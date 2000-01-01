いくつかの簡単な調整を加えるだけで、結合した動画をよりスムーズに見せることができます。クリップ同士の解像度をできるだけ近づけて、画質の差が目立たないようにしましょう。もし動画が異なる向きで撮影されている場合は、トリミングやレイアウトツールを使って、被写体が常に中央にあり見やすくなるように調整します。音声レベルも確認して、切り替わりが自然に聞こえるようにし、不要な場面はカットしましょう。投稿先のプラットフォームに合ったアスペクト比を選び、書き出す前に必ずプレビューして、全体の流れがスムーズかどうかをチェックしてください。