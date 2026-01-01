動画の本数を増やす

HeyGen のオンライン音量ブースターなら、数秒で動画の音をより大きく、クリアにできます。クリップをアップロードして音量を上げるだけで、小さすぎる音声や聞き取りにくい音をすぐに改善できます。編集ソフトも特別なスキルも必要ありません。

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116,977,053生成された動画
90,714,138生成されたアバター
16,115,517翻訳された動画
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動画の本数を増やす

動画の音声が小さくてお困りですか？

HeyGenは動画の音声をムラなく均一にブーストし、歪みを防いで、クリアでバランスの取れた仕上がりにします。編集の経験や複雑なツールは一切不要です。動画をアップロードして、音量スライダーを調整し、変更内容をプレビューするだけ。オンラインで動作し、複数の形式に対応し、元の動画クオリティもそのまま保ちます。

・インストール不要、ブラウザー上でそのまま使える
・初心者にも使いやすく、処理もスピーディー
・映像品質を落とさずに音量をアップ
・小さく録音されてしまった声の補正に便利
・MP4、MOV、WebMに対応
・TikTok、YouTube、Instagramなどへの投稿にすぐ使える仕上がり

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A smiling man with a microphone, overlaid with a volume slider showing 50% and a cartoon hand icon adjusting it.
動画のボリュームを上げる

動画制作本数を増やすためのベストプラクティス

いくつかの簡単なコツで、できるだけクリアなサウンドを実現しましょう。

・歪みを防ぐため、まずは控えめなブーストから始める
・ダウンロード前にプレビューで音量を確認する
・元の音声がとても小さい場合は、背景ノイズを下げる
・ヘッドホンとスピーカーの両方で動画を再生してテストする
・セリフとBGMや効果音のバランスを適切に保つ

音声を強化する前に動画の長さを細かく調整したいですか？不要な部分をカットして、よりパワフルな音量効果を得るには、オンライン動画トリマーをお試しください。

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A digital interface for editing voice and audio settings, featuring controls for voice selection, speed, volume, fade in/out, and a background music track.
動画の本数を増やす

音声を強化してコンテンツの質を高めましょう

音質が良くなるだけで、コンテンツの印象は一気に変わります。より大きくクリアなサウンドは視聴者の集中を保ち、あなたのメッセージをしっかり届けてくれます。チュートリアル動画、マーケティング動画、短いSNSクリップなど、どんなコンテンツでも、音声を強化することで動画の効果は高まります。HeyGenなら、編集ソフトを学ぶことなく、数秒でサウンドをグレードアップできます。

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A smiling woman in a digital interface with a custom voice playback option and a volume slider set to 82%.
仕組み

カスタムAIボイスで動画の音声を強化する4つの簡単ステップ

HeyGen を使えば、動画の音質向上はすばやく、初心者でもかんたんに行えます。クリップをアップロードして音量を上げ、数回クリックするだけで、より大きくクリアな音声の動画を書き出せます。やり方は次のとおりです。

ステップ1

動画をアップロード

任意のMP4、MOV、またはWebMファイルをアップロードしてください。

ステップ 2

音量レベルを調整する

内蔵スライダーを使って音量を上げます。

ステップ3

動画をプレビュー

書き出す前に、改善されたサウンドを試聴しましょう。

ステップ4

音量を上げた動画をダウンロード

強化した動画を保存して、どこにでも共有しましょう

動画FAQの数を増やす

動画の音量ブースターは何をする機能ですか？

このツールは、映像の画質を損なうことなく音声レベルを上げ、クリアさを向上させます。小さな音量で録音された動画も聞き取りやすく補正し、どのデバイスでも快適に視聴できるようにします。

音量を上げると音が歪んだりしませんか？

段階的に調整していけば問題ありません。内蔵プレビュー機能で書き出し前に音量をテストできるので、歪みを起こさずに最適なバランスを見つけられます。

このツールはブラウザ上で直接使えますか？

はい。ボリュームブースターは完全にオンラインで動作し、ソフトウェアのダウンロードや編集経験は一切不要です。動画をアップロードしてスライダーを調整し、そのまますぐに書き出すだけです。

音量ブースターは無料で使えますか？

はい。基本バージョンを使えば、動画の音声を無料でブーストできます。ゼロからより洗練されたコンテンツを作成したい場合は、AI動画スクリプトジェネレーターをお試しください。

どの動画形式がサポートされていますか？

このツールは MP4、MOV、WebM ファイルに対応しています。元の動画の画質はそのままに、音声のみが強化されます。

音声を強化する前に、動画を準備しておくことはできますか？

もちろん可能です。不要な部分をカットしたり、まずクリップをきれいに整えたい場合は、オンライン動画トリマーを使うと、よりスムーズな仕上がりになります。

動画の音量を上げるには、アカウント登録が必要ですか？

このツールを利用するのにアカウントは必須ではありませんが、作成すると、より多くの機能や効率的なワークフローオプションが利用できるようになります。いつでもこちらから登録できます：HeyGen サインアップ

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