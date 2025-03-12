カメラの前で本人が同意を明示した場合にのみ可能です。映像に映っている本人が、自分自身で同意の声明を録画し、その声明を検証プロセスがトレーニング用クリップと照合します。完成したアバターはあなたのアカウント内にのみ保存され、公開ライブラリに追加されることは一切ありません。