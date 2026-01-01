HeyGen のオンライン音量ブースターなら、数秒で動画の音をより大きく、クリアにできます。クリップをアップロードして音量を上げるだけで、小さすぎる音声や聞き取りにくい音をすぐに改善できます。編集ソフトも特別なスキルも必要ありません。
動画の音声が小さくてお困りですか？
HeyGenは動画の音声をムラなく均一にブーストし、歪みを防いで、クリアでバランスの取れた仕上がりにします。編集の経験や複雑なツールは一切不要です。動画をアップロードして、音量スライダーを調整し、変更内容をプレビューするだけ。オンラインで動作し、複数の形式に対応し、元の動画クオリティもそのまま保ちます。
・インストール不要、ブラウザー上でそのまま使える
・初心者にも使いやすく、処理もスピーディー
・映像品質を落とさずに音量をアップ
・小さく録音されてしまった声の補正に便利
・MP4、MOV、WebMに対応
・TikTok、YouTube、Instagramなどへの投稿にすぐ使える仕上がり
動画制作本数を増やすためのベストプラクティス
いくつかの簡単なコツで、できるだけクリアなサウンドを実現しましょう。
・歪みを防ぐため、まずは控えめなブーストから始める
・ダウンロード前にプレビューで音量を確認する
・元の音声がとても小さい場合は、背景ノイズを下げる
・ヘッドホンとスピーカーの両方で動画を再生してテストする
・セリフとBGMや効果音のバランスを適切に保つ
音声を強化する前に動画の長さを細かく調整したいですか？不要な部分をカットして、よりパワフルな音量効果を得るには、オンライン動画トリマーをお試しください。
音声を強化してコンテンツの質を高めましょう
音質が良くなるだけで、コンテンツの印象は一気に変わります。より大きくクリアなサウンドは視聴者の集中を保ち、あなたのメッセージをしっかり届けてくれます。チュートリアル動画、マーケティング動画、短いSNSクリップなど、どんなコンテンツでも、音声を強化することで動画の効果は高まります。HeyGenなら、編集ソフトを学ぶことなく、数秒でサウンドをグレードアップできます。
カスタムAIボイスで動画の音声を強化する4つの簡単ステップ
HeyGen を使えば、動画の音質向上はすばやく、初心者でもかんたんに行えます。クリップをアップロードして音量を上げ、数回クリックするだけで、より大きくクリアな音声の動画を書き出せます。やり方は次のとおりです。
任意のMP4、MOV、またはWebMファイルをアップロードしてください。
内蔵スライダーを使って音量を上げます。
書き出す前に、改善されたサウンドを試聴しましょう。
強化した動画を保存して、どこにでも共有しましょう
このツールは、映像の画質を損なうことなく音声レベルを上げ、クリアさを向上させます。小さな音量で録音された動画も聞き取りやすく補正し、どのデバイスでも快適に視聴できるようにします。
段階的に調整していけば問題ありません。内蔵プレビュー機能で書き出し前に音量をテストできるので、歪みを起こさずに最適なバランスを見つけられます。
はい。ボリュームブースターは完全にオンラインで動作し、ソフトウェアのダウンロードや編集経験は一切不要です。動画をアップロードしてスライダーを調整し、そのまますぐに書き出すだけです。
はい。基本バージョンを使えば、動画の音声を無料でブーストできます。ゼロからより洗練されたコンテンツを作成したい場合は、AI動画スクリプトジェネレーターをお試しください。
このツールは MP4、MOV、WebM ファイルに対応しています。元の動画の画質はそのままに、音声のみが強化されます。
もちろん可能です。不要な部分をカットしたり、まずクリップをきれいに整えたい場合は、オンライン動画トリマーを使うと、よりスムーズな仕上がりになります。
このツールを利用するのにアカウントは必須ではありませんが、作成すると、より多くの機能や効率的なワークフローオプションが利用できるようになります。いつでもこちらから登録できます：HeyGen サインアップ
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