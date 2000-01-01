HeyGen の AI ボイスアクティングツールを使えば、あなたの文章コンテンツを、わずか数分でリアルで臨場感のあるナレーション音声に変換できます。動画、eラーニング、ポッドキャスト、バーチャルアシスタントなど、どのような用途のボイスオーバーでも、プロ品質の音声を素早く簡単に作成可能です。声優や録音スタジオは不要で、高度なAI技術が、スピーディーかつコスト効率の高い結果をお届けします。
HeyGen の AI ビデオ翻訳機能は、あらゆる動画を自動的に別の言語に変換し、話者の声質や感情に合った自然なリップシンク音声を生成します。オリジナルの話し方や表現スタイルを保ったまま、スタジオ品質の多言語版動画を数分で作成できます。
あらゆる台本・スタイル・シーンに対応するAIボイスアクター
HeyGen の AI ボイスアクターツールを使えば、マイクや録音スタジオなしで表現力豊かなボイスオーバーを生成できます。スクリプトを貼り付けて、言語や感情を選ぶだけで、高品質な音声が作成されます。解説動画、アニメ風キャラクター、製品チュートリアルなど、どのような用途でも、声はあなたのコンテキストに合わせて自然に適応します。
自然なAI音声ナレーションを生成するためのベストプラクティス
1. シンプルに保つ
メッセージが分かりやすく伝わるよう、テキストは明確で簡潔にしましょう。動画や音声に情報を詰め込みすぎないことが大切です。
2. 適切な声を選ぶ
動画のトーンに合った声を選びましょう。カジュアル、ビジネス、教育的など、コンテンツの雰囲気と一致していることが重要です。
3. さりげないアニメーションを使う
テキストアニメーションは動画に動きを加えられますが、やりすぎは禁物です。メッセージを邪魔せず、引き立てる程度のシンプルなアニメーションを使いましょう。
4. タイミングを完璧にする
テキストは読みやすい十分な時間だけ画面に表示しつつ、長く表示しすぎて邪魔にならないように調整しましょう。
5. プレビューして微調整する
仕上げる前に必ず動画やボイスオーバーをプレビューしましょう。テキストのサイズ、配置、アニメーションを調整し、完成度を高めます。
HeyGenのAIボイスアクティングツールの特長とメリット
1. 複数のボイスオプション
豊富な言語の声質やアクセントから選択して、コンテンツに最適なボイスを設定できます。ピッチ（高さ）・スピード・トーンを調整して、理想的なボイスオーバーを作成しましょう。
2. かんたん・スピーディーな作成
複雑な編集ソフトは不要。数分でボイスオーバーを作成し、すぐにダウンロードできます。
3. カスタマイズ可能なボイス設定
ピッチ、スピード、トーンを細かく調整して、用途に合わせた自然で人間らしい声を実現します。
4. シームレスな連携
AIで生成したボイスオーバーを、Webサイト、ソーシャルメディア、eラーニングプラットフォームなど、さまざまなチャネルに簡単に組み込めます。
5. コストパフォーマンスに優れた運用
声優や録音スタジオにかかるコストを削減できます。AI音声によるボイスオーバーで、高品質な成果を手頃な価格で提供します。
もし、動きのある短尺動画の制作にも興味がある場合は、AI音声ナレーションのプロジェクトを補完するために、ぜひ当社のAI TikTok動画ジェネレーターの利用もご検討ください。
動画を4つの簡単ステップで吹き替え
数分で多言語対応のリップシンク動画をAIで作成。
まず、スクリプトをエディターに入力するか、貼り付けてください。短いメッセージでも、詳細な台本でも、HeyGen が数分で本物のような音声ナレーションに変換します。
さまざまなAI生成ボイスから選択できます。トーン、アクセント、話し方のスタイルをカスタマイズして、コンテンツや視聴者に最適な音声に仕上げましょう。
ピッチ、スピード、トーンを細かく調整して、声が望む印象にぴったり合うようにしましょう。数分で、あなたの台本に最適な話し方を仕上げられます。
ナレーションに満足できたら「Generate」をクリックしてください。AI音声ナレーションがすぐにダウンロード可能になり、ウェブサイト、広告、eラーニング、その他あらゆるプロジェクトに最適です。
AI音声演技は、高度なAI技術を使って、あなたが書いたテキストを自然でリアルなナレーション音声に変換します。人間の声優や録音スタジオが不要になり、数分でプロ品質の音声を作成できます。作成した音声は、より素早くコンテンツを制作するために、AI動画ジェネレーターと組み合わせて映像と同期させることができます。
スクリプトを入力または貼り付け、ボイスを選び、トーンやスピードを調整するだけで、音声をすぐに生成できます。音声のレンダリングはすべてプラットフォーム側で自動的に処理され、ブラウザ上だけで完結します。また、作成したボイスオーバーを使って、テキスト読み上げアバターツールで本格的なアバター動画にすることもできます。
はい。複数の声質・言語・アクセントから選択でき、さらにピッチ（声の高さ）、話す速さ、トーンを調整して、求めるスタイルに合わせることができます。この柔軟性により、ブランド向けのボイスオーバー、eラーニング教材、マーケティングキャンペーン、デジタルアシスタントなど、用途に合わせて最適化された音声を作成できます。
ほとんどのボイスオーバーは数分以内に完成します。スクリプトと設定を確定すると、HeyGen のエンジンが自動的に処理を行い、ダウンロードや各種ツールへの組み込みにすぐ使える高品質な音声を生成します。
はい。マーケティング、トレーニング、ポッドキャスト、YouTube動画、クライアント向けプロジェクトなど、AI音声を自由にご利用いただけます。多くのチームは音声とAI Video Templatesを組み合わせて、部門横断でコンテンツ制作をスケールさせています。
いいえ。すべてブラウザ上でシンプルな操作だけで完結します。オーディオツールやプラグイン、スタジオ機材は一切必要ありません。テキストを入力して声を選ぶだけで、完成したファイルをダウンロードできます。
AI音声は、ウェブサイト、eラーニング教材、解説動画、マーケティング広告、オンボーディング用コンテンツ、ポッドキャスト、バーチャルアシスタントなどに適しています。台本をフル動画に変換したい場合は、スムーズに制作できるよう、AI Video Script Generator を利用することもできます。
