動画を翻訳
オランダ語から英語へ
HeyGen AI を使って、オランダ語の動画を自然で分かりやすい英語に翻訳しましょう。動画をアップロードすると、システムが話されているオランダ語を理解し、どこでも使える英語字幕や英語版の翻訳動画に変換します。
YouTube動画、オンライン講座、インタビュー、マーケティング動画、社内向けトレーニングコンテンツなどに最適です。すべてブラウザ上で動作し、ソフトウェアのインストールは一切不要です。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでもキャンセル可能
AI搭載のオランダ語から英語への動画翻訳
HeyGen AI は動画専用に設計されています。オランダ語の音声を聞き取り、テキストに変換したうえで、そのテキストを自然な英語に翻訳し、元の意味を損なわないように保ちます。
話し言葉は一語一句きれいに直訳できるものではないため、この方法を取ることで、最終的な英語版を自然で読みやすく、理解しやすいものにできます。同じ仕組みは、次のような他の言語ペアにも対応しています：ドイツ語から英語への動画翻訳
オランダ語の動画を翻訳して世界中の視聴者に届けましょう
クリエイター、教育者、そしてチームは、HeyGen AI を使ってワークフローを妨げることなく、オランダ語の動画を英語に翻訳しています。教育コンテンツを共有する場合でも、より幅広い視聴者に向けてコンテンツを発信する場合でも、動画を翻訳することで、あなたのメッセージを誰にでも届きやすくすることができます。
この方法は次のような場合に特に効果的です：
トレーニングおよび教育用の動画
マーケティングおよび製品デモ
インタビューとプレゼンテーション
ソーシャルメディアやYouTube向けコンテンツ
オランダ語の動画をオンラインで英語に翻訳
HeyGen AI を使えば、ソフトウェアをインストールせずに、オランダ語の動画をオンラインで翻訳できます。書き出す前に翻訳結果をプレビューして、品質を確認することもできます。
無料プレビューは短いクリップに便利です。より長い動画やフル書き出しを行うには、安定したパフォーマンスと一貫した結果を確保するためにアカウントが必要です。
一部のユーザーは Google 翻訳のような基本的なツールを試しますが、そうしたツールはあくまでテキスト用に作られています。動画の翻訳には音声認識やタイミング、文脈の理解が必要なため、専用の動画翻訳ツールのほうがはるかに適しています。
HeyGen オランダ語動画翻訳の主な機能
1本のオランダ語動画から、HeyGen のAIを使って、ニーズに応じた複数の英語版動画を作成できます。
次のことができます：
正確な英語の文字起こしを生成
英語の字幕とキャプションを作成
SRT または VTT 形式で字幕ファイルをダウンロード
翻訳したテキストをボイスオーバーやその他のコンテンツに再利用する
動画をオランダ語から英語に翻訳する4つの簡単なステップ
はっきりとしたオランダ語の音声が入った動画から始めましょう。音声がクリアなほど精度が向上します。
動画をアップロード
MP4、MOV、または音声ファイルをアップロードしてください。システムがオランダ語の音声トラックを自動的に検出します。
オランダ語の文字起こしを生成
高速な機械生成または人によるレビュー済みのオプションを使って、文字起こしや字幕を作成できます。
オランダ語を英語に翻訳する
文字起こしは、文の構造と意味の一貫性を保ちながら英語に翻訳されます。
レビューとエクスポート
タイミング、リップシンク、キャプション、ナレーションを確認し、細かな編集を加えてスペイン語版の動画を書き出すか、SRT または VTT ファイルをダウンロードしましょう。
HeyGenの優れている点は？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画ごとに、数週間や数か月ではなく
よくある質問
オランダ語の動画を英語に翻訳するにはどうすればいいですか？
動画をアップロードし、元の言語にオランダ語、翻訳先の言語に英語を選択して翻訳を開始してください。完了後は、字幕を確認して書き出すか、翻訳されたスクリプトを利用できます。
オランダ語の動画を自動的に英語に翻訳できますか？
はい。HeyGen AI は、音声認識と翻訳機能を使って、話されたオランダ語を自動的に英語へ変換します。必要に応じて、書き出す前に翻訳内容を編集できます。
オランダ語の動画を英語にオンラインで無料翻訳できますか？
翻訳結果はオンラインでプレビューして品質を確認できます。完全な書き出しや長尺の動画には、安定した結果を得るためにサインインが必要です。
これは英語の字幕を作成するものですか、それとも音声を英語に翻訳するものですか？
英語の字幕やキャプションをエクスポートできます。翻訳されたテキストは、英語のボイスオーバーやその他のローカライズ版を作成する際にも利用できます。
オランダ語から英語への動画翻訳の精度はどのくらい高いですか？
精度は音声の明瞭さと話し方に左右されます。音声がはっきりしている動画ほど、より良い結果が得られる傾向があり、書き出す前に翻訳内容を確認することもできます。
オランダ語のYouTube動画を英語に翻訳できますか？
はい。 動画をアップロードするか、対応しているリンクを使用して YouTube コンテンツを翻訳できます。YouTube に特化したワークフローには、YouTube Video Translator が用意されており、字幕やキャプションの公開をサポートするように設計されています
これは動画に関しては Google 翻訳より優れていますか？
Google 翻訳は短いテキストには適していますが、動画の翻訳には音声認識とタイミングの制御が必要です。HeyGen AI は動画専用に設計されているため、より実用的な結果が得られます。
同じツールで他の言語を英語に翻訳できますか？
はい。同じワークフローで多くの言語ペアに対応できます。たとえば、スペイン語の動画を英語に翻訳することも同様の手順で行えます。
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