どちらも直感的に使えるドラッグ＆ドロップ式の動画編集が可能ですが、この不動産向け動画メーカーは、不動産マーケティングに特化して設計されています。汎用的なエディターではなく、物件紹介用のテンプレートや自動音声ナレーション、翻訳機能などが用意されているため、編集にかける時間を減らし、その分もっと多くの物件を販売することに集中できます。