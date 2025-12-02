HeyGen AI を使えば、ソフトウェアをインストールせずに、オランダ語の動画をオンラインで翻訳できます。書き出す前に翻訳結果をプレビューして、品質を確認することもできます。

無料プレビューは短いクリップに便利です。より長い動画やフル書き出しを行うには、安定したパフォーマンスと一貫した結果を確保するためにアカウントが必要です。

一部のユーザーは Google 翻訳のような基本的なツールを試しますが、そうしたツールはあくまでテキスト用に作られています。動画の翻訳には音声認識やタイミング、文脈の理解が必要なため、専用の動画翻訳ツールのほうがはるかに適しています。