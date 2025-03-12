自分の映像を15秒録画するだけで、あなたにそっくりな見た目・動き・声を持つカスタムアバターを作成できます。あとは台本を入力するだけで、洗練された動画を自動生成。もう撮影に長時間付き合う必要はありません。
HeyGenカスタムアバターの機能
One 15-Second Video, One Digital Twin
15秒のクリップを1本アップロードするだけで、Avatar Vはあなたの顔・声・細かな表情まで反映した、長期的に使えるパーソナルアバターを生成します。ワイド、ミディアム、クローズアップなどのショットでも一貫したアイデンティティを保ち、30分の動画でも常に同じ人物として表現されるため、どのカスタムアバター動画も「あなた自身」として視聴者に伝わります。
Custom Avatar Looks Without Re-Filming
Avatar V は、あなた自身とあなたが身にまとうものを切り離します。新たに撮影することなく、エディター上で衣装、背景、カメラアングルを自在に切り替え可能です。1 回の収録だけで、プロダクトローンチ動画、四半期のビジネスアップデート、SNS 用クリップまでを網羅し、それぞれのチャネルとオーディエンスに最適なスタイルで届けられます。
あなたのクローン音声を175以上の言語で
Pair your twin with AI voice Cloning so the delivery sounds like you, not a stock narrator. Phoneme-level lip-sync keeps mouth movement accurate in 175+ languages and dialects, which means one script can reach every market you sell into without re-recording a line.
わかりやすい英語でのダイレクトジェスチャー
Custom Motion lets you type direction like a producer would give it: look at the camera, lean in, keep the energy low. The same custom avatar delivers a measured executive update or a high-energy social cut from one script, so delivery matches your personality without a re-shoot.
あなたのデジタルツインでつくるシネマティックなシーン
あなたのアバターをシネマティックな映像の中に配置し、Seedance 2.0を使えば、実在する検証済みの人間の顔でモデルを動かせる唯一のインテグレーションが実現します。物理的に正確なモーションとディレクター級のカメラコントロールにより、シンプルなウェブカメラ録画が、公開に値するブランドフィルム、広告、Bロールへと生まれ変わります。
各モジュールごとにトレーナーの撮影をしていては、L&D（人材育成）のスケジュールが滞ってしまいます。代わりに、各トレーニング動画を担当エキスパートのカスタムアバターで作成しましょう。スクリプトを更新してレッスンを再生成するだけで、再撮影の手配を一切せずに、常に最新のコース内容を提供できます。
クリエイター風の広告には、常に新しい顔ぶれと切り口が求められます。自分のアバターを使って、毎日違う服装やシチュエーションのスクロール必至なクリップを生成し、フックを素早くテストしながら、競合が撮影待ちをしている間もフィードを活発に保ちましょう。
ありきたりなテキストでのアプローチは無視されてしまいます。あなたのアバターが相手の名前を呼んであいさつする動画を、一度も録画せずに各見込み客へ届けましょう。パーソナルなひと言を、どんなスケジュールでも追いつかないレベルまでスケールさせられます。
従来の吹き替え制作会社では、完成までに数か月かかり、あなた本来の声も失われてしまいます。完成した動画をAIビデオ翻訳にかけるだけで、あなたのカスタムアバターが175以上の言語で、リップシンクを保ったまま、クローンしたあなたの声色でプレゼンテーションします。
経営陣は、あらゆるビジネスメッセージのために何時間も時間を割いています。デジタルツインなら、週次アップデート、全社ミーティングの要約、投資家向けレターを数分で作成でき、コミュニケーションの頻度を高めながら、意思決定のための時間をカレンダーにしっかり確保できます。
コース制作者は、これまで週末をつぶしてレッスン動画を撮影してきました。AI動画ジェネレーターにモジュール内容を入力するだけで、あなたのアバターがすべてのレッスンを担当し、ひとりの講師でも二度とカメラに触れることなく、完全なカリキュラムを公開できるようになります。
カスタムアバター作成ツールの仕組み
スマホで撮影した動画から、わずか4つの簡単ステップでカスタムアバター動画を完成させましょう。ほとんどのステップは数分で完了します。
明るい場所でスマホまたはウェブカメラを使って自分を撮影してください。自然に話せば、この映像から動きが学習されます。
カメラの前で一意の同意コードを読み上げます。これにより本人確認を行い、不正なアバター作成を防止します。
衣装や背景、カメラアングルを選びましょう。あなたのクローンボイスを追加するか、300種類以上の音声から選択できます。
スクリプトを貼り付けて、テンポを調整し、レンダリングするだけ。完成した動画をHDまたは4Kでダウンロードして、あらゆるプラットフォームに公開できます。
カスタムAIアバターとは、実在の人物をデジタル上で再現したもので、パーソナルアバターやデジタルツインと呼ばれることもあります。短い動画クリップからあなたの顔、声、しぐさを学習し、任意のスクリプトを使ってテキストから動画へのワークフローで実行することで、新たな撮影を行わずに、話すアバター動画を生成します。
Avatar V は、写真から動きを推測するのではなく、参照クリップからモーションを学習するため、従来モデルで見られたぎこちなさがなくなります。G2 では最もリアルな AI アバターとして第1位の評価を受けており、表情豊かな 15 秒の録画から、同じく表情豊かな双子アバターを生成できます。
15秒のクリップを1本撮影するだけで十分です。スマホやウェブカメラで、均一な明るさの場所で撮影し、自然なテンションで話しながら、あなたのパーソナルアバターにさせたいジェスチャーを実際に行ってください。モデルは、その録画で見た動きをそのまま正確に再現します。
他のAI動画プラットフォームでは、カスタムアバターを作成するのにスタジオ撮影や数日間の処理が必要ですが、HeyGenなら撮影は15秒、処理は数分で完了します。さらに、一般的な100〜160言語に対して175以上の言語に対応し、再撮影することなく服装のスタイル変更も行えます。
はい、しかも具体的な数字があります。教育者のAnton Voroniuk氏は、アバターを活用することで週あたり15.5時間を節約し、撮影よりも40倍低い制作コストで100万人以上の学生にリーチしています。詳しくは彼の導入事例をご覧ください。
まずは無料で始めて、支払い前にプラットフォームをお試しいただけます。有料プランはクリエイター向けが月額24ドルからで、ビジネスチーム向けには動画アバター枠をアドオンとして追加できるため、アバター化する人数に応じて料金がスケールします。
カメラの前で本人が同意を明示した場合にのみ可能です。映像に映っている本人が、自分自身で同意の声明を録画し、その声明を検証プロセスがトレーニング用クリップと照合します。完成したアバターはあなたのアカウント内にのみ保存され、公開ライブラリに追加されることは一切ありません。
はい。クローンしたあなたの声は、175以上の言語と方言に対応しており、音素レベルのリップシンクによって、吹き替えのようにならず、それぞれの言語に合わせて口の動きが一致します。チームは、完成した1本の動画を、1日の午後で何十もの市場向けにローカライズすることがよくあります。
いいえ、必要ありません。スマホのカメラやWebカメラで十分で、多くの場合スマホのカメラのほうがノートPCのWebカメラより高画質です。撮影は簡単で、静かな場所で顔全体に均一に光が当たるようにし、背景は動かさず、自然で小さな動きにとどめてください。グリーンスクリーンや撮影クルーは不要です。
数日ではなく、数分です。クリップと同意コードをアップロードしてから、処理は通常約10〜15分で完了します。スタジオの制作フローに依存するプラットフォームでは、同じ成果物に5〜15営業日かかるとされています。
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Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。
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