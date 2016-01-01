オンライン動画トリマー

無料のオンライン動画トリマーで、動画をカット・短縮・トリミングして仕上げましょう。高速に動作するブラウザベースのツールなので、編集がシンプルかつ正確に行えます。不要な部分を削除し、クリップを整えて、ソフトウェアをダウンロードすることなくプロ品質の仕上がりを実現できます。SNS投稿、商品デモ、チュートリアルなど、どんな用途でも、数分でスッキリと見やすく魅力的な動画を作成できます。

Tool featured image
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

AIアバター動画ジェネレーターをお試しください

このツールを使えば、1枚の写真から、表情・動き・ライティングまでリアルに反映したAIアバターを作成し、洗練された動画を生成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツ、トレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質のクリップを即座に作成できます。

アバターを選ぶ

スクリプトを入力

オンライン動画トリマー

AIの精度で動画編集を、もっと手軽に

長尺や未編集の映像を、あらゆるプラットフォームに最適な短く魅力的なクリップに変換できます。HeyGen の AI 搭載トリマーなら、複雑なツールや編集スキルは不要で、動画をすぐに洗練された形に仕上げられます。SNS クリエイター、マーケター、そしてスピード感のある高品質な成果を求めるプロフェッショナルに最適です。

User interface for creating a 15-second TikTok video with an avatar, displaying conversion settings and a male avatar speaking.
オンライン動画トリマー

動画を簡単にトリミングして、仕上がりを整えましょう

HeyGen を使えば、動画を手軽にトリミングできます。クリップをアップロードし、スライダーを調整するだけで、AI が自然なトランジション、キレのあるカット、そして一貫した高品質な仕上がりを実現します。

最高の結果を得るために:

トリミングする前に、重要な場面に集中しましょう

AI を使って、無音部分やミスを削除しましょう

自然な区切りでカットして、スムーズな流れにしましょう

各プラットフォームに合わせて長さを最適化する

映像をトリミングしたら、Repurpose Video ツールを使って、TikTok、Instagramリール、YouTube など各プラットフォームに最適な形式へ簡単に変換できます。

A video editing interface showing two clips of a woman, social media platform icons, and a timeline with a pink cursor dragging a video segment.
オンライン動画トリマー

あらゆるプラットフォーム向けにクリップをカスタマイズしましょう

アスペクト比を選択し、フレームをトリミングして、TikTok、Instagramリール、YouTubeショート、またはFacebook向けに動画のサイズを変更しましょう。音量を調整したり、音声をミュートしたり、仕上げの編集を加えたりと、すべてブラウザー上で完結できます。

A man in a video frame, with a list of social media platforms (TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn) next to him. A cursor highlights Instagram.
仕組みについて

4つの簡単ステップで動画をトリミング・リサイズ・再利用

これらの簡単なステップで、数分で洗練された動画を作成しましょう。AI 搭載の「Instant Highlight」を使えば、オンライン動画翻訳ツールと AI 動画生成ツールにより、コンテンツのベストな部分をすばやく見つけて共有できます。

ステップ 1

動画をアップロードするかリンクを貼り付ける

デバイスから動画をインポートするか、公開URLを追加してください。このツールは MP4、MOV、AVI 形式に対応しています。

ステップ 2

開始点と終了点を設定

スライダーを使ってクリップの開始位置と終了位置を選び、素早く正確にトリミングしましょう。

ステップ3

クリップを調整する

プラットフォームの要件に合わせて、動画の一部をトリミングしたり、サイズ変更したり、ミュートしたりできます。

ステップ4

ダウンロードまたは共有

仕上げたクリップを保存するか、そのままTikTok、Instagram、YouTubeで共有しましょう。

オンライン動画トリマーに関するよくある質問

どのファイル形式がサポートされていますか？

HeyGen は、MP4、MOV、AVI をはじめとする一般的なほとんどの動画形式に対応しており、素早くアップロードできます。ファイルが読み込まれない場合は、破損しているか、アップロード制限を超えている可能性があります。

登録は必要ですか？

アカウントを作成しなくても動画をトリミングできるので、すぐに使い始められます。より多くの機能やクラウドストレージのオプションが必要な場合にのみ、サインアップしてください。

同じ動画から複数の部分を切り出すことはできますか？

はい。1回の編集で複数のセクションをトリミングし、不要なシーンを削除できます。編集が終わったら、数秒で仕上がったクリップを書き出せます。

トリミングすると動画の画質は落ちますか？

いいえ。このツールは、なめらかで正確なカットを行いながら、動画本来の解像度を維持します。必要であれば、クリップのサイズ変更には「動画サイズ変更」ツールも使用できます。

処理中、私のファイルは安全に保護されていますか？

はい。すべての動画は暗号化された状態で処理され、完了後まもなく自動的に削除されます。お客様のコンテンツは、すべての工程で常にプライベートに保護されています。

トリミングした後に、ソーシャルプラットフォーム向けの動画を準備できますか？

もちろん可能です。TikTok、Reels、YouTube Shorts に最適な形式で、動画をクロップ・リサイズして書き出せます。フルに再利用したい場合は、Repurpose Video ツールをお試しください。

トリミングは他のAI機能と併用できますか？

はい。トリミング後は、アバター、ボイスオーバー、翻訳などのAIツールを使って動画を強化できます。ぜひ「AI Talking Head Generator」を活用して、より高度なカスタマイズをお試しください。

