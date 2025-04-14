出力される動画は、あなたのコンテンツに合わせて作られます。あなたは写真と言葉、そして声を用意するだけです。プラットフォームがそれらの素材を選んだテンプレートに適用し、ありきたりなストック映像ではなく、その瞬間を映し出す動画を生成します。ナレーション用に自分の声をクローンしたり、完全オリジナルの台本を書いたり、しっとりと感情的な雰囲気から、明るくお祝いムードのものまで、望むトーンに合ったビジュアルスタイルを選ぶことができます。