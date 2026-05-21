ByteDance の Seedance 2.0 AI 動画ジェネレーター
ByteDance の最先端ビデオモデルが、ついに HeyGen に登場。テキストや画像から、リアルな動きのあるスムーズなマルチショット動画を生成できます。今すぐ無料で、数秒で生成を始めましょう。
- 高精度なモーション
- マルチショットの一貫性
- カスタムプロンプト
Seedance 2.0 で実現できること
Seedance 2.0 は、クリエイターやチームのために作られた AI 動画モデルです。テキストや画像からシネマティックなクリップを生成し、あらゆるショットを自在に演出して、HeyGen 上だけで本番品質の動画を完成・公開できます。
シネマティックなアバターシーン
カスタムのロケーション、衣装、ライティング、ジェスチャー、カメラワークを指定した、完全に演出されたシーンであなたのAIデジタルツインを活用できます。Seedance 2.0は、どのカットでもあなたの容姿が一貫して保たれるようにし、すべてのAIアバター動画が、同じ人物が同じ撮影日に撮った映像のように感じられるようにします。
AI生成のBロール映像
シンプルなテキストプロンプトから、映画のようなカットアウェイ、プロダクトビジュアル、SNS用クリップ、トランジション、モーションシーンを生成できます。Seedance 2.0 はAIによるBロールジェネレーターとして機能し、ストック素材を使わずに、テキストをそのまま編集可能な映像へと変換します。
ショットを連続したシーケンスとしてつなぎ合わせ、すべてのカットにわたってキャラクター、衣装、環境の一貫性を保ちます。
無限のクリエイティブスタイル
あなたが思い描けるあらゆるスタイルで、テキストから動画へと変換しましょう。プロダクトデモ、創業者メッセージ動画、シュールなビジュアル、ライフスタイル映像、教育用の解説動画、そしてシネマティックな広告まで、同じモデルからすべてを制作できます。すべてを HeyGen で。
スタイルはキャラクターとともに保たれ、カメラや環境が変わっても、同じライティング、同じ衣装、同じ雰囲気のままです。
ディレクターレベルのプロンプト作成
1つのプロンプトで、被写体、シーン、カメラ、ライティング、動き、ムード、テンポまで思いどおりにコントロール。Seedance 2.0 はカメラ言語を理解しているので、スロードリー、ダッチアングル、マクロのプルバックなども、あなたの指示どおりの映像として表現されます。
キャプションは自動で追加され、縦型・正方形・横型の各カットに合わせて正しくリサイズされます。
クリエイターとブランドがSeedance 2.0を活用する方法
創業者メッセージやプロダクトローンチから、解説動画やショートフォームのSNS動画まで、Seedance 2.0 は現代のチームの動画制作スタイルにフィットします。HeyGen 上のひとつのワークフローで、あらゆるチャネル・フォーマット・オーディエンス向けのシネマティックなAI動画を生成できます。
ソーシャル向けクリエイティブクリップ
TikTok、Instagram、YouTube Shorts、LinkedIn 向けに最適化されたショート動画を生成しましょう。フックやトランジション、ビジュアルメタファー、アバターシーン、ブランドらしさのあるSNS動画を、フルの編集チームなしで作成できます。
創業者・ブランド動画
お知らせ、製品アップデート、ソートリーダーシップコンテンツ、創業者メッセージを、あなたのAIデジタルツインを使ったシネマティックな創業者動画に変換しましょう。モーションや背景、Bロールを加えて、あらゆるメッセージをプレミアムな印象に仕上げます。
教育・解説動画
視覚的な例、アニメーション化されたコンセプト、ライフスタイルシーン、補足的なBロールを活用して、複雑なアイデアをわかりやすく伝えましょう。コース教材、AI解説動画、オンボーディング、トレーニング、教育系動画コンテンツに最適です。
製品ローンチコンテンツ
映画のようなプロダクトショット、機能デモ、抽象的なビジュアル、洗練されたトランジションを組み合わせて、思わずスクロールを止めてしまうプロダクトローンチ動画を作成しましょう。SNS投稿、ランディングページ、広告、そしてプロダクトデモ動画キャンペーン向けに最適化されています。
チームは Seedance 2.0 で、より速く成果を届けられます
Seedance 2.0 を活用してストーリーテリングを拡大し、数時間でキャンペーンを展開しているクリエイターやブランドの声をご覧ください。
よくある質問
Seedance 2.0とは何ですか？
Seedance 2.0 は、テキストや画像からリアルで動きのある動画クリップを生成する、ByteDance のシネマティック AI 動画モデルです。カメラワーク、キャラクターの一貫性、複雑なシーン構成を 1 回の生成でまとめて処理できます。HeyGen では、Seedance 2.0 を AI デジタルツインや他のモデルと組み合わせて、1 つのワークフローの中で活用できます。
Seedance 2 で何が作れますか？
Seedance 2 は、テキストプロンプト、参照画像、ストーリーボードから、シネマティックでブランドイメージに合った動画を生成します。広告、トレーラー、解説動画、SNS向けの短尺動画、そしてキャラクターやカメラワークが一貫した長尺シーンの制作に活用できます。
Seedance 2.0 を無料で試すことはできますか？
はい。Seedance 2.0 は、すべてのアカウントに付与されるクレジットを使って HeyGen 上で無料でお試しいただけます。開始時にクレジットカードは不要です。お試し後は、有料プランにアップグレードすることで、より高解像度の動画、より長いクリップ、そして月あたりの生成回数の増加がご利用いただけます。
HeyGenでSeedance 2.0を使うにはどうすればいいですか？
HeyGen にサインインし、ビデオエディターを開いてモデルピッカーから Seedance 2.0 を選択します。プロンプトを入力するか参照画像を追加し、ショットの方向性を設定して生成してください。同じプロジェクト内で、Seedance 2.0 のクリップを AI アバター、B ロール、ボイス、音楽と組み合わせてつなげることができます。
Seedance 2 は複数のアスペクト比に対応していますか？
同じプロンプトから 16:9、9:16、1:1、4:5 の動画を一括生成。YouTube、TikTok、Reels、Shorts、運用型広告向けに最適なカットが、リクロップ不要ですぐに使える状態で戻ってきます。
出力結果は商用利用しても安全ですか？
HeyGen 上の Seedance 2.0 で生成された動画は、広告、SNS 投稿、製品ローンチ、クライアント向け納品物などを含む商用目的で、あなたの HeyGen プランの商用ライセンスの範囲内で使用できます。無料プランでの出力にはウォーターマークが入りますが、有料プランではウォーターマークが削除され、完全な商用利用権が付与されます。
Seedance 2.0 では、リップシンクや音声、音楽を生成できますか？
はい。Seedance 2.0 では、同じ生成プロセスの中で口の動きの同期、環境音、ブランドに合った音楽をすべてサポートしているため、別途ボイスオーバーやオーディオ編集を行う必要はありません。HeyGen では、独自のAIボイスクローンに差し替えたり、カスタム音声をアップロードしたりして、音声を完全にコントロールすることもできます。
Seedance 2.0 は、Sora、Veo、Kling と比べてどのような違いがありますか？
Seedance 2.0 は、視覚品質と動きのリアリティにおいて OpenAI の Sora、Google Veo、Kling に匹敵しつつ、カットをまたいだキャラクターの一貫性と、同一パス内でのネイティブ音声生成ではリードしています。HeyGen のより大きな強みはワークフローです。複数のツールから出力をつなぎ合わせる必要はなく、Seedance 2.0 に加えてアバター、音声、キャプション、編集機能までを、すべて 1 つの場所で利用できます。
作りたいものは何でも、今すぐ形にできます
Seedance 2 と HeyGen の AI スタジオを使って、今すぐコンテンツ制作を始めましょう。セットアップも撮影も不要——タブを開くだけで始められます。