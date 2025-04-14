あなたの一番大きなニュースを、思わずスクロールを止めて涙を誘うベビーアナウンス動画にしませんか。写真をアップロードしてメッセージを書くだけで、カメラも編集ソフトも制作経験もいらず、数分でシェアできる動画を作成できます。
ブランドがベビーアナウンス動画メーカーにHeyGenを選ぶ理由
どんな写真でも瞬時に命を吹き込もう
エコー写真やベビー部屋、これから親になるご夫婦の写真など、1枚の写真から動きのあるナレーション付きアナウンス動画を作成できます。画像をアップロードするだけで、プラットフォームがスムーズなアニメーション、音楽、オリジナルのボイスメッセージを自動で追加します。「image to video」テクノロジーにより、撮影も三脚も制作スタッフも一切不要。1枚の写真が5分以内に完成度の高い動画になり、家族への送信やあらゆるプラットフォームでのシェアにすぐ使えます。
自分の声でカスタムナレーション
Record your announcement in your own words and hear them delivered back in a warm, natural voiceover. AI voice cloning captures your tone and pacing from a short audio sample, so the video sounds like you, even if you never appear on screen. Choose from natural narration styles or clone your own voice to personalize every version of the announcement you share with your loved ones.
あらゆる告知スタイルにぴったりのかわいいテンプレート
性別発表、出産予定日の発表、出産報告など、赤ちゃんをテーマにした豊富なテンプレートからお選びいただけます。フローラル、水彩風、ピンクやブルーを基調としたカラーパレットなど、温かみとパーソナルさを感じられるユニークなスタイルを多数ご用意。縦長のSNS投稿用レイアウトから、ワイド画面の家族向けメール用レイアウト、その中間の形式まで、さまざまなレイアウトオプションに対応しています。「AI動画ジェネレーター」がシーン構成、トランジション、テンポを自動で調整するため、手作業で編集しなくても、仕上がりはプロのように洗練された動画になります。静止画のカードやCanvaのグラフィックとは異なり、どのテンプレートも動きと音のある、フルアニメーションのベビーアナウンス動画を生成します。
無音視聴のために字幕を追加
ほとんどの人は、特にソーシャルメディアでは音声をオフにして動画を視聴します。内蔵の字幕機能を使えば、告知内容に読みやすいテキストを追加できるため、音量のオン・オフに関わらずメッセージを届けられます。「字幕ジェネレーター」はナレーションに合わせて字幕を自動で同期し、動画の雰囲気に合ったスタイルも選択できます。
あらゆるチャネルへ即座に共有
ワンクリックで、あらゆるプラットフォームに最適な形式の出産報告動画を書き出せます。InstagramリールやTikTok用の縦長動画、YouTubeやメール用の横長動画、Facebook用の正方形動画をそれぞれダウンロード可能です。「リールジェネレーター」が自動的にコンテンツを最適なサイズとアスペクト比に変換してくれるので、フォーマット調整ではなく、シェアすることに時間を使えます。
ベビーアナウンス動画メーカーの活用例
Calling every relative one by one takes hours, and the news never lands the same way twice. With a baby announcement video maker, write your message once, produce a single video, and send it to your entire family at the same time. Everyone gets the same emotional reveal moment, in a format they can save, replay, and share. No phone tree, no forgotten cousins, and no spoilers before grandma finds out.
Planning a gender reveal party involves coordination, props, and timing. If you want to share the moment with people who cannot attend, a video announcement captures the reveal in a way that travels. Use text to video to build a short, styled reveal video from your ultrasound photo and a short script, add a dramatic music swell and a color-themed reveal in pink or blue, and send it to anyone who could not be there in person.
Organic social posts about major life events perform well, but only if the video quality matches the moment. A polished baby announcement video stands out against low-quality clips in every feed. The AI video generator produces scroll-stopping content formatted for vertical platforms, so your post looks intentional and emotional instead of rushed and shaky.
Some announcements deserve a more personal touch. Create individual versions of your video for close friends, your partner's coworkers, or your own family with slightly different intros or messages for each group. Script to video lets you swap out text and regenerate a new version in under a minute, so personalizing the same announcement for different audiences takes minutes, not hours.
Announcement videos are not just for sharing. They are memories. A short, beautifully produced video captures the exact moment you told the world, with music, visuals, and words that reflect how you felt. The AI video editor lets you trim, refine, and add finishing touches so the final video is something worth keeping for years.
Telling your team or manager you are expecting is a big moment and a video makes it warmer than an email and less awkward than a room announcement. Produce a short, professional video with a clear message and a lighthearted tone, use faceless video tools if you prefer not to appear on camera, and share it to your Slack channel or email it directly to your manager before the big meeting.
ベビー誕生報告動画メーカーの使い方
数分で、まっさらな画面からすぐに共有できる出産報告動画まで仕上げられる、4つのステップで作成しましょう。
動画の中心にしたい画像やテキストメッセージを追加します。エコー写真やベビールームの写真をアップロードするか、短い出産報告メッセージの原稿を書いてください。プラットフォームが内容を読み取り、自動的にシーン構成を作成します。
お知らせの内容に合ったビジュアルテーマを選びましょう。作りたい雰囲気に合わせて、色、レイアウト、音楽を選択します。テンプレートが、自動的にペース配分やトランジション、フレーミングを最適化してくれます。
自分のクローン音声でナレーションを追加するか、自然なAI音声を選びましょう。自動字幕をオンにして、音声がオフでも内容がはっきり伝わるようにします。動画の雰囲気に合うように、タイミングや字幕のスタイルを調整してください。
完成した動画を、必要なあらゆる形式でダウンロードしましょう。縦長のカットはSNSで共有し、ワイドスクリーン版は家族にメールで送り、オリジナルファイルは赤ちゃんの成長アルバムに保存できます。
ベビーアナウンス動画メーカーとは、写真や原稿、短いメッセージを、撮影や編集を一切行わずに、完成した共有可能な動画に変換してくれるツールです。コンテンツをアップロードし、ビジュアルスタイルとナレーションを選ぶだけで、プラットフォームが自動的に動画を生成します。HeyGen のツールでは、AI がシーン構成、ナレーション音声、字幕、書き出し形式までを処理するため、5分以内に、洗練されつつもパーソナルな仕上がりの動画を作成できます。
出力される動画は、あなたのコンテンツに合わせて作られます。あなたは写真と言葉、そして声を用意するだけです。プラットフォームがそれらの素材を選んだテンプレートに適用し、ありきたりなストック映像ではなく、その瞬間を映し出す動画を生成します。ナレーション用に自分の声をクローンしたり、完全オリジナルの台本を書いたり、しっとりと感情的な雰囲気から、明るくお祝いムードのものまで、望むトーンに合ったビジュアルスタイルを選ぶことができます。
まったく必要ありません。このワークフローは、編集ソフトを一度も使ったことがない方でも扱えるように設計されています。写真をアップロードするかスクリプトを入力し、スタイルを選ぶだけで、あとはプラットフォームがすべて自動で処理します。タイムライン編集もキーフレーム設定も、書き出し設定も不要です。ほとんどの方が、最初のトライで最初の動画を作り終えています。
はい。カメラロールから任意の写真をアップロードすると、プラットフォームがそれをアニメーション化して、動きのある動画シーンに変換します。画像から動画への変換機能は、エコー写真、赤ちゃんの写真、これから親になる方のポートレートなど、出産報告の中心にしたいあらゆる画像でご利用いただけます。複数のシーンにわたって複数の写真を追加できるので、より長いアナウンス動画も作成できます。
短い音声サンプルを録音するためにAIボイスクローンを使うと、プラットフォームがあなたの声をナレーション用に再現します。つまり、あなた自身が全文を録音しなくても、話し方のリズムや温かみまで含めて、動画の声があなたらしく聞こえるということです。別のナレーションスタイルを好む場合は、自然なAI音声がそろったライブラリから選ぶこともできます。
はい。伝えたい相手ごとに、たとえばご家族、友人、パートナーの親族、職場などに向けて、少しずつ違うイントロや締めのメッセージを書いておけば、スクリプトから動画へ変換するツールが1分以内に新しいバージョンを自動生成します。そうすることで、同じ高い制作クオリティを保ちながら、それぞれにパーソナライズされた発表動画のセットを作成できます。
HeyGen には、クレジットカード不要で動画を生成し、主要な機能をすべて試せる無料プランがあります。有料プランは月額24ドルからで、ボイスクローン機能、より長い動画の作成、そしてスタイルやテンプレートの全ライブラリへのアクセスが可能になります。これは、複数バージョンの動画を作成したり、印刷やディスプレイ用の高解像度書き出しを行いたい場合に便利です。デザイナーを雇ったりソフトウェアを購入したりすることなく、洗練された出産報告動画をオンラインで制作できる、最も手頃な方法のひとつです。
赤ちゃんの誕生報告動画は、Instagramリール・TikTok・YouTubeショート向けの縦型、メールやFacebook向けの横長（ワイドスクリーン）、そして一般的なSNS用の正方形フォーマットで書き出すことができます。プラットフォーム側でトリミングやアスペクト比の調整はすべて自動で行われます。動画にキャプションを追加して書き出すことも可能で、共有先に応じて、映像に焼き付けたテキストとして、または別ファイルのSRTとして出力できます。
はい。多くの方が、出産報告動画を「お知らせ」と「招待」を兼ねた形で活用しています。出産報告に加えてイベントの詳細や日付、個人的なメッセージを盛り込むには、招待動画の形式を使いましょう。そのままプラットフォームからあらゆるチャンネルへ共有でき、通常のテキストメッセージや一般的なオンライン招待状よりも、ずっと心に残る演出になります。
動画は、写真では生み出せない感情体験を生み出します。動きや音楽、ナレーション、テンポによって、発表は単なるステータス更新ではなく「特別な瞬間」として感じられるようになります。人は静止画よりも動画のほうが視聴・コメント・シェアしやすいため、発表は自然とより多くの人に届き、見た人すべての心により強い印象を残すことができます。
Canvaのテンプレートで作れるのは、静止画や簡単なアニメーション画像で、デジタルカードとしては使えますが、本格的な動画ほどのインパクトはありません。出産報告の動画であれば、ナレーション（音声）、シーンの切り替え、音楽、モーションなどを盛り込めるため、静止画のカードでは再現できない表現が可能です。赤ちゃんの誕生をSNSでかわいくシェアするなら、動画はリーチ数や保存数、感情への訴求力の面で、グラフィックよりも一貫して高い効果が期待でき、しかもオンラインで制作するのにかかる時間はほぼ同じです。
はい。そうした詳細はそのまま台本に書き込めば、ナレーションと画面上のテキストの両方に反映されます。誕生日、体重、身長、名前、そして共有したいその他の情報を含めてください。「動画スクリプトジェネレーター」を使えば、どう始めればよいかわからない場合でも、これらの情報を自然で流れるようなアナウンス文にまとめることができます。そうして完成するのは、ご家族やご友人が知りたい情報がすべて入った、かわいらしく完璧な出産報告動画です。お祝いのタイミングが来たら、すぐにシェアできます。
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