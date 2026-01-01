物件の説明文から、わずか数分で洗練された物件紹介動画を作成できます。この不動産向け動画メーカーは、台本作成・ナレーション・ビジュアルをすべて自動で行うため、撮影なしで物件を宣伝し、市況アップデートを共有し、自社ブランドを構築できます。
不動産マーケティングをシンプルにする機能
物件情報を動画に変換
物件の説明、主な特徴、価格を貼り付けるだけでOK。このAI搭載のテキストから動画へのワークフローが、台本作成からテンポ設計、ビジュアル追加まで動画制作を一括で行うため、物件紹介動画を作成して、その日のうちに新規物件を公開できます。
アニメーションで物件写真に命を吹き込もう
物件写真をアップロードするだけで、シネマティックなパンやズーム、アニメーションを加えた動画ツアーに変換できます。画像から動画へのエンジンが、自動でモーションやトランジション、ナレーションを追加するため、数枚の写真が、物件の魅力的なアングルを購入希望者にしっかりと伝える、洗練されたウォークスルー動画になります。
スピーチクリーンアップで、すっきりした動画編集を実現
一度だけ撮影すれば、あとは Speech Cleanup が動画編集を自動で行います。AI による自動トリミング機能で、不要なつなぎ言葉や長い無音、撮り直し部分をカットします。ぎこちないジャンプカットの代わりに、内蔵の AI 動画エディターがベストなテイク同士を自然なトランジションでつなぐので、撮り直しの手間を省けます。
175以上の言語に対応した自然な音声ナレーション
ナチュラルな音声のボイスオーバーを、タレントの起用や音声収録を行うことなく、あらゆる物件動画に追加できます。AI音声ジェネレーターが、175以上の言語と方言であなたのスクリプトを読み上げるため、国内外の購入希望者が自宅で話している言語に合わせて、物件情報をパーソナライズして届けることができます。
不動産向けの完成済み動画テンプレート
プロがデザインした豊富なテンプレートから選んで、「新着物件」「オープンハウス」「エージェント紹介」など、不動産向けに特化したレイアウトで洗練された魅力的な動画を作成できます。スタイルを選び、詳細情報を入力するだけで、AI動画ジェネレーターが構成を自動で組み立てるため、すべての物件紹介動画を一貫性のあるブランドイメージで仕上げられます。
不動産向け動画のアイデアと活用事例
Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.
Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.
Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.
Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.
International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.
Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.
不動産動画メーカーの仕組み
物件の説明から始めて、完成度の高い共有用の不動産動画まで、4つのステップで作成できます。
不動産向けのレイアウトを選び、アスペクト比を設定して、物件情報に合ったデザインを選択します。
物件の詳細や話したいポイントを貼り付け、トーンや話すスピードを調整して、わかりやすい内容に仕上げましょう。
ナレーション、写真、字幕、音楽、そしてブランド要素を追加し、しっくりくるまでシーンを調整しましょう。
HeyGen が、物件掲載ページや各種ソーシャルチャネルにそのまま投稿できる、クリーンで高品質な動画を生成します。
不動産動画メーカーとは、物件情報をもとにプロ品質の不動産動画を自動生成するAI搭載プラットフォームです。掲載したい物件の情報や短いプロンプトを入力すると、スクリプトから動画を作成するツールがシーン構成、ナレーション、ビジュアルまで自動で仕上げ、数分で動画が完成します。撮影を行わなくても、プロフェッショナルな不動産動画を作成できます。
はい。プレゼンターがあなたのスクリプトを読み上げるトーキングヘッド動画を作成したり、写真とボイスオーバーを使った顔出しなしの動画を作成したりできます。物件ツアー動画やバーチャル内見動画、MLS掲載用のオンライン動画を制作できるので、不動産エージェントはカメラを一切用意することなく公開まで行えます。
写真をアップロードしてレイアウトを選ぶだけで、スライドショーメーカーがアニメーションやトランジション付きのバーチャルツアーに自動でまとめてくれます。ドラッグして写真の順番を入れ替え、内蔵メディアライブラリから音楽やストック素材を追加し、完成したウォークスルー動画として書き出しましょう。
はい。HeyGen を使えば、シネマティックなテンポとスタジオ品質のナレーションを備えた、HD や 4K の高品質な動画を作成できます。AI ボイスクローン機能であなた自身の声によるナレーションを行い、物件ごとの細かな情報をパーソナライズし、バッチ処理で複数の動画を一括制作することで、ポートフォリオ内のあらゆる物件紹介をワンランク上のレベルに引き上げられます。
どちらも直感的に使えるドラッグ＆ドロップ式の動画編集が可能ですが、この不動産向け動画メーカーは、不動産マーケティングに特化して設計されています。汎用的なエディターではなく、物件紹介用のテンプレートや自動音声ナレーション、翻訳機能などが用意されているため、編集にかける時間を減らし、その分もっと多くの物件を販売することに集中できます。
HeyGenでは、クレジットカード不要で無料のオンライン動画作成が可能ですが、無料エクスポートには小さなウォーターマークが入ります。有料サブスクリプションに加入するとウォーターマークが削除され、すべてのAIツールが利用できるようになり、より長い動画やボイスクローンに対応したプランは月額24ドルから利用できます。
さらに詳しく見るAI 搭載のツール
Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。
AIを使って、不動産物件の掲載情報をプロ品質の動画に変換しましょう。