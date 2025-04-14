お気に入りの写真から、心のこもった追悼動画を数分で作成できます。動画編集スキルもカメラも不要です。ポートレートをやさしくアニメーションさせ、ナレーションと音楽を加えるだけで、ご家族みんなで大切にできるメモリアルビデオが完成します。
追悼ビデオメーカーの主な機能
大切な写真にそっと命を吹き込む
1枚のポートレート写真をアップロードするだけで、image to videoツールが自然なほほえみやわずかな首の動きを加え、静止画がまるで生きている瞬間のように見えるようにします。不自然さを感じさせることなく、その人の物語にそっと命を吹き込むことができます。
Combine Photos and Video Clips
集めた写真や映像をドラッグ＆ドロップするだけで、HeyGen が写真とビデオクリップをつなぎ合わせ、トランジションやタイミングも自動で調整されたスライドショー動画を作成します。シンプルなテキストベースのエディターから、シーンの並び替えや画像の差し替えも簡単に行えます。
あなたの言葉で語るナレーション付きトリビュート
Write a few sentences about the life of your loved one and the text to video engine turns them into spoken narration in a natural voice. A eulogy or a poem becomes a warm voiceover, a simple way to honor your loved one and make a video worthy of the day.
Captions, Names, and Dates on Screen
各スライドに名前、生没年、名言、思い出の言葉などを、誰にでも読みやすいシンプルなテキストとして表示できます。文章は一度入力すれば、どのスライドにも配置可能です。大切な言葉を添えて、あなただけの心のこもった追悼スライドを作りましょう。
175以上の言語で作る追悼ビデオ
家族が一つの場所に集まることは、今ではほとんどありません。175以上の言語で、口の動きと同期したナレーション付きの完成動画を生成できるので、海外にいる親族も、自分たちが育ったときに話していた言語で、同じ愛情のこもった言葉を聞くことができます。
葬儀の週に、手作業で追悼スライドショーを作るのは本当に大変です。私たちのスライドショーメーカーなら、写真を取り込むだけで、その人の人生の物語を丁寧なペースで綴るメモリアルスライドショーに仕上げ、感動的な追悼映像としてMP4形式で書き出して葬儀社にそのまま渡せます。
しめっぽいモンタージュは、誰にとっても最適というわけではありません。友人たちがよく知っているアップテンポな曲に、温かみのある写真を合わせ、笑い声の短い動画も織り交ぜて、ただ悲しむだけでなく、会場のみんなが笑顔で送り出せるような心温まるトリビュートを作りましょう。
誰も弔辞を声に出して読めないときでも、AI音声ジェネレーターがあなたの書いた言葉を落ち着いた声で読み上げてくれるので、誰かが涙で言葉を詰まらせてしまうことなく、故人に敬意を表することができます。
大切なペットとの別れにも、同じだけの思いやりが必要です。子犬だった頃から最後の静かな午後までの写真を集めて、やさしい音楽を添え、家族同然だったかけがえのない友を心に刻みましょう。
遠方で参列できない親族にも、きちんと見送る時間は必要です。AIビデオ翻訳なら、追悼ビデオ全体を相手の言語で作り直し、口の動きも自然に同期させられるので、距離があっても最後の別れを伝える機会を逃しません。
毎年の命日や記念日ごとにプロジェクトを開き直し、親族から送られてきた写真を簡単に追加して、数分で再生成できます。こうして、古いフラッシュドライブの中で眠ったままの動画ファイルではなく、家族がいつまでも大切にできる追悼スライドショーとして、故人の思い出を生かし続けるレガシー動画になります。
メモリアルビデオメーカーの使い方
Our memorial slideshow maker will help you create a memorial video in 3 to 4 short steps, from a folder of photos to a share-ready tribute. The tribute video maker allows you to create a memorial slideshow and share your video in minutes, with no timeline to wrestle.
写真、ポートレート、短い動画クリップをアップロードしてください。ほとんどの形式に対応しており、後から追加することもできます。
さまざまなテンプレートから選び、さらに多彩な動画スタイルをチェックしたうえで、背景やフォントを自由にカスタマイズできます。すべての動画テンプレートは編集可能なので、追悼式や葬儀など、あらゆる場面にふさわしい美しいメモリアルスライドショーテンプレートをお選びいただけます。
曲を選ぶかアップロードして音楽付きの動画を作成し、その後に名前や日付、キャプションを追加し、必要に応じて自然な声のナレーションも付けましょう。
HDまたは4Kでレンダリングし、追悼ビデオをMP4形式でダウンロードして葬儀社に渡すか、プライベートリンクを送信してください。
メモリアルビデオメーカーとは、写真・動画クリップ・音楽・テキストを組み合わせて、追悼スライドショーを作成できるツールです。画像をアップロードしてテンプレートを選ぶだけで、数分で追悼ビデオを自動生成してくれます。多くのご家族が、葬儀やお別れの会で流す追悼映像や、長く残せる記念映像として活用しています。
多くのご家庭では、追悼用のフォトスライドショーに60〜100枚ほどの写真を使い、1枚あたり3〜5秒ほど表示させます。これでだいたい5〜10分程度の動画になります。会場で繰り返し流すループ再生用の動画なら、10〜15分ほどの長さがちょうど良いでしょう。使用する楽曲の長さに合わせて動画の尺を調整し、音楽と写真の終わりが揃うようにするのがおすすめです。
はい、動きが控えめであれば可能です。HeyGenのAvatar IVモデルは、大げさな動きではなく、やわらかなほほえみや軽い首の動きなどを加えるだけなので、静止画のポートレートでも不気味さはなく、心に響く追悼映像のように仕上がります。どの程度動かすかは、あなたがコントロールできます。
各プリントは 300DPI でスキャンするか、平らな状態で明るい場所で撮影してから、ファイルをアップロードしてください。HeyGen は JPG、PNG、HEIC に対応しており、各画像を自動で鮮明化し、葬儀用スライドショーに配置します。靴箱いっぱいの写真から、簡単に追悼動画を作成できる方法です。
ご家族や親しい方だけの場で流すのであれば、意味のあるほとんどどんな曲でもお使いいただけます。ただし、インターネット上に公開する場合は、ミュートされたり削除されたりしないよう、ロイヤリティフリーの楽曲や正式にライセンスされた曲を選びましょう。葬儀用のスライドショーであれば、1～2曲程度で十分なことがほとんどです。
多くの追悼動画メーカーは、写真のスライドショーを作るだけで終わってしまいます。HeyGen なら、ポートレート写真をアニメーション化し、あなたが書いた言葉をナレーションし、さらに175以上の言語で動画全体を再構成できます。この組み合わせにより、葬儀の場にも、遠く離れたご家族にも届けられる、美しい追悼動画を数分で作成できます。
はい。HeyGen はオンライン動画編集ツールとしても利用できます。プロジェクトをAI 動画エディターで開いて、写真の差し替え、キャプションの修正、楽曲の変更などを行い、数分で再生成できます。別途編集ソフトを覚える必要も、最初から作り直す必要もありません。
多くの式場で推奨されているMP4形式のHDまたは4Kで書き出し、少なくとも48時間前までに葬儀ディレクターへ送ってテストしてもらいましょう。非公開リンクを使えば、参列できなかった方にも追悼ビデオを届けることができます。
はい、このプロセスは初めての方でも使えるように設計されており、編集の経験は一切必要ありません。スタジオで働いたことのないクリエイターでも同じように簡単に使えます。教育者のAnton Voroniukは、毎週15.5時間の作業時間を削減し、制作コストを最大40倍まで抑えられたと報告しています。彼らが素早く動画を作れるのであれば、悲嘆に暮れるご家族にも同じことができます。
はい。この無料の追悼動画メーカーなら、最初に料金を支払うことなく、完全な追悼動画を作り始めて仕上げることができます。有料プランは月額24ドルから利用でき、より長い動画、HDおよび4Kでの書き出し、さらに多くの言語に対応します。無料の追悼動画メーカーとしては、スタータープランであれば、1回分の式典用動画には十分なことがほとんどです。
さらに詳しく見るAI 搭載のツール
Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。
AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。