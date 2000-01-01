2つの動画を1つに結合する

数回のクリックだけで、複数のクリップをひとつのスムーズな動画にまとめましょう。ファイルをアップロードして並べ替えるだけで、ウォーターマークやサインアップなしのクリーンなMP4をダウンロードできます。すべてブラウザ上で動作し、高速かつ安全です。 SNS投稿、スマホで撮った動画、学校の課題、ちょっとした編集などに最適。シンプルに動画を結合して、すぐに使えるファイルを数秒で手に入れましょう。

Combine Videos Online
-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

AIアバター動画ジェネレーターをお試しください

このツールを使えば、1枚の写真から、表情・動き・ライティングまでリアルに反映したAIアバターを作成し、洗練された動画を生成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツ、トレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質のクリップを即座に作成できます。

アバター動画を作成

アバターを選ぶ

Tap to upload photo

For best results, choose a photo that's at least 720p with a clear view of a face.

or pick a preset

スクリプトを入力

0/200 文字
フル機能にアクセスするにはサインインまたは登録してください
既存のアバターを選択
Step 1:既存のアバターを選択
プロンプトを入力してください
Step 2:プロンプトを入力してください
生成された動画をクリック
Step 3:生成された動画をクリック
2 つの動画を結合する

2本の動画をつなげて、ひとつのシームレスなストーリーに仕上げる

このツールを使えば、インストール不要でかんたんに動画を結合できます。クリップをアップロードして並べ替え、不要な部分をトリミングし、プロジェクトに合ったレイアウトを選べます。音楽を追加したり、向きがバラバラな動画を整えたり、横長・縦長の動画を1つのきれいなファイルにまとめることも可能です。MP4、MOV、AVI などに対応しており、あらゆるデバイスで動作します。処理はすべてブラウザ上で安全に行われるため、動画をすばやく結合して、仕上がったファイルを手間なくダウンロードできます。また、ゼロからコンテンツを作成できるツールとして、テキストから動画を生成するジェネレーターも利用できます。

a phone with a picture of a girl with a microphone on it
2 つの動画を結合する

HeyGen と動画を組み合わせるためのベストプラクティス

いくつかの簡単な調整を加えるだけで、結合した動画をよりスムーズに見せることができます。クリップ同士の解像度をできるだけ近づけて、画質の差が目立たないようにしましょう。もし動画が異なる向きで撮影されている場合は、トリミングやレイアウトツールを使って、被写体が常に中央にあり見やすくなるように調整します。音声レベルも確認して、切り替わりが自然に聞こえるようにし、不要な場面はカットしましょう。投稿先のプラットフォームに合ったアスペクト比を選び、書き出す前に必ずプレビューして、全体の流れがスムーズかどうかをチェックしてください。

a screenshot of a website with a cat on it
2 つの動画を結合する

なぜ動画をHeyGenのAIスタジオと組み合わせるのか？

このオンライン動画結合ツールなら、アカウント登録やダウンロード、ウォーターマークなしでクリップをつなげられます。あらゆるデバイスで動作し、MP4 や MOV などの一般的な形式に対応しているので、動画を簡単にアップロードして結合できます。複数のクリップをまとめても高画質を保ったまま、数秒で完成した動画を保存できます。ファイルは処理中も安全に保護され、ダウンロード後に削除されます。仕事や学校、SNS 用に、すぐ共有できるきれいな動画を手軽に作成できる方法です。動画にもっと個性を出したい場合は、ぜひ「自分だけのアバターを作成」ツールをお試しください。

a picture of a man and a woman with the words combine and share below them
仕組み

HeyGenで2つの動画を結合する方法

2つの動画を組み合わせるのは、HeyGenのAI Studioにアップロードして、シーンを並べ替え、書き出すだけの簡単な作業です。アップロードして、配置して、編集し、数分で最終的なMP4をエクスポートできます。

ステップ 1

クリップをアップロードする

MP4、MOV、AVI など、サポートされている形式の動画ファイルをアップロードしてください。結合したいすべてのクリップがそろっていることを確認しましょう。

ステップ2

タイムラインを整理する

クリップを好みの順番に配置しましょう。端をトリミングし、レイアウトを調整して、すべてがスムーズにつながるように各シーンの位置を整えてください。

ステップ3

編集内容をカスタマイズする

音声の追加や差し替え、タイミングの調整、トランジションが自然につながるようにすることで、動画をさらに魅力的に仕上げましょう。シーケンスをプレビューして、すべてが意図どおりに表示されているか確認してください。

ステップ4

マージしてダウンロード

仕上がりに満足したら、クリップを1本のシームレスな動画にまとめましょう。最終的なMP4をエクスポートして、すぐにダウンロードできます。すべての作業はスピーディーでシンプル、しかも完全にオンラインで完結します。

2つの動画を結合する方法に関するよくある質問

オンラインで2つの動画を結合するにはどうすればよいですか？

クリップをアップロードしてエディター上で並べ替えれば、数分で1本のMP4として書き出せます。結合する前にクリップをトリミングしたり不要な部分をカットしたい場合は、オンライン動画トリマー

複数の動画を無料で結合できますか？

はい。2つ以上のクリップを無料で結合し、ウォーターマークのないMP4として書き出せます。書き出した動画は、SNSへの投稿やプレゼンテーション、学校の課題などにそのまま使えます。

動画を結合すると画質は落ちますか？

いいえ。最終的にマージされた動画は、HD画質のままシャープで、スムーズな再生に最適化されます。HeyGen は処理中も、鮮明さ・色味・解像度を自動的に維持します。

どの動画形式をアップロードできますか？

MP4、MOV、AVI、WebM ファイルをアップロードできます。このツールは縦向きと横向きが混在した動画にも対応しており、縦長と横長の映像を組み合わせて、1本のきれいな動画に仕上げることができます。

スマホで動画を結合できますか？

はい。このツールは、iPhone・Android・タブレットのモバイルブラウザだけでなく、Mac、Windows、Chromebook上のブラウザでもそのまま動作します。

動画を結合するときに、音声を追加したり差し替えたりできますか？

はい。新しいオーディオトラックをアップロードすることも、元のサウンドをそのまま使うこともできます。再生速度を調整したい場合は、Audio Speed Changer

アップロードしたファイルはプライベートで安全に保護されていますか？

はい。お客様の動画はブラウザ上で安全に処理され、ダウンロード後は自動的に削除されます。処理の全過程を通して、お客様のコンテンツにアクセスできるのはお客様ご自身だけです。

このツールを使ってTikTokやYouTube向けのコンテンツを作成できますか？

もちろん可能です。TikTok、Instagramリール、YouTube など向けにクリップを結合できます。ナレーション付き動画を作成したり、AI音声を追加したい場合は、テキスト読み上げ動画ツール

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen で作成を始めましょう

AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

CTA background