテーション

ソーシャルメディアやYouTube向けコンテンツ

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection and voice tone options like Casual and Energetic.

オランダ語の動画をオンラインで英語に翻訳

HeyGen AI を使えば、ソフトウェアをインストールせずに、オランダ語の動画をオンラインで翻訳できます。書き出す前に翻訳結果をプレビューして、品質を確認することもできます。

無料プレビューは短いクリップに便利です。より長い動画やフル書き出しを行うには、安定したパフォーマンスと一貫した結果を確保するためにアカウントが必要です。

一部のユーザーは Google 翻訳のような基本的なツールを試しますが、そうしたツールはあくまでテキスト用に作られています。動画の翻訳には音声認識やタイミング、文脈の理解が必要なため、専用の動画翻訳ツールのほうがはるかに適しています。

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

HeyGen オランダ語動画翻訳の主な機能

1本のオランダ語動画から、HeyGen のAIを使って、ニーズに応じた複数の英語版動画を作成できます。

次のことができます：

正確な英語の文字起こしを生成

英語の字幕とキャプションを作成

SRT または VTT 形式で字幕ファイルをダウンロード

翻訳したテキストをボイスオーバーやその他のコンテンツに再利用する

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.
仕組み

動画をオランダ語から英語に翻訳する4つの簡単なステップ

はっきりとしたオランダ語の音声が入った動画から始めましょう。音声がクリアなほど精度が向上します。

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ステップ 1

動画をアップロード

MP4、MOV、または音声ファイルをアップロードしてください。システムがオランダ語の音声トラックを自動的に検出します。

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Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
ステップ 2

オランダ語の文字起こしを生成

高速な機械生成または人によるレビュー済みのオプションを使って、文字起こしや字幕を作成できます。


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ステップ3

オランダ語を英語に翻訳する

文字起こしは、文の構造と意味の一貫性を保ちながら英語に翻訳されます。

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ステップ4

レビューとエクスポート

タイミング、リップシンク、キャプション、ナレーションを確認し、細かな編集を加えてスペイン語版の動画を書き出すか、SRT または VTT ファイルをダウンロードしましょう。

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Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.

HeyGenの優れている点は？

その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。

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簡単

動画翻訳コストの削減

無料

市場を即座にローカライズ

強力

1本の動画ごとに、数週間や数か月ではなく

よくある質問

オランダ語の動画を英語に翻訳するにはどうすればいいですか？

動画をアップロードし、元の言語にオランダ語、翻訳先の言語に英語を選択して翻訳を開始してください。完了後は、字幕を確認して書き出すか、翻訳されたスクリプトを利用できます。



オランダ語の動画を自動的に英語に翻訳できますか？

はい。HeyGen AI は、音声認識と翻訳機能を使って、話されたオランダ語を自動的に英語へ変換します。必要に応じて、書き出す前に翻訳内容を編集できます。



オランダ語の動画を英語にオンラインで無料翻訳できますか？

翻訳結果はオンラインでプレビューして品質を確認できます。完全な書き出しや長尺の動画には、安定した結果を得るためにサインインが必要です。



これは英語の字幕を作成するものですか、それとも音声を英語に翻訳するものですか？

英語の字幕やキャプションをエクスポートできます。翻訳されたテキストは、英語のボイスオーバーやその他のローカライズ版を作成する際にも利用できます。



オランダ語から英語への動画翻訳の精度はどのくらい高いですか？

精度は音声の明瞭さと話し方に左右されます。音声がはっきりしている動画ほど、より良い結果が得られる傾向があり、書き出す前に翻訳内容を確認することもできます。



オランダ語のYouTube動画を英語に翻訳できますか？

はい。 動画をアップロードするか、対応しているリンクを使用して YouTube コンテンツを翻訳できます。YouTube に特化したワークフローには、YouTube Video Translator が用意されており、字幕やキャプションの公開をサポートするように設計されています


これは動画に関しては Google 翻訳より優れていますか？

Google 翻訳は短いテキストには適していますが、動画の翻訳には音声認識とタイミングの制御が必要です。HeyGen AI は動画専用に設計されているため、より実用的な結果が得られます。



同じツールで他の言語を英語に翻訳できますか？

はい。同じワークフローで多くの言語ペアに対応できます。たとえば、スペイン語の動画を英語に翻訳することも同様の手順で行えます。


動画を175以上の言語に翻訳

Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。

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