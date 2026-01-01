トランジションは、視聴者をある瞬間から次の瞬間へと自然に導き、動画全体に意図性を持たせて、スムーズで分かりやすい視聴体験を生み出します。効果的に活用することで、テンポが良くなり、重要なシーンが際立ち、ストーリーがより明確になります。

ほとんどの編集ソフトには、いまや基本的なフェードから、ズーム、スピン、グリッチエフェクトのようなよりダイナミックなものまで、さまざまなトランジションが標準搭載されています。HeyGen を使えば、ワークフローをシンプルに保ちながら、動画にクリーンでプロフェッショナルな印象を与えるトランジションを効率的に活用できます。

クリップにトランジションを追加する前にトリミングが必要な場合は、オンラインビデオトリマーを使ってすばやく整えることができます。