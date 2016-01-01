AI動画テンプレート

動画をもっと自然に見せたいですか？声と口の動きをしっかり同期させながら、編集に何時間もかけたくない——そんなときは、HeyGenのAI搭載リップシンク機能がおすすめです。AIアバターでも実写映像でも、自動的に音声と口の動きをぴったり合わせます。

任意のAI動画テンプレートから始めて、スクリプトや音声を追加し、声を選ぶだけで、あとはHeyGenがタイミングを自動で調整してくれます。複数の言語に対応しているため、同じ動画のローカライズ版を、再収録することなく作成できます。これにより、クリエイター、トレーナー、マーケティングチームは、本物らしく見やすい、完成度の高い動画を効率的に制作できます。