ご家族や親しい方だけの場で流すのであれば、意味のあるほとんどどんな曲でもお使いいただけます。ただし、インターネット上に公開する場合は、ミュートされたり削除されたりしないよう、ロイヤリティフリーの楽曲や正式にライセンスされた曲を選びましょう。葬儀用のスライドショーであれば、1～2曲程度で十分なことがほとんどです。