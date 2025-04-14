AIカートゥーン動画メーカー：どんなスクリプトもアニメ化

このAIアニメ動画メーカーは、スクリプトからアニメキャラクター、自然なナレーション、BGM付きの完成したアニメ動画を自動生成します。カメラも動画編集も、アニメ制作の経験も一切不要。クリエイター、教育者、顔出しなしのチャンネル運営者のために作られたツールです。

AI cartoon video maker interface turning a script prompt into an animated video with an original cartoon character speaking.
147,831,861生成された動画
122,971,472生成されたアバター
20,452,069翻訳された動画
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世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。
青い背景に描かれたスタイリッシュな白い車のアイコン。主な機能

Features of the AI Cartoon Video Maker

あらゆるスクリプトから作れるAIカートゥーン動画メーカー

Create AI-powered animations from text with the same text to video workflow that powers 120M+ videos. The AI cartoon video generator splits your script or a simple text prompt into animated shots, matches visuals to each line, and returns share-ready animated videos in minutes.

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A script panel with a Generate button turning text into a storyboard row of original cartoon scenes.

写真から作るトーキングカートゥーンキャラクター

Upload an illustration, mascot, or drawing and Avatar IV animates it into a speaking character with phoneme-level lip-sync. The model is built for cartoon, 2D, 3D, and non-human designs, so your animated characters keep their exact look in every scene you generate.

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An uploaded original cartoon mascot illustration becoming an animated speaking character with lip-sync markers.

175以上の言語に対応した自然なAI音声ナレーション

内蔵のAI音声ジェネレーターを使って、すべてのキャラクターに個性のある声を与え、その後は175以上の言語に対応したAIボイスオーバーと口の動きに合ったリップシンクで動画全体をローカライズしましょう。多くのアニメーション作成ツールは、自然な吹き替え音声ではなく、数十言語の字幕対応にとどまっています。

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An original cartoon character beside a voice panel and a language list with flags and matched lip-sync.

アニメ動画のテンプレート、シーン、スタイル

このジェネレーターには、最初のフレームから洗練された映像を作れるように設計された、完成済みの動画テンプレートやシーンが用意されています。アニメ調やピクサー風などのスタイルを選び、ブランドカラーやフォント、アスペクト比をYouTube、TikTok、プレゼンテーション向けに自由にカスタマイズできます。

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A gallery of original animated style templates with a brand-kit panel of color swatches and aspect-ratio chips.

1つのプロンプトで完成したアニメーションに

Video Agent handles the heavy lifting: hand it a single prompt and it drafts the script, storyboards the scenes, and composes the finished cut, showing you an editable creative blueprint before rendering. One idea becomes a complete AI animation video without touching a timeline or keyframe.

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A Video Agent panel showing one prompt flowing through an editable Script to Scenes to Final cut blueprint.
緑色のギフトボックスのアイコン。ユースケース

AIカートゥーン動画メーカーの活用例

オリジナルの短編アニメの縦向きスマホプレビューと、チェックマークが入ったコンテンツカレンダーが並んでいる様子。

ショート向けの顔出し不要なカートゥーン動画

顔出ししないチャンネルでも、撮影なしで毎日ソーシャルメディア用コンテンツが必要です。動画スクリプトジェネレーターでエピソード案を作成し、そのアイデアをアニメーション動画に変換して、TikTok・Reels・Shorts へ、1人でも無理なく続けられるスケジュールで短尺動画を投稿できます。

オリジナルの漫画風ナレーターが、シンプルな製品ワークフロー図が描かれたホワイトボードを指さしている様子。

ビジネス向けアニメーション解説動画

アニメ調のナレーターなら、複雑なトピックもわかりやすく伝えられます。機能紹介をアニメーション付きプレゼンテーションに変換し、料金体系やワークフロー、ポリシーなどを、最後まで視聴してもらえる魅力的な動画形式で説明しましょう。

親しみやすい動物たちが、レッスンスクリプトのパネルの横に並んでいる、オリジナルの心あたたまる絵本風アニメーションシーン。

教育向けアニメーションと子ども向けストーリー

教師やコース制作者は、静的なスライドを読み上げる代わりに、授業内容やストーリーブックをもとに魅力的なアニメーション動画を作成できます。ひとつのレッスンスクリプトが、アニメーターを必要とせず、午後の数時間で完全なアニメーションエピソードになります。

一貫したオリジナルのアニメーションプレゼンターが、ポリシー文書として作成されたトレーニングモジュールを動画に変換して届けます。

トレーニングとオンボーディング用アニメーション

ポリシー資料や業務プロセスのドキュメントは、ほとんど読まれないのが現実です。そこで、それらを短いアニメ調のトレーニング動画に変換し、毎回同じアニメキャラクターのプレゼンターに任せましょう。プロセスが変わったときは、台本を更新して再生成するだけで済み、撮り直しは一切不要です。

2種類のバリエーションプレビューカードとして表示された、汎用のノーブランド製品がアニメーション化された漫画風広告。

アニメ調の広告と商品プロモーション

アニメーション広告は、実写の動画制作よりも短期間・低コストでテストできます。イメージから動画への変換機能で商品画像やブランドマスコットに命を吹き込み、キャンペーンのアイデアを魅力的なアニメ調広告バリエーションにして、あらゆるテストに活用しましょう。

薄い世界地図を背景に、ES、FR、JA、DE と書かれた言語カードに囲まれたオリジナルのアニメキャラクター。

多言語対応アニメーションで世界中にリーチ

これまで、各市場向けにアニメを吹き替えるには、言語ごとに新しい声優を起用する必要がありました。クローン音声を使ってアニメ動画を175以上の言語に翻訳し、あらゆる市場向けのローカライズ動画コンテンツを同じ週に配信しましょう。

淡い青色の背景に、再生ボタンが付いたぼやけた白い書類アイコン。ご利用の流れ

AIアニメーション動画メーカーの仕組み

4つのステップでアニメ動画を作成し、ブラウザのタブを切り替えることなく、あなたのアイデアを形にしましょう。

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ステップ1：アイデアを入力

スクリプトを貼り付けるかプロンプトを入力すると、AIがテンポやナレーションを考慮してシーンごとに自動で分割します。

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ステップ2：スタイルを選択

アニメーションスタイル、アスペクト比、テンプレートを選び、ブランドカラーとフォントを適用します。

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ステップ3：キャラクターを配役する

ストックキャラクターを選ぶか、キャラクタービルダーでデザインするか、アニメーションさせたい写真をアップロードします。

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ステップ4：生成してエクスポート

プレビューして各シーンを調整し、最大4KのMP4で書き出すか、任意のプラットフォーム向けにリサイズできます。

Frequently Asked Questions

AIカートゥーン動画メーカーとは何ですか？どのように動作しますか？

An AI cartoon video maker, sometimes called an AI animation maker, is software that lets you create animated videos from text. To create an animation, enter a script or prompt, and it produces scenes, characters, voiceover, and music in minutes using advanced AI models to generate each shot.

Will my AI cartoon videos look cheap or low effort?

Not if the characters stay consistent and the audio sounds human, the two markers of a high-quality result. HeyGen holds one character design across every scene and pairs it with natural voices, which is why it leads G2's Summer 2026 reports with 281 badges and 23 #1 rankings.

写真やイラストを、しゃべるアニメキャラクターにするにはどうすればいいですか？

オリジナルのカートゥーンキャラクターを作成するには、画像をアップロードし、声を選び、スクリプトを貼り付けるだけです。Avatar IV がセリフに合わせて表情をアニメーションさせるので、マスコットやイラスト、絵本のキャラクターが、元のデザインを保ったまま、どの動画でもあなたのセリフを話してくれます。

Why choose HeyGen over other AI cartoon video tools?

ほとんどのアニメーションツールは、テンプレートや既存のキャラクターまでしか対応していません。HeyGen は、自分の画像からカスタムキャラクターを作成でき、Video Agent によるワンプロンプト生成、175以上の言語への翻訳、4K 書き出しに対応した、最適な AI ソリューションであり、Fortune 100 企業の 85% で利用されています。

Can one creator run an animated channel at scale with AI?

はい。詳しくは「Anton Voroniuk の導入事例」で紹介しているように、この教育者は AI を活用して、従来の 40 分の 1 の制作コストで講座動画を作成し、週あたり 15.5 時間を節約しながら、100 万人以上の受講生にリーチしています。

Is HeyGen's AI cartoon video maker free, and what do paid plans add?

はい、無料プランを使えば、テスト用の無料AIアニメーションジェネレーターとして、料金不要でアニメ動画を作成できます。より多くの動画分数や高度な機能を利用できるクリエイタープランは月額24ドルからで、動画制作を拡大したいチーム向けにはエンタープライズ向けのカスタム料金プランも用意されています。

Do I need animation skills or software downloads to use it?

いいえ。このAIツールは、ブラウザやモバイルアプリ上で使えるオンラインのアニメーション作成ツールで、誰でもテキストからプロ品質のアニメ動画を作れるように設計されています。台本さえ書ければ、アニメ作品を公開できます。

AIがカートゥーン動画を生成した後で編集できますか？

Yes, you keep full creative control. Every scene stays editable, so you can rewrite lines, swap voices, or reorder shots in the AI video editor and shape the result the way you want, then re-export in minutes.

自分のアニメ動画をほかの言語に翻訳できますか？

はい。HeyGenのAI動画翻訳を使えば、1本のアニメーションを175以上の言語と方言に翻訳でき、声はクローン音声で、口の動きも各言語に合わせてリップシンクされます。そのため、キャラクターは口パクと合わない音声を被せるのではなく、それぞれの言語を自然に話しているように見えます。

AIはどのようなカートゥーンやアニメーションのスタイルを生成できますか？

このカートゥーンアニメーションメーカーでは、ピクサー風のキャラクターやアニメーション素材キャラクターを利用できるほか、自分で作成した2D・3D・手描きデザインからアニメーションを作成することもできます。AIアニメーションはブランドキットに沿って生成されるため、カラーやフォントがシリーズ全体で一貫したまま保たれます。

さらに詳しく見るAI 搭載のツール

Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。

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あなたのスクリプトを、アニメキャラクター・ナレーション・音楽付きの完成したアニメ動画に仕上げましょう。

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