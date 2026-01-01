HeyGen vs Hour One：どのAI動画ジェネレーターが最適？
主要なAI動画生成ツールであるHeyGenとHour Oneの機能や価格を比較し、お客様のニーズに最も適した製品を一緒に見つけましょう。
機能を並べて比較
HeyGen と Hour One は、高度な AI 動画作成プラットフォームであり、AI アバターやテキスト読み上げ機能など、パーソナライズされた AI 生成動画を作成して教育体験を変革するための、類似した機能を提供します。あなたのニーズに最適な AI 動画生成ツールを見極めるために、機能、顧客レビュー、価格を比較してみましょう。
HeyGen
Hour one
アバター
120+
100+
ストックアバター
カスタムスタジオアバター
カスタムWebアバター
カスタム写真アバター
カスタムAI衣装アバター
感情表現
ジェスチャー
リップシンク
4.7/5
2.0/5
画面上に複数のアバターを表示
アバタースタイル
フェイススワップ
料金プランの比較
AI動画生成プラットフォームを選ぶ際には、提供される機能と並んで、料金体系が非常に重要なポイントになります。では、HeyGenの料金はHour Oneと比べてどうなのでしょうか。ソフトウェアを選定するうえで、価格戦略の位置づけは、納得感のある意思決定を行うための重要な要素です。
Free Plan
Creator
Team
HeyGen 料金
$ 0
$ 29/month
$ 39/mo
Hour OneではなくHeyGenを選ぶ3つのメリット
グラフに示された膨大な情報に圧倒されていると感じているなら、ここでは、AI動画メーカーとしてHeyGenがHour Oneよりも優れた選択肢となる3つの説得力のある利点をご紹介します。
さらに多彩なアバタータイプと機能
HeyGen では、Avatar Pro、Avatar Lite、Talking Photo など、より幅広いタイプと機能のアバターを提供しています。最初の 2 つのアバターは、クローズアップ、半身、サークルビューの 3 つの表示モードに対応しており、さらにユニークな FaceSwap 機能によって、AI 動画生成の体験を一層高めます。
複数の音声オプション
HeyGen には、175 を超える言語に対応した包括的なボイスライブラリがあり、300 以上の声とアクセントが用意されています。さらに、ユーザーは声の速度やピッチを細かく調整したり、AI クローンボイスを作成したりすることもでき、この AI 動画ジェネレーターは非常に高い柔軟性を備えています。
卓越した動画編集体験
豊富な組み込みツール群を備えた HeyGen は、幅広いメディア要素のライブラリも提供しています。ユーザーはこれらのリソースを活用して、魅力的で惹きつける AI 生成動画コンテンツを制作できます。
HeyGen の代替サービス
HeyGen と他社サービスの比較：HeyGen の優れた機能を徹底検証
Synthesia、Veed.io、Colossyan、Deepbrain などの代替サービスと比べて、HeyGen はその高い品質と柔軟性、そしてオールインワンの機能性によって際立っており、最高のAI動画ジェネレーターとしての地位をさらに確かなものにしています。
動画制作があなたの最強の武器になりました
エンタープライズレベルのセキュリティと管理者コントロールを備えた単一のワークスペースから、トレーニング、マーケティング、セールス、社内向けコンテンツを一括して作成できます。
私たちの言葉だけを鵜呑みにしないでください。
HeyGen は、世界最高峰のクリエイターたちから信頼されています。
G2で5点満点中4.7という高評価と、数多くの表彰を獲得しています。
- クレジットカード不要
- 1000体以上のアバター
「このツールはとても使いやすく、役立つステップごとの手順が用意されています。カスタムAIビデオアバターも完璧に動作しており、無料プランでも私のニーズを十分に満たしてくれます。」
"HeyGen は、AI 動画コンテンツ制作において非常に直感的で使いやすいツールです。アバターのクオリティとリップシンクの精度には驚かされ、動画がとても自然に見えました。"
「今では、はるかに短い時間で、しかも出張なしでこれが実現できています。カジュアルな服装のまま座って、すべての動画を一度で撮り終えられるので、毎週何時間もの時間を節約できています。」
「以前は数日かかっていた作業が、今では数時間で終わります。HeyGen は、クオリティを一切妥協することなく、これまでにないスピードで動画制作を加速してくれます。」
「私はあまりテクノロジーに詳しくありませんが、HeyGen はとても使いやすいです。最初のトライでプロ並みの動画を作ることができました。本当に気に入っています。」
「最初は半信半疑でしたが、AIのクオリティには本当に驚かされました。音声もアバターも一流で、私たちのワークフローを確実に効率化してくれています。」
The fastest-growing product on G2 for a reason
よくある質問
HeyGenとは何ですか？
HeyGen は、リアルな AI アバターと多言語対応のボイスクローンを使って、高品質な動画を技術的なスキルなしで作成できる、AI 搭載の動画プラットフォームです。 詳しく見る.
HeyGenでAIアバターを作成するにはどうすればよいですか？
HeyGen を使えば、高度なツールを活用して、あなたの表情やしぐさを忠実に再現するリアルな AI アバターを作成できます。詳しく見る.
HeyGen API にはどうやってアクセスできますか？
HeyGen API は、Web アプリケーションと同様の機能を提供し、ワークフローへの統合を可能にします。API にアクセス。
HeyGenで動画制作を始めるにはどうすればいいですか？
HeyGen のウェブサイトにアクセスし、「Try HeyGen for Free」をクリックしてテンプレートを選び、アスペクト比を指定してください。 今すぐ始める そして、あなたの動画制作プロセスを無料で変革しましょう！
HeyGen にはどのような機能がありますか？
HeyGen はテキストから動画の生成、フェイススワップ、マルチシーン動画、多数のアバターを提供し、複数の言語に対応しています。すべての機能を見る。
AI動画ジェネレーターとは何ですか？
AI動画ジェネレーターは、テキストプロンプトやその他の入力から動画を生成するために人工知能を活用するツールです。AIが自動生成するビジュアル、ナレーション、アバターによって、動画制作のプロセスを大幅に簡略化します。AIジェネレーターの詳細を見る。
AI動画ジェネレーターは初心者でも簡単に使えますか？
はい、HeyGen のような最新の AI 動画ジェネレーターは、直感的で使いやすい設計になっており、初心者でも扱いやすく、上級者向けの高度な機能も備えています。HeyGen をチェックして、無料で作成を始めましょう！
AI動画ジェネレーターで自分の画像や声を使うことはできますか？
多くのAI動画ジェネレーターでは、画像や音声録音をアップロードでき、AIアバターや多言語対応のテキスト読み上げ機能を利用できます。これらの機能を活用しましょう。