AI動画テンプレートで動画を作成

HeyGen が提供する 700 以上の AI 動画テンプレートライブラリを使えば、数分で印象的な動画を作成できます。各テンプレートは、編集経験がなくても、高品質でスクロールを止めるコンテンツを素早く制作できるように設計されています。すでに 85,000 人以上のクリエイターやチームが、動画制作プロセスをシンプルかつ高速化するために HeyGen を信頼して利用しています。

Tool featured image
-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

PowerPointを動画に変換してみましょう

このツールは、PowerPointファイルをAIアバター、ナレーション、アニメーション、音楽を用いて、視聴者のエンゲージメントと理解度を高める完成済み動画へと変換します。アップロードから書き出しまでの制作ワークフロー全体を自動化し、ビジネス、教育、マーケティング向けのプロ品質の動画を短時間で制作できるようにします。

ドキュメントを動画に変換

カスタムプレゼンテーションをアップロード

ファイルをここにドロップ

.ppt、.pptx、.pdf、最大50MB。
フル機能にアクセスするにはサインインまたは登録してください
AI動画テンプレート

音声と映像の同期を完全に一致させる

動画をもっと自然に見せたいですか？声と口の動きをしっかり同期させながら、編集に何時間もかけたくない——そんなときは、HeyGenのAI搭載リップシンク機能がおすすめです。AIアバターでも実写映像でも、自動的に音声と口の動きをぴったり合わせます。

任意のAI動画テンプレートから始めて、スクリプトや音声を追加し、声を選ぶだけで、あとはHeyGenがタイミングを自動で調整してくれます。複数の言語に対応しているため、同じ動画のローカライズ版を、再収録することなく作成できます。これにより、クリエイター、トレーナー、マーケティングチームは、本物らしく見やすい、完成度の高い動画を効率的に制作できます。

weekly report learn a language timeline week 5 week 6 week 7
AI動画テンプレート

AIリップシンクのベストプラクティス

自然でスムーズなリップシンクを実現するには、いくつかの簡単なステップから始めることが大切です。これらのガイドラインに従うことで、AIアバターを使った動画制作や、実写映像への音声同期で、より良い結果を得ることができます。

・高品質な音声を選ぶ：メッセージに合った、クリアで自然なAI音声を選びましょう。プラットフォームでは、175の言語で300種類以上の音声が利用できます。
・クリーンな音声を使う：自分で音声をアップロードする場合は、ノイズのない録音を使用してください。クリーンな音声ほど、AIはより正確な口の動きを生成できます。
・トーンと表情を合わせる：台本の内容に合った表情を持つアバターを選びましょう。これにより、より説得力のある動画になり、視聴者の関心を引きつけやすくなります。
・翻訳と同期をワンステップで行う：多言語でリップシンクが必要な場合は、内蔵のAI翻訳機能を活用しましょう。システムが各言語に合わせて、自動的にタイミングと口の形を調整します。

a screen that says create new voice on it
AI動画テンプレート

リアルなAIリップシンクでオーディエンスを惹きつけよう

自然なリップシンクにより、動画はより見やすくなり、あなたのメッセージもいっそう本物らしく伝わります。フレームを手作業で調整する代わりに、AIが数秒で一つひとつの言葉に合わせて正確な口の動きを同期させます。これはカスタムアバターにも実写映像にも対応しており、クリアで洗練されたコンテンツを素早く制作することができます。

トレーニング動画、マーケティング用クリップ、解説動画、あるいは多言語対応の動画を制作している場合でも、AIがタイミングや表情の制御をすべて自動で行います。Zapier などとの連携を使えば、複数のプロジェクトにわたってこのプロセスを自動化でき、ワークフローを途切れさせることなくスムーズに進められます。

もし台本作成に悩んでいるなら、HeyGen の「AI動画スクリプトジェネレーター」を使って、すぐに使えるスクリプトを数秒で作成してみてください。

a video that says boost engagement on it
仕組み

4つの簡単ステップで完璧に同期した動画を作成

正確で多言語対応のリップシンクで、あなたの動画に命を吹き込みましょう。任意のスクリプトや音声を、完成した動画に仕上げるために、次の手順に従ってください。

ステップ1

テキストを入力するか、音声ファイルをアップロードしてください

まずはスクリプトを書くか、明瞭な音声ファイルをアップロードしてください。プロジェクトに応じて、テキスト読み上げ、録音済み音声、または翻訳済みテキストを使用します。

ステップ2

アバターを選択

幅広い種類のAIアバターから選ぶことも、自分の映像を使うこともできます。どのアバターも、自然な表情と明瞭な口の動きが再現されるように設計されています。

ステップ3

AI音声を選択するか、実写映像をアップロードする

175の言語で300以上の音声から選択できます。トーンや話し方を合わせたり、実際の動画をアップロードしてAIで同期させることも可能です。

ステップ4

同期済み動画を生成して共有する

AIが自動的に口の動き、声、表情を同期します。数秒で完成した動画を書き出し、どこにでも共有できます。

動画テンプレートに関するよくある質問

HeyGen の AI ビデオテンプレートとは何ですか？

HeyGen の AI ビデオテンプレートは、手動編集なしで数分で洗練された動画を作成できるように設計された、あらかじめ構成されたレイアウトです。各テンプレートには、あらかじめ用意されたシーン、トランジション、テンポが含まれているため、ゼロからすべてを作る必要はなく、伝えたいメッセージに集中できます。テンプレートはこちらからご覧ください：AI ビデオテンプレート

テンプレートを自社のブランドに合わせてカスタマイズできますか？

はい。テキストの変更、画像のアップロード、クリップの差し替え、カラーの調整、ロゴの追加などを行い、自社のブランドアイデンティティに合わせることができます。すべてのテンプレートは完全にカスタマイズ可能なため、マーケティング、トレーニング、SNS向けコンテンツなどに、一貫性のあるブランド動画を簡単に作成できます。

テンプレートはAIアバターとリップシンクに対応していますか？

はい。HeyGen の AI アバターはどのテンプレートにも追加でき、自然な話し方を実現する高精度な AI リップシンクを利用できます。アバターは複数の言語に対応しているため、何度も録画し直すことなく、同じ動画のローカライズ版や多言語版を簡単に作成できます。

これらのテンプレートを使うのに編集の経験は必要ですか？

経験は一切不要です。エディターはドラッグ＆ドロップ式でブラウザ上で直接動作するため、初心者やチームでも高品質な動画をすばやく作成できます。AIツールがタイミング、シーン構成、レイアウト調整を自動で行います。

テンプレートでスクリプト、画像、または音声ファイルを使用できますか？

はい。テキストから始めることも、音声をアップロードすることも、画像やクリップを追加することもできます。AI が、選択したテンプレートに合わせてメディアを最適化し、ビジュアル、テンポ、音声を調整して、プロ品質の結果を生み出します。台本作成のサポートが必要な場合は、AI動画スクリプトジェネレーターをお試しください。

テンプレートを使って、どのような種類の動画を作成できますか？

SNS動画、解説動画、UGCスタイルの広告、企業向けプレゼンテーション、不動産物件のウォークスルー動画、チュートリアル、マーケティングコンテンツなどを制作できます。700以上のテンプレートがあるため、ほぼあらゆるニッチ、オーディエンス、プラットフォーム向けの動画を作成できます。

最終的な動画はどの形式で書き出せますか？

ご利用のプランに応じて、完成した動画をHDまたは4Kで書き出すことができます。動画はMP4形式でダウンロードされるため、TikTok、Instagram、YouTube、またはビジネス向けプラットフォームで簡単に共有できます。複数のプラットフォーム向けにサイズを変更する場合は、動画リパーパスツールをご利用ください。

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen で作成を始めましょう

AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

CTA background