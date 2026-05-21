シンプルなテキストプロンプトから、映画のようなカットアウェイ、プロダクトビジュアル、SNS用クリップ、トランジション、モーションシーンを生成できます。Seedance 2.0 はAIによるBロールジェネレーターとして機能し、ストック素材を使わずに、テキストをそのまま編集可能な映像へと変換します。

ショットを連続したシーケンスとしてつなぎ合わせ、すべてのカットにわたってキャラクター、衣装、環境の一貫性を保ちます。