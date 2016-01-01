無料のオンライン動画トリマーで、動画をカット・短縮・トリミングして仕上げましょう。高速に動作するブラウザベースのツールなので、編集がシンプルかつ正確に行えます。不要な部分を削除し、クリップを整えて、ソフトウェアをダウンロードすることなくプロ品質の仕上がりを実現できます。SNS投稿、商品デモ、チュートリアルなど、どんな用途でも、数分でスッキリと見やすく魅力的な動画を作成できます。
このツールを使えば、1枚の写真から、表情・動き・ライティングまでリアルに反映したAIアバターを作成し、洗練された動画を生成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツ、トレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質のクリップを即座に作成できます。
AIの精度で動画編集を、もっと手軽に
長尺や未編集の映像を、あらゆるプラットフォームに最適な短く魅力的なクリップに変換できます。HeyGen の AI 搭載トリマーなら、複雑なツールや編集スキルは不要で、動画をすぐに洗練された形に仕上げられます。SNS クリエイター、マーケター、そしてスピード感のある高品質な成果を求めるプロフェッショナルに最適です。
動画を簡単にトリミングして、仕上がりを整えましょう
HeyGen を使えば、動画を手軽にトリミングできます。クリップをアップロードし、スライダーを調整するだけで、AI が自然なトランジション、キレのあるカット、そして一貫した高品質な仕上がりを実現します。
最高の結果を得るために:
トリミングする前に、重要な場面に集中しましょう
AI を使って、無音部分やミスを削除しましょう
自然な区切りでカットして、スムーズな流れにしましょう
各プラットフォームに合わせて長さを最適化する
映像をトリミングしたら、Repurpose Video ツールを使って、TikTok、Instagramリール、YouTube など各プラットフォームに最適な形式へ簡単に変換できます。
あらゆるプラットフォーム向けにクリップをカスタマイズしましょう
アスペクト比を選択し、フレームをトリミングして、TikTok、Instagramリール、YouTubeショート、またはFacebook向けに動画のサイズを変更しましょう。音量を調整したり、音声をミュートしたり、仕上げの編集を加えたりと、すべてブラウザー上で完結できます。
4つの簡単ステップで動画をトリミング・リサイズ・再利用
これらの簡単なステップで、数分で洗練された動画を作成しましょう。AI 搭載の「Instant Highlight」を使えば、オンライン動画翻訳ツールと AI 動画生成ツールにより、コンテンツのベストな部分をすばやく見つけて共有できます。
デバイスから動画をインポートするか、公開URLを追加してください。このツールは MP4、MOV、AVI 形式に対応しています。
スライダーを使ってクリップの開始位置と終了位置を選び、素早く正確にトリミングしましょう。
プラットフォームの要件に合わせて、動画の一部をトリミングしたり、サイズ変更したり、ミュートしたりできます。
仕上げたクリップを保存するか、そのままTikTok、Instagram、YouTubeで共有しましょう。
HeyGen は、MP4、MOV、AVI をはじめとする一般的なほとんどの動画形式に対応しており、素早くアップロードできます。ファイルが読み込まれない場合は、破損しているか、アップロード制限を超えている可能性があります。
アカウントを作成しなくても動画をトリミングできるので、すぐに使い始められます。より多くの機能やクラウドストレージのオプションが必要な場合にのみ、サインアップしてください。
はい。1回の編集で複数のセクションをトリミングし、不要なシーンを削除できます。編集が終わったら、数秒で仕上がったクリップを書き出せます。
いいえ。このツールは、なめらかで正確なカットを行いながら、動画本来の解像度を維持します。必要であれば、クリップのサイズ変更には「動画サイズ変更」ツールも使用できます。
はい。すべての動画は暗号化された状態で処理され、完了後まもなく自動的に削除されます。お客様のコンテンツは、すべての工程で常にプライベートに保護されています。
もちろん可能です。TikTok、Reels、YouTube Shorts に最適な形式で、動画をクロップ・リサイズして書き出せます。フルに再利用したい場合は、Repurpose Video ツールをお試しください。
はい。トリミング後は、アバター、ボイスオーバー、翻訳などのAIツールを使って動画を強化できます。ぜひ「AI Talking Head Generator」を活用して、より高度なカスタマイズをお試しください。
