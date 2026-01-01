Turn any script into a polished business video in minutes with an AI business video maker. No cameras, no crews, no editing software. Paste your text, pick a style, and publish across every channel.
ビジネス向け動画メーカーの機能
完璧な話し方のためのスピーチクリーンアップ
一度録画するだけで、何度も撮り直す必要はありません。AIビデオエディターが、不要なつなぎ言葉や無音の間、言い直しを自動で取り除き、ベストなシーン同士を自然なトランジションでつなぎ合わせます。ビジネス向けの高品質な動画が、最初から完璧に撮影されたかのように仕上がり、不自然なジャンプカットもありません。
ビジネス向け動画テンプレートとAI動画
白紙からではなく、あらかじめ用意されたテンプレートから始めましょう。テキストから動画へのエンジンが自動的にシーン構成やテンポを組み立てるので、プロ品質の動画を素早く制作でき、あらゆるビジネス動画テンプレートを数分で完成版へと仕上げることができます。
175以上の言語に対応したAI音声ナレーション
オンライン動画すべてに、ナレーターを雇わずに、はっきりとした自信のあるボイスオーバーを付けましょう。AI音声ジェネレーターがあなたのAI原稿を自然なトーンで読み上げ、さらに一度自分の声をクローンしておけば、175の言語で展開される地域別コンテンツやキャンペーン、更新内容にわたって、ナレーションの声を統一できます。
AIツール搭載のオンライン動画メーカー
映像をアップロードしてテキストを追加し、背景を削除してシーンをアニメーション化――これらをすべて、編集経験のない人向けに作られたオンライン動画エディターのシンプルなダッシュボード上で行えます。字幕ジェネレーターならワンクリックでキャプションを追加でき、編集ツールとブランドキットにより、あらゆるビジネス動画を常に自社ブランドに沿った仕上がりに保てます。
プロ仕様のビジネス動画をローカライズする
1本の動画を作り直すことなく、あらゆる市場にリーチしましょう。スクリプトをAIダビングにかけるだけで、ビジネス動画を声質とリップシンクを保ったまま複数の言語に翻訳でき、1回の収録から、ネイティブのように聞こえるローカライズ済み動画を何十本も生み出せます。
ビジネス動画のアイデアと活用事例
Agency production drags on for weeks and burns budget. Write your script, pick a style, and generate marketing videos and a promo in minutes that reach your target audience and drive results.
Filming step-by-step instruction eats time and money, and updates mean reshoots. Drop in your notes to build a training video the team watches right away, then edit the script anytime to keep video content current.
Generic email blasts get ignored, and recording a clip per prospect does not scale. Spin up an AI talking head that delivers a tailored pitch, so reps send personal video at volume to lift replies.
Long memos get skimmed and leadership filming takes hours. Convert a deck with ppt to video into a corporate video, the simplest of videos for your business to share company-wide in seconds.
Filming a demo needs planning, a presenter, and edits. Describe the workflow and generate a product demo video for new features and product launches, an eye-catching, dynamic video that helps customers understand the value quickly.
Posting daily clips is slow and hard to keep consistent. Turn quick ideas into AI social media content for TikTok and Instagram Reels, so your brand stays active across social media platforms.
How a business video maker works
白紙の台本から完成度の高い共有用ビデオまで、4つのステップでビジネス動画を作成しましょう。
テンプレートを選び、形式とアスペクト比を設定し、ビジネス目標に合ったデザインを選択します。
Paste or type your script, then refine the tone, pacing, and emphasis so the message lands clearly.
キャプションやブランディング、背景を追加し、不要なテイクを整理してタイミングを調整しましょう。
最終動画をHDまたは4Kでレンダリングし、数分でダウンロードするか、各種チャンネルに公開できます。
オンラインビジネス動画メーカーとは、撮影を行わずに、スクリプトからプロフェッショナルなビジネス動画を生成するAI動画ジェネレーターのことです。HeyGen を使えば、ビジネス動画の作成から動画制作の完了までを数分で行うことができ、動画編集ソフトやスタジオは一切必要ありません。
はい。Speech Cleanup は、不要なつなぎ言葉や無音部分、言い直しを自動的にカットし、その間を自然につなぐことでジャンプカットをなくします。AI リップシンクと組み合わせることで、手作業でトリミングしなくても、編集された映像全体が一つのシームレスで高品質な動画として仕上がります。
はい。デザイン性の高いビジネス動画テンプレートがそろったライブラリからお好みのテンプレートを選び、Image to Video で自分の動画クリップを追加するか、ストックフッテージやストック動画が入ったストックライブラリ・メディアライブラリから素材を取り込んでください。どんなファイルでもアップロードして、ワンクリックで動画を追加できます。無料のビジネス動画テンプレートを使えば、プロのような仕上がりをスムーズに実現できます。
アイデアを入力するかテンプレートを選び、AIアバターまたは実在のプレゼンターを選択すると、AIが自動で動画を作成します。アニメーションを追加し、フォントを選び、自社のカラーパレットを使い、BGMや効果音を重ねて背景音楽を入れたら、最後に細部を調整してレンダリングするだけで、インパクトのあるビジネス動画が完成します。
はい。無料プランでは、クレジットカード不要でビジネス動画を1本無料で作成・ダウンロードでき、顔出し不要の動画ならカメラも一切必要ありません。誰でも、豊富な動画編集ツールを使って、短いプロモ動画から本格的なビジネステンプレート一式まで、オンライン動画制作を効率化できます。有料プランは月額24ドルからご利用いただけます。
はい。完成した動画を自社サイトやオンラインストアに埋め込み、明確なCTA付きであらゆるプロモーションに活用できます。AI動画翻訳機能により、1本の動画をグローバル市場向けに簡単に再利用できるため、ストーリーを伝え、商品やサービスを訴求し、最先端のAIで動画の魅力を最大限に引き出せます。
さらに詳しく見るAI 搭載のツール
Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。
Transform your scripts into professional business videos with AI.