1. シンプルに保つ

メッセージが分かりやすく伝わるよう、テキストは明確で簡潔にしましょう。動画や音声に情報を詰め込みすぎないことが大切です。



2. 適切な声を選ぶ

動画のトーンに合った声を選びましょう。カジュアル、ビジネス、教育的など、コンテンツの雰囲気と一致していることが重要です。



3. さりげないアニメーションを使う

テキストアニメーションは動画に動きを加えられますが、やりすぎは禁物です。メッセージを邪魔せず、引き立てる程度のシンプルなアニメーションを使いましょう。



4. タイミングを完璧にする

テキストは読みやすい十分な時間だけ画面に表示しつつ、長く表示しすぎて邪魔にならないように調整しましょう。



5. プレビューして微調整する

仕上げる前に必ず動画やボイスオーバーをプレビューしましょう。テキストのサイズ、配置、アニメーションを調整し、完成度を高めます。