HeyGen を使えば、動画を手軽にトリミングできます。クリップをアップロードし、スライダーを調整するだけで、AI が自然なトランジション、キレのあるカット、そして一貫した高品質な仕上がりを実現します。

最高の結果を得るために:

トリミングする前に、重要な場面に集中しましょう

AI を使って、無音部分やミスを削除しましょう

自然な区切りでカットして、スムーズな流れにしましょう

各プラットフォームに合わせて長さを最適化する

映像をトリミングしたら、 Repurpose Video ツール を使って、TikTok、Instagramリール、YouTube など各プラットフォームに最適な形式へ簡単に変換できます。