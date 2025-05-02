動画を素早くリサイズして、どのプラットフォームでもクリアで見やすい状態をキープしましょう。HeyGenなら、TikTok向けの縦長、Instagram向けの正方形、YouTube向けのワイド画面など、必要なサイズに数分で調整できます。適切なサイズにしておけば、動画が正しく表示され、意図しないトリミングを防ぎ、よりスムーズな視聴体験を提供できます。
どのプラットフォームにもぴったり合う動画が必要ですか？
プラットフォームごとに動画の要件は異なり、サイズが合っていないと、不自然なカットや画面のゆがみ、細部の欠落につながることがあります。動画を正しいサイズにリサイズすれば、画面に自然に収まり、画質を保ったまま、余計な違和感なくメッセージを伝えられます。
ほとんどの最新の編集ツールには、シンプルなアスペクト比の変更から、引き伸ばされたり歪んだ映像を補正できる高度なコントロールまで、さまざまなリサイズ機能が備わっています。HeyGen を使えば、ワークフローを複雑にすることなく動画サイズを調整でき、あらゆるデバイスで洗練された見た目を保ったコンテンツを作成できます。
動画サイズ変更のベストプラクティス
・アスペクト比の選択肢：縦型・正方形・横型など、投稿先のプラットフォームにぴったり合うフォーマットに切り替えられます。
・画質を落とさずにリサイズ：スマートスケーリングにより、サイズを変更しても映像をくっきり滑らかに保ちます。
・幅と高さをカスタム設定：正確なサイズやレイアウトを細かくコントロールしたいクリエイターに最適です。
・引き伸ばされて歪んだクリップを修正：間違った比率で撮影された映像も、自然な見た目に補正できます。
・SNS向けプリセット：TikTok、Instagram Reels、YouTube Shorts など向けの定番サイズを内蔵し、設定の手間を省きます。
・ブラウザ上で動画をリサイズ：ソフトをダウンロードしたり複雑なツールを用意したりせず、オンラインでサイズ調整ができます。
・あらゆる種類の動画に対応：SNSコンテンツ、商品デモ、トレーニング動画、長尺プロジェクトなど、どんな動画でもリサイズで狙いどおりの見た目に整えられます。
リサイズ動画でリーチを拡大
動画のサイズを変更することで、コンテンツはさまざまなプラットフォームに対応できる柔軟なものとなり、露出とエンゲージメントの可能性が高まります。適切なサイズとフォーマットにすることで、動画はより幅広いオーディエンスに届き、どこで共有されても洗練された印象を与えられます。
HeyGen の動画リサイズツールは、画質を保ったままサイズ変更を簡単に行えます。プラットフォームごとの形式にコンテンツを最適化することで、動画の汎用性とエンゲージメントを高められます。直感的なプラットフォームにより、あらゆるプラットフォームや目的に合わせて動画を素早く簡単に調整できます。
4つの簡単ステップで動画をトリミング・リサイズ・再利用
AI 搭載のインスタントハイライトを使って、コンテンツのベストな部分をすばやく見つけて共有しましょう。
リサイズしたいファイルをデバイスから選択してください。
プラットフォームに合うように、プリセットを選ぶかカスタムサイズを入力してください。
フォーマットを切り替えるときは、被写体が中央に来るように細かく調整しましょう。
明瞭さ、動きのずれ、不要なトリミングがないか確認します。
映像を引き伸ばしたり歪めたりすることなく、縦横比を自動調整してくれるスマートなスケーリングツールを使いましょう。HeyGen はリサイズ中も画質の鮮明さを保つため、フォーマットを切り替えても動画はくっきりとしたままです。リサイズ前にトリミングしたい場合は、オンライン動画トリマー
TikTok、Reels、Shorts には 9:16 の縦長フォーマットが最適で、Instagram フィードでは正方形（1:1）と 4:5 に対応しています。YouTube やトレーニング動画にはワイドスクリーン（16:9）が向いています。適切なサイズを選ぶことで、プラットフォームごとにコンテンツが正しく表示されます。
はい。HeyGen を使えば、ブラウザ上だけで動画のサイズ変更が可能で、アプリのインストールやダウンロード、面倒な設定は一切不要です。ファイルをアップロードしてサイズを選ぶだけで、数分で各プラットフォームにそのまま使えるきれいな動画を書き出せます。
リサイズは動画全体の縦横サイズを変更する操作であり、クロップはフレームの一部を切り取って削除する操作です。多くのクリエイターは、まず投稿先のプラットフォームに合わせてリサイズし、その後、構図やフレーミングを完璧に整えるためにクロップを行います。
はい。HeyGen では、縦横比と解像度の両方を一度に調整できるため、歪みを生じさせることなく、TikTok、Instagram、YouTube など各プラットフォームに最適な動画に仕上げることができます。
アスペクト比補正を使って、自然なプロポーションを取り戻しましょう。HeyGen が自動的にレイアウトを調整し、被写体がフレーム全体に引き伸ばされるのではなく、バランスよく中央に配置されるようにします。
もちろん可能です。MP4 はほぼすべての環境でサポートされており、互換性の問題なくサイズ変更、リフレーム、書き出しができます。サイズ変更後は、クリップを再フォーマットすることも可能で、その際には 動画再利用ツール
誤った方法で行うと画質が落ちることはありますが、HeyGen では最適化されたスケーリング技術を使うことで、シャープさと色味をしっかり維持します。書き出し前にプレビューすることで、リサイズ後の動画もデバイスやプラットフォームを問わず、クリアでプロフェッショナルな仕上がりを保てます。
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