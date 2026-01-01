はい。デザイン性の高いビジネス動画テンプレートがそろったライブラリからお好みのテンプレートを選び、Image to Video で自分の動画クリップを追加するか、ストックフッテージやストック動画が入ったストックライブラリ・メディアライブラリから素材を取り込んでください。どんなファイルでもアップロードして、ワンクリックで動画を追加できます。無料のビジネス動画テンプレートを使えば、プロのような仕上がりをスムーズに実現できます。