このAIアニメ動画メーカーは、スクリプトからアニメキャラクター、自然なナレーション、BGM付きの完成したアニメ動画を自動生成します。カメラも動画編集も、アニメ制作の経験も一切不要。クリエイター、教育者、顔出しなしのチャンネル運営者のために作られたツールです。
Features of the AI Cartoon Video Maker
あらゆるスクリプトから作れるAIカートゥーン動画メーカー
Create AI-powered animations from text with the same text to video workflow that powers 120M+ videos. The AI cartoon video generator splits your script or a simple text prompt into animated shots, matches visuals to each line, and returns share-ready animated videos in minutes.
写真から作るトーキングカートゥーンキャラクター
Upload an illustration, mascot, or drawing and Avatar IV animates it into a speaking character with phoneme-level lip-sync. The model is built for cartoon, 2D, 3D, and non-human designs, so your animated characters keep their exact look in every scene you generate.
175以上の言語に対応した自然なAI音声ナレーション
内蔵のAI音声ジェネレーターを使って、すべてのキャラクターに個性のある声を与え、その後は175以上の言語に対応したAIボイスオーバーと口の動きに合ったリップシンクで動画全体をローカライズしましょう。多くのアニメーション作成ツールは、自然な吹き替え音声ではなく、数十言語の字幕対応にとどまっています。
アニメ動画のテンプレート、シーン、スタイル
このジェネレーターには、最初のフレームから洗練された映像を作れるように設計された、完成済みの動画テンプレートやシーンが用意されています。アニメ調やピクサー風などのスタイルを選び、ブランドカラーやフォント、アスペクト比をYouTube、TikTok、プレゼンテーション向けに自由にカスタマイズできます。
1つのプロンプトで完成したアニメーションに
Video Agent handles the heavy lifting: hand it a single prompt and it drafts the script, storyboards the scenes, and composes the finished cut, showing you an editable creative blueprint before rendering. One idea becomes a complete AI animation video without touching a timeline or keyframe.
顔出ししないチャンネルでも、撮影なしで毎日ソーシャルメディア用コンテンツが必要です。動画スクリプトジェネレーターでエピソード案を作成し、そのアイデアをアニメーション動画に変換して、TikTok・Reels・Shorts へ、1人でも無理なく続けられるスケジュールで短尺動画を投稿できます。
アニメ調のナレーターなら、複雑なトピックもわかりやすく伝えられます。機能紹介をアニメーション付きプレゼンテーションに変換し、料金体系やワークフロー、ポリシーなどを、最後まで視聴してもらえる魅力的な動画形式で説明しましょう。
教師やコース制作者は、静的なスライドを読み上げる代わりに、授業内容やストーリーブックをもとに魅力的なアニメーション動画を作成できます。ひとつのレッスンスクリプトが、アニメーターを必要とせず、午後の数時間で完全なアニメーションエピソードになります。
ポリシー資料や業務プロセスのドキュメントは、ほとんど読まれないのが現実です。そこで、それらを短いアニメ調のトレーニング動画に変換し、毎回同じアニメキャラクターのプレゼンターに任せましょう。プロセスが変わったときは、台本を更新して再生成するだけで済み、撮り直しは一切不要です。
アニメーション広告は、実写の動画制作よりも短期間・低コストでテストできます。イメージから動画への変換機能で商品画像やブランドマスコットに命を吹き込み、キャンペーンのアイデアを魅力的なアニメ調広告バリエーションにして、あらゆるテストに活用しましょう。
これまで、各市場向けにアニメを吹き替えるには、言語ごとに新しい声優を起用する必要がありました。クローン音声を使ってアニメ動画を175以上の言語に翻訳し、あらゆる市場向けのローカライズ動画コンテンツを同じ週に配信しましょう。
AIアニメーション動画メーカーの仕組み
4つのステップでアニメ動画を作成し、ブラウザのタブを切り替えることなく、あなたのアイデアを形にしましょう。
スクリプトを貼り付けるかプロンプトを入力すると、AIがテンポやナレーションを考慮してシーンごとに自動で分割します。
アニメーションスタイル、アスペクト比、テンプレートを選び、ブランドカラーとフォントを適用します。
ストックキャラクターを選ぶか、キャラクタービルダーでデザインするか、アニメーションさせたい写真をアップロードします。
プレビューして各シーンを調整し、最大4KのMP4で書き出すか、任意のプラットフォーム向けにリサイズできます。
An AI cartoon video maker, sometimes called an AI animation maker, is software that lets you create animated videos from text. To create an animation, enter a script or prompt, and it produces scenes, characters, voiceover, and music in minutes using advanced AI models to generate each shot.
Not if the characters stay consistent and the audio sounds human, the two markers of a high-quality result. HeyGen holds one character design across every scene and pairs it with natural voices, which is why it leads G2's Summer 2026 reports with 281 badges and 23 #1 rankings.
オリジナルのカートゥーンキャラクターを作成するには、画像をアップロードし、声を選び、スクリプトを貼り付けるだけです。Avatar IV がセリフに合わせて表情をアニメーションさせるので、マスコットやイラスト、絵本のキャラクターが、元のデザインを保ったまま、どの動画でもあなたのセリフを話してくれます。
ほとんどのアニメーションツールは、テンプレートや既存のキャラクターまでしか対応していません。HeyGen は、自分の画像からカスタムキャラクターを作成でき、Video Agent によるワンプロンプト生成、175以上の言語への翻訳、4K 書き出しに対応した、最適な AI ソリューションであり、Fortune 100 企業の 85% で利用されています。
はい。詳しくは「Anton Voroniuk の導入事例」で紹介しているように、この教育者は AI を活用して、従来の 40 分の 1 の制作コストで講座動画を作成し、週あたり 15.5 時間を節約しながら、100 万人以上の受講生にリーチしています。
はい、無料プランを使えば、テスト用の無料AIアニメーションジェネレーターとして、料金不要でアニメ動画を作成できます。より多くの動画分数や高度な機能を利用できるクリエイタープランは月額24ドルからで、動画制作を拡大したいチーム向けにはエンタープライズ向けのカスタム料金プランも用意されています。
いいえ。このAIツールは、ブラウザやモバイルアプリ上で使えるオンラインのアニメーション作成ツールで、誰でもテキストからプロ品質のアニメ動画を作れるように設計されています。台本さえ書ければ、アニメ作品を公開できます。
Yes, you keep full creative control. Every scene stays editable, so you can rewrite lines, swap voices, or reorder shots in the AI video editor and shape the result the way you want, then re-export in minutes.
はい。HeyGenのAI動画翻訳を使えば、1本のアニメーションを175以上の言語と方言に翻訳でき、声はクローン音声で、口の動きも各言語に合わせてリップシンクされます。そのため、キャラクターは口パクと合わない音声を被せるのではなく、それぞれの言語を自然に話しているように見えます。
このカートゥーンアニメーションメーカーでは、ピクサー風のキャラクターやアニメーション素材キャラクターを利用できるほか、自分で作成した2D・3D・手描きデザインからアニメーションを作成することもできます。AIアニメーションはブランドキットに沿って生成されるため、カラーやフォントがシリーズ全体で一貫したまま保たれます。
さらに詳しく見るAI 搭載のツール
Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。
あなたのスクリプトを、アニメキャラクター・ナレーション・音楽付きの完成したアニメ動画に仕上げましょう。