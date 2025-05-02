プラットフォームごとに動画の要件は異なり、サイズが合っていないと、不自然なカットや画面のゆがみ、細部の欠落につながることがあります。動画を正しいサイズにリサイズすれば、画面に自然に収まり、画質を保ったまま、余計な違和感なくメッセージを伝えられます。

ほとんどの最新の編集ツールには、シンプルなアスペクト比の変更から、引き伸ばされたり歪んだ映像を補正できる高度なコントロールまで、さまざまなリサイズ機能が備わっています。HeyGen を使えば、ワークフローを複雑にすることなく動画サイズを調整でき、あらゆるデバイスで洗練された見た目を保ったコンテンツを作成できます。