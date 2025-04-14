はい。HeyGenのAI動画翻訳を使えば、1本のアニメーションを175以上の言語と方言に翻訳でき、声はクローン音声で、口の動きも各言語に合わせてリップシンクされます。そのため、キャラクターは口パクと合わない音声を被せるのではなく、それぞれの言語を自然に話しているように見えます。